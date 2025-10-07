Accueil Outil Générateur de vidéo de produit IA

Générateur de vidéos de produits IA pour des démos de produit instantanées

Transformez des pages de produits, des images ou un court script en vidéos de produits raffinées sans avoir besoin de caméras ou de montage. HeyGen génère automatiquement des scènes, des voix off, des sous-titres et des exports prêts pour les plateformes afin que les équipes puissent produire en masse des démos prêtes pour le lancement, des publicités et des clips pour les réseaux sociaux.