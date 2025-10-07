Transformez des pages de produits, des images ou un court script en vidéos de produits raffinées sans avoir besoin de caméras ou de montage. HeyGen génère automatiquement des scènes, des voix off, des sous-titres et des exports prêts pour les plateformes afin que les équipes puissent produire en masse des démos prêtes pour le lancement, des publicités et des clips pour les réseaux sociaux.
Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo
Lancer un produit nécessite généralement des tournages et des montages coûteux. HeyGen transforme votre page produit en une vidéo de démonstration nette avec des scènes axées sur les avantages et des appels à l'action pour que vous puissiez lancer plus rapidement.
Créer des vidéos de présentation de produits en série est chronophage. HeyGen automatise les plans B-roll, les gros plans et les mises en avant des caractéristiques pour chaque SKU, garantissant que les catalogues restent actuels et prêts à convertir grâce à un contenu vidéo efficace.
Les créations sociales courtes doivent captiver rapidement. HeyGen réalise des montages verticaux avec des accroches percutantes, des légendes lisibles et un rythme adapté aux plateformes pour maximiser l'engagement précoce sur Reels et Shorts.
Les vidéos explicatives manuelles nécessitent un script et un enregistrement. HeyGen transforme votre script de mode d'emploi en vidéos claires étape par étape avec des voix off synchronisées et des visuels illustratifs.
Le reciblage nécessite des messages personnalisés. HeyGen produit des variantes spécifiques à chaque audience, mettant en avant des réductions, des avantages ou des preuves sociales pour améliorer les performances de l'entonnoir de conversion.
L'éducation sur les produits nécessite une qualité reproductible. HeyGen génère des démonstrations de produits cohérentes et sous-titrées ainsi que des clips d'intégration qui peuvent être déployés à l'échelle des équipes et des langues.
Pourquoi choisir HeyGen pour le générateur de vidéos de produits IA
HeyGen combine la création automatique de scènes, une narration réaliste et une génération en série pour remplacer les tournages lents par un flux de travail efficace de texte en vidéo. Obtenez des vidéos de produits cohérentes et conformes à la marque qui convertissent sur différents canaux.
Collez une URL, téléchargez des photos ou saisissez un court script, et HeyGen crée une vidéo produit complète en quelques minutes, économisant des jours de travail de production et des coûts d'agence grâce à ses capacités d'édition vidéo.
HeyGen compose automatiquement l'éclairage, les mouvements de caméra, les plans B-roll et le mixage audio pour que les vidéos soient raffinées et prêtes à être diffusées sans avoir besoin d'un tournage physique.
Créez des dizaines de variantes de publicités et de démos, traduisez des scripts avec le traducteur vidéo et générez des voix off localisées pour tester rapidement le message sur différents marchés.
Lien pour créer une vidéo à partir des pages produit
Collez l'URL d'un produit ou d'une page d'atterrissage, et HeyGen extrait les images clés, les caractéristiques et les points de vente pour votre contenu vidéo. Le système les organise en scènes structurées, générant aussi bien de courtes démonstrations que des explications détaillées sans montage manuel.
Scénario pour vidéo avec voix off sonnant humainement
Entrez un script ou laissez HeyGen en rédiger un pour vous. La plateforme produit des voix off naturelles, une synchronisation labiale pour les présentateurs à l'écran lorsqu'elle est utilisée, et plusieurs options de tonalité afin que la narration corresponde à la voix de votre marque dans votre contenu vidéo.
Outils de génération par lots et de localisation
Produisez de grands lots de vidéos de produits avec des accroches uniques, des appels à l'action et des images. Utilisez le traducteur vidéo pour régénérer des voix off et des sous-titres localisés afin que les campagnes soient déployées mondialement en quelques minutes.
Styles flexibles et contrôle des mouvements
Personnalisez la durée, le format et le rythme de la vidéo. Dirigez les transitions avec des commandes textuelles telles que « panoramique lent » ou « zoom sur le sujet ». Cet outil de génération de vidéo vous donne un contrôle total sans aucune courbe d'apprentissage.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le générateur de vidéos de produits IA
Commencez à produire des vidéos de produits en quatre étapes simples.
Collez l'URL d'un produit, téléchargez des images ou rédigez un bref descriptif. HeyGen analyse le contenu et extrait les caractéristiques, spécifications et visuels pour informer les scènes dans votre processus de création de vidéo.
Choisissez un style visuel, un format d'image et une durée cible. Sélectionnez une voix, une ambiance musicale et des options de marque pour assurer la cohérence de chaque vidéo.
Révisez les brouillons générés, ajustez les titres, remplacez les images ou générez de nouveaux accroches. Créez plusieurs variantes pour les tests A/B sans modifications manuelles.
Téléchargez des MP4 ou des PNG optimisés pour vos plateformes, ou exportez des lots organisés prêts pour les gestionnaires de publicités et les téléversements sur les boutiques en ligne.
Un générateur de vidéos de produits IA transforme des textes, images ou URL de produits en vidéos prêtes à être publiées en utilisant une composition de scènes automatisée, une synthèse vocale et un montage. HeyGen transforme des briefs en vidéos de démonstration, publicités et vidéos explicatives sans avoir besoin de filmer ou d'éditer une timeline.
Oui, l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle peut améliorer l'expérience. HeyGen, un générateur de vidéos IA, prend en charge les publicités verticales courtes et les démonstrations horizontales plus longues. Choisissez la durée et le format et HeyGen adaptera le rythme, les sous-titres et la structure des scènes pour l'emplacement prévu.
Vous pouvez coller votre propre script ou laisser HeyGen, le créateur de vidéos, générer des scripts persuasifs et axés sur la conversion à partir des détails du produit. La plateforme élabore des accroches, des appels à l'action et des descriptions de scènes optimisés pour le storytelling de produit.
Utilisez le traducteur vidéo pour traduire des scripts dans les langues cibles. HeyGen régénère les voix off, ajuste la synchronisation labiale lorsque cela est applicable et met à jour les textes à l'écran afin que les vidéos localisées paraissent naturelles.
Oui. Téléchargez des logos, des polices et des palettes de couleurs dans votre kit de marque. HeyGen applique le style de la marque sur les ébauches et les modèles générés pour maintenir une cohérence visuelle à grande échelle.
HeyGen exporte des vidéos MP4 et des images haute résolution formatées pour les Flux, Stories, Reels et pages de produits. L'exportation par lot organise les fichiers avec des noms clairs pour les gestionnaires de publicités et les téléversements CMS.
Oui. La génération par lots de HeyGen vous permet de créer des centaines de vidéos spécifiques aux SKU en associant des lignes de données à des modèles, permettant des campagnes au niveau du catalogue avec un effort manuel minimal.
Les brouillons générés par le générateur de vidéos IA sont entièrement modifiables pour répondre à vos besoins. Échangez des scènes, remplacez des images, ajustez le ton de la voix et peaufinez le texte. HeyGen offre des options de régénération rapides afin que les modifications se propagent à travers les variantes.
Oui. HeyGen produit des vidéos de qualité professionnelle optimisées pour les plateformes publicitaires avec des ratios d'aspect corrects, des sous-titres lisibles et un rythme conçu pour capter l'attention et stimuler les conversions.
Vous conservez la propriété de toutes les vidéos que vous créez. HeyGen utilise des actifs sous licence et le contenu généré est fourni pour une utilisation commerciale. Assurez-vous toujours que les actifs tiers que vous téléchargez disposent des droits appropriés.
