Vous souhaitez atteindre un public international et élargir votre audience ?

Avec le Traducteur de Vidéos YouTube alimenté par l'IA de HeyGen, vous pouvez facilement traduire vos vidéos en plus de 175 langues tout en conservant des doublages et une synchronisation labiale naturels. Pas besoin de services de doublage coûteux : il suffit de télécharger votre vidéo, de sélectionner votre langue cible et de laisser l'IA faire le reste !

Cet outil est parfait pour les YouTubers, créateurs de contenu, éducateurs et entreprises cherchant à accroître leur portée mondiale et à stimuler l'engagement dans différentes régions. Avec la traduction pilotée par IA, des avatars multilingues et des voix off personnalisables, votre contenu peut se connecter avec des spectateurs du monde entier — sans effort.