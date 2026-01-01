فيديو UGC بالذكاء الاصطناعي – أنشئ إعلانات UGC رائجة في دقائق
أنشئ فوراً فيديوهات بالذكاء الاصطناعي جاهزة للإعلانات دون الحاجة إلى التصوير. أنشئ عدة نسخ مختلفة، وجرّب مولّد نصوص الإعلانات أو العناوين الجاذبة، وسرّع نمو حملاتك باستخدام أفاتارات الذكاء الاصطناعي.
استعن بممثلين ومبدعين بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى الظهور أمام الكاميرا مطلقًا
أفاتارات UGC بالذكاء الاصطناعي من HeyGen واقعية وقابلة للتخصيص ومتاحة عند الطلب. تعمل كمنشئي محتوى رقميين بالذكاء الاصطناعي لصالحك، وتقدّم فيديوهات بالذكاء الاصطناعي ذات طابع أصيل على نطاق واسع دون أن تحتاج للظهور أمام الكاميرا.
اختر من بين آلاف الأفاتارات بأسلوب UGC
استكشف أكثر من 1,100 أفاتار تغطي مختلف القطاعات والفئات العمرية والأنماط. سواء كنت تحتاج إلى مؤثر من جيل Z قريب من الجمهور، أو محترف أنيق، أو معلّم ودود، ستجد الأفاتار المناسب لاحتياجاتك.
خصّص كل تفصيل
تحكّم في المظهر والملابس والخلفيات والنبرة. انتقل بين إعلانات الفيديو بأسلوب اجتماعي وغير رسمي ورسائل مصقولة واحترافية خلال ثوانٍ.
تحدّث بأي لغة وبأي أسلوب دبلجة صوتية
قم بمواءمة مقاطع الفيديو مع أكثر من 175 لغة ولهجة، مع تحويل نص إلى كلام طبيعي ومزامنة شفاه دقيقة. يمكن لأفاتار واحد مخصص بالذكاء الاصطناعي التحدث إلى كل سوق.
التوسّع بلا حدود
انشر مئات النسخ المختلفة من الشخصيات بالذكاء الاصطناعي من خلال مزج الوجوه والأصوات والنبرات. نفّذ اختبارات A/B وحسّن كتابة نصوص الإعلانات حتى تصل إلى أعلى معدلات التحويل دون الحاجة إلى التوظيف أو إعادة التصوير.
اختبر مئات من منشئي المحتوى بالذكاء الاصطناعي والنصوص
تمتّع بحرية إبداعية كاملة لتجربة أفكار جريئة من دون المخاطر المعتادة. اختبر نصوص الإعلانات، والأساليب، والعناصر البصرية بالقدر الذي تريده حتى تصل إلى الصيغة التي تحقق عائداً مرتفعاً على الإنفاق الإعلاني (ROAS). وإذا لم ينجح شيء كما توقعت، يمكنك تغيير الاتجاه فوراً.
لماذا تختار الفرق HeyGen AI UGC
كان إنتاج الفيديو في السابق بطيئًا ومكلفًا وصعب التوسّع. مع HeyGen تحصل على مستوى الأصالة نفسه الذي يقدّمه محتوى UGC من صانعي المحتوى، ولكن مع موثوقية ومرونة الذكاء الاصطناعي. النتيجة هي محتوى أكثر، وأوقات تنفيذ أسرع، وحملات تصل إلى جمهور أوسع بتكلفة أقل.
خفض تكاليف الإنتاج
وفّر في تكاليف المواهب والمعدات والمونتاج. مع الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء عدد غير محدود من النسخ المتنوعة بجزء بسيط من التكلفة، مما يسهل توسيع الحملات دون زيادة الميزانيات.
دورات حملات أسرع
السرعة هي كل شيء في التسويق. بدلاً من الانتظار لأسابيع من أجل التصوير والمونتاج، يمكنك إنشاء الإعلانات في يوم واحد فقط. ابقَ في صدارة التوجهات من خلال إنشاء الفيديوهات بسرعة واحصل على النتائج بشكل أسرع.
اتساق الهوية العلامية
الأفاتارات لا تختفي أبدًا، لا تطلب أجرًا أعلى، وتقدّم دائمًا المظهر المصقول نفسه. يظل صوت علامتك التجارية متسقًا عبر كل قناة، وكل حملة، وكل سوق.
انتشار عالمي
أفاتار واحد يمكنه التواصل مع الجماهير في كل مكان. بفضل تحويل النص إلى كلام بعدة لغات (أكثر من 175 لغة ولهجة مدعومة) والترجمة الفورية، تنتشر حملاتك عالميًا دون عناء التوطين.
مصمم للاستخدام طويل الأمد
على عكس المستقلين، الأفاتارات لا تُرهَق ولا تخرج عن هوية علامتك التجارية. مع HeyGen، أنت لا تنشئ حملة واحدة فحسب، بل تبني محرك أتمتة لسير العمل يقدّم النتائج شهراً بعد شهر.
الأصالة على نطاق واسع
الممثلون بالذكاء الاصطناعي يعيدون إنتاج الإحساس الطبيعي لفيديوهات عرض المنتجات. يحافظون على تواصل بصري، ويستخدمون أصواتاً حوارية، ويبدون حقيقيين، مما يقدّم محتوى لافتاً يوقف التمرير ويحافظ على انتباه الجمهور.
أنشئ مقاطع UGC بالذكاء الاصطناعي فورًا
أنشئ مقاطع فيديو احترافية بأسلوب محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) من دون تصوير. من اختيار الأفاتار إلى إخراج التعليق الصوتي بعدة لغات، تم تصميم كل خطوة من أجل إنشاء فيديو سريع ومرن وقابل للتوسّع.
اختر الأفاتار الخاص بك
اختر من بين أكثر من 1,100 أفاتار جاهز لمختلف القطاعات، أو أنشئ أفاتار ذكاء اصطناعي مخصصاً لك من صورة أو وصف نصي.
خصّص باستخدام الموجّهات
حسّن كل تفصيل باستخدام موجّهات نصية لضبط الأسلوب والملابس والبيئات بما يناسب مشروع إنشاء إعلانك.
تحدث بأي لغة
أنشئ محتوى بأكثر من 175 لغة ولهجة حتى تتواصل فيديوهات UGC بالذكاء الاصطناعي مع الجماهير العالمية والمحلية.
أنشئ وشارك
أنشئ مقاطع UGC احترافية بالذكاء الاصطناعي خلال دقائق، ثم صدّرها لوسائل التواصل الاجتماعي أو مواد التدريب أو الحملات التسويقية.
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات.
ما هو مولّد فيديو UGC بالذكاء الاصطناعي؟
فيديو UGC بالذكاء الاصطناعي هو منصة تُنشئ مقاطع فيديو أصيلة بأسلوب المستخدمين بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. يتيح لك مولّد UGC بالذكاء الاصطناعي من HeyGen كتابة النص، وتخصيصه، وإنشاء هذه المقاطع على نطاق واسع باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي شبيهة بالحقيقة، مما يلغي الحاجة إلى الكاميرات أو الممثلين على الشاشة.
ما هي أفضل أداة إعلانات بالذكاء الاصطناعي لمحتوى UGC؟
منشئ أفاتار بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يتيح لك رفع نص مكتوب، واختيار أفاتار، وإنشاء فيديو تسويقي بسرعة باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي تحاكي الواقع. جرّبه مجاناً بالتسجيل في HeyGen.
هل يمكنني إنشاء أفاتار مجاني بالذكاء الاصطناعي لمقاطع فيديو UGC؟
تقدّم HeyGen عدة خيارات لإنشاء أفاتارات بالذكاء الاصطناعي لمقاطع UGC، مما يتيح لك استكشاف مكتبتها وأدواتها المتنوعة. ابدأ تجربتك المجانية اليوم من خلال التسجيل هنا.
هل يمكن استخدام أفاتارات HeyGen الناطقة بالذكاء الاصطناعي في مقاطع UGC؟
نعم، يمكن دمج أفاتارات HeyGen المتحدثة بالذكاء الاصطناعي بسلاسة في مقاطع UGC، مما يعزّز واقعية المحتوى وتفاعله. ابدأ الآن باستكشاف منصة HeyGen مجاناً.
هل يمكنني إنشاء مقاطع فيديو UGC بالذكاء الاصطناعي بلغات مختلفة باستخدام HeyGen؟
نعم، video translator من HeyGen يتيح لك إنشاء محتوى بلغة واحدة وتحويله إلى لغات أخرى، مع الحفاظ على صوت المتحدث الأصلي ومزامنة الشفاه لتقديم تعريب سلس بجودة قريبة من المتحدث الأصلي.
ما مدى إمكانية تخصيص أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي؟
أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي قابلة للتخصيص بدرجة عالية، مما يتيح لك ضبط مظهرها وصوتها وأسلوبها بما يناسب احتياجاتك المحددة. خصّص الأفاتار الخاص بك اليوم مجاناً من خلال التسجيل هنا.
من يستخدم أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي لمقاطع UGC؟
تُستخدم أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي من قبل العلامات التجارية وبائعي التجارة الإلكترونية وفرق وسائل التواصل الاجتماعي لإنتاج مقاطع فيديو لشهادات بأسلوب المستخدم من دون الاعتماد على عملاء حقيقيين أو صناع محتوى. وهي مثالية لإنشاء محتوى UGC بالذكاء الاصطناعي قابل للتوسّع يبدو أصيلاً ويسهم في زيادة التفاعل عبر المنصات.
هل يمكنه إنشاء مقاطع فيديو بأسلوب الشهادات أو بأسلوب TikTok؟
نعم، يمكن لـ HeyGen إنشاء مقاطع فيديو بأسلوب الشهادات وتجارب المستخدمين وبأسلوب TikTok باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وقوالب قابلة للتخصيص، وتعليقات صوتية واقعية. يدعم تنسيقات الفيديو العمودية والعناصر البصرية المتوافقة مع هوية علامتك التجارية، مما يساعدك على إنتاج محتوى جذاب بأسلوب المستخدم بسرعة لوسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات أو الترويج للمنتجات.
