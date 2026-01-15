Un solo mensaje, en todos los idiomas que habla tu equipo. Traducción de video con IA adapta los mensajes ejecutivos a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. El mensaje de tu CEO suena nativo en español, mandarín, alemán, hindi, y más—no como un simple doblaje.

• La clonación de voz mantiene la autenticidad del ejecutivo

• La sincronización labial coincide con los movimientos faciales

• Despliega a nivel global desde un solo video de origen