Créez des podcasts sans enregistrement

Pas besoin de micro ni d'installation de studio. Avec le générateur de podcast IA HeyGen, tout ce dont vous avez besoin, c'est de contenu écrit. Téléchargez votre script, choisissez une voix ou un avatar, et produisez instantanément des épisodes audio avec une qualité sonore professionnelle.

Idéal pour les marketeurs, éducateurs, créateurs et entreprises qui souhaitent accélérer la production de leur contenu.