Création de vidéo IA
Vous voulez transformer votre contenu écrit en vidéos professionnelles sans avoir à filmer ?
L'outil Texte en Vidéo alimenté par l'IA de HeyGen peut rendre cette transition fluide accessible. Il suffit d'entrer votre texte, de choisir un avatar et une voix IA, et de générer des vidéos de haute qualité en quelques minutes—pas besoin de caméras, d'acteurs, ni de logiciel de montage. Laissez notre générateur de vidéos IA gérer les détails complexes. HeyGen aide les marketeurs, les éducateurs et les entreprises à transformer des blogs, des scripts et des présentations en contenu vidéo généré par IA captivant sans effort, tout en bénéficiant des avantages du contenu vidéo généré par IA. Avec plus de 300 avatars IA, plus de 175 langues et plus de 400 modèles de vidéos à choisir, créer des vidéos qui communiquent efficacement avec votre public mondial n'a jamais été aussi simple.
Création de vidéo IA
Meilleures pratiques pour convertir du texte en vidéo
Pour tirer le meilleur parti de l'outil en ligne HeyGen de Texte à Vidéo IA, efforcez-vous d'adapter votre contenu de manière stratégique pour captiver les spectateurs :
- Rédigez des scripts clairs et concis – Structurez votre texte pour une narration fluide.
- Choisissez le bon avatar et la voix IA – Sélectionnez parmi plus de 300 avatars et plus de 300 voix pour le ton parfait.
- Utilisez des visuels captivants et des animations – Améliorez votre vidéo avec des graphiques, des sous-titres et des transitions.
- Traduction pour une portée mondiale – Convertissez automatiquement votre texte en plusieurs langues pour un public international.
Création de vidéo IA
Boostez l'engagement avec du contenu vidéo généré par IA
Alors que le contenu textuel ne capte pas toujours l'attention, les vidéos détiennent ce pouvoir captivant. Avec le créateur de vidéos IA de HeyGen, transformez vos informations écrites en vidéos attrayantes et partageables qui vous aident à augmenter l'engagement, la rétention et les conversions de votre audience. L'outil gratuit de génération de texte en vidéo IA de HeyGen n'est pas seulement un convertisseur automatique, il offre des fonctionnalités de création de vidéos personnalisables incluant des avatars synchronisés aux lèvres et des modèles professionnels. Que vous créiez du contenu pour les réseaux sociaux, la formation ou le marketing, HeyGen simplifie la production vidéo, la rendant évolutive.
Comment ça marche ?
Transformez du texte en vidéo en 4 étapes faciles
Créez des vidéos professionnelles en quelques minutes : tapez, choisissez et générez.
Types d'avatar
Des possibilités infinies pour créer votre avatar.
Clonez-vous, générez avec l'IA ou choisissez parmi notre bibliothèque d'avatars.
Clonez-vous pour créer un jumeau numérique. Générez un avatar qui n'existe pas avec l'IA. Trouvez un avatar communautaire. Ou choisissez dans notre bibliothèque de stock. Nous avons plus de 500 avatars parmi lesquels vous pouvez choisir.
Avatar IV
Avatar IV est notre modèle le plus avancé à ce jour. Transformez une seule photo et un script en un avatar parlant plus vrai que nature, qu’il s’agisse d’humains, d’animaux, d’extraterrestres ou de tout ce que vous pouvez imaginer.
Avatar Vidéo
Un avatar vidéo vous permet d'être à deux endroits en même temps, idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels du business et les influenceurs numériques.
Photo Avatar
Votre avatar photo peut se transformer en une version animée de vous-même, offrant des mouvements et expressions réalistes tout en conservant une apparence naturelle.
Avatar Génératif
Générez des avatars IA, des photos et des vidéos à partir de prompts textuels, idéaux pour les entreprises, les réseaux sociaux et plus encore.
Avatar interactif
Rendez l'engagement plus intense avec un avatar interactif qui répond en temps réel, rendant les interactions virtuelles plus authentiques.
Traducteur IA
Parlez toutes les langues.
Votre avatar parle toutes les langues à la perfection.
La localisation vidéo alimentée par l'IA de HeyGen adapte le contenu pour différentes langues et cultures tout en assurant un discours naturel, une synchronisation labiale parfaite et un engagement sans faille. Les entreprises peuvent créer des avatars IA réalistes, traduire des vidéos dans plus de 70 langues et personnaliser les voix pour les dialectes régionaux. Avec l'adaptation culturelle pilotée par l'IA, les marques peuvent se connecter de manière authentique avec des audiences mondiales.
FAQ
À quoi sert l'outil « Créer une vidéo à partir de texte » ?
L'outil de texte en vidéo de HeyGen convertit des contenus écrits tels que des scripts, des articles de blog ou des annonces en vidéos de qualité professionnelle en utilisant des avatars générés par IA et des voix off.
Pour qui cet outil est-il le mieux adapté ?
Cet outil est idéal pour les marketeurs, les éducateurs, les équipes RH, les créateurs de contenu et les professionnels du support client qui cherchent à augmenter la production vidéo sans nécessiter de tournage ou de montage.
Comment créer une vidéo en utilisant uniquement du texte ?
Collez simplement votre script dans l'outil, choisissez parmi un large éventail d'avatars et d'options vocales, personnalisez l'arrière-plan et les visuels, puis générez votre vidéo en un clic.
Quels types d'avatars et de voix sont disponibles ?
HeyGen propose plus de 300 avatars IA photoréalistes et plus de 300 styles de voix couvrant plusieurs tons, accents et langues. Vous pouvez sélectionner celui qui représente le mieux votre marque ou votre public.
Puis-je personnaliser les éléments visuels dans ma vidéo ?
Absolument. Vous pouvez personnaliser votre vidéo avec des modèles de marque, des sous-titres, des images d'arrière-plan, de la musique, et même télécharger vos propres médias pour correspondre à l'identité de votre marque.
Est-il possible de générer des vidéos en haute résolution ?
Oui. Les options d'exportation incluent la HD (1080p) et la résolution 4K, garantissant que vos vidéos sont adaptées à un usage professionnel et public sur différentes plateformes.