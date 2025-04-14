Accueil Outil Éditeur de vidéo IA

Éditeur Vidéo IA : Créez des Vidéos Prêtes à Publier en Quelques Minutes

Transformez des clips bruts en vidéos polies avec un éditeur qui est à la fois simple et intelligent. L'éditeur vidéo IA de HeyGen vous aide à couper, corriger et améliorer les vidéos en utilisant des contrôles au niveau du texte, vous permettant ainsi de passer moins de temps sur les chronologies et plus de temps sur les histoires qui attirent les clics en utilisant les meilleurs outils IA.