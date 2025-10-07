Commencez avec une URL de produit, un court script ou quelques images et obtenez des publicités sociales raffinées prêtes pour le Fil d'actualité, les Reels, les Stories et les Shorts. HeyGen automatise les textes, les visuels, les voix-off, les formats d'aspect et les exportations en lot pour que les équipes produisent plus de créations gagnantes sans tournages ni montage manuel.
Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo
Vous avez une vente flash ou un lancement de produit ? Transformez une URL et un bref descriptif en plusieurs variantes de publicité en quelques minutes pour que vos campagnes payantes soient lancées pendant que la demande est forte.
Générez des annonces cohérentes et de haute qualité pour de grands catalogues de produits avec des flux de travail par lots qui associent les données des produits à des modèles et les exportent pour chaque plateforme.
Traduisez des scripts, régénérez des voix-off et produisez des sous-titres synchronisés pour de nouveaux marchés afin que les campagnes publicitaires mondiales soient lancées sans avoir besoin de nouvelles prises.
Créez des montages verticaux percutants avec des accroches fortes et des légendes lisibles conçus pour les Reels, TikTok et Shorts afin de maximiser l'engagement précoce dans vos campagnes publicitaires.
Produisez des messages personnalisés pour des segments d'audience, en mettant en avant des réductions, des preuves sociales ou des spécificités de produit pour augmenter les taux de conversion du trafic qualifié.
Livrez rapidement des bibliothèques de publicités conformes à la marque avec des modèles réutilisables, des éléments de marque verrouillés et des lots prêts à l'exportation que vos clients peuvent télécharger et tester immédiatement.
Pourquoi HeyGen est le meilleur générateur d'annonces pour les réseaux sociaux basé sur l'IA
HeyGen combine génération rapide, modèles adaptés aux plateformes et flux de travail axés sur la performance pour que les marketeurs et créateurs puissent développer des campagnes sociales avec cohérence et rapidité, en créant des publicités gagnantes. Générez de nombreuses variantes, localisez rapidement et testez systématiquement pour trouver les publicités gagnantes qui réduisent les coûts et augmentent les conversions.
Collez une URL ou saisissez un bref descriptif et HeyGen rédige des accroches, des scènes et des publicités complètes pour vous éviter des tournages et des cycles de montage lents. Lancez des campagnes sur les réseaux sociaux payants plus rapidement et itérez sur les succès.
Redimensionnez automatiquement, légendez et ajustez le rythme des créations pour des placements verticaux, carrés et horizontaux. Les préréglages de HeyGen garantissent des légendes lisibles et un rythme adapté aux plateformes pour les Reels, Shorts, Stories et les placements dans les fils d'actualité.
Générez en lot des dizaines de variantes avec différents accroches, appels à l'action et visuels. Organisez les exportations pour les tests A/B afin que les équipes de performance isolent les créations à fort retour sur investissement et développent ce qui fonctionne.
Lien vers la création d'annonce depuis n'importe quelle page produit
Collez l'URL d'un produit ou d'une page d'atterrissage et HeyGen extrait les images clés, les spécifications et les messages pour créer des storyboards pour votre publicité Facebook. Le lien vers la vidéo et les cartes de flux d'images transforme le contenu de la page en scènes prêtes pour la publicité, économisant ainsi le temps de composition manuelle et préservant les détails du produit.
Appariement de copie IA et de créativité
HeyGen écrit des titres, des textes principaux et des appels à l'action adaptés à l'intention sociale et les associe à des visuels générés et des accroches suggérées. Plusieurs variantes de texte sont jumelées avec des options visuelles pour créer des ensembles de concepts testables optimisés pour les clics et les conversions à l'aide d'un outil IA.
Avatars réalistes, clones vocaux et styles de contenu généré par les utilisateurs
Choisissez des avatars IA, téléchargez votre voix ou utilisez des modèles vocaux pour créer des porte-parole de style UGC ou des présentateurs cinématographiques pour vos créations publicitaires. La synchronisation labiale naturelle et les contrôles d'émotion dans les publicités vidéo rendent le talent à l'écran authentique sans avoir besoin de tournage.
Préréglages de plateforme et packs d'exportation
Appliquez des kits de marque et choisissez des préréglages de plateforme qui gèrent l'emplacement des sous-titres, les zones de sécurité et les paramètres de compression. Exportez des lots organisés—MP4, vignettes et SRT—prêts pour les gestionnaires de publicités et les téléversements sur les réseaux sociaux.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le générateur de publicités pour les réseaux sociaux IA
Suivez quatre étapes claires pour passer d'une idée aux éléments publicitaires publiés.
Collez l'URL d'un produit, téléchargez des images ou saisissez un court script. HeyGen extrait les messages, les visuels et les caractéristiques principales pour élaborer les premières créations publicitaires de vos campagnes.
Sélectionnez les ratios d'aspect, les styles visuels, et les options de voix ou d'avatar pour vos publicités IA. Appliquez votre kit de marque pour maintenir la cohérence des logos, polices et couleurs.
Produisez plusieurs brouillons avec différents accroches, appels à l'action et visuels. Prévisualisez côte à côte, ajustez le texte ou les images, et générez de nouvelles versions pour les tests.
Téléchargez des MP4, des vignettes et des SRT formatés pour chaque emplacement ou exportez des lots organisés pour les gestionnaires de publicités. Chargez-les sur votre plateforme publicitaire et commencez les tests structurés pour vos campagnes publicitaires.
Un générateur automatique de publicités pour les réseaux sociaux basé sur l'IA crée automatiquement des textes publicitaires, des visuels et des éléments vidéo ou image formatés à partir de brèves entrées telles que des URL, des scripts ou des images. HeyGen combine texte en vidéo, image en vidéo, des avatars et des kits de marque pour produire des créatifs prêts au lancement sans avoir à filmer.
Oui. Choisissez des préréglages de sortie pour Reels, TikTok, Instagram Feed, Stories, YouTube Shorts, et plus encore. HeyGen redimensionne automatiquement, ajoute de nouveau sous-titres, et optimise le rythme pour chaque emplacement.
Non. HeyGen rédige des titres persuasifs, du texte principal et des appels à l'action et les associe à des modèles visuels. Vous pouvez affiner les résultats, mais les brouillons par défaut sont conçus pour répondre aux meilleures pratiques de la plateforme.
Associez des flux de produits ou des données CSV à des modèles et HeyGen générera des annonces par SKU, en appliquant une image de marque et des noms de fichiers cohérents afin que vous puissiez déployer des centaines de créations de manière efficace.
Oui. Utilisez le video translator pour traduire des scripts, régénérer des voix-off et produire des sous-titres synchronisés afin que les variantes localisées de vos publicités vidéo paraissent naturelles sans avoir à réenregistrer.
HeyGen organise des ensembles de variantes pour des tests structurés, suggère des appariements d'audience et produit des lots d'exportation propres afin que vous puissiez mener des expériences et identifier rapidement les accroches et visuels les plus performants.
Téléchargez une charte graphique avec des logos, des polices et des couleurs. Verrouillez des éléments pour éviter les modifications accidentelles et assurer une cohérence visuelle à travers les équipes et les comptes clients.
HeyGen exporte des vidéos MP4, des PNG haute résolution, des fichiers de sous-titres SRT/VTT et des lots zip organisés prêts pour les gestionnaires de publicités et les téléversements de campagnes.
HeyGen suit les meilleures pratiques de formatage de la plateforme telles que le rapport d'aspect, la lisibilité des sous-titres et les limites de texte courantes. La conformité à la politique finale et l'approbation de l'annonce sont de la responsabilité de l'annonceur.
Vous conservez la propriété des vidéos et des éléments que vous créez. HeyGen utilise des ressources sous licence et les résultats générés sont fournis pour une utilisation commerciale. Assurez-vous que tout contenu tiers que vous téléchargez dispose des droits nécessaires pour vos publicités IA.
