HeyGen logo

Générateur d'Acteurs IA : Créez des Acteurs IA Réalistes

Créez des vidéos animées par un présentateur, des publicités de style UGC et des clips de formation avec de vrais acteurs IA, sans caméra, studio ou casting. Choisissez un acteur de stock, clonez votre propre voix ou créez un acteur de marque et publiez des vidéos prêtes pour les plateformes en quelques minutes.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo

Choisissez un avatar
Synchronisation labiale appliquée après la génération
Tapez votre script
Tapez dans n'importe quelle langue
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Marketing et publicités courtes

Marketing et publicités courtes

Créez des témoignages de style UGC, des démonstrations de produits et des courts-métrages inspirés des tendances avec des porte-parole crédibles qui stimulent l'engagement et les conversions.

Formation et intégration

Formation et intégration

Générez des présentateurs de formation cohérents et des vidéos explicatives pour des équipes mondiales avec des sous-titres synchronisés et des exportations SCORM pour les LMS.

Activation des ventes et présentations de produit

Activation des ventes et présentations de produit

Créez des démonstrations de produit répétables et des explications de fonctionnalités que les représentants commerciaux peuvent personnaliser avec des messages spécifiques à la région.

Contenu social et partenariats de créateurs

Contenu social et partenariats de créateurs

Produisez des clips à la manière des influenceurs et des variantes multilingues pour des déploiements internationaux sans voyager, sans casting ni planification.

Service client et base de connaissances

Service client et base de connaissances

Transformez les articles de la base de connaissances en explications narrées à l'écran qui réduisent les tickets de support et améliorent les temps de résolution.

Pourquoi HeyGen est le meilleur générateur d'acteur IA

Les acteurs IA de HeyGen combinent une expression naturelle, une synchronisation labiale précise et des contrôles de niveau entreprise, permettant ainsi aux équipes marketing, d'apprentissage et produit de remplacer les tournages lents par une production rapide et répétable en utilisant des avatars IA.

Performance réaliste sans production

Choisissez des acteurs expressifs ou créez un acteur personnalisé à partir d'un court enregistrement de webcam. HeyGen rend les micro-expressions faciales naturelles et le timing de sorte que les spectateurs réagissent comme ils le feraient face à un véritable interprète.

Augmenter la production créative

Générez en lot des dizaines ou des milliers de variantes pour des catalogues de produits, des marchés localisés et des tests A/B, en utilisant des actifs générés par IA. Appliquez des kits de marque et des modèles pour que chaque vidéo reste cohérente à grande échelle, y compris celles avec du contenu généré par IA.

Conçu pour la localisation et l'accessibilité

Réalisez des voix off et des sous-titres dans plus de 100 langues. HeyGen resynchronise le timing pour les scripts traduits de l'outil de traduction vidéo afin que les vidéos localisées paraissent naturelles sans avoir à refaire des prises.

Plus de 250 acteurs prêts à l'emploi et clones personnalisés

Accédez à une bibliothèque variée d'acteurs de différents âges, ethnies et styles. Ou créez un clone privé en enregistrant un court échantillon consenti pour produire un acteur exclusif à la marque qui interprétera tout script.

Cinq portraits individuels d'hommes et de femmes divers.

Synchronisation labiale de qualité studio et contrôle des émotions

HeyGen aligne l'audio sur les phonèmes avec une précision sub-frame et mappe le mouvement facial pour que les mots, les pauses et les micro-expressions semblent naturels, tout comme le ferait une actrice IA. Contrôlez le ton, l'énergie et les micro-gestes pour correspondre au message.

Une personne souriante à la peau foncée et aux cheveux courts lève les yeux, vêtue d'une chemise bleue, de colliers superposés et d'une boucle d'oreille scintillante, sur un fond rose et violet.

Script en vidéo en quelques minutes

Collez un script pour la conversion de texte en vidéo ou l'URL d'un produit et HeyGen génère automatiquement des mises en scène, une voix off, des sous-titres et des suggestions de plans de coupe. Modifiez le texte, changez les acteurs et générez des prises alternatives instantanément, en utilisant des options générées par IA pour un traitement plus rapide.

Une interface de création de contenu avec un éditeur de texte et un résumé des résultats du Q3 dans une fenêtre pop-up à gauche, et une diapositive de présentation avec "Aperçu des résultats du Q3" et un homme souriant à droite.

Exportations multi-formats et préréglages de plateforme

Exportez des fichiers MP4, des sous-titres SRT/VTT, des vignettes et des présélections pour mobiles pour Reels, Stories, Feed et des lecteurs web. Les lots sont nommés et dimensionnés pour un téléversement direct dans les gestionnaires de publicités et les SGC.

Un homme souriant derrière un menu contextuel affichant les options d'exportation SCORM avec SCORM 1.2 sélectionné.

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait qu'on a agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Comment ça fonctionne

Comment utiliser le générateur d'acteurs IA

Donnez vie à votre acteur idéal avec le générateur d'acteur IA de HeyGen en quatre étapes simples.

Étape 1

Choisissez un acteur ou créez un clone

Choisissez parmi des acteurs de stock ou enregistrez une courte vidéo selfie pour générer un acteur de marque privée via un générateur de vidéo IA.

Étape 2

Collez votre script ou le lien de votre produit

Entrez votre texte ou URL. HeyGen extrait les points clés, suggère des accroches et rédige une narration scène par scène.

Étape 3

Personnalisez la voix, l'émotion et le style

Choisissez un modèle de voix, ajustez l'énergie et l'expressivité faciale, et ajoutez des sous-titres ou des incrustations à l'écran.

Étape 4

Aperçu, traitement par lots et exportation

Prévisualisez des variantes, exécutez des travaux par lots pour plusieurs SKU ou langues, et exportez des lots prêts pour la plateforme pour TikTok et d'autres plateformes.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Quels sont les acteurs IA ?

Les acteurs IA sont des interprètes synthétiques à l'écran — qu'il s'agisse d'acteurs de stock, d'avatars ou de doubles numériques — capables de parler n'importe quel script avec des mouvements naturels et de l'émotion pour du contenu vidéo.

Puis-je créer un acteur IA qui me ressemble ?

Oui. Enregistrez une courte vidéo avec consentement et HeyGen créera un clone d'acteur privé. Les flux de travail de consentement et les paramètres de sécurité protègent l'utilisation et la propriété.

À quel point les acteurs IA semblent-ils naturels et sonnent-ils ?

HeyGen utilise la synchronisation labiale sous-image, le réacheminement de maillage facial et la synthèse vocale ou les clones vocaux de qualité humaine. Les résultats sont ajustés pour un mouvement réaliste de la bouche, des clignements et des micro-expressions.

Puis-je utiliser des acteurs IA pour de la publicité payante et des projets commerciaux ?

Oui. HeyGen propose des conditions d'utilisation commerciale et des options d'acteurs personnalisés. Assurez-vous toujours d'avoir les droits pour tout contenu tiers que vous incluez et suivez les politiques de la plateforme.

Quelles langues et accents sont pris en charge ?

HeyGen prend en charge plus de 100 langues et accents régionaux pour les voix off et les sous-titres, ce qui en fait un outil idéal pour les créateurs sur TikTok. Les traductions sont resynchronisées pour maintenir le rythme et une livraison naturelle.

Les acteurs personnalisés sont-ils privés et sécurisés ?

Les clones personnalisés sont privés par défaut et peuvent être verrouillés sur votre compte, garantissant un accès exclusif à votre acteur IA. HeyGen chiffre les actifs et offre des contrôles d'entreprise pour la gouvernance et l'accès.

À quelle vitesse puis-je générer des vidéos avec des acteurs IA ?

Les clips simples se rendent en quelques minutes. Les travaux par lots pour de grands catalogues s'exécutent en parallèle afin que les équipes puissent produire des centaines de ressources de manière efficace.

Ai-je besoin de matériel ou de logiciel spécial ?

Non. HeyGen fonctionne dans le cloud, offrant un accès au contenu généré par IA partout. Tout ce dont vous avez besoin est un navigateur pour écrire le script, prévisualiser, modifier et exporter des vidéos.

Qui possède le contenu généré ?

Vous conservez la propriété des vidéos et des éléments que vous créez. HeyGen fournit la licence pour utiliser les résultats générés commercialement selon votre abonnement.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Commencez à créer avec HeyGen

Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec l'IA.

CTA background