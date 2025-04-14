Étape 1 Collez votre URL et choisissez un style Saisissez le lien web que vous souhaitez convertir. Choisissez un modèle, un rapport d'aspect et une tonalité visuelle pour correspondre à votre marque ou campagne pour votre contenu vidéo. HeyGen prépare automatiquement un storyboard initial.

Étape 2 Révisez et peaufinez le scénario HeyGen extrait les titres et le texte ; modifiez ou collez un script personnalisé pour contrôler la voix off, les sous-titres et l'accentuation des scènes dans votre contenu vidéo. Utilisez des modifications de texte en vidéo pour des changements de message rapides.

Étape 3 Personnalisez les visuels et l'audio Ajustez l'imagerie, les transitions, la musique de fond et les options de voix off. Activez ou désactivez les sous-titres, ajustez le rythme, ou remplacez les images en utilisant les améliorations d'image en vidéo pour des visuels plus riches.