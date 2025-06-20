Créez un placement de produit AI naturel et réaliste dans les vidéos en utilisant HeyGen. Insérez des produits dans des scènes où ils semblent intentionnels et conscients du contexte, sans avoir à reprendre des plans ou à éditer manuellement les images, tout en gardant une narration authentique et sécurisée pour la marque.
Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo
Les créateurs intègrent les produits des sponsors de manière naturelle dans les vidéos sans interrompre le récit ou l'expérience des spectateurs.
Les équipes présentent des produits dans des environnements réalistes qui correspondent au message de la campagne sans organiser de nouvelles séances de tournage.
Les marques présentent des produits en situation d'utilisation, de contexte ou dans des cadres de vie qui aident les spectateurs à imaginer la possession.
Les créateurs assurent un placement de produit cohérent à travers plusieurs vidéos tout en conservant le contrôle créatif et l'authenticité.
Les entreprises intègrent des outils ou produits dans des vidéos instructives sans avoir à réenregistrer à chaque mise à jour.
Réutilisez la même vidéo de base et ajustez le placement du produit pour différents marchés ou régions numériquement, en modifiant la visibilité du produit selon les besoins.
Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur de vidéos de placement de produit IA
HeyGen intègre le placement de produit dans l'ère de la génération de vidéos par IA, révolutionnant les méthodes traditionnelles avec des outils d'IA. Au lieu de superpositions forcées ou d'insertions évidentes, il place les produits de manière à s'aligner avec le contexte de la scène, l'attention du spectateur et le flux narratif, améliorant l'intégration du produit.
Le placement de produit par IA ne fonctionne que lorsqu'il paraît naturel. HeyGen se concentre sur un positionnement crédible afin que les produits s'intègrent dans les scènes sans rompre l'immersion.
Évitez les négociations, les refilmages et les modifications manuelles. L'IA gère le placement numériquement, réduisant le temps de production de semaines à minutes.
Des clips sociaux courts aux vidéos de marque plus longues, les placements s'adaptent automatiquement au format, au cadrage et au rythme.
Insertion de produit sensible au contexte
HeyGen analyse l'environnement de la scène, l'angle de la caméra et le flux visuel avant de placer un produit, garantissant la meilleure intégration. Cela assure que le produit apparaisse là où il appartient logiquement plutôt que de flotter de manière non naturelle. Le résultat semble intégré, et non promotionnel.
Alignement visuel respectueux de la marque
Les produits sont disposés avec une échelle contrôlée, un éclairage et un positionnement adaptés pour correspondre à la scène environnante, à l'instar de photos professionnelles de produits. Cela protège la perception de la marque tout en évitant des visuels exagérés ou distrayants. Chaque placement renforce la crédibilité et la confiance des spectateurs, ce qui est crucial pour le succès des images de produits.
Placement basé sur le script et la scène
Le placement de produit peut être guidé par le scénario ou l'intention de la scène, assurant une intégration transparente des images de produit. Que le produit soit destiné à être mis en avant, visiblement passif ou subtilement référencé, l'IA ajuste la proéminence en conséquence, améliorant la photographie de produit. Cela permet de maintenir le message en accord avec les objectifs de la campagne.
Réutilisation flexible à travers les campagnes
Une fois qu'un produit est placé, les scènes peuvent être réutilisées dans plusieurs vidéos ou variantes. Cela permet aux équipes de développer des campagnes sans répéter le travail de placement ou la configuration de production, grâce aux outils d'IA.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le créateur de vidéos de placement de produit IA
Créez des vidéos de placement de produit IA grâce à un flux de travail optimisé pour la rapidité et le contrôle.
Commencez avec une vidéo existante ou générez-en une en utilisant les outils vidéo IA de HeyGen.
Précisez le produit, l'objectif de placement et le niveau de visibilité que vous souhaitez dans la scène.
HeyGen insère le produit en utilisant le contexte de la scène, l'éclairage et la perspective pour plus de réalisme.
Prévisualisez le placement, apportez des ajustements si nécessaire et exportez la vidéo finale.
Le placement de produit par IA insère numériquement des produits dans des vidéos de manière réaliste et en tenant compte du contexte, sans accessoires physiques ni nouvelles prises en utilisant le générateur de vidéo IA.
Les placements sont conçus pour correspondre à l'éclairage, à l'échelle et à la perspective de la scène afin qu'ils semblent faire naturellement partie de l'environnement, à l'instar d'une photographie de produit efficace.
Oui. Vous pouvez déterminer si le produit est subtil, secondaire ou clairement mis en avant dans la scène à l'aide d'outils IA.
Le placement de produit par IA fonctionne sur différents formats, y compris les clips sociaux, les publicités, les vidéos explicatives et les contenus de marque plus longs.
Oui. Les produits ou le positionnement peuvent être modifiés numériquement sans avoir à recréer la vidéo.
Oui. De nombreuses équipes utilisent le placement de produit IA pour des parrainages où l'authenticité et la confiance des spectateurs sont importantes, en tirant parti des photos de produits IA.
Non. Le processus est guidé et ne nécessite pas de composition manuelle ou d'outils d'édition avancés.
Les marques, créateurs, agences et marketeurs qui souhaitent une visibilité produit évolutive et réaliste sans la complexité de la production traditionnelle sont les plus avantagés.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec l'IA.