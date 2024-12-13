Bonnes pratiques pour réduire la taille des fichiers vidéo

Réduire la taille d'un fichier ne signifie pas forcément réduire son impact. Utilisez ces conseils pour optimiser vos vidéos pour la performance et la distribution :

Utilisez des scènes plus courtes ou coupez les plans inutilisés avant l'exportation

Choisissez l'exportation en 1080p ou 720p lorsque la taille du fichier est le plus important

Ajoutez des avatars IA ou des voix off sans augmenter significativement la taille de sortie

Utilisez des arrière-plans simples pour minimiser la complexité lors de la compression

Prévisualisez votre vidéo avant l'exportation pour garantir une lecture fluide

Ces pratiques garantissent que vos vidéos compressées restent claires, se chargent rapidement et sont faciles à partager.