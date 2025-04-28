مسرد مصطلحات الذكاء الاصطناعي
يوفّر هذا القاموس لفيديوهات الذكاء الاصطناعي تعريفات واضحة وموجزة للمصطلحات الأساسية المرتبطة بالفيديو المُنشأ بالذكاء الاصطناعي، والترجمة، وتقنيات الأفاتار، وحالات الاستخدام. يهدف إلى مساعدتك على فهم الأدوات والمفاهيم التي تشكّل مستقبل إنشاء الفيديو وتعريبه بسرعة.
س
لقطة A-roll هي اللقطة الأساسية في الفيديو، وتعرض عادةً الموضوع الرئيسي مثل المقدّم أو الشخص الذي يُجرى معه الحوار أو السرد المحوري. تشكّل جوهر القصة، وغالبًا ما تُدعَم بلقطات B-roll لإضافة تنوّع بصري وسياق.
الإعلانات هي مقاطع فيديو ترويجية تُنشأ بهدف إقناع المشاهدين بشراء منتج أو خدمة. تكون عادة قصيرة، موجّهة بدقة، ومهيأة لتحقيق أداء فعّال عبر المنصات الرقمية المختلفة.
أفاتار بالذكاء الاصطناعي هو شخصية رقمية يتم إنشاؤها بواسطة الحاسوب تحاكي مظهر الإنسان وسلوكه. يُستخدم عادةً في مقاطع الفيديو والمساعدين الافتراضيين وتطبيقات خدمة العملاء.
مولّد أفاتار بالذكاء الاصطناعي ينشئ شخصيات رقمية واقعية باستخدام الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين تخصيص المظهر والصوت والتعبيرات بما يتناسب مع علامتهم التجارية أو رسالتهم.
تجمع هذه الأداة بين الأفاتارات الرقمية وتقنية تحويل النص إلى كلام ومعالجة الفيديو لإنشاء مقاطع فيديو من دون تصوير أشخاص حقيقيين. وهي مثالية لإنشاء محتوى مخصص وقابل للتوسّع بسرعة.
يتم إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على أتمتة عناصر مثل كتابة النص، والتعليق الصوتي، والرسوم المتحركة، أو المونتاج. تساعد هذه الفيديوهات في توفير الوقت والموارد في إنتاج المحتوى.
يستخدم مولّد بالذكاء الاصطناعي خوارزميات لإنتاج محتوى مثل الصور أو النصوص أو مقاطع الفيديو استنادًا إلى مدخلات المستخدم أو أنماط البيانات. فهو يسهّل سير العمل الإبداعي من خلال أتمتة المهام المتكررة.
ممثل مبيعات بالذكاء الاصطناعي (Sales Development Representative) على موقع إلكتروني هو وكيل رقمي يرحّب بالزوار، ويؤهّل العملاء المحتملين، ويجيب عن الأسئلة الأساسية. يعمل كنقطة الاتصال الأولى في مسار المبيعات.
يشير هذا إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحويل اللغة المنطوقة أو المكتوبة في الفيديو إلى لغة أخرى. ويتضمن ذلك عادةً التفريغ النصي، والترجمة، وإنشاء التعليق الصوتي.
مترجم بالذكاء الاصطناعي يحوّل النص أو الكلام تلقائياً من لغة إلى أخرى باستخدام تعلّم الآلة ومعالجة اللغة الطبيعية. يُستخدم عادةً في الترجمات النصية للفيديو، والمحادثات الفورية، ودعم العملاء.
الدروس التعليمية بالذكاء الاصطناعي هي مقاطع فيديو تعليمية تشرح كيفية استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. تستهدف المبتدئين والمحترفين الذين يتعلمون عن الذكاء الاصطناعي.
مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي هو أداة تنشئ مقاطع فيديو من النصوص أو الصور أو الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي. يقوم بأتمتة عملية الإنتاج، وغالبًا ما يلغي الحاجة إلى الكاميرات أو الممثلين أو الاستوديوهات.
ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعيتستخدم أدوات مؤتمتة لترجمة الحوارات والترجمات النصية والتعليقات الصوتية إلى لغات مختلفة، مما يساعد على جعل محتوى الفيديو متاحًا لجمهور عالمي.
مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي هو أداة تقوم بمعالجة محتوى الفيديو وترجمته بين اللغات المختلفة. عادةً ما يجمع بين التعرف على الكلام، والترجمة الآلية، وتوليد الصوت.
يستخدم Avatar AI تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء الأفاتارات الرقمية وتحريكها والتحكم بها. يمكن استخدام هذه الأفاتارات في الفيديوهات أو الألعاب أو التطبيقات التفاعلية لتوفير تفاعل يشبه التفاعل البشري.
مولّد الأفاتار هو أداة تنشئ تمثيلاً رقمياً لشخص أو شخصية استناداً إلى الخصائص التي يختارها المستخدم. يُستخدم غالباً في الألعاب، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومحتوى الفيديو للأعمال.
ب
يشير الـ B-roll إلى اللقطات الإضافية التي تعزّز السرد الرئيسي أو العناصر البصرية في الفيديو. يُستخدم غالبًا لتقديم سياق، أو إظهار الحركة، أو تغطية القطع في المقابلات والتعليقات الصوتية.
مقاطع الفيديو التعريفية بالعلامة التجاريةتروي قصة رسالة الشركة وقيمها وشخصيتها. تُستخدم غالبًا لترسيخ الهوية، وبناء الثقة، وخلق ارتباط عاطفي مع الجمهور.
ج
تدريب الامتثالتعمل مقاطع الفيديو على توعية الموظفين بالمعايير القانونية والأخلاقية والتنظيمية، وتساعد المؤسسات على تقليل المخاطر وضمان التزام الموظفين بالسياسات المطلوبة.
التدريب المؤسسيتُصمَّم مقاطع الفيديو الخاصة بالتدريب المؤسسي لتثقيف الموظفين حول سياسات الشركة والمهارات والعمليات. وهي تساعد على ضمان توحيد عملية الإعداد للموظفين الجدد وتطويرهم المهني عبر مختلف الفرق.
د
يشير مصطلح الترجمة العميقة إلى الترجمة الآلية العصبية المتقدّمة التي تلتقط السياق والتعابير الاصطلاحية والنبرة بدقة أعلى من الأساليب التقليدية. وهي مفيدة بشكل خاص للمحتوى الطويل ونصوص الفيديو.
هذه مقاطع فيديو طويلة تستكشف الأحداث والأشخاص والموضوعات الواقعية من خلال أسلوب سردي. تجمع بين المعلومات الواقعية وتقنيات السرد بهدف الإشراك وتقديم المعرفة.
هـ
تسويق الفعالياتتروّج مقاطع الفيديو للمؤتمرات والندوات عبر الإنترنت وإطلاق المنتجات أو غيرها من الفعاليات المباشرة. فهي تبني حالة من الترقب وتزيد الحضور من خلال محتوى بصري جذاب.
س
مشاركة المعرفة الماليةتعمل مقاطع الفيديو على توعية المشاهدين بإدارة الأموال والاستثمار والمفاهيم الاقتصادية، وتساعد في تبسيط الموضوعات المالية المعقدة وجعلها في متناول جمهور أوسع.
قراءة الطالع تقدم مقاطع الفيديو تنبؤات أو رؤى روحية استنادًا إلى علم الفلك أو التاروت أو تقاليد أخرى، وغالبًا ما تُستخدم للترفيه أو للتأمل الذاتي.
G
فيديو بالذكاء الاصطناعي التوليدي يشير إلى محتوى فيديو يتم إنشاؤه باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي تتعلم الأنماط من البيانات لإنشاء صور وصوت أو نصوص واقعية. يساهم هذا الأسلوب في تقليل الجهد اليدوي وتسريع عملية الإنتاج.
ح
مقاطع فيديو السرد التاريخيتستعرض أحداثًا أو عصورًا ماضية في قالب قصصي، وتُستخدم لأغراض التعليم أو الترفيه أو حفظ التراث الثقافي.
مقاطع الفيديو التعليمية (How-to videos)تقدّم إرشادات خطوة بخطوة لإنجاز مهمة أو حل مشكلة. وهي شائعة في دعم العملاء والبيئات التعليمية على حد سواء.
ل
مقاطع فيديو لتعلّم اللغاتتُدرّس المفردات والقواعد والنطق ومهارات المحادثة في لغة جديدة، وتدعم المتعلمين في جميع مستويات الإتقان من خلال تعليم موجّه.
مقاطع فيديو تحديثات القيادة تشارك الأخبار أو الأهداف أو التغييرات مباشرة من قادة الشركة، مما يعزّز الشفافية والانسجام على مستوى المؤسسة.
الدورات التعليمية هي برامج تعليمية منظّمة تستخدم الفيديو لتقديم الدروس والشروحات وتقييمات المعرفة. تُستخدم على نطاق واسع في المدارس والمنصات الإلكترونية وبيئات التدريب في الشركات.
M
مقاطع فيديو لمشاركة المعرفة الطبيةتشرح مفاهيم صحية وعلاجات وإجراءات طبية، ويستخدمها المتخصصون والمؤسسات التعليمية لتحسين فهم الجمهور والتدريب.
مقاطع الفيديو التحفيزية مصممة لإلهام المشاهدين ورفع معنوياتهم ومنحهم الطاقة. غالبًا ما تتناول موضوعات تطوير الذات والمرونة والنمو الشخصي.
مقاطع مراجعة الأفلام والموسيقىتقدّم نقداً وتحليلاً لأعمال ترفيهية جديدة أو كلاسيكية، وتساعد الجمهور على اتخاذ قرار بشأن ما يشاهدونه أو يستمعون إليه لاحقاً.
هذه عبارة عن مقاطع فيديو إبداعية تتضمن موسيقى أصلية أو سردًا قصصيًا يتم إنشاؤه أو تحسينه بالذكاء الاصطناعي. تجمع بين الترفيه والتقنية المبتكرة.
ن
مقاطع الفيديو الإخبارية وسرد القصص تشارك الأحداث الجارية والقصص الإنسانية أو السرديات الثقافية، وتهدف إلى إطلاع المشاهدين وإشراكهم من خلال محتوى جذاب وغني بالمعلومات.
هذه عبارة عن تحديثات منتظمة يتم مشاركتها عبر البريد الإلكتروني أو الفيديو لإبقاء العملاء أو الموظفين أو المجتمعات على اطلاع. تتضمن الإعلانات والإنجازات والأخبار الأخرى ذات الصلة.
س
الندوات عبر الويب والبودكاست عند الطلب هي جلسات صوتية أو مرئية مسجّلة مسبقًا متاحة للمشاهدة أو الاستماع في أي وقت. توفّر وصولًا مرنًا إلى رؤى الخبراء، والريادة الفكرية، والنقاشات المتخصصة.
مقاطع فيديو تدريبية للتعريف (Onboarding)تساعد الموظفين الجدد أو المستخدمين على التعرّف بسرعة على أدوات الشركة وثقافتها وتوقعاتها. فهي توفّر بداية متسقة ومرحّبة لتجربتهم.
س
مقاطع الفيديو الخاصة بالتحيات أو المقدمات الشخصيةهي رسائل قصيرة تُستخدم لتقديم نفسك بطريقة ودّية ولا تُنسى، وتُستخدم عادةً في بناء العلاقات المهنية، أو عمليات الانضمام الجديدة، أو حملات التواصل.
التواصل البيعي المخصصيتضمن إرسال رسائل أو مقاطع فيديو مصممة خصيصاً للعملاء المحتملين. يهدف هذا الأسلوب إلى بناء علاقة ثقة، وإظهار مدى ملاءمة العرض، وزيادة معدلات التحويل.
مرحلة ما بعد الإنتاج هي المرحلة الأخيرة في إنشاء الفيديو، حيث يتم تحرير اللقطات الخام، وضبط الألوان، وتحسينها بالصوت والموسيقى والرسومات والمؤثرات. في هذه المرحلة يتخذ الفيديو شكله النهائي ويُجهَّز للنشر أو التوزيع.
مرحلة ما قبل الإنتاج هي مرحلة التخطيط في إنشاء الفيديو، وتشمل كتابة النص، ورسم اللوحات القصصية (Storyboard)، واختيار الممثلين، واستكشاف مواقع التصوير، ووضع الجداول الزمنية. تهيئ هذه المرحلة الأساس لإنتاج سلس وتساعد على ضمان التوافق الإبداعي والاستعداد اللوجستي.
مقاطع فيديو الإعلان عن المنتجات تقدّم ميزات أو خدمات جديدة أو إصدارات من المنتجات للجمهور. تُستخدم لخلق اهتمام، وإعلام العملاء، وجذب انتباه وسائل الإعلام.
مقاطع الفيديو التوضيحية للمنتجات هي مقاطع قصيرة ومعلوماتية تُظهر كيفية عمل المنتج وأهم مزاياه. تُستخدم عادةً لتثقيف العملاء، ودعم المبيعات، وتبسيط الميزات المعقدة.
مقاطع فيديو مراجعة المنتجاتتقيّم ميزات منتج معيّن وإيجابياته وسلبياته، وتوجّه المشترين المحتملين من خلال تقديم آراء محايدة أو تجارب المستخدمين.
مرحلة الإنتاج، المعروفة أيضًا بمرحلة التصوير، هي المرحلة التي يتم فيها تسجيل جميع اللقطات المخططة باستخدام الكاميرات والإضاءة ومعدات الصوت. وتتضمن تنفيذ الرؤية الإبداعية في موقع التصوير أو في المواقع الخارجية، استنادًا إلى السيناريو ولوحة القصة.
ر
مقاطع الفيديو الدينيةتشارك التعاليم والصلوات والخطب أو الرسائل الروحية، وتساعد المجتمعات على البقاء على تواصل وتعميق إيمانها.
س
مقاطع فيديو تدريب السلامةتُرشد المشاهدين إلى كيفية تجنّب الحوادث والتعامل مع حالات الطوارئ. وهي ضرورية في الصناعات عالية المخاطر وبيئات العمل.
عروض المبيعات هي عروض تقديمية منظّمة تستعرض منتجًا أو خدمة أو مقترحًا. تُستخدم عادةً من قبل فرق المبيعات لإقناع المشترين أو العملاء المحتملين.
كتابة النص هي عملية إنشاء الحوار والتعليق والسياق البنيوي للفيديو. تشكّل الأساس للسرد القصصي وتوجّه عملية الإنتاج.
مقاطع الفيديو لوسائل التواصل الاجتماعي هي محتوى قصير مخصص لمنصات مثل Instagram وTikTok وLinkedIn. تساعد العلامات التجارية على جذب الجماهير، وبناء الوعي، ومشاركة التحديثات أو العروض الترويجية في الوقت المناسب.
هذه المقاطعتُبرز التجارب الإيجابية للعملاء أو العملاء المحتملين أو الموظفين، وتُسهم في بناء الثقة والمصداقية من خلال عرض نتائج واقعية.
ت
مقاطع فيديو تدريبية قائمة على المهارات تُعلِّم قدرات محددة مثل استخدام البرمجيات أو تشغيل الآلات أو المهارات الشخصية. تُستخدم لرفع مهارات الموظفين أو الطلاب في مجالات مستهدفة.
أن تترجم فيديو يعني تحويل اللغة المنطوقة أو المكتوبة إلى لغة أخرى. يمكن أن يشمل ذلك إضافة ترجمات، أو الدبلجة، أو إنشاء مسارات صوتية جديدة.
تتضمن هذه العملية تحويل محتوى الفيديو غير الإنجليزي إلى اللغة الإنجليزية باستخدام أدوات مثل التفريغ النصي، والترجمة الآلية، والتعليق الصوتي. تُستخدم عادةً للوصول إلى الجمهور الناطق باللغة الإنجليزية.
V
فيديو بالذكاء الاصطناعي يشير إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل محتوى الفيديو أو تعديله أو تحسينه أو إنشائه. وهو يدعم أدوات مثل التعرّف على الكائنات، واكتشاف المشاهد، وإنشاء الفيديو تلقائياً.
مولّد الفيديو هو أداة برمجية تُستخدم لإنشاء مقاطع فيديو انطلاقاً من النصوص أو الصور أو القوالب. يمكن أن يعمل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية المونتاج والتعليق الصوتي.
مترجم الفيديو هو أداة تقوم بتحويل اللغة في الفيديو إلى لغة أخرى، غالبًا مع إضافة ترجمات أو صوت مدبلج. يستخدم مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي الأتمتة لتنفيذ هذه العملية بسرعة ودقة.
التعليق الصوتي هو سرد يتم تسجيله بشكل منفصل ثم إضافته إلى الفيديو لشرح المحتوى أو توجيهه أو رواية قصة. يُستخدم عادةً في الشروحات التعليمية والأفلام الوثائقية والإعلانات التجارية.