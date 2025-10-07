Commencez par définir un objectif clair pour la campagne, fournissez des détails concis sur le produit ou une URL de page d'atterrissage, choisissez des formats spécifiques à la plateforme et créez plusieurs variantes pour tester les accroches et les visuels. Utilisez la localisation pour atteindre de nouveaux marchés et tirez parti des exportations par lots pour étendre les tests à différentes audiences.