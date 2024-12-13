Générateur de sous-titres IA

Attirez plus de spectateurs avec des sous-titres qui convertissent

Les vidéos avec sous-titres obtiennent plus de temps de visionnage et un meilleur engagement. Que vous réutilisiez du contenu ou optimisiez pour les spectateurs silencieux, HeyGen rend le sous-titrage sans effort.

Contrairement aux éditeurs manuels ou aux logiciels de sous-titrage, nos légendes IA sont :

Aligné automatiquement avec la parole

Entièrement personnalisable en style et en emplacement

Idéal pour YouTube, Instagram, TikTok et Shorts

Comparé à des outils comme Captions.ai ou CapCut, HeyGen vous permet de passer de la voix aux sous-titres puis à la génération complète de vidéos.