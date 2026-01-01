Texto a voz femenina
Convierte cualquier guion en una narración femenina natural y un video terminado en minutos. Elige entre más de 300 voces femeninas de IA en más de 175 idiomas, agrega una presentadora con sincronización labial y publica sin cámaras, micrófonos ni software de edición.
Funciones de texto a voz femenino que van más allá del audio
Voces femeninas naturales de IA
Escribe o pega tu guion y el generador de voz con IA lo lee con una entonación femenina cálida y natural, en lugar de la cadencia plana y robótica de las herramientas antiguas. Prueba más de 300 voces femeninas en más de 175 idiomas, gratis en línea, y compara tonos antes de renderizar.
Clona tu propia voz femenina
Graba una muestra corta y clonación de voz con IA crea una voz femenina que narra cualquier guion manteniendo tu tono reconocible. Los equipos usan una sola voz clonada para mantener un sonido de marca unificado en cada video, sin tener que contratar a una actriz de voz para cada proyecto nuevo.
Presentadoras femeninas de IA con sincronización labial
Combina tu narración femenina con uno de más de 1,100 avatares, y la sincronización labial con IA ajusta cada palabra a la boca de la presentadora a nivel de fonema. Las herramientas solo de audio te entregan un archivo; HeyGen te entrega un video terminado y listo para ver en cualquier canal.
Control de tono, ritmo y emoción
Da forma a cada voz femenina ajustando el tono, el ritmo y la emoción desde el editor basado en texto en AI Studio, igual que si editaras un documento. Corrige un nombre mal pronunciado o cambia una lectura cálida por una más enérgica editando el guion y generando de nuevo, sin necesidad de volver a grabar.
Subtítulos y exportación SRT
Genera subtítulos automáticamente con el generador de subtítulos y exporta archivos SRT junto con tu MP4 en HD o 4K. Los subtítulos mantienen la atención de quienes ven los videos sin sonido en redes sociales y abren tu contenido a personas que dependen de ellos para seguir cada línea de diálogo.
Casos de uso de voces de IA femeninas para equipos de contenido
Locuciones femeninas para YouTube
Grabar narraciones una y otra vez retrasa cada subida. Pega tu guion, elige una voz femenina y publica explicadores y Shorts listos para tu canal el mismo día, con el tono que mejor encaje con tu audiencia.
Narración para e-learning y capacitación
La narración de cursos normalmente implica tiempo de estudio o tarifas de agencia. Mejor crea módulos de capacitación a partir de tu guion con una voz femenina clara y cercana, y luego actualiza cualquier lección editando el guion y generando de nuevo el audio.
Clips de marketing y redes sociales
Las campañas se frenan cuando cada variante de anuncio necesita una nueva sesión de grabación de voz. Genera múltiples tomas de voz en off femenina a partir de un solo guion, prueba diferentes tonos y entrega clips localizados para cada formato en una sola tarde.
Narración de demostración de producto
Los recorridos de producto necesitan una voz femenina consistente en cada versión. Escribe el guion del demo una vez, genera la narración y vuelve a renderizar cada vez que cambie la interfaz, sin tener que reservar nuevas sesiones de grabación.
Audiolibro y narración de formato largo
Grabar manualmente guiones largos sale caro. Genera capítulo tras capítulo con una sola voz femenina constante, mantén la pronunciación uniforme en todo el proyecto y corrige cualquier línea editando el texto y volviendo a generar.
Localiza videos con voces femeninas
Volver a grabar contenido para nuevos mercados toma meses y requiere un segundo equipo. Mejor pasa cualquier video terminado por el traductor de video con IA y obtén en una sola pasada una voz femenina localizada, tono clonado y movimiento de labios sincronizado.
Cómo crear un video de texto a voz femenino en HeyGen
Pega un guion, elige una voz femenina, agrega una presentadora y exporta un video HD terminado en cuatro pasos, todo desde el navegador.
Pega tu guion
Escribe o pega tu guion en el editor de texto y divídelo en escenas según lo necesites.
Elige una voz femenina de IA
Explora voces femeninas en más de 175 idiomas y luego ajusta el tono, el ritmo y la emoción que quieras.
Agrega un presentador o elementos visuales
Elige un avatar para narrar tu guion con sincronización labial, o mantén un diseño sin rostro con tomas de recurso (B-roll).
Genera y exporta en HD
Renderiza tu video, descarga el MP4 en HD o 4K y agrega subtítulos SRT para cualquier plataforma.
¿Qué es la conversión de texto a voz femenina y cómo funciona?
La conversión de texto a voz femenina transforma texto escrito en una voz femenina natural y, de forma opcional, la combina con elementos visuales o con una presentadora con sincronización labial. En HeyGen, pegas un guion, eliges una voz femenina y generas un MP4 final listo para publicar.
¿Las voces femeninas de IA sonarán naturales o robóticas como las de las herramientas TTS antiguas?
Las voces femeninas modernas de IA suenan naturales, con un fraseo fluido y una entonación a nivel de oración, en lugar del ritmo entrecortado de los primeros sistemas TTS. En HeyGen puedes previsualizar varias voces femeninas y luego ajustar el ritmo y la emoción hasta que la locución coincida con tu intención.
¿Cuántas voces femeninas e idiomas ofrece HeyGen?
HeyGen ofrece más de 300 voces de IA, incluyendo una amplia variedad de voces femeninas, en más de 175 idiomas y muchos acentos regionales. Puedes comparar tonos cálidos, profesionales, enérgicos y tranquilos uno junto a otro antes de elegir el que mejor se adapte a tu video.
¿Cómo agrego una narración con voz femenina a un video sin grabar nada?
Pega tu guion, elige una voz femenina y HeyGen genera la narración y la sincroniza automáticamente con tu avatar o con tu video. Todo el flujo se ejecuta en el navegador, así que no necesitas micrófono, estudio ni software de edición.
¿Por qué elegir HeyGen en lugar de otras herramientas de texto a voz con voz femenina?
La mayoría de las herramientas de TTS solo te dan un archivo de audio que todavía tienes que editar en un video. HeyGen genera la narración con voz femenina y el video final juntos, con más de 1,100 avatares, sincronización labial y traducción completa de video en la misma plataforma.
¿Puedo clonar mi propia voz femenina para narrar videos?
Sí. Graba una muestra corta y clonación de voz con IA crea una voz femenina que lee tus guiones manteniendo tu tono reconocible. Los creadores la usan para sonar como ellos mismos en cada video sin tener que grabar toma tras toma.
¿Puedo controlar el tono y la emoción de una voz femenina?
Sí. Puedes ajustar el tono, el ritmo y la emoción directamente en el editor, para que el mismo guion suene cálido y tranquilizador para onboarding o dinámico y lleno de energía para un anuncio. Edita el texto, vuelve a generar y escucha el cambio al instante.
¿El audio multilingüe generado con IA realmente funciona a escala de producción?
Sí. AI Smart Ventures capacitó a más de 10,000 personas con contenido de HeyGen en más de 170 idiomas, como se detalla en la historia de cliente de AI Smart Ventures. Una sola plataforma mantuvo la voz y la calidad consistentes en todos los mercados para los que hicieron localización.
¿Puede HeyGen darle a un video existente una voz femenina en otro idioma?
Sí. Sube un video terminado y el traductor de video con IA lo localiza con una voz femenina, un tono clonado y una sincronización labial precisa, para que parezca que la persona grabó directamente en el nuevo idioma. El mismo flujo de trabajo funciona en más de 175 idiomas.
¿El texto a voz femenino es gratis en HeyGen y qué agregan los planes de pago?
Sí, el plan Free te permite generar videos con voz en off femenina sin pagar. Los planes de pago empiezan desde $24 al mes e incluyen videos más largos y más exportaciones, con planes Enterprise personalizados para equipos que producen a gran volumen.
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