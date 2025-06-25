كل أداة ذكاء اصطناعي تحل جزءًا من المهمة. يساعدك ChatGPT في كتابة المحتوى ونصوص الإعلانات، ويُنشئ Midjourney صورة ثابتة بالذكاء الاصطناعي، بينما يركّز Creatify على مقاطع UGC القصيرة. تجمع HeyGen سير العمل الكامل في مكان واحد، فتحوّل النصوص والصور إلى إعلانات فيديو مكتملة ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية، بحيث تنشر إعلانات أفضل من منصة واحدة. الفرق التي تنتقل من Creatify تحافظ على أسلوب UGC نفسه مع إضافة فيديوهات متعددة اللغات.