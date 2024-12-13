Création de vidéo IA

Ajouter une photo à la vidéo

Rehaussez facilement le contenu de vos vidéos en ajoutant des photos avec HeyGen ! Nos outils alimentés par l'IA simplifient le processus, vous permettant de créer des vidéos visuellement impressionnantes qui captivent et engagent votre public. Avec HeyGen, vous n'avez pas besoin de compétences avancées en montage pour produire des vidéos percutantes qui résonnent.

Création de vidéo IA

Conseils pour utiliser efficacement les photos avec HeyGen

  • Utilisez des images haute résolution: Assurez-vous que vos photos soient nettes et claires pour maintenir une qualité visuelle tout au long de la vidéo.
  • Harmoniser le style visuel: Alignez les photos avec la palette de couleurs et le ton de votre vidéo pour un aspect cohérent qui améliore l'attrait esthétique global.
  • Restez pertinent: Utilisez uniquement des photos qui apportent une valeur ajoutée réelle à votre histoire ou message, en vous assurant qu'elles enrichissent plutôt qu'elles ne distraient.
une publicité pour heygen, l'avenir du conteune publicité pour heygen, l'avenir du conte

Création de vidéo IA

Transformez vos vidéos en expériences captivantes

Ajouter des photos est bien plus qu'un simple embellissement visuel ; c'est un moyen puissant de raconter votre histoire de manière plus efficace. Avec les outils avancés de HeyGen, vous pouvez créer des vidéos qui non seulement ont une belle apparence mais communiquent également clairement votre message.

un écran affiche des astuces pour convertir du texte en vidéoun écran affiche des astuces pour convertir du texte en vidéo

Création de vidéo IA

Stimuler l'engagement avec des vidéos enrichies de photos

Intégrer des photos dans vos vidéos peut considérablement augmenter l'engagement des spectateurs en rendant le contenu plus dynamique et plus accessible. Les spectateurs qui voient un mélange de visuels sont plus susceptibles de se connecter émotionnellement avec le matériel, ce qui entraîne des taux d'interaction plus élevés et une meilleure rétention des spectateurs.

Avec l'outil Ajouter une photo à une vidéo de HeyGen, vous n'ajoutez pas seulement des visuels, mais vous créez des expériences immersives qui résonnent avec des publics partout dans le monde ! Commencez à créer dès aujourd'hui et regardez vos histoires prendre vie à travers des images saisissantes !

un homme est assis devant un écran qui affiche plus captivant plus captivant plus captivantun homme est assis devant un écran qui affiche plus captivant plus captivant plus captivant

Comment ça marche ?

Ajoutez des photos à votre vidéo en 4 étapes faciles

Créez des vidéos visuellement captivantes en ajoutant facilement des images—aucune expérience de montage nécessaire.

Étape 1

Entrez votre script

Collez votre contenu écrit—article de blog, article, annonce ou script—dans l'éditeur pour commencer.

video thumbnail

Étape 2

Choisissez un avatar et une voix IA

Choisissez parmi plus de 300 avatars et voix pour correspondre à votre ton et à votre public. Pas besoin d'acteurs ni de studio.

video thumbnail

Étape 3

Ajoutez des photos à votre vidéo

Téléchargez des images haute résolution pour illustrer votre contenu. Ajustez facilement leur emplacement, ajoutez des animations et harmonisez vos photos au style visuel de la vidéo.

video thumbnail

Étape 4

Générez et partagez votre vidéo

Laissez HeyGen créer votre vidéo alimentée par l'IA en quelques minutes. Téléchargez ou publiez sur n'importe quelle plateforme instantanément.

video thumbnail

Découvrez plus d'outils IA

Transformez du texte en vidéos d'avatars réalistes avec une voix et des expressions naturelles.

altalt

Types d'avatar

Des possibilités infinies pour créer votre avatar.

Clonez-vous, générez avec l'IA ou choisissez parmi notre bibliothèque d'avatars.

Clonez-vous pour créer un jumeau numérique. Générez un avatar qui n'existe pas avec l'IA. Trouvez un avatar communautaire. Ou choisissez dans notre bibliothèque de stock. Nous avons plus de 500 avatars parmi lesquels vous pouvez choisir.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV est notre modèle le plus avancé à ce jour. Transformez une seule photo et un script en un avatar parlant plus vrai que nature, qu’il s’agisse d’humains, d’animaux, d’extraterrestres ou de tout ce que vous pouvez imaginer.


video thumbnail
altalt

Avatar Vidéo

Un avatar vidéo vous permet d'être à deux endroits en même temps, idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels du business et les influenceurs numériques.

video thumbnail
altalt

Photo Avatar

Votre avatar photo peut se transformer en une version animée de vous-même, offrant des mouvements et expressions réalistes tout en conservant une apparence naturelle.

video thumbnail
altalt

Avatar Génératif

Générez des avatars IA, des photos et des vidéos à partir de prompts textuels, idéaux pour les entreprises, les réseaux sociaux et plus encore.

video thumbnail
altalt

Avatar interactif

Rendez l'engagement plus intense avec un avatar interactif qui répond en temps réel, rendant les interactions virtuelles plus authentiques.

video thumbnail
altalt

Avatar par défaut

Créez des avatars de stock personnalisés pour vos vidéos avec la technologie avancée de HeyGen. Améliorez vos vidéos avec des visuels uniques, dynamiques et captivants animés par IA.

Traducteur IA

Parlez toutes les langues.

Votre avatar parle toutes les langues à la perfection.

La localisation vidéo alimentée par l'IA de HeyGen adapte le contenu pour différentes langues et cultures tout en assurant un discours naturel, une synchronisation labiale parfaite et un engagement sans faille. Les entreprises peuvent créer des avatars IA réalistes, traduire des vidéos dans plus de 70 langues et personnaliser les voix pour les dialectes régionaux. Avec l'adaptation culturelle pilotée par l'IA, les marques peuvent se connecter de manière authentique avec des audiences mondiales.

video thumbnail

Cas d'utilisation

Des créateurs aux marketeurs.

Plus de 100 cas d'utilisation pour HeyGen.

FAQ sur le générateur de vidéos IA

Qu'est-ce que HeyGen ?

HeyGen est une plateforme vidéo alimentée par l'IA qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos de haute qualité sans effort. Des avatars IA réalistes au clonage vocal multilingue, HeyGen donne aux entreprises et aux créateurs les moyens de multiplier la production de contenu avec facilité.

Reconnu comme le produit à la croissance la plus rapide de G2 dans les Best Software Awards de 2025, HeyGen transforme la manière de créer des vidéos pour le marketing, les ventes et la formation.

HeyGen est-il un générateur de vidéos AI gratuit ?

Oui ! HeyGen propose un générateur de vidéos AI gratuit qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos avec des fonctionnalités de base sans frais. Pour une personnalisation avancée, des exportations de meilleure qualité et des outils AI supplémentaires, les utilisateurs peuvent passer à un plan premium.

Comment fonctionne un générateur de vidéos IA ?

Les générateurs de vidéos IA utilisent l'intelligence artificielle pour convertir du texte en contenu vidéo captivant. Ils appliquent des modèles d'apprentissage profond pour générer des visuels réalistes, automatiser les voix off et synchroniser les mouvements, rendant la création de vidéos rapide et sans effort.

Comment les avatars IA améliorent-ils le contenu vidéo ?

Les avatars IA apportent une touche personnelle aux vidéos en imitant la parole et les expressions humaines. Ils éliminent le besoin d'apparitions à la caméra tout en garantissant une présentation professionnelle et captivante pour le marketing, l'éducation et le divertissement.

Puis-je convertir de l'audio en vidéo avec HeyGen ?

Oui ! HeyGen permet aux utilisateurs de transformer l'audio en vidéo en associant des enregistrements vocaux à des avatars IA, des sous-titres et des visuels dynamiques. Il suffit de télécharger votre fichier audio, de choisir un style de vidéo et de laisser l'IA générer une vidéo soignée en quelques minutes.

Puis-je utiliser le texte pour vidéo pour des présentations commerciales ?

Absolument. L'IA de texte en vidéo permet aux entreprises de transformer des scripts en présentations professionnelles. C'est idéal pour les matériaux de formation, les démos de produits et les vidéos explicatives sans nécessiter d'équipement de tournage ou une équipe de production.

Quelle est la précision du clonage vocal IA dans la traduction vidéo ?

Le clonage vocal par IA reproduit le ton et le style d'un locuteur, garantissant que les vidéos traduites conservent leur authenticité. Les modèles d'IA avancés ajustent la prononciation et le ton émotionnel pour correspondre le plus fidèlement possible à la voix originale.

Quels sont les avantages de la traduction vidéo alimentée par l'IA ?

La traduction vidéo par IA étend la portée du contenu en convertissant automatiquement les vidéos dans plusieurs langues tout en préservant la synchronisation vocale. Elle est largement utilisée dans le marketing mondial, l'e-learning et la localisation de contenu.

Les vidéos générées par IA peuvent-elles remplacer la production vidéo traditionnelle ?

Les vidéos générées par IA réduisent considérablement le temps et les coûts de production, rendant la création de contenu plus efficace. Bien qu'elles ne remplacent pas entièrement les productions cinématographiques à gros budget, elles constituent une excellente alternative pour le marketing, la formation et le contenu des réseaux sociaux.

Les avatars IA sont-ils personnalisables pour l'identité de marque ?

Oui, les avatars IA peuvent être personnalisés avec différents costumes, arrière-plans et options vocales pour s'aligner sur l'identité de la marque. Les entreprises peuvent créer des avatars qui correspondent à leur ton professionnel ou à l'esthétique de leur campagne.

La génération de vidéos par IA est-elle sécurisée et éthique ?

Les plateformes vidéo IA de pointe donnent la priorité à la sécurité, en veillant à ce que les avatars et le contenu généré respectent les directives éthiques. La transparence, le consentement des utilisateurs et un développement responsable de l'IA sont des facteurs clés pour maintenir une génération de vidéos IA éthique.

Témoignages

Ce que disent les clients à notre sujet

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo