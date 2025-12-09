تحرّك بسرعة وتيرة الأعمال
حدّث أو أنشئ مقاطع فيديو جديدة في دقائق بدلًا من أشهر. لا حاجة لإعادة التصوير أو انتظار الوكالات. إنتاج فوري على نطاق واسع، مع أولوية في المعالجة ضمن خطة المؤسسات.
الأسعار والحلول
مكّن مؤسستك من إنتاج فيديو بالذكاء الاصطناعي بسلاسة وأمان وقابلية عالية للتوسّع، مصمم لاحتياجات التسويق والتدريب والتواصل العالمي والمزيد.
عملك لا يتباطأ، وكذلك يجب ألا يتباطأ محتواك المرئي.
ترجم مواد التدريب والتسويق والمبيعات أو الاتصالات الداخلية إلى أكثر من 175 لغة ولهجة باستخدام استنساخ صوت طبيعي ومزامنة شفاه تمنح إحساسًا بشريًا.
تبقى بياناتك وفرقك وعلامتك التجارية محمية بفضل مستوى أمان وامتثال على مستوى المؤسسات، بما في ذلك SOC 2 Type II وGDPR وCCPA.
مجموعات العلامة التجارية المركزية، وصلاحيات الوصول حسب الدور، والتحكم في الإصدارات تحافظ على اتساق المحتوى عبر كل قسم ومنطقة وحملة.
يتكامل HeyGen مع الأنظمة التي تعتمد عليها فرقك بالفعل (مثل منصات LMS، وأنظمة إدارة علاقات العملاء CRMs، وأدوات أتمتة التسويق)، أو يمكنك توسيعه أكثر من خلال واجهة البرمجة القوية API الخاصة بنا.
منذ اليوم الأول، سيكون لديك مديرو نجاح مخصصون، ودعم متوفر على مدار الساعة، وعملية تهيئة مصممة خصيصًا لعملك. أنت تضيف شريكًا، لا تشتري برنامجًا فحسب.
إنشاء الفيديو على مستوى المؤسسة
تم تصميم HeyGen Enterprise للمؤسسات التي تحتاج إلى إنتاج الفيديو على نطاق واسع. أنشئ محتوى الفيديو، وخصصه، ووطّنه لجميع الأقسام مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والامتثال. بفضل إنشاء عدد غير محدود من مقاطع الفيديو، وأدوات التعاون المتقدمة، والتكاملات القوية، والدعم المخصص، يمكن لفرقك العمل بسرعة أكبر، والحفاظ على هوية العلامة التجارية، والوصول إلى الجماهير في كل مكان، وكل ذلك من خلال منصة واحدة.
اكتشف تميّز HeyGen
بدءًا من منصات التعلّم وصولًا إلى أدوات المبيعات، يتكامل HeyGen مع منظومة التقنيات لديك ويمتد أبعد من ذلك من خلال واجهة API الخاصة بنا.
HeyGen Enterprise هي منصة فيديو متكاملة بالذكاء الاصطناعي ونظام تشغيل إبداعي مخصص للفرق الكبيرة. تتضمن:
خطة Enterprise مصممة بما يتوافق مع احتياجاتك في النشر والحَوْكمة. يختلف حجم الاستثمار حسب عدد المقاعد، والاستخدام، ومتطلبات الامتثال، ومستوى الدعم، وشروط العقد. تواصل مع فريقنا للحصول على عرض مخصص.
تشمل العوامل الرئيسية حجم الفريق، حجم الاستخدام، احتياجات الترجمة والتوطين، نطاق متطلبات الأمان والامتثال، تعقيد واجهات API والتكاملات، التدريب والتمكين، اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، وطول مدة العقد.
المؤسسات الكبرى تقيّم القيمة الكلية بناءً على جودة المخرجات، ودقة الترجمة المحلية، وسرعة النشر، وميزات الحوكمة، وجهد التكامل. تقدّم HeyGen باقات مرنة تتوافق مع حجم أعمالك وسير العمل لديك. اطلب تقييماً مقارناً جنباً إلى جنب استناداً إلى متطلباتك.
نعم. تم تصميم HeyGen للمؤسسات العالمية التي تحتاج إلى التحكم في العلامة التجارية، وسير عمل الموافقات، وإدارة الهوية، وقابلية التدقيق التفصيلية، وواجهات API. من الجهات التي تعتمد HeyGen عادةً فرق التسويق، والتعلّم والتطوير (L&D)، والتمكين، والاتصال المؤسسي.
نعم. تشمل الخيارات حزم تسعير مرتبطة بالاستخدام، واتفاقيات سنوية أو لعدة سنوات، وخصومات على الاستخدام الملتزم به، وتنفيذًا مرحليًا أو مشاريع تجريبية لإثبات القيمة قبل التوسّع في النشر.
تلتزم HeyGen بأفضل ممارسات الأمان على مستوى المؤسسات، بما في ذلك التشفير للبيانات أثناء التخزين وأثناء النقل، وSAML SSO، وتوفير المستخدمين عبر SCIM، والتحكم في صلاحيات الوصول عبر RBAC، وسجلات التدقيق، ومبدأ أقل قدر من الامتيازات، وضوابط حوكمة البيانات. ندعم متطلبات GDPR وCCPA ويمكننا توفير وثائق الأمان وتفاصيل SOC 2 بموجب اتفاقية عدم إفصاح (NDA).
نعم! توفر HeyGen أداة مجانية لإنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء فيديوهات بميزات أساسية دون أي تكلفة. وللحصول على تخصيص متقدّم، وجودة تصدير أعلى، وأدوات ذكاء اصطناعي إضافية، يمكن للمستخدمين الترقية إلى خطة مدفوعة.
