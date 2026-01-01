Générez des vidéos professionnelles à partir de texte, d’images ou d’un simple prompt avec le générateur de vidéos IA de HeyGen. Choisissez un présentateur réaliste, ajoutez votre script et produisez un contenu de qualité studio dans plus de 175 langues, sans tournage, sans équipe et sans logiciel de montage. Tout ce dont vous avez besoin pour créer des vidéos soignées et donner vie à vos idées, réuni sur une seule plateforme.

Invite à la vidéo Aucun travail de montage préalable n’est nécessaire. Saisissez un sujet, collez un script ou déposez une URL, et l’Agent Vidéo prend le relais. Il rédige le script, construit un storyboard, sélectionne les visuels et génère une vidéo IA complète que vous pouvez publier ou affiner, le tout à partir d’une seule entrée.

Production vidéo automatisée Fournissez au créateur de vidéos IA un article de blog, un PDF ou un simple prompt, et il construit toute la narration. Les scènes sont structurées automatiquement, les plans de coupe et les mises en page sont adaptés à votre contenu, et la voix off est synchronisée avec chaque image, offrant une version quasi finale en un seul clic.

Visuels intelligents Chaque vidéo possède sa propre identité visuelle. Le générateur vidéo IA sélectionne des vidéos de stock, génère des images personnalisées et crée des éléments graphiques à l’écran adaptés spécifiquement à votre script. Aucun modèle recyclé, aucune mise en page générique : chaque séquence est conçue sur mesure pour votre message et votre audience.