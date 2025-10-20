أنشئ تبديل وجوه عالي الجودة بالذكاء الاصطناعي خلال دقائق. حمّل الوسائط، اختر الوجه، واحصل على نتائج واقعية بإضاءة طبيعية وتعابير وجه طبيعية، دون الحاجة إلى أي مهارات في المونتاج.
استبدال الوجه بالذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة
ميزة تبديل الوجوه من HeyGen تتيح لك استبدال وجه في الوسائط الخاصة بك من خلال عملية رفع واحدة ونقرة واحدة، من دون جداول زمنية أو أقنعة أو ضبط يدوي للإطارات المفتاحية. تختار صورة أو مقطع الفيديو الأصلي، ترفع الوجه الجديد، ثم تضغط على Generate/Process؛ يعمل الذكاء الاصطناعي بالكامل داخل المتصفح ويتولى عملية الاستبدال من البداية إلى النهاية بالنيابة عنك.
رسم طبيعي لتفاصيل الوجه والحركة والإضاءة
يقوم النظام تلقائياً بمواءمة ملامح الوجه ولون البشرة والإضاءة من الوجه الذي تم رفعه، بحيث يبدو الوجه الجديد مندمجاً بشكل واقعي في المشهد الأصلي. كما يتتبع التعابير والحركات الدقيقة إطاراً بإطار، مما يساعد الوجه المستبدل على مواكبة الزوايا والحركة وردود الفعل كما لو كان جزءاً من اللقطات الأصلية.
نتائج عالية الجودة من صور بسيطة
يمكنك الحصول على تبديلات احترافية المظهر بمجرد رفع صور واضحة للوجه من الأمام، دون الحاجة إلى معدات استوديو أو مهارات متقدمة. تم تحسين HeyGen للصور المضاءة جيدًا بدقة 720p أو أعلى مع وجوه غير محجوبة، ويوصي بتجنّب اللقطات الضبابية أو المفرطة التعريض أو الجانبية أو ذات الطابع الكرتوني للحصول على نتائج أكثر واقعية.
مخرجات قابلة لإعادة الاستخدام وجاهزة لسير العمل لتسريع وتيرة التكرار
يمكن حفظ كل عملية استبدال ناجحة وإعادة استخدامها عبر المشاريع بدلاً من أن تكون عملية تصيير لمرة واحدة فقط، سواء كنتيجة محفوظة أو كجزء من مكتبة الأفاتار الخاصة بك. يسهّل ذلك اختبار صور وأفكار وإطلالات مختلفة بسرعة (مع إعادة الإنشاء عند الحاجة) مع إدراج أفضل الإصدارات مباشرة في مقاطع الفيديو المستقبلية وسير العمل الأوسع في HeyGen.
حالات استخدام تقنية تبديل الوجوه بالذكاء الاصطناعي
Swap a stock face with your own or a brand representative's so every training, explainer, or marketing video stays on-brand without reshooting. Keep the same script and scenes, then update who appears on camera for different regions, roles, or clients in a few clicks.
Generate multiple face swap versions of the same base content to test which persona performs best. Marketers can quickly iterate on creatives for A/B tests, personalization, or seasonal campaigns without rebuilding videos from scratch. Try a gender swap or a completely new look to see what resonates.
Enjoy the fun of face swapping by blending your face into iconic movie scenes, viral meme templates, or gif clips. Create playful, shareable content for social media in seconds. It's the easiest way to place your face into any scene and make eye-catching gifs and memes that actually get shared.
Use Face Swap to experiment with different visual styles and character ideas before committing to full production. Drop different faces onto existing footage or avatar setups to see how a concept feels in context. Ideal for pre-viz, pitch videos, or low-risk creative exploration.
Localize training or onboarding content by swapping in local faces while keeping the same core script and structure. Organizations can adapt ai video content to different markets or teams, making videos feel more relatable without re-recording presenters every time.
كيفية إنشاء تبديل للوجه في HeyGen
كن وجه عالمك الرقمي الخاص. أفاتارك المُنشأ بالذكاء الاصطناعي يعكس شخصيتك وتعبيراتك وحركاتك، مع تعزيز التفاعل إلى جانب تحسين الفهم.
من الصفحة الرئيسية في HeyGen، افتح قسم التطبيقات واختر Face Swap للدخول إلى الأداة.
حدّد الأفاتار الذي تريد تعديله. إذا لزم الأمر، اختر المظهر المحدد الذي ترغب في تحديثه.
حمّل صورة واضحة للشخص من الأمام وبإضاءة جيدة. يجب أن تكون دقة الصورة لا تقل عن 720p، ومن دون ظلال أو زوايا جانبية أو أي شيء يغطي الوجه.
انقر على معاينة أو إنشاء لتطبيق الوجه الجديد. عندما تكون راضيًا عن النتيجة، احفظ الأفاتار حتى تتمكن من استخدامه في مقاطع الفيديو الخاصة بك.
هو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستبدل الوجوه في الصور أو مقاطع الفيديو مع الحفاظ على تعابير الوجه والإضاءة والحركة بشكل طبيعي. يتتبع النظام كل إطار لضمان دمج نظيف وواقعي يناسب وسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق، والتحريرات الإبداعية.
نعم. يمكنك رفع صورة واضحة أو مقطع فيديو، وسيقوم HeyGen بإنشاء استبدال للوجه بدقة وسلاسة خلال دقائق. يدعم هذا الأداة ملفات الفيديو بصيغ MP4 وMOV وWebM، والصور بصيغ JPG أو PNG.
نعم. يقوم الذكاء الاصطناعي بمواءمة لون البشرة والإضاءة والزوايا والتعبيرات الدقيقة، بحيث يتحرك ويتفاعل الناتج النهائي تمامًا مثل اللقطات الأصلية. هذا يجعل عمليات الاستبدال تبدو واقعية حتى في المشاهد الديناميكية.
تتم معالجة معظم مقاطع الفيديو خلال بضع دقائق حسب الطول والدقة. سير العمل يعتمد بالكامل على المتصفح، بحيث يمكنك الرفع والمعاينة والتنزيل دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج.
نعم، يمكنك استخدام النتائج لأغراض تجارية ما دمت تمتلك حقوق كل من اللقطات والوجوه التي تقوم برفعها. تستخدم العديد من العلامات التجارية استبدال الوجوه لاختبار الأفكار أو إنشاء نسخ تسويقية سريعة.
نعم. يمكنك رفع وجوه جديدة، وتحسين المقطع الخاص بك أو إعادة إنشاء الاستبدال في أي وقت. لمزيد من خيارات التحرير، يمكنك تحسين الفيديو الخاص بك باستخدام منصة الفيديو المخصصة.
نعم. تتم معالجة الملفات بشكل خاص ثم حذفها بعد عملية الإنشاء. لن يتم مشاركة صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك أو إعادة استخدامها مطلقًا.
بالتأكيد. بعد إنشاء المقطع الذي قمت باستبداله، يمكنك حتى تحويله إلى محتوى تعليمي خطوة بخطوة باستخدام إنشاء مقاطع فيديو بأسلوب التحدّث عبر مولّد أفاتار بالذكاء الاصطناعي
