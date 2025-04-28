حوّل أي صورة إلى فيديو مميز باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي بسيطة. أضف الحركة، ونصوصاً واضحة، وموسيقى لرفع مستوى المحتوى البصري فوراً. مثالي لمنشورات التواصل الاجتماعي، والإعلانات، وسرد القصص الإبداعي.
حوّل أي صورة إلى فيديو حي، من دون الحاجة إلى كاميرا
حوّل الصور الثابتة إلى محتوى فيديو جذاب بسرعة. ما عليك سوى تحميل صورتك، أو صورة شخصية، أو صورة تاريخية، أو شخصية مولَّدة بالذكاء الاصطناعي، ثم إضافة النص أو ملف الصوت، وإنشاء تعليق صوتي بجودة الاستوديوبصوت بالذكاء الاصطناعيمع مزامنة مثالية لحركات الوجه.
تخلّص من تعقيدات تجهيز نماذج 3D، وتوظيف الممثلين، وتجهيز الاستوديوهات باهظة التكلفة. سواء استخدمته كمولّد شامل لتحويل الصور الثابتة إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي، أو لتحريك شخصيات مخصّصة في برنامج التحرير المفضّل لديك.
حرّك الصور دون أي مهارات في التحريك. لا حاجة إلى إعدادات معقّدة أو مهارات مونتاج فيديو. ما عليك سوى رفع صورة، وكتابة النص أو رفع ملف صوتي، وسيقوم الذكاء الاصطناعي في Photo Avatar فورًا بمواءمة حركات وجه طبيعية ومزامنة شفاه دقيقة مع صورتك الثابتة خلال دقائق.
بسّط سير عملك الإبداعي. حوّل أي صورة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Midjourney أو ComfyUI، أو الصور الجاهزة، أو الصور الاحترافية للملف الشخصي إلى أفاتارات متحدثة ديناميكية فوراً. يطابق الذكاء الاصطناعي صورتك مع حركات وجه سلسة، ليقرّبك بنسبة 80% من المنتج النهائي بنقرة واحدة.
تعبيرات ديناميكية وتحكم إبداعي كامل. انتقل إلى ما هو أبعد من الصور المسطحة والثابتة. وجّه أفاتار الصورة الخاص بك باستخدام موجّهات حركة مخصصة لإضافة انتقالات، وحركات رأس خفيفة، وإشارات عاطفية، وتعبيرات واقعية، بما يضمن أن يبدو الإلقاء مصمماً خصيصاً وملائماً بصرياً لرسالتك.
نتائج بجودة الاستوديو بتكلفة أقل بكثير. أنشئ وحدات تعليم إلكتروني جذابة، وفيديوهات تدريبية، واستكشافات تاريخية غامرة، أو محتوى كثيفًا لوسائل التواصل الاجتماعي انطلاقًا من صورة واحدة فقط. وسّع حجم إنتاجك بلا حدود من دون توظيف مقدّمي محتوى أمام الكاميرا، أو استئجار استوديوهات، أو إعداد الإضاءة. مثالي للاستخدام التجاري والعمل مع العملاء.
أفضل الممارسات لتحويل الصور إلى فيديو
لتحقيق أفضل النتائج مع HeyGen، اجمع بين بساطة أداة Photo Avatar ودقة AI Studio. استخدم صورة شخصية ثابتة واحدة كأساس، ثم اربط بها صوتًا وحركة ديناميكيين، وبعد ذلك حسّن المخرجات لتحصل على نتيجة واقعية بجودة احترافية.
تجاوز تعقيدات إعدادات الكاميرا أو تجهيزات الرسوم ثلاثية الأبعاد المعقدة. يمكنك رفع صورة أو رسم، سواء كانت صورة شخصية احترافية عالية الدقة، أو صورة تاريخية، أو شخصية مولَّدة بالذكاء الاصطناعي من أدوات مثل Midjourney أو ComfyUI. للحصول على حركات وجه طبيعية قدر الإمكان وتجنّب مشكلات مثل ظهور الأسنان بشكل مبالغ فيه أثناء التحريك، تأكد من أن الصورة الأساسية تُظهر تعبيرًا حياديًا مع فم مغلق. الصور عالية الجودة تمنحك أفضل النتائج.
امنح صورتك الثابتة صوتًا وشخصية. اربط صورتك بصوت واقعي بالذكاء الاصطناعي من المكتبة، أو حمّل ملفًا صوتيًا مخصصًا لتحصل على مزامنة شفاه متطابقة بدقة. يمكنك أيضًا الاستفادة من موجّهات Custom Motion لتوجيه تعابير وجه الأفاتار في الصورة، وإشاراته العاطفية، وحركات الرأس الدقيقة.
افتح صورتك المتحركة في محرر الفيديو، AI Studio، للحصول على تحكم دقيق في كل تفصيل. استخدم أداة إزالة الخلفية لاستخراج الشخصية بسلاسة ووضعها في بيئات مخصصة، أو لقطات B-roll ديناميكية، أو مشاهد تحمل هوية علامتك التجارية. هنا يمكنك أيضًا ضبط إيقاع الصوت، وإضافة الأشكال، وإدراج طبقات النص لتحسين الفيديو حتى يتطابق تمامًا مع رؤيتك.
وسّع نطاق وصولك فوراً مع ترجمة الفيديو. قم تلقائياً بدبلجة فيديو الصورة المتحركة النهائي إلى عشرات اللغات مع الحفاظ التام على نبرة صوت الأفاتار الأصلية وإيقاعه ومزامنة الشفاه الحقيقية.
حوّل نصوص السيناريو إلى فيديوهات احترافية جاهزة للإنتاج فورًا
مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen من الصور يعمل على أتمتة عملية الإنتاج البصري، حيث يحوّل صورك المرجعية إلى مقاطع فيديو ديناميكية عالية الجودة ومشاهد سينمائية، دون الحاجة إلى كاميرا أو فريق تصوير.
نماذج فيديو بالذكاء الاصطناعي فائقة الواقعية
استفد من محركات فيديو بالذكاء الاصطناعي التوليدي الرائدة في القطاع مباشرة داخل AI Studio. اختر من بين نماذج الذكاء الاصطناعي المدمجة مثل Veo 3.1 وSora وRunway لتحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو مذهلة مُنشأة بالذكاء الاصطناعي بحركة سلسة وواقعية للغاية وبيئات غامرة.
محتوى متسق على نطاق واسع
حافظ على الاتساق البصري واتساق الهوية التجارية عبر مئات مقاطع الفيديو. حمّل الرسومات المخصصة، أو صور المنتجات، أو الأعمال الفنية المُنشأة بالذكاء الاصطناعي (مثل Midjourney) كصور مرجعية لإنشاء محتوى يومي لوسائل التواصل الاجتماعي، أو وحدات تدريبية، أو مشاهد تسويقية في دقائق بدلًا من أيام.
أنشئ لقطات B-Roll ومواد بصرية
توقّف عن البحث عن لقطات مخزون عامة. تتيح لك ميزة تحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي رفع صورة وإنشاء لقطات B-roll متحركة ورسوم متحركة عالية الصلة تلقائياً، تطابق سردك بدقة وتسرّع سير عملك.
تصدير متعدد المنصات (4K)
صدّر مقاطع الفيديو بصيغة MP4 بدقة مذهلة تصل إلى 4K. أعد تنسيق المحتوى بسهولة لعرضه عموديًا (TikTok/Reels) أو أفقيًا (YouTube/LMS) لتعظيم الوصول عبر جميع القنوات.
مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والبساطة والسرعة
اطّلع على كيفية توسّع الشركات المشابهة لشركتك في إنشاء الفيديوهات وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكارًا.
Create eye-catching viral short video clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn static product photos into cinematic video ads and generate dozens of dynamic variations from a single reference image. The ultimate image-to-video ai generator built for modern marketers.
Upload static diagrams or office photos, choose your animation style, and create engaging B-roll to enhance training videos across every module. Bring flat presentation slides to life for global teams and update visual aids without buying expensive stock footage.
Convert AI images (from Midjourney or ComfyUI) to video for faceless channels, music videos, and content for social media. Export in the right format for every platform, add custom motion prompts, and build cinematic scenes from a single picture.
Transform static product photography into dynamic video shorts. Generate cinematic ai video scenes from basic product photos, showcase features in fluid motion, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No complex 3D animation experience needed. All output is commercially safe for product listings and ads.
Build engaging tutorial and lecture videos by animating textbook graphics, diagrams, and historical photos. Create ai videos that bring ideas to life for any LMS platform, and scale your visual storytelling without ever hiring a production crew. This image-to-video ai generator is built for educators.
Upload a prospect's website screenshot or company logo, add motion, and generate highly personalized outreach clips at scale. A single reference image can produce eye-catching, custom moving backgrounds, helping sales teams stand out in crowded inboxes and close deals faster.
كيفية إنشاء فيديو من صورة باستخدام HeyGen
استخدم صورك لتحويل أفكارك إلى واقع، ودَع مُحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي يحوّل لقطاتك إلى نتيجة سينمائية احترافية لافتة.
ابدأ برفع صورتك المرجعية أو التصميم المخصص. يستخدم الذكاء الاصطناعي صورتك الثابتة كأساس بصري للفيديو الخاص بك. ما عليك سوى رفع الصورة للبدء.
اختر من نماذج إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي عالية المستوى مثل Veo 3.1 أو Sora داخل AI Studio. اكتب موجّه نصي مخصص لوصف الحركة الديناميكية، أو وجّه مولّد الذكاء الاصطناعي للحصول على إخراج سينمائي.
أضف لقطات B-roll مُنشأة بالذكاء الاصطناعي، والقوالب، والترجمة النصية، أو الموسيقى الخلفية. حرّك العناصر التراكبية، وأضف انتقالات بين المشاهد، واستخدم الواجهة القابلة للتخصيص لضبط المظهر والإحساس دون أي مهارات تقنية. باستخدام محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي لدينا، يمكنك تحويل الصور إلى مشاهد مصقولة خلال بضع نقرات.
صدّر ملف mp4 وشاركه فوراً على موقعك الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أو أنظمة التعلم لديك. اختر الفيديو العمودي لـ TikTok أو Instagram Reels، أو العرضي لـ YouTube.
تحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي يحوّل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو قصيرة مُنشأة بالذكاء الاصطناعي. حمّل صورة، وأدخل نصًا، وستقوم HeyGen بتحريك تعابير الوجه وإضافة الصوت، مما يجعلها مثالية لإنشاء فيديو من صورة واحدة.
نعم، هذا مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي مثالي لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة، وفيديوهات توضيحية، وعروض للمنتجات لمنصات التواصل الاجتماعي. تم تصميمه لإنتاج فيديوهات سريعة وجذابة تروي قصتك بوضوح.
يدعم HeyGen تنسيقات MP4 وWebM. يقوم النظام تلقائياً بضبط الدقة وجودة الفيديو لتناسب إعدادات التصدير الخاصة بك.
نعم. باستخدام تقنية تحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen ومحرك تتبّع الوجوه، يمكنك تحويل الصور القديمة أو الثابتة إلى فيديوهات ناطقة بالذكاء الاصطناعي بحركة يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي وصوت متزامن.
تقدّم HeyGen فئة مجانية لتحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي، بحيث يمكنك استكشاف المزايا وإنشاء أول فيديو لك دون دفع أي رسوم. ورغم أنها ليست غير محدودة بالكامل، فإنها تُعد من أفضل نقاط البداية المجانية.
يتيح لك هذا الأداة إنشاء محتوى فيديو مميز انطلاقًا من الصور وصور المنتجات والأفاتارات. مثالي للحملات التسويقية، والمقاطع الشخصية، والفيديوهات المزودة برسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي.
نعم، يمكنك بسهولة تحويل الصور إلى مقاطع فيديو ديناميكية باستخدام HeyGen. سواء كنت تنشئ عرض شرائح أو مقطعاً ترويجياً، فإن أداتنا تسهّل عليك تحويل الصور إلى محتوى بصري جذاب.
تستخدم HeyGen تقنيات متقدّمة في الذكاء الاصطناعي لتقديم مزايا إنشاء الفيديو مثل التحريك، الدبلجة، التحكّم في الحركة، وإضافة الترجمات التلقائية. تعمل كمولّد فيديو متكامل بالذكاء الاصطناعي ضمن واجهة واحدة مبسّطة.
بالتأكيد! يمكنك اختيار المقاطع الموسيقية الخلفية من مكتبة HeyGen المدمجة أو رفع ملفاتك الخاصة. يمكنك أيضًا إضافة تعليقات صوتية مُنشأة بالذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات الدبلجة الصوتية من HeyGen.
يمكنك استخدام صور واضحة وعالية الجودة بصيغ JPG أو PNG أو HEIC أو WebP أو ملفات SVG بسيطة بحجم أقل من 200MB. تأكد من أن عرض الصورة لا يقل عن 300 بكسل، وأن تكون مضاءة جيدًا وغير ضبابية. تجنّب المحتوى المحمي بحقوق النشر أو غير الآمن. كلما كانت الصورة أفضل، كانت الحركة أكثر سلاسة.
نعم، تتيح لك ميزة تحويل الصور إلى فيديو في HeyGen تحميل الصور القديمة أو الثابتة وتحويلها إلى مقاطع فيديو واقعية يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي. يمكنك تحريك الوجوه، وإنشاء كلام، وإحياء ذكرياتك أو الصور التاريخية ببضع نقرات فقط.
استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي
حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.
حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.