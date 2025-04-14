Transformez des clips bruts en vidéos polies avec un éditeur qui est à la fois simple et intelligent. L'éditeur vidéo IA de HeyGen vous aide à couper, corriger et améliorer les vidéos en utilisant des contrôles au niveau du texte, vous permettant ainsi de passer moins de temps sur les chronologies et plus de temps sur les histoires qui attirent les clics en utilisant les meilleurs outils IA.
Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo
Transformez de longs enregistrements en clips courts et ciblés pour les fils d'actualité et les stories à l'aide d'outils de montage vidéo. Utilisez l'éditeur pour repérer les moments clés, ajouter des sous-titres et ajuster le cadrage afin que tout soit prêt pour le défilement. Cela vous aide à publier fréquemment sans avoir à tout reconstruire à partir de zéro.
Affinez les enregistrements de produit en démonstrations claires et utiles. Éliminez les pauses et les erreurs, ajoutez des légendes et superposez du texte qui explique les avantages clés. Les clients peuvent voir comment fonctionne votre produit en quelques secondes.
Nettoyez les enregistrements d'écran, les récapitulatifs de réunions et le contenu de formation pour les transformer en leçons structurées. L'éditeur vidéo IA aide à standardiser le style et l'audio pour que chaque vidéo paraisse professionnelle. Les nouveaux employés et les équipes peuvent revoir le contenu vidéo en ligne chaque fois qu'ils en ont besoin.
Transformez les contenus longs en bobines de faits saillants, en courts métrages et en segments basés sur des sujets. Ajoutez des titres et des sous-titres pour que chaque segment puisse exister indépendamment. Cela prolonge la durée de vie de chaque webinaire et interview, les rendant adaptés au partage de vidéos en ligne.
Modifiez rapidement les vidéos promotionnelles à mesure que les offres ou les messages changent. Échangez des scènes, ajustez le texte et testez plusieurs accroches sans avoir à réenregistrer. Les équipes peuvent maintenir les campagnes actualisées tout en respectant le budget.
Transformez les enregistrements en vidéos claires et étape par étape. Resserrez chaque étape, ajoutez des instructions à l'écran et générez des sous-titres pour un public international. Cela réduit les demandes d'assistance et favorise l'autonomie des utilisateurs.
Pourquoi choisir HeyGen comme votre éditeur vidéo IA
HeyGen rassemble des outils puissants de montage vidéo dans un espace de travail propre et basé sur navigateur. Vous pouvez rogner, restyler et localiser des vidéos en quelques étapes guidées, sans avoir à apprendre à utiliser des logiciels de montage traditionnels. Cela fonctionne tout aussi bien pour de courts clips que pour des présentations complètes et des campagnes.
Apportez des modifications en indiquant à l'éditeur ce que vous souhaitez, comme supprimer une section ou mettre à jour une ligne de narration. HeyGen transforme ces instructions en coupes et ajustements précis instantanément. Cela maintient votre flux de travail rapide même lorsque vous êtes novice en matière de montage.
Éliminez les bruits de fond, améliorez le rythme et harmonisez les visuels pour que tout soit cohérent. L'éditeur vidéo IA aide à maintenir une haute qualité avec un minimum de réglages manuels, vous permettant de monter des vidéos avec l'IA de manière efficace. Vos vidéos avec l'IA paraissent et sonnent de manière soignée sur toutes les plateformes.
Redimensionnez, recadrez et ajoutez des légendes aux vidéos pour différents formats en une seule fois avec un logiciel de montage vidéo. Vous pouvez transformer une vidéo source unique en plusieurs versions pour les e-mails, les flux sociaux et les canaux internes. Cela maximise la portée de chaque contenu que vous créez.
Contrôles d'édition basés sur le texte
Décrivez les modifications que vous souhaitez, comme couper une section ou changer une ligne de narration. L'éditeur effectue des coupes et des ajustements précis selon votre demande. Vous gardez toujours le contrôle total pour peaufiner les résultats.
Audio intelligent, sous-titres et voix off
Améliorez la clarté de la parole, réduisez le bruit de fond et générez des sous-titres en quelques clics. Vous pouvez également ajouter des voix off IA dans de nombreuses langues pour une localisation rapide. Cela rend les vidéos accessibles et prêtes pour un visionnage sans son.
Mises en page visuelles, recadrage et ressources
Reformatez les vidéos pour des formats verticaux, carrés ou paysage sans perdre les sujets principaux grâce au générateur de vidéos IA. Ajoutez des superpositions, des titres et des éléments de marque pour que chaque clip corresponde à votre identité visuelle. Le processus reste simple même lorsque vous jonglez avec de nombreuses sorties.
Exportation rapide et préréglages cohérents avec la marque
Enregistrez des préréglages pour le style de la marque, les formats et les traitements des sous-titres. Appliquez-les aux nouveaux projets pour obtenir des résultats cohérents. Lorsque vous êtes prêt, exportez des vidéos de haute qualité adaptées à vos plateformes préférées.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser l'éditeur vidéo IA
HeyGen rend le montage vidéo IA accessible, même si vous n'avez jamais manipulé de timeline auparavant. Le flux de travail vous guide du métrage brut au contenu finalisé en quelques étapes claires.
Téléchargez vos vidéos ou importez un enregistrement depuis votre source préférée. L'éditeur prépare une transcription et un résumé afin que vous puissiez voir votre contenu à la fois en texte et en vidéo.
Sélectionnez les formats de sortie pour vos canaux et appliquez les préréglages de marque. Cela établit les polices, les couleurs et les choix de mise en page de base dès le départ en suivant les meilleures pratiques de conception IA.
Utilisez les commandes de transcription et de niveau de texte pour couper, déplacer et ajuster les scènes. Ajoutez des titres, des sous-titres et des transitions simples en quelques clics.
Revoyez la vidéo terminée et apportez de petites modifications si nécessaire. Ensuite, exportez votre version principale ainsi que des tailles ou des variantes d'orientation supplémentaires pour des plateformes comme TikTok.
Un éditeur vidéo IA est un outil qui utilise l'intelligence artificielle pour vous aider à couper, affiner et améliorer les vidéos. Il automatise des tâches telles que le rognage, le recadrage, le sous-titrage et le nettoyage audio afin que vous puissiez terminer les projets plus rapidement.
Non. HeyGen est conçu pour les marketeurs, les éducateurs et les équipes sans expérience traditionnelle en montage. Des commandes basées sur le texte et des interfaces simples remplacent les chronologies complexes pour que vous puissiez apprendre en pratiquant.
Oui. Vous pouvez créer des vidéos verticales et carrées optimisées pour les fils d'actualité et les stories. L'éditeur facilite la mise en avant des moments forts, l'ajout de sous-titres et l'adaptation du contenu pour chaque plateforme.
Oui. Vous pouvez générer des sous-titres et des voix off IA dans de nombreuses langues via le traducteur vidéo. Cela vous aide à réutiliser la même structure de vidéo pour différentes régions et publics sans avoir à refilmer.
Oui. Vous pouvez reformater votre contenu en formats vertical, paysage ou carré à partir du même projet. Les sujets restent centrés et lisibles, donc vous n'avez pas besoin de refaire votre montage.
L'éditeur vidéo IA peut réduire le bruit, niveler le volume et accentuer la parole automatiquement. Cela signifie des voix plus claires et des expériences d'écoute plus cohérentes sans mixage manuel.
Oui. Vous pouvez télécharger des logos, des couleurs, des polices et des médias qui reflètent votre marque. Enregistrez-les comme préréglages dans le générateur de vidéos AI video generator afin que chaque nouveau projet reste visuellement aligné avec vos directives.
Oui. Les équipes peuvent partager des projets, réviser les modifications et maintenir la cohérence des règles de la marque. Cela permet à différentes personnes de contribuer tout en assurant que le résultat final reste cohérent.
Les clips de talking heads, les enregistrements d'écran, les webinaires, les vidéos explicatives, les démos de produits et les vidéos sociales fonctionnent tous très bien. Toute vidéo qui bénéficie d'un rythme plus serré, de sous-titres clairs et d'un meilleur cadrage est bien adaptée.
Oui. Vous pouvez créer plusieurs courtes vidéos à partir d'une seule source en sélectionnant différents moments forts et accroches à l'aide d'un logiciel de montage vidéo. Cela vous donne plus de contenu à partager tout en n'enregistrant qu'une seule fois.
