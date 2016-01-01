HeyGen analyse votre script, votre consigne ou votre page liée et génère un storyboard modifiable de scènes qui correspondent au ton et à l'intention, vous permettant de personnaliser votre contenu. Le générateur de vidéo IA choisit des séquences, des mouvements de caméra et un timing pour créer une bobine cohérente qui suit votre récit tout en préservant vos mots originaux.