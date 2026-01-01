Saisissez votre idée. Cliquez sur générer. Obtenez plus vite que vous ne l’imaginez une vidéo prête à être partagée à partir de votre texte. Aucune caméra, aucun logiciel de montage vidéo ni compétence de production requis. Téléchargez-la, modifiez-la ou partagez-la instantanément.
Créez des vidéos IA à grande échelle, sans caméra
Générez des vidéos professionnelles à partir de texte, d’images ou d’un simple prompt avec le générateur de vidéos IA de HeyGen. Choisissez un présentateur réaliste, ajoutez votre script et produisez un contenu de qualité studio dans plus de 175 langues, sans tournage, sans équipe et sans logiciel de montage. Tout ce dont vous avez besoin pour créer des vidéos soignées et donner vie à vos idées, réuni sur une seule plateforme.
Aucun travail de montage préalable n’est nécessaire. Saisissez un sujet, collez un script ou déposez une URL, et l’Agent Vidéo prend le relais. Il rédige le script, construit un storyboard, sélectionne les visuels et génère une vidéo IA complète que vous pouvez publier ou affiner, le tout à partir d’une seule entrée.
Fournissez au créateur de vidéos IA un article de blog, un PDF ou un simple prompt, et il construit toute la narration. Les scènes sont structurées automatiquement, les plans de coupe et les mises en page sont adaptés à votre contenu, et la voix off est synchronisée avec chaque image, offrant une version quasi finale en un seul clic.
Chaque vidéo possède sa propre identité visuelle. Le générateur vidéo IA sélectionne des vidéos de stock, génère des images personnalisées et crée des éléments graphiques à l’écran adaptés spécifiquement à votre script. Aucun modèle recyclé, aucune mise en page générique : chaque séquence est conçue sur mesure pour votre message et votre audience.
Produisez des formats courts pour les réseaux sociaux, des campagnes marketing, des modules de formation et des communications internes pour une fraction du coût d’une production traditionnelle. Passez d’une vidéo par semaine à une publication quotidienne, sans équipe de tournage, sans cachets pour les talents et sans perdre des heures en montage manuel.
Bonnes pratiques pour la génération de vidéos par IA
Alliez la rapidité de Video Agent à la précision d’AI Studio. Générez une première version avec scènes, plans de coupe et script, puis peaufinez-la pour un rendu professionnel. Commencez gratuitement.
Évitez la page blanche. Transformez une invite, une URL ou un document en une ébauche de vidéo complète avec un script, une structure de scènes et des plans de coupe générés automatiquement. Le créateur de vidéos IA s’occupe du plus gros du travail et vous amène à 80 % du résultat final, prêt à être peaufiné.
Sélectionnez un présentateur virtuel ou utilisez votre propre jumeau numérique pour la présentation à l’écran. Associez-le à une voix off IA naturelle issue de la bibliothèque, ou clonez votre propre voix pour une narration de marque, authentique, sur chacune de vos vidéos.
Ouvrez n’importe quel brouillon dans AI Studio pour un contrôle plan par plan. Remplacez les plans de coupe génériques par vos propres éléments de marque, ajustez le rythme du script, affinez les transitions, appliquez un étalonnage des couleurs et verrouillez la mise en page jusqu’à ce que chaque scène corresponde à votre vision créative.
Développez-vous sur de nouveaux marchés grâce à la traduction vidéo. Doublez votre vidéo finalisée en plus de 175 langues tout en préservant le timbre de la voix originale et la synchronisation labiale, sans avoir besoin de réenregistrer.
Générateur de vidéos IA qui transforme vos scripts en vidéos professionnelles instantanément
Le générateur de vidéos IA de HeyGen à partir de texte automatise le processus de création vidéo, transformant votre script en vidéos de haute qualité avec des avatars, des voix off et des visuels cohérents. Aucune caméra ni équipe n’est nécessaire.
Créez des vidéos avec des avatars IA
HeyGen vous donne accès à plus de 1 100 avatars prêts à l’emploi ultra réalistes, couvrant des dizaines d’ethnies, de tranches d’âge et de styles d’élocution. Vous pouvez également créer un double numérique personnalisé en téléchargeant une courte vidéo de vous-même, ce qui vous permet de produire du contenu personnalisé sans apparaître à l’écran. Nos avatars offrent une synchronisation labiale précise, des gestes naturels et un contact visuel, rendant vos vidéos d’avatar IA indiscernables de celles tournées avec de vrais intervenants.
Transformez du texte en vidéo avec l’IA
Notre IA de conversion de texte en vidéo transforme n’importe quel contenu écrit (articles de blog, scripts, listes à puces ou idées brutes) en une vidéo entièrement produite en moins de deux minutes. Contrairement aux générateurs de texte en vidéo basiques qui produisent des diaporamas génériques, HeyGen associe vos mots à un avatar IA réaliste, une voix off synchronisée et des plans de coupe soigneusement sélectionnés, pour offrir un rendu de qualité broadcast à partir d’un simple texte.
Créer une vidéo à partir d’images
Transformez n’importe quelle image en vidéo en quelques secondes. Téléchargez une image et ajoutez un script pour la transformer en une vidéo dynamique générée par l’IA, avec une synchronisation labiale réaliste, un rythme de parole naturel et des voix expressives. Améliorez votre vidéo avec des incrustations de texte, une musique de fond et des transitions fluides, sans aucun montage manuel. Créez des vidéos IA dans plus de 175 langues et dialectes, avec de multiples voix et accents IA.
Vidéos de placement de produit
Il vous suffit de télécharger l’image de votre produit et votre script, et notre Générateur de Publicités s’occupe du reste : il place votre produit dans la main de votre avatar, et vous pouvez ensuite le modifier en ajoutant de la musique, des sous-titres et des voix off. Idéal pour multiplier les contenus TikTok, Instagram et Amazon sans envoyer d’échantillons ni engager d’équipe.
Commande vocale IA réaliste
Sélectionnez des voix IA réalistes qui correspondent à votre avatar directement dans l’interface d’AI Studio en un seul clic, ou reproduisez exactement votre ton grâce à notre fonctionnalité de Mirroring Vocal. Vous pouvez également ajouter une musique de fond captivante depuis notre bibliothèque de stock pour offrir à vos projets la bande-son parfaite.
Les modèles d’IA les plus puissants
Accédez aux toutes dernières technologies génératives directement dans HeyGen. Utilisez des modèles avancés de génération vidéo par IA comme Sora, Google Veo et Kling pour créer des plans de coupe vidéo cinématographiques aux mouvements fluides, Flux pour des images générées par IA de très haute fidélité, et ElevenLabs pour une voix ultra-réaliste. Produisez instantanément des ressources vidéo professionnelles, des scènes cinématographiques aux voix off plus vraies que nature, sans jamais quitter la plateforme.
Cas d’utilisation du créateur de vidéos IA
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre développent la production de contenu, touchent un public plus large et stimulent une croissance réelle grâce à l’une des plateformes vidéo d’IA les plus innovantes disponibles aujourd’hui.
Créez des publicités qui arrêtent le défilement, des vidéos explicatives et des campagnes sociales pour une fraction du coût d’une agence. HeyGen permet aux marketeurs de produire des contenus courts et soignés grâce à des avatars ultra réalistes, des plans de coupe personnalisés et vos éléments de marque. Générez chaque jour des TikTok courts ou traduisez automatiquement vos campagnes en plusieurs langues pour les marchés internationaux, le tout à partir d’un simple script texte.
Remplacez les tournages vidéo coûteux et les nouvelles prises de vue en direct pour la formation d’intégration et de conformité. HeyGen permet aux concepteurs pédagogiques et aux équipes RH d’importer des présentations PowerPoint ou des PDF et de les transformer automatiquement en modules de formation attrayants, animés par des avatars, avec des voix off naturelles et un rythme parfaitement maîtrisé. Rendez la formation en entreprise évolutive et homogène.
Générez à grande échelle des démonstrations de produits professionnelles et des publicités au format UGC. Importez l’image de votre produit et votre script, puis utilisez les raccourcis de placement de produit de HeyGen pour créer des publicités soignées avec un porte-parole IA. Idéal pour générer du trafic vers des offres d’affiliation, créer des reels pour les réseaux sociaux et tester des angles marketing sans engager d’acteurs ni tourner de nouvelles scènes.
Transformez une simple idée en une vidéo courte et soignée en quelques minutes. Générez du contenu animé par un avatar IA aux formats 9:16, 16:9 et 1:1 à partir d’un seul script. Aucune caméra ni logiciel de montage requis. Idéal pour rester actif sur toutes les plateformes sans vous épuiser.
Transformez instantanément vos plans de cours ou vos notes de révision en vidéos explicatives captivantes. HeyGen associe un avatar instructeur IA à votre script, génère automatiquement des visuels d’accompagnement et ajoute des sous-titres. Que vous créiez un cours en ligne ou un tutoriel, une production vidéo professionnelle devient accessible à tous, sans aucun tournage nécessaire.
Vous voulez apparaître en vidéo sans passer devant la caméra ? Créez un double numérique à partir d’un court extrait et générez une infinité de vidéos face caméra à partir de votre script. Idéal pour les vlogs YouTube, le personal branding et les projets passion. Il vous suffit de téléverser un extrait, de saisir votre texte, et de laisser votre avatar IA faire le reste.
Comment générer des vidéos avec HeyGen
Transformez vos idées en vidéos soignées en quelques minutes. Avec HeyGen, vous pouvez convertir un simple texte en contenu vidéo engageant et professionnel, sans tournage, sans compétences en montage et sans outils complexes.
Commencez par saisir votre script directement dans l’éditeur ou en coller le contenu existant. HeyGen découpe automatiquement votre texte en scènes, ce qui aide à structurer votre vidéo et à maintenir un enchaînement fluide.
Choisissez parmi une gamme de voix IA naturelles pour correspondre à votre ton et à votre audience. Pour une touche plus personnelle, vous pouvez également cloner votre propre voix afin d’obtenir une narration cohérente et authentique.
Améliorez votre vidéo avec des images, des modèles, des sous-titres, des logos et une musique de fond. Ajustez les mises en page, modifiez les scènes et peaufinez le style à l’aide de l’éditeur intuitif de HeyGen.
Générez votre vidéo en quelques clics seulement. Téléchargez-la au format MP4 ou partagez-la directement sur votre site web, vos réseaux sociaux ou vos plateformes d’apprentissage, dans le format qui correspond à vos besoins.
Les générateurs de vidéos par IA sont des outils qui utilisent l’intelligence artificielle pour créer des vidéos à partir de texte, d’images ou de scripts. Ils gèrent automatiquement le montage, les visuels et la voix off, ce qui vous évite d’avoir des compétences en montage vidéo pour obtenir des résultats professionnels.
HeyGen est un générateur de vidéos IA de premier plan conçu pour les professionnels et les marketeurs. Il vous permet de créer des vidéos engageantes à partir de modèles prêts à l’emploi ou de simples invites textuelles, dans n’importe quel format, pour les réseaux sociaux, les ventes ou les contenus d’entreprise.
Téléchargez un court clip ou une image de référence de vous-même, puis saisissez votre script dans HeyGen. La plateforme génère une vidéo avec des mouvements et une voix IA réalistes. Vous pouvez ajuster le format, ajouter des scènes et personnaliser le rendu pour des vidéos explicatives ou des clips pour les réseaux sociaux.
Oui, HeyGen propose gratuitement la conversion de texte en vidéo et la création de vidéos générées par l’IA. Les offres payantes incluent des fonctionnalités avancées de création vidéo, des outils d’édition étendus et la prise en charge de formats supplémentaires, selon la formule que vous choisissez.
Vous pouvez utiliser du texte, des images, des images issues de banques ou de l’audio pour générer des vidéos IA. HeyGen transforme ces éléments en vidéos explicatives, tutoriels ou vidéos marketing à l’aide de modèles personnalisables, disponibles dans de multiples formats et styles.
Oui. Téléchargez votre audio et le système d’IA de HeyGen générera automatiquement une vidéo. Il synchronise la voix et les éléments visuels pour créer des avatars et des clips vidéo réalistes, ce qui en fait une solution idéale pour les podcasts, les vidéos explicatives et les contenus éducatifs.
Oui. Le générateur de texte en vidéo de HeyGen vous permet de créer des vidéos explicatives et des présentations soignées à partir de n’importe quelle invite textuelle. Les modèles vidéo vous aident à produire du contenu dans le format de votre choix pour le marketing, la formation ou les démonstrations de produits.
Pour la plupart des besoins en matière de business, de marketing et de formation, oui. HeyGen vous permet d’animer des scènes, d’ajouter du mouvement et de générer des vidéos soignées sans équipe de production. Il aide les équipes à publier des vidéos plus rapidement tout en gardant l’ensemble du processus simple, évolutif et rentable.
L’interface de HeyGen simplifie tout. Importez votre texte et vos images, choisissez un modèle de vidéo, puis laissez l’IA générer automatiquement votre vidéo. La plateforme est conçue pour que chacun puisse créer rapidement des vidéos percutantes, sans compétences techniques.
Oui. Téléchargez une image de référence sur HeyGen et l’IA générera des vidéos au rendu naturel. Vous pouvez animer des avatars, ajuster les expressions et créer des vidéos explicatives personnalisées ou des clips de marque avec des mouvements réalistes et une synchronisation audio précise.
Oui. Vous pouvez créer de courtes vidéos promotionnelles, des clips pour les réseaux sociaux et des publicités optimisées pour TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts. Le générateur vidéo IA prend en charge l’ensemble du processus, ce qui vous permet de produire du contenu généré par l’IA au rythme exigé par vos canaux, avec des vidéos qui ont une apparence et un son professionnels dès le premier rendu.
HeyGen vous permet de créer des vidéos explicatives, des vidéos promotionnelles, des tutoriels, des démonstrations de produits, des contenus de formation et d’onboarding, des vidéos de prospection personnalisées et de courts clips pour les réseaux sociaux. Toutes les vidéos utilisent des avatars IA réalistes, des voix naturelles et une traduction multilingue pour une production rapide à grande échelle.
HeyGen est vraiment rapide, et de nombreuses vidéos sont générées en moins d’une minute. Si votre vidéo est plus longue, utilise davantage de scènes ou des effets plus lourds, cela peut prendre un peu plus de temps, mais elle est généralement terminée en seulement quelques minutes.
Oui. HeyGen est approuvé par des entreprises du Fortune 500 et par des équipes grands comptes dans les domaines de la formation (L&D), du marketing, de l’activation commerciale et de la communication interne. Les fonctionnalités pour les entreprises incluent l’authentification SSO, l’accès API, la génération de vidéos en masse, les avatars personnalisés, les contrôles de charte graphique, la conformité SOC 2 et un accompagnement dédié par l’équipe Customer Success.
Oui. HeyGen vous permet de créer des vidéos IA optimisées pour TikTok, Instagram et d’autres réseaux sociaux. Choisissez un modèle, ajoutez des voix off IA, personnalisez votre vidéo et publiez votre contenu instantanément. La plateforme est conçue pour suivre le rythme exigé par vos canaux.
Oui. HeyGen protège vos données et crée des avatars de manière responsable. Vous êtes propriétaire de vos vidéos et visuels générés par l’IA, ce qui vous permet de publier en toute confiance du contenu pour le marketing ou la formation.
