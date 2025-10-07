Un générateur automatique de publicités pour les réseaux sociaux basé sur l'IA crée automatiquement des textes publicitaires, des visuels et des éléments vidéo ou image formatés à partir de brèves entrées telles que des URL, des scripts ou des images. HeyGen combine texte en vidéo, image en vidéo, des avatars et des kits de marque pour produire des créatifs prêts au lancement sans avoir à filmer.