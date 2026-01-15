Videos de comunicación interna que cada empleado sí quiere ver
Actualizaciones del CEO, anuncios de la empresa, comunicaciones de cambio: crea videos profesionales que lleguen a toda tu fuerza laboral en su idioma, sin tener que coordinar agendas de ejecutivos ni contratar equipos de producción.
- No necesitas tarjeta de crédito
- Más de 175 idiomas compatibles
El problema de la comunicación interna
Descubre cómo equipos internos como el tuyo escalan la comunicación y logran alineación con una innovadora plataforma de texto a video con IA.
El reto de la comunicación interna
Tu fuerza laboral es global, distribuida y está ahogada en correos. Los mensajes importantes se pierden. Los town halls se hacen a las 3 a. m. para la mitad de tus empleados. Los ejecutivos tienen 15 minutos entre juntas, no dos días para grabar videos. Y cuando por fin producen un video, está en un solo idioma para una fuerza laboral que habla decenas. El resultado: las comunicaciones críticas no llegan, las iniciativas de cambio se frenan y los empleados se sienten desconectados del liderazgo. Los memos de texto ya no son suficientes, pero producir video a la velocidad y escala que tu organización necesita parece imposible.
La solución de HeyGen
HeyGen convierte a tu equipo de comunicaciones internas en una máquina de producción de video. Escribe tu mensaje —o deja que la IA te ayude a redactarlo—, elige un avatar de IA o clona a tu directivo, y genera videos profesionales en minutos. Sin conflictos de agenda. Sin retrasos de producción. ¿El CEO está fuera de la oficina? Su gemelo digital aún puede dar la actualización trimestral. ¿Fuerza laboral global? Traduce a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial para que cada empleado escuche el mensaje en su propio idioma. Envía comunicaciones a la velocidad a la que se mueve tu organización.
Todo lo que necesitan los equipos de comunicación interna para llegar a cada empleado
Gemelos digitales ejecutivos
Tu CEO no puede grabar cada actualización. Clona a tus ejecutivos una vez y luego despliega su presencia en comunicaciones ilimitadas. Voz consistente, entrega auténtica y cero conflictos de agenda. El liderazgo se mantiene visible incluso cuando no está disponible.
• Crea avatares ejecutivos a partir de grabaciones breves
• Mantén una voz y presencia auténticas
• Actualiza guiones sin volver a grabar
Localización global de la fuerza laboral
Un solo mensaje, en todos los idiomas que habla tu equipo. Traducción de video con IA adapta los mensajes ejecutivos a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. El mensaje de tu CEO suena nativo en español, mandarín, alemán, hindi, y más—no como un simple doblaje.
• La clonación de voz mantiene la autenticidad del ejecutivo
• La sincronización labial coincide con los movimientos faciales
• Despliega a nivel global desde un solo video de origen
Entrega de producción rápida
Los anuncios no pueden esperar a los calendarios de producción. Genera videos internos en minutos, no en las semanas que requiere la producción tradicional. Noticias de última hora, actualizaciones urgentes, cambios sensibles al tiempo: comunica de inmediato cuando el momento es lo que importa.
• Genera videos en minutos
• No necesitas reservar un estudio
• Responde a los eventos en tiempo real
PowerPoint a video
Transforma tus presentaciones existentes en contenido de video atractivo. Sube tu deck de town hall o tus diapositivas de all-hands y HeyGen agrega narración con avatar, transiciones y un acabado profesional. Tu biblioteca de contenido se convierte en una videoteca sin tener que empezar desde cero.
• Importa presentaciones existentes
• Agrega automáticamente un presentador con avatar de IA
• Conserva la estructura y el mensaje
Coherencia de marca y mensaje
Asegura los mensajes aprobados, la identidad visual y la terminología con Brand Kit. Brand Glossary garantiza que los nombres de la empresa, los nombres de productos y los nombres de ejecutivos se pronuncien correctamente, siempre y en todos los idiomas.
• Recursos de marca centralizados
• Controles de pronunciación para términos clave
• Resultados consistentes en todas tus comunicaciones
Comunicaciones accesibles
Llega a cada empleado sin importar cómo consuman el contenido. Los subtítulos automáticos, las pistas de audio en varios idiomas y los formatos descargables aseguran que tu mensaje llegue, ya sea que lo vean en computadora, celular o sin conexión.
• Subtítulos generados automáticamente
• Versiones en varios idiomas
• Formatos de distribución flexibles
De mensaje a distribución global en 3 pasos
Redacta tu comunicación
Escribe tu guion, sube un memo existente o deja que el generador de guiones con IA te ayude a crear tu mensaje. Empieza a partir de puntos clave, notas de presentación o briefs estratégicos, sin necesidad de empezar desde cero.
Elige a tu presentador
Elige un avatar de IA que represente a tu organización o usa el gemelo digital de tu directivo para una presencia de liderazgo auténtica. Haz que la voz, el tono y el estilo visual coincidan con tu marca y el tipo de comunicación.
Genera y distribuye
Haz clic en generar. En minutos, tienes un video interno profesional. Tradúcelo a todos los idiomas que habla tu equipo con un solo clic. Distribúyelo por tu intranet, Slack, correo electrónico o tu plataforma interna de video.
Creado para todas tus necesidades de comunicación interna
Comunicaciones ejecutivas
Mantén al liderazgo visible sin saturar sus agendas. Actualizaciones del CEO, anuncios del consejo, dirección estratégica—video ejecutivoque mantiene una presencia auténtica en cada comunicación.
Caso de uso: comparte actualizaciones trimestrales del CEO con tu fuerza laboral global en 12 idiomas sin agendar ni una sola sesión de grabación.
Anuncios de la empresa
Noticias de última hora, cambios organizacionales, actualizaciones de políticas: comunícate de inmediato cuando el tiempo es clave. Nada de esperar a que haya disponibilidad en producción o a que se liberen las agendas de los ejecutivos.
Caso de uso: anunciar una adquisición o una noticia importante de la empresa a las pocas horas de su aprobación, llegando a cada empleado al mismo tiempo.
Gestión del cambio
Las iniciativas importantes necesitan una comunicación clara y consistente en todos los niveles y ubicaciones. El video explica el “por qué” mejor que los memorandos, y la localización se asegura de que nadie se quede fuera.
Caso de uso: impulsa la transformación digital con videos que expliquen los nuevos sistemas, procesos y expectativas en el idioma de cada empleado.
Reuniones generales y town halls
No todos pueden asistir en vivo. Crea versiones on‑demand de las reuniones clave para que las personas del equipo las vean cuando les funcione mejor, en su zona horaria y en su idioma.
Caso de uso: transforma las reuniones generales trimestrales en series de videos on-demand accesibles para cada turno, ubicación y grupo de idioma.
Enfoque comprobado: Workday produce contenido interno en 10 a 15 idiomas por video, reduciendo la localización de semanas a minutos.
Cultura y valores
Refuerza la cultura organizacional con video que se sienta personal, no corporativo. Mensajes de bienvenida, cápsulas sobre valores, anuncios de reconocimiento: contenido que crea conexión entre equipos distribuidos.
Caso de uso: crea videos mensuales para destacar la cultura de la empresa, presentando a diferentes líderes y miembros del equipo sin tener que coordinar agendas de grabación.
Comunicaciones de crisis
Cuando una situación urgente requiere una comunicación inmediata y clara, no puedes esperar a producción. Genera videos de respuesta a crisis en minutos, tradúcelos al instante y distribúyelos en todos tus canales.
Caso de uso: entregar actualizaciones críticas de seguridad u operativas a toda la fuerza laboral en cuestión de horas después de que se presente la situación.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde capacitación global hasta anuncios en video, HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido de video de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les encantan a nuestros clientes:
Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
¿Qué son los videos de comunicación interna?
Los videos de comunicación interna son contenido en video creado para las personas empleadas de la empresa, no para marketing externo. Incluyen actualizaciones de la dirección, anuncios de la compañía, comunicaciones sobre gestión del cambio, reuniones generales (town halls), contenido de cultura organizacional y comunicaciones de crisis. HeyGen les permite a los equipos de comunicación interna producir videos profesionales a gran escala usando avatares de IA y síntesis de voz, sin la carga de producción del video tradicional.
¿Cómo puedo crear comunicaciones ejecutivas sin grabar al ejecutivo?
Clona a tu ejecutivo una sola vez a partir de una breve grabación de video. Su gemelo digital podrá después entregar comunicaciones ilimitadas —actualizaciones trimestrales, anuncios, mensajes para el equipo— sin requerir tiempo adicional de grabación. Cuando cambie el guion, solo actualizas y vuelves a generar. El ejecutivo graba una vez; su presencia auténtica se escala en cada comunicación.
¿Puedo traducir videos internos para nuestro equipo global?
Sí, esta es una de las principales fortalezas de HeyGen para comunicación interna. Crea tu comunicación en un idioma y luego usa traducción de video con IA para generar versiones en cualquiera de los más de 175 idiomas compatibles. La traducción incluye clonación de voz (para que las personas ejecutivas suenen naturales en cada idioma) y sincronización labial / lip-sync (para que el movimiento de la boca coincida). Workday produce contenido en 10 a 15 idiomas por video usando este enfoque.
¿Qué tan rápido puedo crear videos de comunicación interna?
La mayoría de los videos internos se generan en cuestión de minutos. Workday reportó que pasó de tardar semanas a solo minutos en la localización. El tiempo exacto depende de la duración y la complejidad del video, pero el cambio de los tiempos de producción tradicionales (de días a semanas) a entregas el mismo día ya es lo común. Las comunicaciones urgentes se pueden crear y distribuir en pocas horas.
¿Puedo convertir nuestras presentaciones de town hall en video?
Sí. Sube tus presentaciones de PowerPoint, Google Slides o PDF y HeyGen las transforma en video con narración de avatar. Se conserva tu estructura y contenido existentes, mientras se les agrega un acabado de video profesional. Esto es especialmente útil para crear versiones on-demand de eventos en vivo a las que empleados en diferentes zonas horarias puedan acceder.
¿Cómo mantengo un mensaje coherente en todas mis comunicaciones?
El Brand Kit de HeyGen centraliza tu identidad visual: colores, tipografías, logotipos y selecciones de avatares aprobados. Brand Glossary controla la pronunciación de nombres de la empresa, ejecutivos, términos de productos y terminología organizacional. Ya sea que crees actualizaciones del CEO o anuncios para el equipo, cada video mantiene estándares de marca consistentes.
¿HeyGen es lo suficientemente seguro para comunicaciones internas sensibles?
HeyGen cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II y cumple con el RGPD. Tu contenido se cifra tanto en tránsito como en reposo. Para equipos internos de comunicación empresarial que manejan información organizacional sensible, HeyGen ofrece espacios de trabajo dedicados con integración SSO y administración centralizada de accesos. No entrenamos nuestros modelos de IA con tu contenido.
¿Puedo distribuir videos a través de nuestros canales internos actuales?
Sí. HeyGen exporta archivos de video MP4 estándar que funcionan con cualquier canal de distribución: tu intranet, SharePoint, Slack, Microsoft Teams, correo electrónico, plataformas internas de video o señalización digital. También puedes insertar los videos directamente o compartirlos por enlace. El formato funciona donde sea que tus empleados ya consuman contenido.
¿Cómo manejo diferentes zonas horarias y horarios de trabajo?
Sí. HeyGen ofrece seguimiento de vistas y analíticas de interacción para que sepas qué prospectos vieron tus videos, cuánto tiempo los vieron y cuándo. Usa estos datos de intención para priorizar tus seguimientos: los prospectos que ven tu video completo probablemente estén más interesados que quienes ni siquiera lo abren. La integración con tu CRM mantiene estos datos conectados con los registros de tus oportunidades.
¿Varias personas de nuestro equipo de comunicación pueden usar HeyGen?
Sí. HeyGen para empresas incluye espacios de trabajo para equipos donde los responsables de comunicación, creadores de contenido y líderes regionales pueden colaborar. Las bibliotecas de recursos compartidos mantienen los avatares ejecutivos aprobados, los elementos de marca y las plantillas accesibles para todos. Los controles de administrador te permiten gestionar permisos y asegurar la consistencia de los mensajes.
¿Qué tipos de comunicaciones internas puedo crear?
HeyGen es compatible con prácticamente cualquier formato de comunicación interna: actualizaciones ejecutivas, anuncios de la empresa, videos de gestión del cambio, resúmenes de reuniones generales (town halls), contenido de onboarding, explicaciones de políticas, contenido sobre cultura y valores, anuncios de reconocimiento, comunicaciones de crisis y más. Si puedes escribir el mensaje, HeyGen puede producir el video, en cualquier idioma.
¿Cómo se compara esto con la producción interna de video tradicional?
La producción interna de videos tradicional requiere coordinar agendas de ejecutivos, reservar estudios, grabar y editar; normalmente toma de 2 a 4 semanas como mínimo para una sola pieza de contenido. Ahora multiplícalo por cada idioma al que necesitas llegar. HeyGen crea la misma calidad en minutos, con traducción instantánea a cualquier idioma. Los equipos de comunicación interna reportan aumentos dramáticos en la cantidad de videos que producen sin agregar recursos de producción ni más personal.
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Use Cases
Tools
Historias de clientes
- Workday: localización en minutos
- Foro Económico Mundial: traducción en tiempo real
- Miro: localización global de contenido
- Lattice: incorporación a gran escala
- trivago: Localización
- Grupo Würth: reducción del 80% en costos de traducción
- Coursera: localización de video
- Stratasys: implementación global de capacitación
- Tomorrow.io: video personalizado
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Deja de esperar semanas para entregar mensajes que importan ahorita. Genera videos internos profesionales en minutos, llega a tu fuerza laboral global en su propio idioma al instante y mantén al liderazgo visible sin saturar las agendas ejecutivas. Súmate a los equipos de comunicación interna de empresas como Workday, Miro y organizaciones globales que ya transformaron la manera en que se comunican.
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