Transformez vos notes ou scripts en audio prêt pour le podcast en quelques minutes. Pas de micro, pas de montage, juste des voix claires et naturelles dans la langue dont vous avez besoin.

Créez des podcasts sans enregistrement

Pas besoin de micro ni d'installation de studio. Avec le générateur de podcast IA HeyGen, tout ce dont vous avez besoin, c'est de contenu écrit. Téléchargez votre script, choisissez une voix ou un avatar, et produisez instantanément des épisodes audio avec une qualité sonore professionnelle.

Idéal pour les marketeurs, éducateurs, créateurs et entreprises qui souhaitent accélérer la production de leur contenu.

Bonnes pratiques pour la création de podcasts sur l'IA

Vous voulez de meilleurs résultats de votre podcast généré par IA ? Suivez ces astuces rapides :

  • Write simply
    Use short, clear sentences in a conversational tone.
  • Séparez-le
    Ajoutez des pauses naturelles ou des transitions pour améliorer le flux.
  • Pick the right voice
    Match tone and energy to your content style.
  • Devenez multilingue
    Créez des versions en plus de 40 langues pour atteindre plus d'auditeurs.
Atteignez de nouveaux publics avec des podcasts générés par IA

Que vous réutilisiez du contenu de blog, transformiez des notes d'étude en audio ou créiez des communications internes, les outils de podcast IA facilitent la tâche. Diffusez un contenu cohérent et de qualité studio sur différentes plateformes, sans avoir besoin de formation vocale ou de tracas d'enregistrement.

Comment ça marche ?

Créez un podcast en 4 étapes faciles

Convertissez rapidement du contenu écrit en épisodes de podcast sonnant naturellement.

Étape 1

Téléchargez une photo pour votre avatar

Commencez par télécharger une photo nette pour générer votre présentateur IA personnalisé.
Idéal pour des podcasts vidéo avec une touche humaine.

Étape 2

Saisissez un script ou téléchargez de l'audio

Collez le script de votre podcast ou téléchargez un enregistrement vocal existant pour l'améliorer avec l'IA.

Étape 3

Choisissez une voix IA ou téléchargez de véritables séquences

Choisissez parmi plus de 300 voix dans plus de 175 langues pour correspondre à votre ton et à votre public cible.

Étape 4

Générez et partagez votre podcast IA

HeyGen synchronise automatiquement les lèvres, la voix et l'expression faciale — exportez et partagez en quelques secondes.

FAQ sur le générateur de podcasts IA

Quels formats de fichiers les générateurs de podcasts IA peuvent-ils traiter ?

La plupart des générateurs de podcasts IA acceptent les fichiers TXT, PDF, DOCX, XLSX et HTML, convertissant le texte en audio tout en préservant la structure et la lisibilité.

Combien coûte généralement un générateur de podcast IA ?

Les tarifs de nos concurrents varient de plans gratuits à des niveaux premium autour de 15 à 50 dollars par mois, souvent en fonction du nombre de minutes générées ou de l'accès à des fonctionnalités avancées telles que le support multilingue ou les avatars IA.

Les générateurs de podcasts IA peuvent-ils créer du contenu dans plusieurs langues ?

Oui, les principales plateformes prennent en charge plus de 175 langues, y compris le portugais, l'espagnol, le français, l'allemand, le japonais et le chinois, et plus encore, avec personnalisation de la voix et de l'accent pour chacune.

Combien de temps faut-il pour générer un podcast avec l'IA ?

Un script de 2 000 mots (soit environ 15 minutes d'audio) peut généralement être généré en moins de cinq minutes. Des plateformes comme HeyGen peuvent associer cela à AI Avatar IV pour créer un podcast vidéo complet en quelques minutes.

Puis-je personnaliser les voix IA dans mon podcast ?

Oui, vous pouvez ajuster le ton, la vitesse, l'émotion et l'accentuation. Certaines plateformes prennent même en charge le clonage vocal ou la synchronisation visuelle avec un avatar IA pour une expérience plus immersive.

Comment distribuer des podcasts créés avec des générateurs IA ?

Alors que certains outils de podcast IA exportent des fichiers audio pour des plateformes comme Spotify ou Apple Podcasts, HeyGen se concentre sur un contenu vidéo de haute qualité en utilisant sa technologie IA Avatar IV. Vous pouvez générer des épisodes de podcast visuellement captivants et les publier directement sur des plateformes axées sur la vidéo comme YouTube, LinkedIn ou TikTok pour une portée maximale et une rétention des spectateurs.

