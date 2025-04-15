Créez des vidéos animées par un présentateur, des publicités de style UGC et des clips de formation avec de vrais acteurs IA, sans caméra, studio ou casting. Choisissez un acteur de stock, clonez votre propre voix ou créez un acteur de marque et publiez des vidéos prêtes pour les plateformes en quelques minutes.
Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo
Créez des témoignages de style UGC, des démonstrations de produits et des courts-métrages inspirés des tendances avec des porte-parole crédibles qui stimulent l'engagement et les conversions.
Générez des présentateurs de formation cohérents et des vidéos explicatives pour des équipes mondiales avec des sous-titres synchronisés et des exportations SCORM pour les LMS.
Créez des démonstrations de produit répétables et des explications de fonctionnalités que les représentants commerciaux peuvent personnaliser avec des messages spécifiques à la région.
Produisez des clips à la manière des influenceurs et des variantes multilingues pour des déploiements internationaux sans voyager, sans casting ni planification.
Transformez les articles de la base de connaissances en explications narrées à l'écran qui réduisent les tickets de support et améliorent les temps de résolution.
Pourquoi HeyGen est le meilleur générateur d'acteur IA
Les acteurs IA de HeyGen combinent une expression naturelle, une synchronisation labiale précise et des contrôles de niveau entreprise, permettant ainsi aux équipes marketing, d'apprentissage et produit de remplacer les tournages lents par une production rapide et répétable en utilisant des avatars IA.
Choisissez des acteurs expressifs ou créez un acteur personnalisé à partir d'un court enregistrement de webcam. HeyGen rend les micro-expressions faciales naturelles et le timing de sorte que les spectateurs réagissent comme ils le feraient face à un véritable interprète.
Générez en lot des dizaines ou des milliers de variantes pour des catalogues de produits, des marchés localisés et des tests A/B, en utilisant des actifs générés par IA. Appliquez des kits de marque et des modèles pour que chaque vidéo reste cohérente à grande échelle, y compris celles avec du contenu généré par IA.
Réalisez des voix off et des sous-titres dans plus de 100 langues. HeyGen resynchronise le timing pour les scripts traduits de l'outil de traduction vidéo afin que les vidéos localisées paraissent naturelles sans avoir à refaire des prises.
Plus de 250 acteurs prêts à l'emploi et clones personnalisés
Accédez à une bibliothèque variée d'acteurs de différents âges, ethnies et styles. Ou créez un clone privé en enregistrant un court échantillon consenti pour produire un acteur exclusif à la marque qui interprétera tout script.
Synchronisation labiale de qualité studio et contrôle des émotions
HeyGen aligne l'audio sur les phonèmes avec une précision sub-frame et mappe le mouvement facial pour que les mots, les pauses et les micro-expressions semblent naturels, tout comme le ferait une actrice IA. Contrôlez le ton, l'énergie et les micro-gestes pour correspondre au message.
Script en vidéo en quelques minutes
Collez un script pour la conversion de texte en vidéo ou l'URL d'un produit et HeyGen génère automatiquement des mises en scène, une voix off, des sous-titres et des suggestions de plans de coupe. Modifiez le texte, changez les acteurs et générez des prises alternatives instantanément, en utilisant des options générées par IA pour un traitement plus rapide.
Exportations multi-formats et préréglages de plateforme
Exportez des fichiers MP4, des sous-titres SRT/VTT, des vignettes et des présélections pour mobiles pour Reels, Stories, Feed et des lecteurs web. Les lots sont nommés et dimensionnés pour un téléversement direct dans les gestionnaires de publicités et les SGC.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le générateur d'acteurs IA
Donnez vie à votre acteur idéal avec le générateur d'acteur IA de HeyGen en quatre étapes simples.
Choisissez parmi des acteurs de stock ou enregistrez une courte vidéo selfie pour générer un acteur de marque privée via un générateur de vidéo IA.
Entrez votre texte ou URL. HeyGen extrait les points clés, suggère des accroches et rédige une narration scène par scène.
Choisissez un modèle de voix, ajustez l'énergie et l'expressivité faciale, et ajoutez des sous-titres ou des incrustations à l'écran.
Prévisualisez des variantes, exécutez des travaux par lots pour plusieurs SKU ou langues, et exportez des lots prêts pour la plateforme pour TikTok et d'autres plateformes.
Les acteurs IA sont des interprètes synthétiques à l'écran — qu'il s'agisse d'acteurs de stock, d'avatars ou de doubles numériques — capables de parler n'importe quel script avec des mouvements naturels et de l'émotion pour du contenu vidéo.
Oui. Enregistrez une courte vidéo avec consentement et HeyGen créera un clone d'acteur privé. Les flux de travail de consentement et les paramètres de sécurité protègent l'utilisation et la propriété.
HeyGen utilise la synchronisation labiale sous-image, le réacheminement de maillage facial et la synthèse vocale ou les clones vocaux de qualité humaine. Les résultats sont ajustés pour un mouvement réaliste de la bouche, des clignements et des micro-expressions.
Oui. HeyGen propose des conditions d'utilisation commerciale et des options d'acteurs personnalisés. Assurez-vous toujours d'avoir les droits pour tout contenu tiers que vous incluez et suivez les politiques de la plateforme.
HeyGen prend en charge plus de 100 langues et accents régionaux pour les voix off et les sous-titres, ce qui en fait un outil idéal pour les créateurs sur TikTok. Les traductions sont resynchronisées pour maintenir le rythme et une livraison naturelle.
Les clones personnalisés sont privés par défaut et peuvent être verrouillés sur votre compte, garantissant un accès exclusif à votre acteur IA. HeyGen chiffre les actifs et offre des contrôles d'entreprise pour la gouvernance et l'accès.
Les clips simples se rendent en quelques minutes. Les travaux par lots pour de grands catalogues s'exécutent en parallèle afin que les équipes puissent produire des centaines de ressources de manière efficace.
Non. HeyGen fonctionne dans le cloud, offrant un accès au contenu généré par IA partout. Tout ce dont vous avez besoin est un navigateur pour écrire le script, prévisualiser, modifier et exporter des vidéos.
Vous conservez la propriété des vidéos et des éléments que vous créez. HeyGen fournit la licence pour utiliser les résultats générés commercialement selon votre abonnement.
Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec l'IA.