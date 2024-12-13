Besoin de rendre vos présentations PowerPoint plus captivantes et partageables ?

L'outil PPT en vidéo de HeyGen vous permet de transformer des diapositives statiques en vidéos captivantes qui attirent l'attention et communiquent votre message efficacement. Que ce soit pour les affaires, l'éducation ou des projets créatifs, transformer votre présentation en vidéo n'a jamais été aussi simple.

Avec HeyGen, vous pouvez ajouter des animations, des voix off et de la musique à vos présentations, donnant vie à vos diapositives et offrant un résultat soigné et professionnel.