Commencez avec une URL de produit, un court script ou un brief simple et obtenez des copies d'annonces Facebook raffinées sans avoir à filmer ou à éditer manuellement. HeyGen génère automatiquement le texte, les visuels, les formats d'aspect et les versions localisées afin que les équipes puissent lancer plus rapidement davantage de variantes d'annonces performantes.
Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo
Lorsqu'une fenêtre de produit est courte, les tournages traditionnels vous ralentissent. Collez une URL de produit ou un brief et HeyGen générera des publicités vidéo ou image ciblées avec des accroches claires et des appels à l'action afin que vous puissiez lancer des campagnes en quelques heures plutôt qu'en plusieurs semaines.
Convertir de nombreux SKU en publicités demande beaucoup de ressources, surtout lors de l'utilisation d'un générateur de publicités IA. HeyGen automatise la création de contenus créatifs pour chaque produit, produisant des visuels et des textes cohérents afin que les équipes puissent mener des campagnes parallèles pour de grands catalogues sans augmenter le nombre d'employés en utilisant notre générateur de publicités IA.
L'expansion vers de nouveaux marchés nécessite des créations traduites. HeyGen traduit des scripts, recrée des doublages, et ajuste les sous-titres et le rythme afin que vous puissiez tester rapidement et à moindre coût des messages localisés.
Les formats courts privilégient les montages et rythmes captivants. HeyGen crée des vidéos verticales et carrées optimisées pour les Reels et Stories avec des accroches rapides, des sous-titres lisibles et un timing adapté à la plateforme pour stimuler l'engagement précoce.
Le reciblage nécessite de nombreux messages personnalisés pour résonner. HeyGen crée des variantes personnalisées pour les segments d'audience, mettant en avant les avantages, les réductions ou les preuves sociales pour augmenter les taux de conversion du trafic tiède avec des copies publicitaires adaptées.
Les agences doivent fournir volume et cohérence à travers leurs clients. HeyGen accélère la création de campagnes, garantit le respect des directives de la marque avec des kits de marque réutilisables, et exporte des ressources organisées pour les gestionnaires de publicités et les outils de rapport.
Pourquoi Heygen est le meilleur générateur d'annonces Facebook IA
HeyGen combine une production rapide, des créatifs optimisés pour les plateformes et des tests automatisés pour aider les équipes à augmenter la diffusion des publicités sur Facebook sans studio. Générez plusieurs concepts de publicité, traduisez des scripts et itérez rapidement pour améliorer le retour sur investissement.
Générez en quelques minutes des créatifs prêts pour le lancement sur Facebook à partir de texte ou d'une URL. HeyGen crée des visuels, des animations et des copies à l'écran en utilisant un outil IA, permettant ainsi aux équipes d'éviter les tournages et les longs cycles de montage.
Redimensionnez et formatez automatiquement les créatifs pour le Fil d'actualité, les Stories, les Reels et Messenger. HeyGen garantit que les proportions, le rythme et les sous-titres correspondent aux règles de placement et aux meilleures pratiques de Facebook.
HeyGen suggère des audiences, crée des ensembles de variantes pour les tests A/B et optimise le texte et les visuels au fil du temps afin que vos publicités obtiennent plus de clics et des coûts plus faibles.
Lien vers le flux de travail de création de vidéos et d'images
Collez l'URL d'un produit ou d'une page d'atterrissage et HeyGen extraira les messages clés, les images et les photos de produits. Le système organise ces éléments dans des ébauches multi-scènes et génère des créations d'images et de vidéos prêtes pour les campagnes Facebook sans composition manuelle. Utilisez le lien vers le flux vidéo pour transformer les pages de produits en clips sociaux courts ou en cadres publicitaires statiques instantanément.
Rédaction automatique et combinaisons créatives
HeyGen crée des titres, des textes principaux et des appels à l'action adaptés à l'objectif de votre campagne. Le moteur associe des variantes de texte à des visuels générés et des accroches suggérées pour produire des dizaines de concepts publicitaires. Chaque brouillon respecte les contraintes de longueur de texte des plateformes et utilise des modèles de persuasion éprouvés pour améliorer les taux de clics et de conversion.
Options de localisation et de voix intégrées
Traduisez des scripts et régénérez la narration avec le traducteur vidéo, afin de pouvoir diffuser des publicités sur différents marchés rapidement à l'aide de notre créateur de publicités IA. HeyGen prend en charge la synthèse vocale multilingue et la synchronisation labiale pour les publicités vidéo et met à jour les sous-titres et le texte à l'écran afin que les créations localisées soient naturelles et cohérentes.
Outils de génération par lots et de test des variantes
Créez et exportez de grands lots de variantes publicitaires en modifiant les accroches, les images ou les appels à l'action. HeyGen organise les exportations en utilisant des conventions de nommage et des paramètres prêts pour les plateformes, ce qui facilite la réalisation de tests A B structurés et l'itération sur les gagnants sans un retravail chronophage.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le générateur de publicités Facebook IA
Créez des publicités Facebook en quatre étapes simples, du brief aux éléments prêts pour le lancement.
Collez une page de produit, téléchargez des images ou saisissez un court script. HeyGen analyse les détails du produit, les caractéristiques et les actifs visuels pour élaborer un concept créatif initial.
Choisissez les ratios d'aspect, le rythme et les thèmes visuels pour le Feed, les Stories, les Reels ou Messenger. Appliquez votre kit de marque pour maintenir la cohérence des couleurs, des polices et des logos.
Prévisualisez plusieurs brouillons de texte et visuels, ajustez les titres ou les images, et générez des variantes supplémentaires. Utilisez les suggestions intégrées pour peaufiner les accroches et les appels à l'action.
Téléchargez des actifs MP4 ou PNG optimisés pour chaque emplacement, ou exportez des lots organisés pour votre gestionnaire de publicités. Les résultats de HeyGen sont prêts à être téléchargés et testés immédiatement.
Un générateur de publicités Facebook IA automatise la création d'annonces en utilisant du texte, des images ou des liens de produits. HeyGen transforme les briefs en créations publicitaires complètes en générant du texte, des visuels, des animations et en réalisant des exportations. Vous fournissez l'idée ou l'URL et le moteur crée des ressources prêtes au lancement afin que les équipes puissent produire plus de publicités à moindre coût et en moins de temps.
Oui. HeyGen prend en charge les flux de travail de conversion d'image en vidéo et de texte en vidéo afin que vous puissiez produire des publicités statiques, des clips vidéo courts et des créations sociales multi-scènes. Le système formate automatiquement les actifs pour les placements verticaux, carrés et horizontaux et optimise le rythme et le placement des légendes pour chaque format.
Non. HeyGen génère automatiquement des textes persuasifs, des accroches suggérées et des visuels correspondants. Vous pouvez personnaliser les résultats, mais les brouillons par défaut sont conçus pour respecter les limites des plateformes et les meilleures pratiques de conversion, ainsi les équipes sans designers peuvent toujours lancer des campagnes de haute qualité.
HeyGen crée plusieurs variantes de titres, descriptions, visuels et appels à l'action afin que vous puissiez réaliser des tests A/B rapidement avec notre générateur de textes publicitaires pour Facebook. La plateforme organise des exportations par lots et suggère des associations d'audience et de format pour vous aider à itérer plus vite et à développer les versions les plus performantes.
Oui. Utilisez les outils de traduction vidéo et de localisation pour traduire les scripts, régénérer les voix off en préservant le ton, et mettre à jour les sous-titres et le texte à l'écran. Les créations localisées sont reconstruites avec un timing et des visuels ajustés pour paraître naturels dans chaque langue, garantissant ainsi des copies publicitaires efficaces.
Appliquez des kits de marque avec des logos, des couleurs et des polices que HeyGen impose sur les brouillons pour des copies publicitaires Facebook efficaces. Vous pouvez verrouiller des éléments, approuver des modèles et exporter des actifs cohérents pour plusieurs clients ou gammes de produits afin de maintenir des campagnes conformes à la marque à grande échelle.
HeyGen exporte des fichiers vidéo MP4 et des images PNG haute résolution formatées pour le Feed, les Stories, les Reels, Messenger et les placements in-stream. Les options d'exportation par lot facilitent la production de fichiers prêts pour les plateformes pour les gestionnaires de publicités et les outils de campagne, améliorant ainsi notre processus de création de publicités.
Vous conservez la propriété de toutes les créations que vous produisez. HeyGen utilise des actifs sous licence et le contenu généré est fourni pour une utilisation commerciale. Assurez-vous toujours que tout matériel tiers que vous téléchargez dispose des droits appropriés pour la publicité.
HeyGen crée des contenus créatifs en suivant les meilleures pratiques des plateformes et les contraintes de politique générale, y compris les limites de texte et les directives de placement. Vous êtes responsable de la vérification finale et de l'approbation dans le Gestionnaire de publicités Facebook avant le lancement.
Commencez par définir un objectif clair pour la campagne, fournissez des détails concis sur le produit ou une URL de page d'atterrissage, choisissez des formats spécifiques à la plateforme et créez plusieurs variantes pour tester les accroches et les visuels. Utilisez la localisation pour atteindre de nouveaux marchés et tirez parti des exportations par lots pour étendre les tests à différentes audiences.
