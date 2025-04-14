Transformez n'importe quel lien web en une vidéo finie en utilisant l'outil de conversion de lien en vidéo de HeyGen. Collez un URL dans une vidéo, choisissez le style et la durée, et générez des vidéos polies, sous-titrées et prêtes pour les plateformes sans caméras ni montages complexes. Utilisez des liens, des images ou des scripts pour produire rapidement des clips partageables.
Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo
Transformez les procédures opérationnelles standard, les documents RH et les directives internes en vidéos de formation claires et détaillées, avec une diffusion cohérente dans toutes les équipes.
Transformez des scripts de messagerie ou des décompositions de fonctionnalités en vidéos promotionnelles claires qui mettent en avant les avantages, les FAQ et les détails clés du produit.
Transformez des matières denses ou des explications longues en leçons faciles à suivre en utilisant l'outil de script IA pour vidéo dans l'apprentissage numérique et la création de cours.
Créez des clips captivants à partir d'annonces, de scripts de leadership éclairé, de suggestions de narration et de mises à jour hebdomadaires en utilisant l'outil gratuit de conversion de script en vidéo.
Pourquoi HeyGen est le meilleur script pour l'intelligence artificielle de vidéo
HeyGen transforme n'importe quel script en une vidéo de haute qualité et réaliste en quelques minutes. Commencez avec une idée générale, un scénario peaufiné ou même quelques points clés. HeyGen génère des scènes de dialogue réalistes avec des contrôles puissants, vous permettant de passer des mots à une vidéo finie sans suivre un flux de production traditionnel.
Transformez des scripts en vidéos raffinées en quelques minutes. C'est bien plus rapide et économique que de filmer, de refaire des prises ou de suivre des chronologies de montage compliquées.
Réalisez des vidéos de qualité professionnelle avec un flux de travail simple et intuitif. Pas de formation en montage. Pas de configuration technique. Écrivez simplement, générez, peaufinez
De votre premier brouillon jusqu'à l'exportation finale, l'éditeur basé sur le texte de HeyGen simplifie l'ensemble du processus. Mettez à jour les lignes, ajustez le rythme, révisez les scènes et itérez rapidement, comme si vous modifiez un document, et non une chronologie.
Extraction et séquençage automatiques de contenu
HeyGen analyse le texte des pages, les images et le contenu méta pour créer un storyboard cohérent. Le moteur de conversion url en vidéo identifie les titres, les images de produits et les sections clés, puis les organise en séquences pour former des scènes avec défilement fluide, transitions et minutage. Cela élimine la capture manuelle et fournit une base propre pour personnaliser, que vous ayez besoin d'un court clip de style UGC ou d'un fichier vidéo de démonstration plus long.
Exportations multi-formats et préréglages de plateforme
Exportez des MP4 optimisés pour YouTube, des montages verticaux pour Reels et TikTok, ou des éléments en boucle pour Canvas et les stories sur les réseaux sociaux. Choisissez la résolution, le format d'image et le débit binaire ou sélectionnez parmi des préréglages conçus pour les plateformes publicitaires et les publications organiques. HeyGen garantit un rendu de qualité adapté à chaque flux de distribution.
Voix off personnalisable, sous-titres et traduction
Générez automatiquement des voix off à partir de textes extraits ou téléchargez votre script. Ajoutez des sous-titres précis et utilisez le traducteur vidéo pour créer des versions localisées dans différentes langues. Le clonage de voix et les narrations naturelles préservent l'homogénéité du ton tandis que le synchronisme labial et le timing des sous-titres restent précis pour tous les marchés.
API pour développeurs et automatisation par lots
Intégrez HeyGen dans votre flux de travail via des API REST pour le traitement en masse de contenu vidéo. Automatisez la génération de lien-vers-vidéo à partir de flux de produits, d'entrées CMS ou de feuilles de calcul marketing. Les notifications par webhook, les intégrations de stockage et la configuration personnalisée vous permettent d'augmenter la production et de déclencher des vidéos lors des mises à jour de contenu.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le générateur de vidéo à partir d'URL
Convertissez les liens vers des vidéos finalisées en quatre étapes simples conçues pour la rapidité et le contrôle.
Saisissez le lien web que vous souhaitez convertir. Choisissez un modèle, un rapport d'aspect et une tonalité visuelle pour correspondre à votre marque ou campagne pour votre contenu vidéo. HeyGen prépare automatiquement un storyboard initial.
HeyGen extrait les titres et le texte ; modifiez ou collez un script personnalisé pour contrôler la voix off, les sous-titres et l'accentuation des scènes dans votre contenu vidéo. Utilisez des modifications de texte en vidéo pour des changements de message rapides.
Ajustez l'imagerie, les transitions, la musique de fond et les options de voix off. Activez ou désactivez les sous-titres, ajustez le rythme, ou remplacez les images en utilisant les améliorations d'image en vidéo pour des visuels plus riches.
Générez la vidéo finale. HeyGen s'occupe du rendu, de la synchronisation labiale, de l'encodage et de la création des fichiers vidéo pour vos projets. Téléchargez des fichiers optimisés ou utilisez l'API pour livrer automatiquement des lots et des versions localisées.
Un générateur de vidéo à partir d'URL convertit un lien de page web en une vidéo structurée en extrayant le contenu, les images et les métadonnées, puis en les séquençant en scènes avec voix off, sous-titres et animations. Le système HeyGen analyse la page, génère un storyboard et produit une vidéo soignée sans enregistrement d'écran manuel ni montage.
Vous pouvez convertir des pages accessibles publiquement telles que des pages de produits, des articles de blog, de la documentation et des pages d'atterrissage. Le contenu protégé par mot de passe ou dynamiquement restreint nécessitant une authentification ne peut être converti à moins que vous ne fournissiez des instantanés accessibles ou un accès API. Les grandes applications dynamiques peuvent nécessiter des paramètres de capture sur mesure.
Hautement personnalisable. Modifiez le rythme, les modèles, la musique de fond, le style de la voix off, les légendes, les visuels et les éléments de vidéo en ligne. Utilisez des modifications de texte en vidéo pour changer le message, appliquez l'image sur vidéo pour des visuels plus riches, ou ajustez minutieusement le timing et les transitions pour un résultat plus cinématographique.
Oui. Utilisez le traducteur vidéo pour créer des versions localisées avec des sous-titres et des voix off traduits. HeyGen préserve le timing et le rythme tout en recréant une narration naturelle dans les langues cibles pour maintenir la cohérence à travers les marchés.
Les options d'exportation incluent le MP4 optimisé pour le web et les réseaux sociaux, des montages verticaux pour Reels/TikTok, des éléments en boucle pour Canvas et des fichiers à haut débit binaire pour la diffusion. Choisissez des préréglages de plateforme pour garantir le bon rapport d'aspect, la résolution et la taille de fichier pour chaque destination.
Oui. HeyGen propose des points de terminaison REST pour créer, surveiller et récupérer des enregistrements de vos fichiers vidéo. Le traitement par lots, les notifications par webhook et les intégrations de stockage permettent des flux de travail automatisés pour de grands catalogues et des mises à jour fréquentes.
Les responsables marketing, les équipes de produit, les gestionnaires de commerce électronique, les éducateurs, les éditeurs et les créateurs en bénéficient. Toute personne ayant besoin d'une production vidéo rapide et évolutive à partir de contenu web existant constatera des économies de temps et de coûts significatives par rapport à la production traditionnelle.
Vous conservez l'entière propriété des vidéos que vous exportez. HeyGen ne revendique aucune propriété. Assurez-vous d'avoir les droits légaux pour tout contenu de tiers ou protégé par le droit d'auteur inclus dans les pages converties ; vous restez responsable de ces éléments.
Oui. HeyGen produit des créatifs prêts pour les plateformes, optimisés pour la publicité sociale et programmatique. Utilisez la génération par lots pour créer de nombreuses variations de publicités pour les tests A/B et les campagnes de performance.
Les téléversements et les vidéos générées sont chiffrés lors du transfert et lorsqu'ils sont stockés. HeyGen respecte les pratiques de sécurité de niveau industriel et propose des options de stockage et de contrôle d'accès configurables. Pour le contenu sensible, utilisez des intégrations de stockage privé et des restrictions d'accès pour sécuriser vos fichiers vidéo.
