Les produits sont disposés avec une échelle contrôlée, un éclairage et un positionnement adaptés pour correspondre à la scène environnante, à l'instar de photos professionnelles de produits. Cela protège la perception de la marque tout en évitant des visuels exagérés ou distrayants. Chaque placement renforce la crédibilité et la confiance des spectateurs, ce qui est crucial pour le succès des images de produits.