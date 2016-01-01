HeyGen logo

Générateur de vidéos courtes virales et de publicités par IA

Transformez des idées, des scripts, des liens ou des pistes en bobines sociales raffinées avec le générateur de bobines AI de HeyGen. Produisez automatiquement des montages réactifs au son, des légendes, des préréglages de plateforme et des variantes localisées, sans caméras, sans monteurs, juste prêts à publier une vidéo courte.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo

Choisissez un avatar
Synchronisation labiale appliquée après la génération
Tapez votre script
Tapez dans n'importe quelle langue
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Clips sociaux basés sur les tendances

Clips sociaux basés sur les tendances

Saisissez rapidement les tendances. Collez une consigne ou téléchargez un extrait et générez des bobines verticales qui correspondent aux formats tendance, maximisant la portée et l'engagement avec un temps de réponse minimal.

Bobines de produits et de commerce

Bobines de produits et de commerce

Transformez des pages de produits ou des liens de catalogue en courtes vidéos achetables. HeyGen extrait les images des produits, crée des scènes marquantes et produit plusieurs variantes de publicités pour les tests.

Promotions musicales et lancements de paroles

Promotions musicales et lancements de paroles

Créez des bobines de paroles réactives au son en téléchargeant des pistes et des lignes avec notre outil IA. Le moteur synchronise les légendes et les visuels avec la phraséologie et le rythme pour que les chutes de paroles soient cinématographiques et partageables.

Micro-contenu éducatif

Micro-contenu éducatif

Convertissez les scripts de leçons, les conseils et les tutoriels en courtes vidéos sous-titrées pour un engagement rapide des apprenants. Localisez le contenu via le traducteur vidéo pour les cours mondiaux et les programmes de formation et de développement.

Créateur de réaffectation et de sorties en lot

Créateur de réaffectation et de sorties en lot

Transformez automatiquement des vidéos longues, des diffusions en direct ou des podcasts en des dizaines de courtes vidéos grâce à notre générateur de vidéos courtes AI gratuit. La génération par lots et les flux de travail API permettent aux créateurs de publier rapidement du contenu de manière cohérente avec l'aide de notre créateur de vidéos courtes AI gratuit.

Temps forts de l'événement et boucles de performance

Temps forts de l'événement et boucles de performance

Créez des visuels de concert, des boucles pour DJ ou des promotions de festival qui correspondent à l'énergie en direct. Exportez des boucles prêtes à l'emploi en haute qualité pour les écrans LED et les installations VJ.

Pourquoi HeyGen est le meilleur générateur de bobines IA

HeyGen combine une génération vidéo avancée par IA, une analyse audio et des flux de travail basés sur des modèles pour produire des bobines captivantes en quelques minutes. Les créateurs et les équipes obtiennent une qualité constante, une itération rapide et une localisation intégrée pour que chaque campagne soit performante à l'échelle mondiale.

Création rapide de bobine

Générez des bobines raffinées en quelques minutes à partir d'une simple instruction, d'un script ou d'un lien en utilisant le générateur de bobines AI gratuit. HeyGen automatise la sélection des scènes, le rythme et les sous-titres, permettant ainsi aux créateurs de passer de l'idée au contenu prêt à être publié beaucoup plus rapidement.

Conçu pour un contrôle créatif

Choisissez des styles visuels, ajustez le mouvement et la couleur, remplacez des séquences, ou peaufinez les sous-titres et le timing. HeyGen vous offre un contrôle de haut niveau sans nécessiter de logiciels de montage complexes ou de chronologies.

Étendre à travers les plateformes et les langues

Exportez des versions optimisées pour TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts ou les réseaux sociaux payants en utilisant notre créateur de reels. Traduisez les scripts avec le traducteur vidéo et conservez une synchronisation labiale et un timing des sous-titres précis pour une portée mondiale en utilisant notre outil IA.

Scénario de production assisté par IA

HeyGen analyse votre script, votre consigne ou votre page liée et génère un storyboard modifiable de scènes qui correspondent au ton et à l'intention, vous permettant de personnaliser votre contenu. Le générateur de vidéo IA choisit des séquences, des mouvements de caméra et un timing pour créer une bobine cohérente qui suit votre récit tout en préservant vos mots originaux.

scénario en vidéo

Visuels réactifs à l'audio et montage rythmé par le beat

Téléchargez un morceau et HeyGen analyse le tempo, le rythme et l'énergie pour diriger les montages, les transitions et les effets visuels. Créez des bobines qui pulsent avec votre musique, mettent en valeur les chutes et correspondent aux phrases pour un contenu court plus captivant.

Visuels réactifs au son

Sous-titres intelligents, voix off et localisation

Générez automatiquement des sous-titres et des voix off pour votre bobine. Le système prend en charge le clonage de la voix et la narration multilingue, et le traducteur vidéo recrée la livraison dans d'autres langues afin que les bobines localisées semblent naturelles et opportunes.

Clonage de voix

Outils rapides de personnalisation et de remixage

Échangez les plans B choisis par l'IA avec vos propres séquences, changez de styles ou appliquez des ajustements précis avec de simples instructions. Intégrez image en vidéo ou la substitution de visage pour des bobines axées sur les personnages et utilisez la synchronisation labiale pour un alignement de performance plus serré.

photos de graphismes animés en vidéo

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait qu'on a agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Comment ça marche

Comment utiliser le générateur de bobines IA

Créez des bobines de l'idée au fichier prêt à publier en quatre étapes claires.

Étape 1

Collez une consigne, un lien, ou téléchargez un fichier audio

Saisissez votre concept, déposez l'URL d'un produit, collez un script ou téléchargez un morceau pour créer des reels sans effort. HeyGen analyse le contenu, les métadonnées et l'audio pour préparer un storyboard pour votre reel, agissant comme un puissant éditeur vidéo.

Étape 2

Choisissez un style et un format de plateforme

Choisissez des préréglages visuels ou une apparence personnalisée, puis sélectionnez des ratios d'aspect verticaux, carrés ou horizontaux optimisés pour TikTok, Instagram ou Shorts. HeyGen prépare automatiquement des versions spécifiques à chaque plateforme.

Étape 3

Affiner les visuels et le timing

Modifiez des scènes, remplacez des séquences, ajustez le rythme et définissez les styles de sous-titres. Utilisez des invites simples ou les contrôles de précision pour changer le mouvement, la couleur ou l'accentuation sans chronologies complexes.

Étape 4

Générer et publier

Réalisez le montage final en MP4 et exportez des versions optimisées pour chaque plateforme. Utilisez le mode par lots ou l'API pour produire plusieurs variantes et des copies localisées avec le traducteur vidéo.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un générateur de bobines IA et comment aide-t-il les créateurs ?

Un générateur de reels IA utilise la génération vidéo IA pour transformer des idées, scripts, liens ou audios en vidéos courtes. HeyGen automatise le montage, les sous-titres et les préconfigurations de plateformes afin que les créateurs produisent plus de reels rapidement, testent des variations et conservent une identité visuelle cohérente sans embaucher de monteurs.

Comment rendre mes bobines réactives au son avec HeyGen ?

Téléchargez votre piste ou liez votre audio et HeyGen analyse le tempo, le rythme et les sections pour diriger les coupures, les transitions et l'intensité visuelle. Vous pouvez accentuer les chutes, aligner les légendes sur les phrases, ou mapper les pistes aux effets pour des visuels avancés réactifs au son dans vos bobines avec l'IA.

Puis-je convertir une URL de produit ou un article de blog en bobine ?

Oui. Collez un URL et HeyGen, le créateur gratuit de bobines AI, extrait des images, du texte, et des sections clés pour générer un storyboard en format court. Le générateur de bobines AI organise les scènes, ajoute des légendes et produit une vidéo prête pour les réseaux sociaux que vous pouvez peaufiner et exporter.

HeyGen prend-il en charge les sous-titres et les fonctionnalités d'accessibilité ?

Absolument, notre éditeur vidéo est conçu pour rationaliser votre processus créatif. HeyGen génère automatiquement des sous-titres précis et des styles de sous-titres conçus pour le visionnage sur mobile. Vous pouvez modifier le timing, le style et la langue, et le système exportera des fichiers de sous-titres ou intégrera les sous-titres dans la vidéo selon les besoins.

Puis-je localiser des bobines pour d'autres pays ?

Oui. Utilisez le traducteur vidéo intégré pour traduire les scripts et les sous-titres, générer des voix off localisées, et conserver le timing et la synchronisation labiale. Cela vous permet de déployer rapidement des bobines culturellement adaptées avec le même brief créatif.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le style visuel ?

Choisissez parmi des modèles cinématographiques, UGC, de présentation de produit, d'animation ou de marque. Ajustez la couleur, le mouvement, les superpositions, la typographie et les transitions. Remplacez les éléments IA par vos propres séquences via des outils d'image en vidéo ou des téléchargements.

Le générateur de contenu AI est-il adapté pour les réseaux sociaux payants ?

Oui. HeyGen produit des formats spécifiques à chaque plateforme et des MP4 de haute qualité optimisés pour les campagnes payantes. Le mode par lots rend simple la création de multiples variantes publicitaires pour les tests A/B et l'optimisation des performances.

À quelle vitesse se fait la génération et le rendu ?

La plupart des bobines se génèrent en quelques minutes selon la longueur et la complexité. Le traitement par lots et l'automatisation via API prennent en charge des charges de travail plus importantes et un traitement rapide pour les équipes qui créent de nombreuses variantes.

Puis-je utiliser ma propre voix ou avatar de créateur dans les reels ?

Oui. Téléchargez ou clonez une voix pour la narration et utilisez des avatars personnalisés ou des créateurs pour présenter vos bobines. Combinez le changement de visage ou les éléments d'avatar pour un talent récurrent tout au long d'une campagne en utilisant nos modèles personnalisables.

À qui appartiennent les vidéos que je génère ?

Vous conservez la pleine propriété des vidéos que vous exportez. HeyGen ne revendique aucun droit sur votre contenu, vous assurant ainsi de conserver la propriété de vos créations réalisées avec notre outil d'IA. Assurez-vous d'avoir les droits nécessaires pour tout média tiers inclus dans la bobine.

Existe-t-il des outils de développement pour l'automatisation ?

Oui. HeyGen propose des API REST, des notifications par webhook et des fonctionnalités de traitement par lots pour automatiser les flux de travail de lien vers bobine, la génération de catalogues et la publication planifiée.

Comment HeyGen protège-t-il mon contenu et mes données ?

HeyGen suit des pratiques de sécurité de niveau entreprise incluant le chiffrement, les contrôles d'accès et les options de conformité pour les équipes. Vos actifs créatifs et vidéos générées restent privés et sécurisés.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Commencez à créer avec HeyGen

Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec l'IA.

CTA background