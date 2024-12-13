Stimuler l'engagement avec des vidéos enrichies de photos

Intégrer des photos dans vos vidéos peut considérablement augmenter l'engagement des spectateurs en rendant le contenu plus dynamique et plus accessible. Les spectateurs qui voient un mélange de visuels sont plus susceptibles de se connecter émotionnellement avec le matériel, ce qui entraîne des taux d'interaction plus élevés et une meilleure rétention des spectateurs.

Avec l'outil Ajouter une photo à une vidéo de HeyGen, vous n'ajoutez pas seulement des visuels, mais vous créez des expériences immersives qui résonnent avec des publics partout dans le monde !