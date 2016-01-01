Transformez des idées, des scripts, des liens ou des pistes en bobines sociales raffinées avec le générateur de bobines AI de HeyGen. Produisez automatiquement des montages réactifs au son, des légendes, des préréglages de plateforme et des variantes localisées, sans caméras, sans monteurs, juste prêts à publier une vidéo courte.
Saisissez rapidement les tendances. Collez une consigne ou téléchargez un extrait et générez des bobines verticales qui correspondent aux formats tendance, maximisant la portée et l'engagement avec un temps de réponse minimal.
Transformez des pages de produits ou des liens de catalogue en courtes vidéos achetables. HeyGen extrait les images des produits, crée des scènes marquantes et produit plusieurs variantes de publicités pour les tests.
Créez des bobines de paroles réactives au son en téléchargeant des pistes et des lignes avec notre outil IA. Le moteur synchronise les légendes et les visuels avec la phraséologie et le rythme pour que les chutes de paroles soient cinématographiques et partageables.
Convertissez les scripts de leçons, les conseils et les tutoriels en courtes vidéos sous-titrées pour un engagement rapide des apprenants. Localisez le contenu via le traducteur vidéo pour les cours mondiaux et les programmes de formation et de développement.
Transformez automatiquement des vidéos longues, des diffusions en direct ou des podcasts en des dizaines de courtes vidéos grâce à notre générateur de vidéos courtes AI gratuit. La génération par lots et les flux de travail API permettent aux créateurs de publier rapidement du contenu de manière cohérente avec l'aide de notre créateur de vidéos courtes AI gratuit.
Créez des visuels de concert, des boucles pour DJ ou des promotions de festival qui correspondent à l'énergie en direct. Exportez des boucles prêtes à l'emploi en haute qualité pour les écrans LED et les installations VJ.
Pourquoi HeyGen est le meilleur générateur de bobines IA
HeyGen combine une génération vidéo avancée par IA, une analyse audio et des flux de travail basés sur des modèles pour produire des bobines captivantes en quelques minutes. Les créateurs et les équipes obtiennent une qualité constante, une itération rapide et une localisation intégrée pour que chaque campagne soit performante à l'échelle mondiale.
Générez des bobines raffinées en quelques minutes à partir d'une simple instruction, d'un script ou d'un lien en utilisant le générateur de bobines AI gratuit. HeyGen automatise la sélection des scènes, le rythme et les sous-titres, permettant ainsi aux créateurs de passer de l'idée au contenu prêt à être publié beaucoup plus rapidement.
Choisissez des styles visuels, ajustez le mouvement et la couleur, remplacez des séquences, ou peaufinez les sous-titres et le timing. HeyGen vous offre un contrôle de haut niveau sans nécessiter de logiciels de montage complexes ou de chronologies.
Exportez des versions optimisées pour TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts ou les réseaux sociaux payants en utilisant notre créateur de reels. Traduisez les scripts avec le traducteur vidéo et conservez une synchronisation labiale et un timing des sous-titres précis pour une portée mondiale en utilisant notre outil IA.
Scénario de production assisté par IA
HeyGen analyse votre script, votre consigne ou votre page liée et génère un storyboard modifiable de scènes qui correspondent au ton et à l'intention, vous permettant de personnaliser votre contenu. Le générateur de vidéo IA choisit des séquences, des mouvements de caméra et un timing pour créer une bobine cohérente qui suit votre récit tout en préservant vos mots originaux.
Visuels réactifs à l'audio et montage rythmé par le beat
Téléchargez un morceau et HeyGen analyse le tempo, le rythme et l'énergie pour diriger les montages, les transitions et les effets visuels. Créez des bobines qui pulsent avec votre musique, mettent en valeur les chutes et correspondent aux phrases pour un contenu court plus captivant.
Sous-titres intelligents, voix off et localisation
Générez automatiquement des sous-titres et des voix off pour votre bobine. Le système prend en charge le clonage de la voix et la narration multilingue, et le traducteur vidéo recrée la livraison dans d'autres langues afin que les bobines localisées semblent naturelles et opportunes.
Outils rapides de personnalisation et de remixage
Échangez les plans B choisis par l'IA avec vos propres séquences, changez de styles ou appliquez des ajustements précis avec de simples instructions. Intégrez image en vidéo ou la substitution de visage pour des bobines axées sur les personnages et utilisez la synchronisation labiale pour un alignement de performance plus serré.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le générateur de bobines IA
Créez des bobines de l'idée au fichier prêt à publier en quatre étapes claires.
Saisissez votre concept, déposez l'URL d'un produit, collez un script ou téléchargez un morceau pour créer des reels sans effort. HeyGen analyse le contenu, les métadonnées et l'audio pour préparer un storyboard pour votre reel, agissant comme un puissant éditeur vidéo.
Choisissez des préréglages visuels ou une apparence personnalisée, puis sélectionnez des ratios d'aspect verticaux, carrés ou horizontaux optimisés pour TikTok, Instagram ou Shorts. HeyGen prépare automatiquement des versions spécifiques à chaque plateforme.
Modifiez des scènes, remplacez des séquences, ajustez le rythme et définissez les styles de sous-titres. Utilisez des invites simples ou les contrôles de précision pour changer le mouvement, la couleur ou l'accentuation sans chronologies complexes.
Réalisez le montage final en MP4 et exportez des versions optimisées pour chaque plateforme. Utilisez le mode par lots ou l'API pour produire plusieurs variantes et des copies localisées avec le traducteur vidéo.
Un générateur de reels IA utilise la génération vidéo IA pour transformer des idées, scripts, liens ou audios en vidéos courtes. HeyGen automatise le montage, les sous-titres et les préconfigurations de plateformes afin que les créateurs produisent plus de reels rapidement, testent des variations et conservent une identité visuelle cohérente sans embaucher de monteurs.
Téléchargez votre piste ou liez votre audio et HeyGen analyse le tempo, le rythme et les sections pour diriger les coupures, les transitions et l'intensité visuelle. Vous pouvez accentuer les chutes, aligner les légendes sur les phrases, ou mapper les pistes aux effets pour des visuels avancés réactifs au son dans vos bobines avec l'IA.
Oui. Collez un URL et HeyGen, le créateur gratuit de bobines AI, extrait des images, du texte, et des sections clés pour générer un storyboard en format court. Le générateur de bobines AI organise les scènes, ajoute des légendes et produit une vidéo prête pour les réseaux sociaux que vous pouvez peaufiner et exporter.
Absolument, notre éditeur vidéo est conçu pour rationaliser votre processus créatif. HeyGen génère automatiquement des sous-titres précis et des styles de sous-titres conçus pour le visionnage sur mobile. Vous pouvez modifier le timing, le style et la langue, et le système exportera des fichiers de sous-titres ou intégrera les sous-titres dans la vidéo selon les besoins.
Oui. Utilisez le traducteur vidéo intégré pour traduire les scripts et les sous-titres, générer des voix off localisées, et conserver le timing et la synchronisation labiale. Cela vous permet de déployer rapidement des bobines culturellement adaptées avec le même brief créatif.
Choisissez parmi des modèles cinématographiques, UGC, de présentation de produit, d'animation ou de marque. Ajustez la couleur, le mouvement, les superpositions, la typographie et les transitions. Remplacez les éléments IA par vos propres séquences via des outils d'image en vidéo ou des téléchargements.
Oui. HeyGen produit des formats spécifiques à chaque plateforme et des MP4 de haute qualité optimisés pour les campagnes payantes. Le mode par lots rend simple la création de multiples variantes publicitaires pour les tests A/B et l'optimisation des performances.
La plupart des bobines se génèrent en quelques minutes selon la longueur et la complexité. Le traitement par lots et l'automatisation via API prennent en charge des charges de travail plus importantes et un traitement rapide pour les équipes qui créent de nombreuses variantes.
Oui. Téléchargez ou clonez une voix pour la narration et utilisez des avatars personnalisés ou des créateurs pour présenter vos bobines. Combinez le changement de visage ou les éléments d'avatar pour un talent récurrent tout au long d'une campagne en utilisant nos modèles personnalisables.
Vous conservez la pleine propriété des vidéos que vous exportez. HeyGen ne revendique aucun droit sur votre contenu, vous assurant ainsi de conserver la propriété de vos créations réalisées avec notre outil d'IA. Assurez-vous d'avoir les droits nécessaires pour tout média tiers inclus dans la bobine.
Oui. HeyGen propose des API REST, des notifications par webhook et des fonctionnalités de traitement par lots pour automatiser les flux de travail de lien vers bobine, la génération de catalogues et la publication planifiée.
HeyGen suit des pratiques de sécurité de niveau entreprise incluant le chiffrement, les contrôles d'accès et les options de conformité pour les équipes. Vos actifs créatifs et vidéos générées restent privés et sécurisés.
