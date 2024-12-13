Vous voulez rendre vos vidéos plus accessibles et captivantes ?

Le générateur de sous-titres alimenté par l'IA de HeyGen transcrit automatiquement et ajoute des sous-titres à vos vidéos avec une grande précision, une prise en charge de plusieurs langues et un style personnalisable. Que vous créiez du contenu marketing, des vidéos éducatives ou des clips pour les réseaux sociaux, HeyGen garantit des sous-titres clairs et synchronisés pour une meilleure implication des spectateurs.

Avec la reconnaissance vocale en temps réel et la mise en forme améliorée par l'IA, le générateur de sous-titres HeyGen fournit des légendes de qualité professionnelle qui correspondent au ton et au style de votre vidéo.