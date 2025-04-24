Trasciende fronteras y barreras de idioma.

El Foro Económico Mundial es la organización internacional para la cooperación público-privada, que ofrece una plataforma global, imparcial y sin fines de lucro para conexiones significativas entre las partes interesadas. En el reciente Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el presidente de Argentina, Javier Milei, utilizó la traducción de video de HeyGen para traducir su discurso en tiempo real del español a varios idiomas, incluyendo inglés, francés, mandarín y árabe.

Con HeyGen, Javier Milei dio todo su discurso, con su propio acento y sin doblaje, a una audiencia global, trascendiendo fronteras geográficas y barreras de idioma. A diferencia del doblaje, HeyGen puede hacer sincronización labial con gran precisión y hacer coincidir el acento, la voz y el tono del hablante sin retraso en más de 175 idiomas.