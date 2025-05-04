HeyGen logo

PDF en vidéo : Transformez des documents en vidéos narrées et partageables

Transformez vos présentations, livres blancs, manuels et rapports en vidéos soignées en quelques minutes avec le convertisseur de PDF en vidéo de HeyGen. Téléchargez un PDF, choisissez une voix et un style, et obtenez un MP4 finalisé avec narration, visuels, sous-titres et exports prêts pour les plateformes, sans compétences en montage nécessaires.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Formation et eLearning

Formation et eLearning

Transformez les manuels, les procédures opérationnelles standard et les PDF de cours en leçons narrées avec des marqueurs de chapitre et des transcriptions téléchargeables.


Démonstrations de produits & facilitation des ventes

Démonstrations de produits & facilitation des ventes

Convertissez les fiches techniques, les guides produits et les présentations commerciales en vidéos concises que les représentants peuvent partager avec les prospects.


Marketing et contenu social

Marketing et contenu social

Réutilisez les livres blancs et les études de cas sous forme de courtes vidéos captivantes et de vidéos explicatives.


Communications internes & intégration

Communications internes & intégration

Produisez des vidéos d'intégration et des mises à jour de l'entreprise cohérentes et reproductibles à partir de documents de politique et de manuels.

Leadership éclairé & réutilisation de contenu

Leadership éclairé & réutilisation de contenu

Transformez des rapports détaillés et des recherches en résumés vidéo digestes qui augmentent la portée et le temps passé sur le contenu en convertissant des documents PDF.

Pourquoi choisir HeyGen pour convertir des PDF en vidéo

HeyGen automatise les parties ennuyeuses de la conversion du texte en vidéo afin que les équipes puissent développer l'apprentissage, le marketing et l'habilitation des ventes. Notre outil lit votre contenu, crée un storyboard scène par scène, ajoute une narration sonnant naturellement, et enrichit les pages avec des visuels dynamiques et des animations — le tout optimisé pour la rétention et la partageabilité.

Économisez du temps de production

Remplacez des heures d'enregistrement et de montage par quelques clics. Générez une vidéo complète à partir d'un PDF et passez directement à la distribution.

Améliorer la compréhension et l'engagement

La narration, le texte à l'écran et l'animation rendent le contenu complexe plus facile à suivre et à retenir que les documents statiques.

Publiez partout, instantanément

Exportez des fichiers MP4, des sous-titres et des formats verticaux optimisés pour LMS, YouTube, LinkedIn, Instagram et les communications internes.

Génération automatique de script et de scènes

HeyGen lit votre document PDF, extrait les titres et les paragraphes, et divise le contenu en scènes chronométrées grâce à ses capacités avancées de générateur de vidéo IA. Chaque page du document PDF devient une diapositive vidéo lisible et rythmée pour que votre message soit transmis de manière fluide.

Génération de scène à partir d'un script.

Narration IA au son naturel

Téléchargez une image, ajoutez votre script et cliquez sur générer la vidéo. HeyGen s'occupe du reste. Transformez des photos en vidéos époustouflantes en quelques secondes avec une haute qualité vidéo. C'est l'outil idéal de conversion d'image en vidéo pour ceux qui ont besoin d'une création vidéo rapide à grande échelle.

Narration IA

Visuels d'IA et plans B contextuels

Ajoutez automatiquement de la pertinence et de l'intérêt visuel. HeyGen suggère des images, des icônes et de courts clips pour illustrer les idées et mettre en évidence les données de votre document.

Visuels IA

Traduction et localisation à grande échelle

Avec le traducteur vidéo, vous pouvez traduire des scripts et générer des voix off et des sous-titres localisés pour des campagnes de formation ou de marketing internationales sans avoir à réenregistrer.

photos de graphismes animés en vidéo

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe des supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait qu'on a agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
Comment ça marche

Comment utiliser le générateur de PDF en vidéo

Donnez vie à vos PDF et transformez-les en vidéos impressionnantes en suivant ces quatre étapes simples.

Étape 1

Téléchargez votre PDF

Glissez un fichier, collez une URL ou importez des diapositives. HeyGen accepte les fichiers PDF de plusieurs pages jusqu'à la limite de votre abonnement.

Étape 2

Choisissez la voix, le style et la longueur

Sélectionnez une voix d'IA, un thème visuel, un format d'image (16:9, 9:16, 1:1) et le rythme souhaité. Vous pouvez également cloner votre voix pour une cohérence de marque.

Étape 3

Revoir le storyboard suggéré

Prévisualisez le découpage de scène créé par l'IA, échangez les visuels, modifiez le texte à l'écran ou affinez la narration avec des invites en langage clair.

Étape 4

Générer et exporter

Réalisez un MP4 prêt à être diffusé, des sous-titres SRT et des versions adaptées aux réseaux sociaux pour votre vidéo narrée. Partagez un lien, intégrez la vidéo ou téléchargez et publiez.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Quels types de PDF fonctionnent le mieux avec pdf en vidéo ?

Les documents avec des titres clairs, des listes à puces et des sections logiques se convertissent le mieux car HeyGen peut créer des scènes distinctes à partir de ces indices structurels, transformant un PDF en vidéo. Les présentations, guides, manuels, rapports et livres blancs donnent tous d'excellents résultats lorsque vous convertissez un PDF en vidéo.


Dois-je enregistrer ma propre voix ?

Non. Choisissez parmi une bibliothèque de voix AI naturelles ou clonez une voix avec un court échantillon pour une narration cohérente dans votre vidéo narrée. Vous pouvez également télécharger votre propre voix off si vous préférez avoir un contrôle total sur la narration dans votre vidéo captivante.


Quelle sera la durée de la vidéo générée ?

La durée de la vidéo est proportionnelle à celle de votre PDF et au rythme choisi. HeyGen propose des réglages pour la vitesse de narration et le timing des scènes, vous permettant de condenser un long document en un bref résumé ou de réaliser un guide complet.

Puis-je modifier les visuels et le texte après la conversion ?

Oui. Échangez les images suggérées, ajustez le texte à l'écran, modifiez le style des légendes ou peaufinez le timing. Régénérez n'importe quelle scène après les modifications sans reconstruire tout le projet pour garantir que votre vidéo captivante reste actuelle.

Les sous-titres et les traductions sont-ils inclus ?

Oui. HeyGen génère automatiquement des sous-titres et prend en charge la traduction dans de nombreuses langues avec des voix off synchronisées et un calage des sous-titres pour des vidéos localisées.

Quels formats d'exportation sont disponibles ?

Exportez des MP4 de haute qualité, des sous-titres SRT, des images miniatures, ainsi que des variantes verticales ou carrées optimisées pour les plateformes sociales et les téléversements sur les systèmes de gestion de l'apprentissage.

Y a-t-il un filigrane sur les exportations gratuites ?

La politique de filigrane dépend de votre abonnement HeyGen. Les essais gratuits peuvent inclure des filigranes ; les plans payants permettent d'obtenir des exportations sans filigrane, une résolution plus élevée et des fonctionnalités avancées.

À qui appartiennent les vidéos que je crée ?

Vous conservez la pleine propriété de toutes les vidéos et ressources que vous créez. HeyGen ne revendique aucun droit sur votre contenu. Assurez-vous que tout média tiers que vous ajoutez soit correctement licencié.

Quelle est la sécurité de mon contenu PDF ?

Vos téléversements sont chiffrés pendant le transfert et au repos. Les plans d'entreprise offrent des contrôles supplémentaires, un stockage privé et des options de conformité pour le contenu sensible.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

