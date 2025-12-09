Pricing Enterprise Background

الأسعار والحلول

مكّن مؤسستك من إنتاج فيديو بالذكاء الاصطناعي بسلاسة وأمان وقابلية عالية للتوسّع، مصمم لاحتياجات التسويق والتدريب والتواصل العالمي والمزيد.

G24.8أكثر من 1,000 مراجعة
خاص وآمن | ضوابط حوكمة الذكاء الاصطناعي | SOC 2 | اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) | CCPA | إطار خصوصية البيانات | معايير قانون الذكاء الاصطناعي
أكبر الشركات العالمية تثق في HeyGen
شعار NVIDIA
شعار Wondershare
شعار Atlassian
شعار Sequoia
شعار Miro
company logo 6
شعار Hypebeast
company logo 8
company logo 9
شعار Duolingo
شعار Zoom
company logo 12
company logo 13
شعار NVIDIA
شعار Wondershare
شعار Atlassian
شعار Sequoia
شعار Miro
company logo 19
شعار Hypebeast
company logo 21
company logo 22
شعار Duolingo
شعار Zoom
company logo 25
company logo 26
شعار NVIDIA
شعار Wondershare
شعار Atlassian
شعار Sequoia
شعار Miro
company logo 32
شعار Hypebeast
company logo 34
company logo 35
شعار Duolingo
شعار Zoom
company logo 38
company logo 39
الفوائد

لماذا تختار المؤسسات HeyGen

عملك لا يتباطأ، وكذلك يجب ألا يتباطأ محتواك المرئي.

Benefits overview illustration

تحرّك بسرعة وتيرة الأعمال

حدّث أو أنشئ مقاطع فيديو جديدة في دقائق بدلًا من أشهر. لا حاجة لإعادة التصوير أو انتظار الوكالات. إنتاج فوري على نطاق واسع، مع أولوية في المعالجة ضمن خطة المؤسسات.

تواصل مع أي جمهور

ترجم مواد التدريب والتسويق والمبيعات أو الاتصالات الداخلية إلى أكثر من 175 لغة ولهجة باستخدام استنساخ صوت طبيعي ومزامنة شفاه تمنح إحساسًا بشريًا.

امتثال يواكب وتيرة عملك

تبقى بياناتك وفرقك وعلامتك التجارية محمية بفضل مستوى أمان وامتثال على مستوى المؤسسات، بما في ذلك SOC 2 Type II وGDPR وCCPA.

حافظ على التزام الجميع بالهوية العلامية

مجموعات العلامة التجارية المركزية، وصلاحيات الوصول حسب الدور، والتحكم في الإصدارات تحافظ على اتساق المحتوى عبر كل قسم ومنطقة وحملة.

يعمل حيث تعمل

يتكامل HeyGen مع الأنظمة التي تعتمد عليها فرقك بالفعل (مثل منصات LMS، وأنظمة إدارة علاقات العملاء CRMs، وأدوات أتمتة التسويق)، أو يمكنك توسيعه أكثر من خلال واجهة البرمجة القوية API الخاصة بنا.

شريك حقيقي وليس مجرد منصة

منذ اليوم الأول، سيكون لديك مديرو نجاح مخصصون، ودعم متوفر على مدار الساعة، وعملية تهيئة مصممة خصيصًا لعملك. أنت تضيف شريكًا، لا تشتري برنامجًا فحسب.

إنشاء الفيديو على مستوى المؤسسة

امرأة مبتسمة ترتدي بدلة خلف حاسوب محمول مع فقاعة حوار تقول: "لدينا عرض خاص لك فقط!"

تعلّم وتطوير مدعومان بالذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي

تم تصميم HeyGen Enterprise للمؤسسات التي تحتاج إلى إنتاج الفيديو على نطاق واسع. أنشئ محتوى الفيديو، وخصصه، ووطّنه لجميع الأقسام مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والامتثال. بفضل إنشاء عدد غير محدود من مقاطع الفيديو، وأدوات التعاون المتقدمة، والتكاملات القوية، والدعم المخصص، يمكن لفرقك العمل بسرعة أكبر، والحفاظ على هوية العلامة التجارية، والوصول إلى الجماهير في كل مكان، وكل ذلك من خلال منصة واحدة.

اكتشف تميّز HeyGen

نقاط الألم

الإنتاج بطيء. تستغرق مشاريع الفيديو التقليدية أسابيع أو أشهر، مما يجعل من المستحيل مواكبة تغيّرات الأعمال.
الموارد الإبداعية محدودة. فرق الفيديو الداخلية تعمل بأقصى طاقتها، مما يجبر وحدات الأعمال على التنافس على الوقت والأولوية.
التكاليف ترتفع بسرعة. الوكالات والممثلون والاستوديوهات وإعادة التصوير تدفع الميزانيات إلى مستويات مرتفعة جدًا، مما يحد من كمية المحتوى التي يمكنك إنتاجها فعليًا.
المحتوى يصبح سريع التقادم. بحلول الوقت الذي يكتمل فيه إعداد الفيديو، قد تكون السياسات أو المنتجات أو الإجراءات قد تغيّرت بالفعل.
توطين المحتوى يشكّل عنق زجاجة. ترجمة الفيديوهات وإعادة تسجيلها بلغات متعددة تضيف أسابيع من التأخير وتستنزف الميزانيات.
الجودة غير متسقة. الفرق والمورّدون المختلفون ينتجون مقاطع فيديو بأساليب ونبرات ومعايير متباينة، مما يضعف هوية العلامة التجارية.

الفوائد

أنشئ مقاطع الفيديو وخصصها وحدّثها خلال ساعات بدلًا من أشهر، حتى لا تتأخر مواد التدريب والتسويق والاتصالات عن المواكبة.
امنح وحدات الأعمال القدرة على إنتاج محتواها الاحترافي بنفسها، مع إبقاء فريقك الإبداعي مركزًا على المشاريع عالية القيمة.
تخلّص من الحاجة إلى الوكالات والاستوديوهات وإعادة التصوير باستخدام أفاتارات وأصوات مُنشأة بالذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على ميزانيات يمكن التنبؤ بها.
حافظ على حداثة المحتوى دائمًا. حدّث سطرًا واحدًا من النص أو ترجم فورًا دون إعادة التسجيل، بحيث تبقى مقاطع الفيديو دقيقة وذات صلة مع تغيّر الأمور.
أنجز التوطين دون تأخير. ترجم مقاطع الفيديو إلى أكثر من 175 لغة ولهجة مع مزامنة شفاه طبيعية واستنساخ صوت يوفر أسابيع من العمل وتكاليف كبيرة.
مجموعات الهوية البصرية المركزية، وصلاحيات الوصول حسب الدور، والأفاتارات الموحّدة تمنح كل قسم الأدوات اللازمة لإنشاء محتوى يبدو ويُسمع دائمًا متوافقًا مع هوية العلامة التجارية.
G24.8+1,000 تقييم
شارة موثوقية 1شارة الثقة 2شارة الثقة 3شارة الثقة 4شارة الثقة 5

مصمم ليتكامل مع بنية مؤسستك

بدءًا من منصات التعلّم وصولًا إلى أدوات المبيعات، يتكامل HeyGen مع منظومة التقنيات لديك ويمتد أبعد من ذلك من خلال واجهة API الخاصة بنا.

اطّلع على تكاملاتنا
CTA background
قصص العملاء

لماذا تثق فرق التدريب والتسويق والتعريب في HeyGen

customer story

90%

معدل إكمال الفيديو

customer story

25٪

زيادة في معدلات الإكمال

customer story

10 مرات

زيادة في سرعة إنتاج الفيديو

customer story

10-15

اللغات لكل فيديو

customer story

80٪

خفض في تكاليف الترجمة

customer story

1,000€

تم توفيره لكل دقيقة من الفيديو

لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات

ما الذي يتضمنه برنامج HeyGen للذكاء الاصطناعي المخصص للمؤسسات؟

HeyGen Enterprise هي منصة فيديو متكاملة بالذكاء الاصطناعي ونظام تشغيل إبداعي مخصص للفرق الكبيرة. تتضمن:

  • حوكمة المؤسسات: SAML SSO وSCIM وصلاحيات وصول قائمة على الأدوار وسجلات تدقيق
  • عناصر تحكم المسؤول: مساحات العمل، الموافقات، قوالب العلامة التجارية، الاحتفاظ بالمحتوى
  • الأداء وقابلية التوسع: معالجة ذات أولوية، إنتاجية أعلى، وصول إلى واجهة API
  • الأمان والخصوصية: تشفير أثناء النقل وفي حالة السكون، دعم اتفاقية معالجة البيانات (DPA)
  • إنشاء متقدّم: أفاتارات خاصة أو مُتحكَّم بها، ترجمة الفيديو، تخصيص المحتوى
  • إعداد مخصص ودعم متكامل: موارد مخصصة للإعداد والتدريب وضمان النجاح

كم تبلغ تكلفة خطة المؤسسة بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالخطط القياسية؟

خطة Enterprise مصممة بما يتوافق مع احتياجاتك في النشر والحَوْكمة. يختلف حجم الاستثمار حسب عدد المقاعد، والاستخدام، ومتطلبات الامتثال، ومستوى الدعم، وشروط العقد. تواصل مع فريقنا للحصول على عرض مخصص.

ما العوامل التي تؤثر في تكلفة تطبيق الذكاء الاصطناعي في إنتاج الفيديو للأعمال؟

تشمل العوامل الرئيسية حجم الفريق، حجم الاستخدام، احتياجات الترجمة والتوطين، نطاق متطلبات الأمان والامتثال، تعقيد واجهات API والتكاملات، التدريب والتمكين، اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، وطول مدة العقد.

كيف تقارن أسعار الذكاء الاصطناعي لمؤسسات HeyGen مع المنصات الأخرى؟

المؤسسات الكبرى تقيّم القيمة الكلية بناءً على جودة المخرجات، ودقة الترجمة المحلية، وسرعة النشر، وميزات الحوكمة، وجهد التكامل. تقدّم HeyGen باقات مرنة تتوافق مع حجم أعمالك وسير العمل لديك. اطلب تقييماً مقارناً جنباً إلى جنب استناداً إلى متطلباتك.

هل خطة HeyGen المخصصة للمؤسسات مناسبة للمنظمات الكبيرة في قطاع الأعمال بين الشركات (B2B)؟

نعم. تم تصميم HeyGen للمؤسسات العالمية التي تحتاج إلى التحكم في العلامة التجارية، وسير عمل الموافقات، وإدارة الهوية، وقابلية التدقيق التفصيلية، وواجهات API. من الجهات التي تعتمد HeyGen عادةً فرق التسويق، والتعلّم والتطوير (L&D)، والتمكين، والاتصال المؤسسي.

هل يقدّم HeyGen خيارات تسعير مرنة لحلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات؟

نعم. تشمل الخيارات حزم تسعير مرتبطة بالاستخدام، واتفاقيات سنوية أو لعدة سنوات، وخصومات على الاستخدام الملتزم به، وتنفيذًا مرحليًا أو مشاريع تجريبية لإثبات القيمة قبل التوسّع في النشر.

كيف تضمن HeyGen الأمان والامتثال (SOC 2 وGDPR وCCPA) للمؤسسات؟

تلتزم HeyGen بأفضل ممارسات الأمان على مستوى المؤسسات، بما في ذلك التشفير للبيانات أثناء التخزين وأثناء النقل، وSAML SSO، وتوفير المستخدمين عبر SCIM، والتحكم في صلاحيات الوصول عبر RBAC، وسجلات التدقيق، ومبدأ أقل قدر من الامتيازات، وضوابط حوكمة البيانات. ندعم متطلبات GDPR وCCPA ويمكننا توفير وثائق الأمان وتفاصيل SOC 2 بموجب اتفاقية عدم إفصاح (NDA).

ما فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات التي تستخدم HeyGen؟

نعم! توفر HeyGen أداة مجانية لإنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء فيديوهات بميزات أساسية دون أي تكلفة. وللحصول على تخصيص متقدّم، وجودة تصدير أعلى، وأدوات ذكاء اصطناعي إضافية، يمكن للمستخدمين الترقية إلى خطة مدفوعة.

ابدأ في إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي

اطّلع على كيفية تمكين الشركات المشابهة لشركتك من توسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أحدث حلول الفيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكاراً.

احجز اجتماعاً
CTA background