Convierte cada video en una experiencia que se ve hasta el final con subtítulos con IA que se sincronizan perfectamente con tu audio. HeyGen transcribe, ajusta los tiempos y diseña tus subtítulos de forma automática para que más personas puedan seguir el contenido, incluso con el sonido apagado. Sin escribir a mano, sin herramientas torpes, solo subtítulos claros y atractivos que van con tu marca.
Prueba gratis nuestro generador de imagen a video
Turn fast-paced clips into thumb-stopping content with large, animated captions tuned for mobile. Highlight key phrases so your message lands even when the sound is off.
Auto-generate subtitles for long-form content and cut it into captioned clips in one flow. Boost retention, watch time, and searchability with clear, searchable on-screen text.
Make internal videos easier to follow for global teams and noisy environments. Add subtitles in multiple languages so everyone can learn at their own pace and in their preferred language.
Pair powerful visuals with high-impact kinetic captions for your TikTok videos. Use bold fonts, color blocks, and animated word-by-word reveals to emphasize hooks, offers, and calls to action.
Upload recordings and generate subtitles in a few clicks. Export captioned versions or download subtitle files to embed on your website, LMS, or video platform.
Turn lessons and explainer videos into highly digestible, captioned learning experiences. Subtitles help students stay focused, take notes, and revisit key concepts quickly.
Por qué elegir el generador de subtítulos con IA de HeyGen
Aprovecha cada segundo de tu video con subtítulos precisos, alineados con tu marca y listos para cualquier canal. HeyGen se encarga de la transcripción, el tiempo, la traducción y el estilo en un flujo de trabajo sencillo.
Ya sea que estés reutilizando contenido existente o creando nuevos videos en HeyGen, los subtítulos se generan y se sincronizan con un solo clic. Dedica tu tiempo a la historia y la estrategia, no a editar cuadro por cuadro, con nuestro generador de subtítulos con IA gratis.
Sube tu video o créalo, da clic en generar y deja que la IA cree automáticamente la transcripción y el timing. Revisa y ajusta rápido cualquier línea en un editor limpio para que mantengas el control total sobre el resultado final.
Aplica en segundos subtítulos llamativos para redes sociales, subtítulos corporativos limpios o resaltados de palabras estilo karaoke. Guarda tus ajustes de subtítulos favoritos para que cada video se vea y se sienta consistente en todo tu contenido en video.
Genera subtítulos y traducciones para varios idiomas en un solo espacio de trabajo usando nuestro generador automático de subtítulos. Haz que tu contenido sea accesible para personas sordas o con discapacidad auditiva, personas que no son hablantes nativas y cualquiera que vea el video en silencio.
Subtítulos automáticos con un clic
Detecta voz, transcribe el audio y sincroniza automáticamente los subtítulos en cada escena. Sin necesidad de marcar tiempos manualmente ni de copiar y pegar desde herramientas de transcripción separadas.
Estilos y animaciones avanzadas
Elige entre subtítulos limpios tipo lower-third, captions llamativos para redes sociales, formatos de “talking head” y resaltado de palabras estilo karaoke. Ajusta fuentes, tamaños, colores, fondos y tiempos con unos cuantos clics.
Traducción multilenguaje
Genera subtítulos en tu idioma principal con nuestro generador automático de subtítulos y tradúcelos al instante a más de 50 idiomas. Perfecto para marcas globales, equipos internacionales y creadores que localizan contenido a gran escala.
Opciones flexibles de exportación
Quema los subtítulos directamente en tu video para redes sociales o descarga archivos de subtítulos (como SRT) para subirlos donde sea que lo hospedes. Crea versiones en diferentes idiomas sin volver a editar el video.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el generador de subtítulos con IA
No necesitas ser ingeniero de sonido ni un profesional de subtitulaje para obtener subtítulos de alta calidad. HeyGen automatiza el trabajo pesado y te da controles sencillos para afinar los detalles.
Empieza con cualquier video: graba en HeyGen, sube un archivo existente o usa un video que ya hayas creado. Nuestro motor detecta el habla y prepara la pista para agregar subtítulos.
Abre el panel de subtítulos y haz clic para autogenerarlos. HeyGen transcribe el audio, divide las frases habladas en partes fáciles de leer y alinea los subtítulos con tu línea de tiempo.
Revisa la transcripción, ajusta el texto que necesites y elige tu estilo de subtítulos. Modifica fuentes, colores y efectos, o aplica un preset guardado para que tus subtítulos se vean igual que el resto de tu marca.
Agrega pistas de subtítulos traducidos si lo necesitas y luego exporta tu video con subtítulos incrustados o descarga los archivos de subtítulos. Publica en tus plataformas favoritas y mantén a tu audiencia enganchada donde sea que vea tu contenido.
Un generador de subtítulos con IA transcribe automáticamente el audio de tu video, lo convierte en subtítulos fáciles de leer y sincroniza el texto con las marcas de tiempo correctas. En lugar de escribir cada línea manualmente, puedes generar de forma automática una pista completa de subtítulos en cuestión de minutos.
HeyGen usa reconocimiento de voz avanzado para generar transcripciones muy precisas en una amplia variedad de configuraciones de grabación. Puedes revisar y editar rápidamente cualquier línea dentro del editor de subtítulos para que tus subtítulos finales coincidan con la voz y la terminología de tu marca.
Sí, puedes personalizar por completo el estilo de tus subtítulos. Elige fuentes, tamaños, colores, fondos y animaciones, luego guarda tus combinaciones favoritas como presets para reutilizarlas en todo tu contenido de video y mantener un estilo consistente.
El generador puede trabajar con muchos de los principales idiomas tanto para transcripción como para traducción a través del traductor de video. Puedes crear subtítulos en un idioma y luego traducirlos a varios más para que tu contenido conecte con audiencias de todo el mundo.
Puedes incrustar los subtítulos directamente en tu video o exportarlos como archivos de subtítulos, como SRT, según cómo planees publicarlo. Esto te da la flexibilidad de usar los mismos subtítulos en diferentes plataformas que admiten subtítulos cerrados.
Los subtítulos normalmente aumentan el tiempo de reproducción y las tasas de finalización, especialmente en el celular, donde muchas personas ven los videos en silencio. Los subtítulos claros y fáciles de leer hacen que sea más sencillo seguir el contenido, lo que puede mejorar la interacción y el rendimiento general de tus videos.
Sí, el Generador de Subtítulos con IA es ideal para contenido de formato largo como webinars, sesiones de capacitación y presentaciones. Puedes subtitular sesiones completas de forma automática y luego reutilizar los momentos clave en clips más cortos, con subtítulos completos, usando formatos vtt o txt.
No necesitas experiencia en edición. Las herramientas de subtítulos están diseñadas para personas sin conocimientos técnicos, con una interfaz sencilla y un editor de texto intuitivo para crear contenido de video fácilmente. Si puedes editar un documento, puedes generar y perfeccionar subtítulos en HeyGen.
Puedes ajustar con precisión el tiempo de cada subtítulo directamente desde el panel de subtítulos. Recorre, combina o divide líneas para que aparezcan exactamente cuando quieras, sin tener que lidiar con interfaces complicadas de códigos de tiempo.
El generador de subtítulos es parte de la experiencia de creación de video con HeyGen, así que puedes pasar del guion y la grabación a exportaciones con subtítulos en un solo lugar. Revisa los detalles de tu plan para ver qué opciones de subtítulos y traducción están disponibles para tu cuenta.
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