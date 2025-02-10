El reto

Un componente clave de la estrategia de marketing de trivago está dedicado a crear anuncios de TV dirigidos.

Los equipos de Jean y João colaboran muy de cerca en estos proyectos, desde el concepto inicial hasta la producción y el corte final. Aunque antes trabajaban con casas productoras, ahora la mayor parte de su trabajo se hace internamente.

Sus equipos se enfrentaron a un reto importante: encontrar una forma eficiente en tiempo y costo para localizar anuncios en 30 mercados, todos con diferentes idiomas y dialectos.

Para lograrlo, necesitaban encontrar a una sola persona que pudiera hablar varios idiomas y conectar con cada uno de los mercados. Este proceso implicaba una investigación costosa y que tomaba mucho tiempo, además de muchas horas en posproducción editando los detalles más finos de sus acentos, lo que incrementaba aún más los costos. A pesar de utilizar efectos de voz en off, el producto final no transmitía de forma efectiva el mensaje que trivago tenía en mente.

Querían mantener a una sola persona como la cara de la marca trivago en todos los idiomas y necesitaban una plataforma que simplificara este largo proceso.

Después de probar varias plataformas de IA generativa, trivago encontró HeyGen.

La solución

Gracias a la tecnología de HeyGen, el equipo de trivago dejó atrás el costoso plan de buscar a un solo actor que pudiera cumplir con todos sus requisitos tan específicos y atípicos. En su lugar, trivago encontró una solución de software integral que les ofrecía todo lo que necesitaban y más.

Al principio, los equipos se enfrentaban a una fecha límite fija para la entrega del comercial que no se podía posponer sin generar más tiempo y costos financieros. Confiando en la capacidad de HeyGen para manejar la producción, trivago decidió utilizar la tecnología por primera vez.

El equipo de HeyGen demostró ser muy receptivo y supo priorizar con habilidad todos los cambios necesarios, manejando con éxito los diferentes husos horarios y facilitando entregas puntuales.

A pesar de numerosos ajustes a mitad de producción y de un plazo extremadamente ajustado, el equipo de trivago se arriesgó con HeyGen y el resultado fue un éxito.

Los resultados

“Hicimos pruebas con otras empresas y HeyGen siempre estuvo por encima en calidad. Fuimos muy transparentes con su equipo desde el principio porque estábamos en una situación de alto riesgo y alta recompensa, donde lo hacíamos por primera vez y confiamos mucho en ellos, y valió totalmente la pena”, dijo João.

Después de usar HeyGen por menos de un año, el impacto tanto en costos como en tiempo ha sido significativo.

La tecnología ha reducido el tiempo de postproducción a la mitad, ahorrando a los equipos un impresionante promedio de 3 a 4 meses.

Los anuncios se adaptaron con éxito a 15 ubicaciones en tres meses, un logro que no habría sido posible sin HeyGen.

Usando la función de texto a voz de HeyGen

La función de texto a voz le permite a trivago localizar contenido rápidamente para los mercados objetivo de todo el mundo.

En menos de un año de utilizar HeyGen, trivago ha acumulado anuncios de TV en 30 regiones.