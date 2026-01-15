Creado para todas tus necesidades de marketing de producto

Videos de lanzamiento de producto Publica el contenido del lanzamiento el mismo día del lanzamiento. Videos de anuncio de producto que expliquen qué hay de nuevo, demuestren el valor y impulsen la adopción, creados en horas, no en meses. Caso de uso: genera un paquete completo de videos de lanzamiento (anuncio, demo, preguntas frecuentes) a tiempo para la salida del producto en lugar de semanas después. Resultado comprobado: Attention Grabbing Media redujo la producción de 3 días a solo unas horas mientras se expandía a más de 10 nuevos idiomas.

Anuncios de funciones Cada lanzamiento merece un video. Crea contenido para anunciar nuevas funciones que salga junto con el producto, se integre en las notas de la versión, se comparta en redes sociales y se distribuya a tus clientes. Caso de uso: producir videos de anuncio de funcionalidades en cada entrega de sprint, manteniendo a los clientes informados sobre las mejoras continuas.

Contenido para habilitación de ventas Equipa a tu equipo de ventas con contenido actualizado y atractivo. Demos de producto , explicaciones de casos de uso, posicionamiento frente a la competencia—contenido que ayuda a ventas a cerrar tratos. Caso de uso: crea una videoteca completa de habilitación de ventas que cubra todos los productos, perfiles de cliente y escenarios competitivos. Resultado comprobado: Advantive logró reducir en 50% el tiempo de creación de contenido, pasando la producción de voz en off de varios días a solo 2-3 horas.

Videos explicativos de producto Ayuda a tus clientes a entender qué hace tu producto y por qué importa. Videos explicativos para tu sitio web, onboarding y educación de clientes. Caso de uso: crea un video explicativo del producto para cada segmento de clientes, abordando sus puntos de dolor y casos de uso específicos.

Lanzamientos globales de productos Lanza en todos los mercados al mismo tiempo. Localiza todo tu contenido de go-to-market para lanzamientos internacionales sin producción por separado para cada región. Caso de uso: traduce todo el paquete de lanzamiento a 15 idiomas para el despliegue global del producto. Resultado comprobado: Workday redujo la localización de semanas a minutos, produciendo contenido en 10 a 15 idiomas por video.