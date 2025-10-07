HeyGen logo

Générateur de vidéos de produits IA pour des démos de produit instantanées

Transformez des pages de produits, des images ou un court script en vidéos de produits raffinées sans avoir besoin de caméras ou de montage. HeyGen génère automatiquement des scènes, des voix off, des sous-titres et des exports prêts pour les plateformes afin que les équipes puissent produire en masse des démos prêtes pour le lancement, des publicités et des clips pour les réseaux sociaux.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Démonstrations de lancement de produit

Démonstrations de lancement de produit

Lancer un produit nécessite généralement des tournages et des montages coûteux. HeyGen transforme votre page produit en une vidéo de démonstration nette avec des scènes axées sur les avantages et des appels à l'action pour que vous puissiez lancer plus rapidement.


Listes de produits de commerce électronique

Listes de produits de commerce électronique

Créer des vidéos de présentation de produits en série est chronophage. HeyGen automatise les plans B-roll, les gros plans et les mises en avant des caractéristiques pour chaque SKU, garantissant que les catalogues restent actuels et prêts à convertir grâce à un contenu vidéo efficace.

Publicités sociales sous forme courte

Publicités sociales sous forme courte

Les créations sociales courtes doivent captiver rapidement. HeyGen réalise des montages verticaux avec des accroches percutantes, des légendes lisibles et un rythme adapté aux plateformes pour maximiser l'engagement précoce sur Reels et Shorts.

Vidéos explicatives et tutoriels

Vidéos explicatives et tutoriels

Les vidéos explicatives manuelles nécessitent un script et un enregistrement. HeyGen transforme votre script de mode d'emploi en vidéos claires étape par étape avec des voix off synchronisées et des visuels illustratifs.

Reciblage et variantes personnalisées

Reciblage et variantes personnalisées

Le reciblage nécessite des messages personnalisés. HeyGen produit des variantes spécifiques à chaque audience, mettant en avant des réductions, des avantages ou des preuves sociales pour améliorer les performances de l'entonnoir de conversion.

Formation et éducation sur le produit

Formation et éducation sur le produit

L'éducation sur les produits nécessite une qualité reproductible. HeyGen génère des démonstrations de produits cohérentes et sous-titrées ainsi que des clips d'intégration qui peuvent être déployés à l'échelle des équipes et des langues.

Pourquoi choisir HeyGen pour le générateur de vidéos de produits IA

HeyGen combine la création automatique de scènes, une narration réaliste et une génération en série pour remplacer les tournages lents par un flux de travail efficace de texte en vidéo. Obtenez des vidéos de produits cohérentes et conformes à la marque qui convertissent sur différents canaux.

Rapide du bref au montage vidéo final

Collez une URL, téléchargez des photos ou saisissez un court script, et HeyGen crée une vidéo produit complète en quelques minutes, économisant des jours de travail de production et des coûts d'agence grâce à ses capacités d'édition vidéo.

Qualité de production sans studio

HeyGen compose automatiquement l'éclairage, les mouvements de caméra, les plans B-roll et le mixage audio pour que les vidéos soient raffinées et prêtes à être diffusées sans avoir besoin d'un tournage physique.

Variantes d'échelle et localisation

Créez des dizaines de variantes de publicités et de démos, traduisez des scripts avec le traducteur vidéo et générez des voix off localisées pour tester rapidement le message sur différents marchés.

Lien pour créer une vidéo à partir des pages produit

Collez l'URL d'un produit ou d'une page d'atterrissage, et HeyGen extrait les images clés, les caractéristiques et les points de vente pour votre contenu vidéo. Le système les organise en scènes structurées, générant aussi bien de courtes démonstrations que des explications détaillées sans montage manuel.

Une femme tient un sabot Crocs rose, avec une petite image du sabot affichée dans le coin supérieur droit.

Scénario pour vidéo avec voix off sonnant humainement

Entrez un script ou laissez HeyGen en rédiger un pour vous. La plateforme produit des voix off naturelles, une synchronisation labiale pour les présentateurs à l'écran lorsqu'elle est utilisée, et plusieurs options de tonalité afin que la narration corresponde à la voix de votre marque dans votre contenu vidéo.

Une interface de création de contenu avec un curseur vert sur un éditeur de texte, et une diapositive de présentation intitulée "Aperçu des résultats du Q3" avec le portrait d'un homme.

Outils de génération par lots et de localisation

Produisez de grands lots de vidéos de produits avec des accroches uniques, des appels à l'action et des images. Utilisez le traducteur vidéo pour régénérer des voix off et des sous-titres localisés afin que les campagnes soient déployées mondialement en quelques minutes.

Clonage de voix

Styles flexibles et contrôle des mouvements

Personnalisez la durée, le format et le rythme de la vidéo. Dirigez les transitions avec des commandes textuelles telles que « panoramique lent » ou « zoom sur le sujet ». Cet outil de génération de vidéo vous donne un contrôle total sans aucune courbe d'apprentissage.

Collage d'une femme souriante tenant un skateboard, entourée d'images d'elle dans différents rôles de sa vie, avec une icône de bouton de lecture.

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Je regarde
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait que nous avons agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
Comment ça marche

Comment utiliser le générateur de vidéos de produits IA

Commencez à produire des vidéos de produits en quatre étapes simples.

Étape 1

Ajoutez la source de votre produit

Collez l'URL d'un produit, téléchargez des images ou rédigez un bref descriptif. HeyGen analyse le contenu et extrait les caractéristiques, spécifications et visuels pour informer les scènes dans votre processus de création de vidéo.

Étape 2

Sélectionnez le style et la longueur

Choisissez un style visuel, un format d'image et une durée cible. Sélectionnez une voix, une ambiance musicale et des options de marque pour assurer la cohérence de chaque vidéo.

Étape 3

Prévisualisez et peaufinez les variantes de votre contenu vidéo pour des résultats optimaux.

Révisez les brouillons générés, ajustez les titres, remplacez les images ou générez de nouveaux accroches. Créez plusieurs variantes pour les tests A/B sans modifications manuelles.

Étape 4

Exportez et déployez votre contenu vidéo créé avec le générateur de vidéos IA.

Téléchargez des MP4 ou des PNG optimisés pour vos plateformes, ou exportez des lots organisés prêts pour les gestionnaires de publicités et les téléversements sur les boutiques en ligne.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un générateur de vidéos de produits IA et comment HeyGen l'utilise-t-il ?

Un générateur de vidéos de produits IA transforme des textes, images ou URL de produits en vidéos prêtes à être publiées en utilisant une composition de scènes automatisée, une synthèse vocale et un montage. HeyGen transforme des briefs en vidéos de démonstration, publicités et vidéos explicatives sans avoir besoin de filmer ou d'éditer une timeline.

HeyGen peut-il créer à la fois de courts clips publicitaires et des vidéos de démonstration plus longues ?

Oui, l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle peut améliorer l'expérience. HeyGen, un générateur de vidéos IA, prend en charge les publicités verticales courtes et les démonstrations horizontales plus longues. Choisissez la durée et le format et HeyGen adaptera le rythme, les sous-titres et la structure des scènes pour l'emplacement prévu.

Dois-je fournir un script ou HeyGen peut-il en écrire un ?

Vous pouvez coller votre propre script ou laisser HeyGen, le créateur de vidéos, générer des scripts persuasifs et axés sur la conversion à partir des détails du produit. La plateforme élabore des accroches, des appels à l'action et des descriptions de scènes optimisés pour le storytelling de produit.

Comment fonctionnent la localisation et la traduction ?

Utilisez le traducteur vidéo pour traduire des scripts dans les langues cibles. HeyGen régénère les voix off, ajuste la synchronisation labiale lorsque cela est applicable et met à jour les textes à l'écran afin que les vidéos localisées paraissent naturelles.


HeyGen peut-il utiliser mes ressources de marque et mes directives ?

Oui. Téléchargez des logos, des polices et des palettes de couleurs dans votre kit de marque. HeyGen applique le style de la marque sur les ébauches et les modèles générés pour maintenir une cohérence visuelle à grande échelle.

Quels formats d'exportation et présélections de plateforme sont disponibles ?

HeyGen exporte des vidéos MP4 et des images haute résolution formatées pour les Flux, Stories, Reels et pages de produits. L'exportation par lot organise les fichiers avec des noms clairs pour les gestionnaires de publicités et les téléversements CMS.

Puis-je générer plusieurs vidéos de produits à la fois ?

Oui. La génération par lots de HeyGen vous permet de créer des centaines de vidéos spécifiques aux SKU en associant des lignes de données à des modèles, permettant des campagnes au niveau du catalogue avec un effort manuel minimal.

Dans quelle mesure les vidéos générées sont-elles personnalisables ?

Les brouillons générés par le générateur de vidéos IA sont entièrement modifiables pour répondre à vos besoins. Échangez des scènes, remplacez des images, ajustez le ton de la voix et peaufinez le texte. HeyGen offre des options de régénération rapides afin que les modifications se propagent à travers les variantes.

Les vidéos créées avec HeyGen conviennent-elles pour des publicités payantes ?

Oui. HeyGen produit des vidéos de qualité professionnelle optimisées pour les plateformes publicitaires avec des ratios d'aspect corrects, des sous-titres lisibles et un rythme conçu pour capter l'attention et stimuler les conversions.

Qui détient les droits sur les vidéos créées dans HeyGen ?

Vous conservez la propriété de toutes les vidéos que vous créez. HeyGen utilise des actifs sous licence et le contenu généré est fourni pour une utilisation commerciale. Assurez-vous toujours que les actifs tiers que vous téléchargez disposent des droits appropriés.

