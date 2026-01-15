Lanza videos de producto desde el día uno, no hasta el día treinta
Anuncios de funciones, demostraciones de producto, habilitación de ventas, posicionamiento frente a la competencia: crea contenido de go-to-market que salga junto con el producto, se actualice cuando el producto cambie y llegue a cada mercado en su propio idioma.
- No necesitas tarjeta de crédito
- Actualiza el contenido al instante cuando cambien los productos
El problema de marketing de producto
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de texto a video con IA más innovadora.
La brecha en el contenido de marketing de producto
Tu producto se envía la próxima semana. Ventas necesita capacitación. Marketing necesita videos de lanzamiento. Soporte necesita documentación. Y tú sigues esperando a que producción termine el demo que pediste el mes pasado. El video tradicional no puede seguirle el ritmo a la velocidad de tu producto: para cuando el contenido está listo, la función ya cambió. Constantemente tienes que elegir entre lanzar a tiempo sin video o lanzar tarde con contenido desactualizado. Mientras tanto, tus equipos globales lanzan solo con materiales en inglés porque la localización le agrega otro mes al calendario. El marketing de producto se convierte en un cuello de botella en lugar de un acelerador.
La solución de HeyGen
HeyGen convierte a tu equipo de marketing de producto en una máquina de contenido que se mueve a la velocidad de tu producto. Escribe tus mensajes —o deja que la IA los genere a partir de tus documentos de posicionamiento—, elige un avatar de IA y crea videos profesionales de producto en minutos. ¿Contenido para el día del lanzamiento? Sale el mismo día del lanzamiento. ¿Cambió una función en beta? Actualiza el guion y vuelve a generar. ¿Lanzamiento global? Traduce a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. Construye toda tu biblioteca de contenido go-to-market —anuncios, demos, capacitación, competitivo— sin que las dependencias de producción frenen tu roadmap.
Todo lo que los equipos de marketing de producto necesitan para lanzar más rápido
Herramientas, flujos de trabajo e insights de principio a fin que eliminan la fricción en la planeación, ejecución y lanzamiento, para que los equipos entreguen más rápido con menos pasos intermedios.
Contenido de lanzamiento rápido
Lanza contenido en video el mismo día que lanzas tu producto. Genera anuncios de producto, demostraciones de funciones y videos de lanzamiento en minutos, no en las semanas que requiere una producción tradicional. Tu calendario de go-to-market ya no está limitado por la producción de video.
• Genera videos de lanzamiento en minutos
• Sin dependencias de producción
• Publica contenido junto con el producto
Actualizaciones de contenido instantáneas
Los productos evolucionan. Tu contenido también debería hacerlo. Cuando cambien las funciones, se actualicen los precios o se ajuste el mensaje, actualiza tu guion y vuelve a generar. Sin regrabaciones, sin coordinar producción: contenido que se mantiene al día con tu producto.
• Actualiza los guiones y regenera
• No se necesitan nuevas grabaciones
• Mensajes siempre actualizados
Biblioteca de habilitación de ventas
Dale a tu equipo de ventas el contenido que necesita para ganar. Demos de producto, análisis detallados de funciones, posicionamiento frente a la competencia, manejo de objeciones: una biblioteca completa de enablement que se actualiza tan rápido como tu producto.
• Biblioteca de contenido centralizada
• Mensajes de ventas consistentes
• Actualiza con los cambios del producto
Soporte global para lanzamientos
Lanza en todos lados al mismo tiempo. La traducción de video con IA adapta tu contenido de go-to-market a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. Tu lanzamiento en EMEA no tiene que esperar a que termine tu lanzamiento en NA.
• La clonación de voz mantiene la voz de tu marca
• La sincronización labial coincide con los movimientos faciales
• Una sola fuente, distribución global
Videos de anuncios de funciones
Cada función merece una buena presentación. Crea videos de anuncio que expliquen qué hay de nuevo, por qué importa y cómo usarlo, enviados junto con el lanzamiento de la función, integrados en las notas de la versión y distribuidos en todos tus canales.
• Videos de anuncio para cada lanzamiento
• Incrusta en las notas de la versión
• Distribución multicanal
Contenido de posicionamiento competitivo
Equipa a tu equipo con contenido en video que los diferencie de la competencia. Tus battle cards cobran vida con explicaciones en video que el equipo de ventas puede compartir y que los clientes pueden entender.
• Videos comparativos contra la competencia
• Contenido para tarjetas de batalla de ventas
• Mensajes de posicionamiento para clientes
De documento de posicionamiento a video de lanzamiento en 3 pasos
Empieza con tu mensaje
Pega tu documento de posicionamiento, brief de funcionalidades o anuncio de lanzamiento. O deja que el generador de guiones con IA cree un guion de video a partir de la descripción de tu producto. Empieza desde lo que marketing de producto ya produce.
Elige a tu presentador
Elige un avatar de IA que represente tu marca o crea un vocero de producto consistente para todo tu contenido de producto. Haz que la voz y el estilo visual coincidan con los lineamientos de tu marca.
Genera y distribuye
Haz clic en generar. En minutos tendrás un video de producto profesional. Traduce para lanzamientos globales con un solo clic. Distribúyelo en tu sitio web, redes sociales, email, plataformas de habilitación de ventas y notas de lanzamiento.
Creado para todas tus necesidades de marketing de producto
Videos de lanzamiento de producto
Publica el contenido del lanzamiento el mismo día del lanzamiento. Videos de anuncio de producto que expliquen qué hay de nuevo, demuestren el valor y impulsen la adopción, creados en horas, no en meses.
Caso de uso: genera un paquete completo de videos de lanzamiento (anuncio, demo, preguntas frecuentes) a tiempo para la salida del producto en lugar de semanas después.
Resultado comprobado: Attention Grabbing Media redujo la producción de 3 días a solo unas horas mientras se expandía a más de 10 nuevos idiomas.
Anuncios de funciones
Cada lanzamiento merece un video. Crea contenido para anunciar nuevas funciones que salga junto con el producto, se integre en las notas de la versión, se comparta en redes sociales y se distribuya a tus clientes.
Caso de uso: producir videos de anuncio de funcionalidades en cada entrega de sprint, manteniendo a los clientes informados sobre las mejoras continuas.
Contenido para habilitación de ventas
Equipa a tu equipo de ventas con contenido actualizado y atractivo. Demos de producto, explicaciones de casos de uso, posicionamiento frente a la competencia—contenido que ayuda a ventas a cerrar tratos.
Caso de uso: crea una videoteca completa de habilitación de ventas que cubra todos los productos, perfiles de cliente y escenarios competitivos.
Resultado comprobado: Advantive logró reducir en 50% el tiempo de creación de contenido, pasando la producción de voz en off de varios días a solo 2-3 horas.
Videos explicativos de producto
Ayuda a tus clientes a entender qué hace tu producto y por qué importa. Videos explicativos para tu sitio web, onboarding y educación de clientes.
Caso de uso: crea un video explicativo del producto para cada segmento de clientes, abordando sus puntos de dolor y casos de uso específicos.
Lanzamientos globales de productos
Lanza en todos los mercados al mismo tiempo. Localiza todo tu contenido de go-to-market para lanzamientos internacionales sin producción por separado para cada región.
Caso de uso: traduce todo el paquete de lanzamiento a 15 idiomas para el despliegue global del producto.
Resultado comprobado: Workday redujo la localización de semanas a minutos, produciendo contenido en 10 a 15 idiomas por video.
Posicionamiento competitivo
Cierra más tratos con contenido en video que posiciona tu producto frente a las alternativas. Tarjetas de batalla, contenido comparativo y mensajes competitivos que el equipo de ventas realmente puede usar.
Caso de uso: crear videos tipo battle cards sobre tus 5 principales competidores, actualizados cada trimestre conforme cambia el panorama competitivo.
El producto de más rápido crecimiento en G2 por una razón
Desde capacitaciones globales hasta anuncios en video, HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido de video de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les encantan a nuestros clientes:
Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
¿Qué son los videos de marketing de producto?
La creación de videos con IA usa inteligencia artificial para generar videos de marketing profesionales sin los requisitos de una producción tradicional. HeyGen combina avatares de IA, síntesis de voz y edición automatizada para convertir guiones en contenido de video pulido, sin necesidad de cámaras, estudios ni equipos de filmación. Los equipos de marketing pueden producir videos de producto, contenido para redes sociales y creatividades para anuncios en minutos en lugar de semanas.
¿Cómo puedo crear videos de lanzamiento de producto rápidamente?
Escribe tu mensaje de lanzamiento o pega tu documento de posicionamiento. Elige un avatar de IA como presentador, selecciona tu estilo visual y genera el video. La mayoría de los videos de lanzamiento se producen en minutos. Cuando el producto cambie antes del lanzamiento (siempre pasa), actualiza el guion y vuelve a generar. Sin regrabaciones, sin coordinación de producción: contenido que se publica cuando tu producto se publica.
¿Puedo actualizar los videos cuando cambia el producto?
Sí, esta es una de las principales ventajas de HeyGen para el marketing de producto. Cuando las funciones cambian, los precios se actualizan o el mensaje evoluciona, simplemente actualiza tu guion y vuelve a generar el video. Tu contenido se mantiene al día con tu producto sin necesidad de nuevas producciones. Los equipos reportan ciclos de actualización muchísimo más rápidos en comparación con el video tradicional.
¿Cómo creo contenido de habilitación de ventas con HeyGen?
Crea tu biblioteca de habilitación de ventas generando videos para cada producto, tipo de cliente, escenario competitivo y etapa del proceso de ventas. Demos de producto, explicaciones de funciones, manejo de objeciones y posicionamiento frente a la competencia, todo a partir de los guiones que tu equipo de marketing de producto ya produce. Cuando cambien los productos o el mensaje, actualiza y vuelve a generar para mantener tu habilitación siempre al día.
¿Puedo localizar el contenido de mi producto para lanzamientos globales?
Sí. Crea el contenido de tu producto en tu idioma principal y luego usa la función de traducción de HeyGen para generar versiones en cualquiera de los más de 175 idiomas compatibles. La traducción incluye clonación de voz (la voz de tu marca suena natural en cada idioma) y sincronización labial. Lanza en EMEA, APAC y LATAM al mismo tiempo en lugar de hacerlo de forma secuencial.
¿Qué tan rápido puedo crear videos de marketing de producto?
La mayoría de los videos de producto se generan en cuestión de minutos. Advantive reportó una reducción del 50% en el tiempo de creación de contenido. Attention Grabbing Media pasó de tardar 3 días a solo unas horas en la producción. El cambio de los tiempos de producción tradicionales (de semanas a meses) a entregas el mismo día significa que tu contenido puede salir al mismo tiempo que tu producto.
¿Puedo crear videos de anuncio de funcionalidades para cada lanzamiento?
Sí. HeyGen admite personalización dinámica con campos variables para nombres, empresas y detalles personalizados. Crea una sola plantilla y luego genera miles de versiones personalizadas para marketing basado en cuentas, prospección de ventas o campañas de interacción con clientes. Videoimagem creó más de 50,000 videos personalizados para AB InBev usando este enfoque.
¿Cómo mantengo la coherencia de mi marca en todo el contenido de producto?
El Brand Kit de HeyGen centraliza tu identidad visual — colores, tipografías, logotipos y selecciones de avatares aprobados. Brand Glossary controla la pronunciación de nombres de productos, nombres de funciones y vocabulario técnico. Ya sea que estés creando videos de lanzamiento, contenido de capacitación o mensajes de posicionamiento frente a la competencia, cada video mantiene estándares de marca consistentes.
¿Varias personas de mi equipo de PMM pueden crear contenido?
Sí. HeyGen for Business incluye espacios de trabajo para equipos donde los responsables de producto, managers de enablement y creadores de contenido pueden colaborar. Las bibliotecas de recursos compartidos mantienen los elementos de marca aprobados y las plantillas accesibles para todos. Los controles de administrador garantizan la coherencia del mensaje mientras permiten que tu equipo cree contenido a gran escala.
¿Qué tipos de contenido de marketing de producto puedo crear?
HeyGen es compatible con prácticamente cualquier formato de video de marketing de producto: anuncios de lanzamiento, demostraciones de funciones, videos explicativos del producto, habilitación de ventas, posicionamiento frente a la competencia, casos de éxito de clientes, videos de casos de uso, guías de integración, explicaciones de precios y más. Si tu equipo de marketing de producto necesita contenido en video, HeyGen puede crearlo a la velocidad que tu roadmap exige.
¿Cómo se compara esto con la producción de video tradicional?
La producción tradicional de videos de producto requiere guion, storyboard, coordinación de talento, filmación y edición—normalmente un mínimo de 4 a 8 semanas. Ahora multiplícalo por cada idioma que necesitas para lanzamientos globales. HeyGen produce una calidad equivalente en cuestión de minutos u horas, con traducción instantánea a cualquier idioma. Los equipos de marketing de producto cuentan que por primera vez están entregando contenido de lanzamiento a tiempo, con la posibilidad de actualizarlo conforme los productos evolucionan.
¿Mi contenido de producto está seguro?
HeyGen cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II y cumple con el RGPD. Tu contenido se cifra tanto en tránsito como cuando está almacenado. Para los equipos de marketing de producto que manejan información de pre-lanzamiento o materiales competitivos, HeyGen ofrece funciones de seguridad para empresas, incluyendo integración con SSO y administración centralizada de accesos. No entrenamos nuestros modelos de IA con tu contenido.
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Use Cases
Tools
Historias de clientes
- Advantive: creación de contenido 50% más rápida
- Contenido que llama la atención: producción 3 veces más rápida
- Workday: localización en minutos
- Stratasys: implementación global de capacitación
- Coursera: localización de videos
- HubSpot: video con IA a escala
- Ogilvy: campañas personalizadas
- Publicis Groupe: alcance global
- Miro: localización global de contenido
Empieza a crear videos de marketing de producto hoy mismo
Deja de elegir entre lanzar a tiempo o lanzar con video. Genera contenido de producto profesional en minutos, actualiza cuando cambien tus productos y lanza a nivel global sin retrasos de localización. Únete a los equipos de marketing de producto de HubSpot, Miro y empresas enterprise que han transformado la velocidad de su go-to-market.
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- Actualiza el contenido al instante
- Cancela cuando quieras