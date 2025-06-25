مولّد إعلانات إبداعية بالذكاء الاصطناعي لإعلانات تلفت الانتباه أثناء التمرير

حوّل نصاً بسيطاً إلى إعلانات فيديو بالذكاء الاصطناعي تلفت الانتباه في دقائق. بلا كاميرات، بلا فرق تصوير، بلا برامج مونتاج. أنشئ عشرات نسخ إعلانات الفيديو لمنصات Meta وTikTok وYouTube جاهزة للإطلاق والاختبار.

AI ad creatives generator interface showing multiple scroll-stopping video ad variations for Meta, TikTok, and YouTube generated from a single script.
١٤٤٬٠٥٥٬٠٥٦فيديوهات تم إنشاؤها
١١٨٬٩٤٧٬٧٤٦أفاتار تم إنشاؤها
١٩٬٨٨٠٬٥٠٨فيديوهات تمت ترجمتها
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ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.
أيقونة سيارة بيضاء بأسلوب مبسّط على خلفية زرقاء.الميزات الرئيسية

مزايا الإعلانات الإبداعية بالذكاء الاصطناعي

أنشئ إعلانات في ثوانٍ بدلًا من أيام

أنشئ مواد إعلانية في ثوانٍ انطلاقًا من نص واحد، من دون الحاجة إلى حجز جلسة تصوير. غيّر الفكرة الجاذبة أو العنوان أو الدعوة إلى الإجراء وأنشئ الإعلانات فورًا. محرك النص إلى فيديو لدينا يحوّل كل فكرة إلى حملات إعلانية مصممة لرفع معدلات التحويل عبر القنوات المختلفة.

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On-brand AI ad creatives generated from one script, showing several video ad variations with different hooks and headlines ready to launch.

تصميم إعلانات لافت يحقق النتائج

اربح أول ثلاث ثوانٍ بمحتوى إبداعي أصلي مصمم خصيصًا لجذب جماهير الإعلانات المدفوعة على الشبكات الاجتماعية. طابِق المحتوى الأصيل لصنّاع المحتوى باستخدام فيديو UGC بالذكاء الاصطناعي ثم حافظ على توافق كل إطار مع ألوان علامتك وشعارك. تظل التصاميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي متسقة مع هوية العلامة التجارية، مما يعزّز التفاعل والتحويلات.

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Scroll-stopping vertical video ad with a creator-style UGC look, brand colors and logo applied, designed to engage paid social audiences.

صوت متعدد اللغات لكل مسوّق

امنح كل إعلان صوتًا طبيعيًا بأكثر من 175 لغة من دون إعادة تسجيل أي سطر. أنشئ التعليق الصوتي باستخدام مولّد الصوت بالذكاء الاصطناعي، ووافق نبرة علامتك التجارية، وأعد استخدام نص واحد عبر قنوات التواصل الاجتماعي. منصة واحدة تقوم بمواءمة حملة واحدة لكل مسوّق وكل منطقة بسلاسة.

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AI voice generator panel localizing one ad script into 175+ languages, with a presenter and a list of language options for global campaigns.

عدّل تصميم الإعلان من نص عادي

عدّل المشاهد، واستبدل الخلفيات، وأضف التسميات التوضيحية، وطبّق شعارك باستخدام عناصر تحكم بسيطة، دون الحاجة إلى تحرير عبر المخطط الزمني.محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعييوفّر لك أدوات متقدّمة لضبط الإيقاع والحفاظ على اتساق الهوية في كل لقطة. مخرجات مصقولة وجاهزة للنشر على القنوات، بدون أي منحنى تعلّم، وبصيَغ مربعة أو عمودية.

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AI video editor with simple text-based controls for swapping backgrounds, adding captions, and applying a logo to an ad, no timeline editing.

حوّل صور المنتجات إلى مواد إعلانية إبداعية

اعرض منتجات حقيقية من دون استوديو أو إكسسوارات أو تصوير منتجات باهظ التكلفة. أضف صورة منتجك إلى المشاهد باستخدام وضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي، وحسّن دقة الصور، وتجاوز الصور الجاهزة العامة. كل صورة بالذكاء الاصطناعي تأتي في سياق مناسب، ليبدو كل موضع كما لو تم تصويره خصيصًا لعلامتك التجارية.

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AI product placement dropping a real product photo into a styled scene to create a polished ecommerce video ad without a studio shoot.
أيقونة صندوق هدايا أخضر.حالات الاستخدام

حالات الاستخدام

لوحة تحكم تقارن بين عدة إعلانات مدفوعة على وسائل التواصل الاجتماعي في اختبار A/B، مع عرض مؤشرات الأداء التي تبرز أفضل إعلان فيديو بالذكاء الاصطناعي من حيث النتائج.

خفّض إنفاق الإعلانات على اختبارات الإعلانات المدفوعة على وسائل التواصل الاجتماعي

اختبار الإعلانات المدفوعة على الشبكات الاجتماعية غالبًا ما يستهلك ميزانية الإعلانات في جلسة تصوير واحدة. أنشئ مواد إعلانية متطابقة، وأطلق مجموعة اختبار كاملة، واستخرج بيانات الأداء من حساباتك الإعلانية لتوسيع نطاق أفضل إعلان فيديو بالذكاء الاصطناعي أداءً.

إعلانات فيديو UGC بأسلوب صُنّاع المحتوى يتم إنشاؤها عند الطلب، مع مقدّم مؤثر بالذكاء الاصطناعي يبدو طبيعيًا ضمن موجز الشبكات الاجتماعية.

إعلانات UGC بأسلوب صُنّاع المحتوى عند الطلب

توظيف صانعي محتوى لكل إعلان UGC يبطئ عملية التوسّع. أنشئ العديد من المواد الإبداعية من نص واحد واستمر في تدفّق إنتاج المحتوى. استخدم مُنشئ مؤثري الذكاء الاصطناعي للحصول على مظهر يبدو طبيعيًا في كل موجز.

صورة منتج للتجارة الإلكترونية تم تحويلها إلى إعلان فيديو عبر ميزة تحويل الصورة إلى فيديو، مع عدة قوائم لرموز SKU يحصل كل منها على إعلانه القصير الخاص.

إعلانات منتجات التجارة الإلكترونية التي تحقق المبيعات

تصوير إعلانات لكل منتج يستهلك الوقت والميزانية. حوّل صورة إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي وأنشئ إعلان فيديو لكل منتج. أطلق حملات الإعلانات الرقمية من دون كاميرا، ووسّع إنشاء الفيديو خلال دقائق.

إصدارات جديدة من إعلانات الفيديو التسويقية تستبدل إعلاناً مرهقاً، مع منحنى أداء تصاعدي يوضّح تعافي معدلات التحويل.

حسّن أداء الإعلانات وتغلّب على إرهاق الجمهور

إرهاق الإعلانات يضعف النتائج، وإعادة التصوير تستغرق وقتًا طويلًا. عدّل النص، وجدد العناصر البصرية، وأطلق إعلانًا عالي الأداء في نفس اليوم بعد الظهر. حافظ على فعالية فيديوهاتك التسويقية في تحقيق التحويلات دون أي إنتاج جديد.

إعلان ناجح واحد مُحَلْي إلى عدة لغات باستخدام الدبلجة بالذكاء الاصطناعي، يُعرَض وهو يصل إلى جماهير إقليمية مختلفة انطلاقًا من فيديو مصدر واحد.

حملات تسويق محلية بسرعة عالية

تكييف الحملات التسويقية لأسواق جديدة يعني عادةً إعادة بناء كل حملة من الصفر. ترجم الإعلان الفعّال إلى أكثر من 175 لغة باستخدام الدبلجة بالذكاء الاصطناعي التي تحافظ على نبرة صوتك، بحيث يصل عمل إبداعي واحد إلى كل شرائح الجمهور المستهدف من مصدر واحد.

سير عمل لوكالة ينتج عدة مفاهيم لإعلانات فيديو لعدة علامات تجارية لعملاء مختلفين انطلاقًا من الموجزات، باستخدام خط سير من النص إلى الفيديو.

مصمَّم للعلامات التجارية والوكالات

يتجاوز الطلب على إنشاء الإعلانات قدرة الفريق الصغير. أنشئ أي نوع من الإعلانات انطلاقًا من موجز، وقدّم عدة مفاهيم فيديو لكل عميل. يتيح سير عمل من النص إلى الفيديو توسيع حجم الإنتاج للعلامات التجارية والوكالات.

أيقونة مستند أبيض ضبابي مع زر تشغيل على خلفية زرقاء فاتحة.كيف يعمل

كيف تعمل الإعلانات الإبداعية بالذكاء الاصطناعي

انتقل من موجز فارغ إلى إعلانات جاهزة للإطلاق في أربع خطوات بسيطة، بدون كاميرات، وبدون فريق تصوير، وبدون الحاجة إلى أي برنامج مونتاج.

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الخطوة 1: اختر نمط إعلانك

اختر قالبًا ونسبة عرض إلى ارتفاع وصيغة تناسب المنصة التي تعلن عليها، سواء كانت الخلاصة أو القصص.

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الخطوة 2: اكتب نص إعلانك

الصق الجملة الافتتاحية والرسالة والدعوة إلى الإجراء، أو أنشئ نصًا من موجز وحدد النبرة.

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الخطوة 3: التخصيص وإضافة الهوية العلامية

أضف شعارك وألوانك والترجمات الصوتية والنصية، ثم عدّل الإيقاع بحيث تبقى كل نسخة متوافقة مع هوية علامتك التجارية.

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الخطوة 4: الإنشاء والإطلاق

أنشئ كل نسخة من الإعلان بدقة HD، ثم نزّل كل إصدار جاهزًا للنشر عبر قنواتك.

الأسئلة الشائعة

ما هي إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي بالضبط وكيف تعمل؟

الإعلانات الإبداعية بالذكاء الاصطناعي هي إعلانات فيديو يتم إنتاجها من نص مكتوب بدلًا من جلسة تصوير فيديو تقليدية. على منصة إعلانات إبداعية بالذكاء الاصطناعي، تكتب الجملة الجاذبة والرسالة، وتختار الأسلوب، ثم يقوممولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعيبإنشاء العناصر البصرية والصوت والتوقيت في إعلان مكتمل جاهز للإطلاق. يعمل كمولّد إعلانات للفيديو، وليس للصور الثابتة.

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعتمد عليه إنشاء هذه الإعلانات؟

إليك كيفية عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي: نماذج ذكاء اصطناعي وذكاء اصطناعي خاصة، مدرَّبة على مجموعات بيانات ضخمة من الإعلانات الناجحة، تتولى كتابة النصوص، والعناصر البصرية، والصوت، والتوقيت. يركّز النظام على إنشاء المحتوى مشهداً تلو الآخر، لإنتاج إعلانات عالية الجودة مُنشأة بالذكاء الاصطناعي وإنشاء لقطات واقعية مع خيارات مثل ممثلين بالذكاء الاصطناعي، لتحصل على نتيجة مصقولة دون الحاجة إلى التصوير.

هل هذا أفضل من Creatify أو ChatGPT لإنشاء الإعلانات؟

كل أداة ذكاء اصطناعي تحل جزءًا من المهمة. يساعدك ChatGPT في كتابة المحتوى ونصوص الإعلانات، ويُنشئ Midjourney صورة ثابتة بالذكاء الاصطناعي، بينما يركّز Creatify على مقاطع UGC القصيرة. تجمع HeyGen سير العمل الكامل في مكان واحد، فتحوّل النصوص والصور إلى إعلانات فيديو مكتملة ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية، بحيث تنشر إعلانات أفضل من منصة واحدة. الفرق التي تنتقل من Creatify تحافظ على أسلوب UGC نفسه مع إضافة فيديوهات متعددة اللغات.

هل يمكن لإعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي أن تضاهي إبداع البشر وتعكس هوية علامتي التجارية الصوتية؟

نعم، عندما يُقترن الذكاء الاصطناعي بإشراف بشري. يتفوّق الذكاء الاصطناعي في السرعة والحجم، بينما يوجّه فريقك العمل الإبداعي، والزوايا الجاذبة، والسرد العاطفي. يعزّز الذكاء الاصطناعي التوليدي الفكرة القوية بدلًا من استبدال الإبداع البشري، وأنت من يحدد نبرة علامتك التجارية، بحيث يبقى الصدى العاطفي فيأفاتار يتحدث بالذكاء الاصطناعيقريبًا من شخصيتك الحقيقية.

هل سيقوم الذكاء الاصطناعي أيضًا بكتابة عناوين إعلاني والموجّهات؟

نعم. إلى جانب كتابة النصوص، يقوم مولّد نصوص الفيديو في المنصة بصياغة نصوص الإعلانات والرسائل والعناوين ونصوص المشاهد انطلاقًا من موجّهات بسيطة بالذكاء الاصطناعي. يتيح لك الذكاء الاصطناعي إنشاء عدد غير محدود من الصيغ، بحيث يمكنك إطلاق عملية إنشاء الإعلانات من فكرة واحدة دون الحاجة إلى كاتب منفصل.

كيف تُحسِّن الإعلانات الإبداعية بالذكاء الاصطناعي أداء الإعلانات؟

زيادة الحجم مع الاختبار المستمر تعزّز معدلات التحويل. من خلال إنتاج عدد كبير من النسخ المتوافقة مع الموجّه، يمكنك مطابقة كل إعلان مع شريحة جمهور محددة، ورفع معدلات النقر، والعثور بسرعة على مواد إبداعية عالية التحويل بالذكاء الاصطناعي. هذا يدعم أهداف التسويق المعتمد على الأداء مثل توليد العملاء المحتملين، كما أن مقاطع الفيديو تعزّز النتائج عندما تُستخدم كـ إعلانات شبكات اجتماعية بالذكاء الاصطناعي.

من الذي ينبغي أن يستخدم مولّد الإعلانات بالذكاء الاصطناعي هذا؟

أي مسوّق أو علامة تجارية أو وكالة تحتاج إلى المزيد من الإعلانات بسرعة أكبر. مولّد الإعلانات بالذكاء الاصطناعي هذا هو أداة إعلانات وتصميم بالذكاء الاصطناعي تساعد الفرق الصغيرة على إنشاء إعلانات من دون استوديو. استخدم مولّد الإعلانات لإنتاج أفكار إعلانية دفعة واحدة، من فيديو منتج إلى فيديو ترويجي، والحفاظ على توافر المحتوى لكل حملة.

كيف يمكنني إنشاء عدة نسخ إبداعية لإعلان واحد من نص واحد؟

اكتب نصًا أساسيًا واحدًا، ثم غيّر المقدمة أو العنوان أو العناصر البصرية أو الدعوة إلى الإجراء وأعد الإنشاء. كل تعديل ينتج نسخة جديدة خلال ثوانٍ. يمكنك أيضًا إنشاء نسخ مخصّصة لكل منصة، مثل إعلان Facebook ونسخة عمودية، انطلاقًا من نفس المصدر.

هل ستبدو إعلاناتي بالفيديو بالذكاء الاصطناعي حقيقية بما يكفي لملاءمة منصات التواصل الاجتماعي؟

يمكنهم ذلك. اختر مظهرًا بأسلوب صانع المحتوى وأداءً طبيعيًا حتى يندمج الإعلان في الخلاصة بدلًا من أن يبدو كإعلان تقليدي من شركة.منشئ المقاطعيساعدك على إعداد مونتاجات سريعة بإيقاع يناسب المنصات وتحافظ على انتباه المشاهد خلال الثواني الأولى.

كم عدد الإعلانات الإبداعية التي يمكنني إنتاجها لاختبار A/B؟

بعدد ما تحتاجه حملتك. بما أن كل نسخة تبدأ من نص، فلا توجد جلسة تصوير تحتاج إلى جدولة، لذا يمكنك إنتاج عشرات الإعلانات الإبداعية في اليوم الواحد. الفرق التي توسّع الإعلانات المدفوعة على الشبكات الاجتماعية غالبًا ما تجمع هذا معفيديو TikTokلاختبار المحتوى القصير.

لماذا تستخدم HeyGen بدلاً من وكالة لإنتاج الإعلانات الإبداعية؟

تتقاضى الوكالات رسوماً عن كل أصل وتستغرق أياماً في كل جولة مراجعة. HeyGen يحوّل النص إلى مواد إعلانية جاهزة خلال دقائق وبجزء بسيط من التكلفة، بحيث تمتلك أنت عملية الإنتاج وتُجري التعديلات وفق جدولك الخاص. يمكن أن يتصدر متحدث بالذكاء الاصطناعي الحملات الإعلانية دون الحاجة إلى حجز المواهب.

كم تبلغ تكلفة إنشاء إعلانات إبداعية بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع؟

يتوفر برنامج مجاني لا يتطلب بطاقة ائتمان، بحيث يمكنك إنشاء أول المواد الإعلانية الخاصة بك دون أي تكلفة. تبدأ الخطط المدفوعة من 24$ شهرياً وتمنحك استنساخ الصوت، وفيديوهات أطول، ومكتبة القوالب الكاملة للحملات الأكبر.

هل يمكنني تجديد الإعلانات الإبداعية المرهَقة دون إعادة التصوير؟

نعم. عندما يبدأ أداء الإعلان في التراجع، عدّل النص أو استبدل العناصر البصرية وأنشئ نسخة جديدة في اليوم نفسه. يمكنك أيضًا إعادة تقديم الفكرة الناجحة بصيغة مولّد الريلز لتمديد عمرها عبر مواضع عرض جديدة.

هل يمكنني تشغيل نفس الإعلان الإبداعي بلغات مختلفة؟

نعم. ترجم إعلانًا ناجحًا إلى أكثر من 175 لغة مع الحفاظ على صوتك وتوقيتك، بحيث يخدم عمل إبداعي واحد جميع الأسواق. اجمع ذلك مع تخطيط instagram ad maker لتوطين الإعلانات القصيرة لكل منطقة دون إعادة بناء الحملة.

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