حوّل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع قصيرة قابلة للمشاركة باستخدام مولّد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. حمّل التسجيل الكامل وأنشئ عدة مقاطع عالية التأثير ومهيّأة لمنصات التواصل الاجتماعي، دون الحاجة إلى تصفح الخط الزمني أو تعديل اللقطات يدويًا.
Long conversations are hard to repurpose manually. The AI video clip generator pulls strong moments that work as standalone clips for discovery.
Instructors turn recorded lessons into focused clips that explain one concept at a time, helping learners revisit key points quickly.
Teams extract short clips that show specific features or workflows, making it easier to share product value across channels.
Instead of sharing full recordings, generate highlight clips that capture the most relevant insights from talks or panels using the AI video generator.
Creators use the AI video clip generator to maintain posting frequency by turning each long video into multiple posts.
Companies clip internal meetings or training sessions into short videos that are easier to watch and retain.
لماذا يعد HeyGen أفضل مولّد لمقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي
تم تصميم HeyGen لإعادة توظيف المحتوى على نطاق واسع. يساعد الفرق على استخراج أكثر اللحظات جذبًا من مقاطع الفيديو الطويلة وتحويلها إلى مقاطع يسهل نشرها، ويسهل تحديثها، ومصممة لتحقيق أداء فعّال.
مولّد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي يحلل الكلام والإيقاع والإشارات البصرية لاستخراج اللحظات التي تبدو مكتملة وجذابة بذاتها.
يتم إنشاء المقاطع مع مراعاة سلوك المشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التكوين البصري، والإيقاع، وجاهزية إضافة الترجمات للنشر بصيغتي الفيديو العمودي والمربّع.
بدلاً من القص اليدوي، تنشئ الفرق عدة مقاطع دفعة واحدة وتقضي وقتها في تحسين الرسالة بدلاً من قص اللقطات.
اكتشاف المقاطع البارزة تلقائياً
حمّل فيديو طويلاً ودَع النظام يحدّد تلقائياً حدود المقاطع الطبيعية استناداً إلى الحوار، ونقاط التركيز، وتغيّر الموضوع. يتم تنظيم كل مقطع بحيث يبدو مقصوداً وغير مقطوع بشكل مفاجئ، بفضل القدرات المتقدّمة لمولّد المقاطع بالذكاء الاصطناعي.
إنشاء مقاطع متعددة من فيديو واحد
أنشئ عدة مقاطع قصيرة من فيديو واحد في خطوة واحدة. يقوم مولّد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي بتحويل تسجيل واحد إلى تدفق مستمر من المحتوى القابل لإعادة الاستخدام.
تخطيطات مقاطع جاهزة للتعليقات التوضيحية
يتم إنشاء كل مقطع مع ترك مسافات واضحة للعناوين التوضيحية والنصوص الظاهرة على الشاشة، مما يدعم المشاهدة بدون صوت ويحسّن الوضوح عبر منصات التواصل الاجتماعي.
إطار مُحسَّن للمنصّة
يتم تنسيق المقاطع تلقائياً لتناسب عرض TikTok أو المربّع أو العرض الأفقي. تبقى العناصر الرئيسية في المنتصف وواضحة من دون إعادة تأطير يدوية، بفضل التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
كيفية استخدام مولّد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي
أنشئ مقاطع فيديو قصيرة في أربع خطوات باستخدام سير عمل مصمم للسرعة وقابلية التوسع.
أضف تسجيلك الكامل بطول الشاشة. يقوم HeyGen بتحليل الصوت والصورة لفهم البنية ومواضع التركيز.
مولّد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي يحدّد عدة مقاطع مرشّحة ويجهّزها كأجزاء مستقلة.
حرّر نص المقطع أو التسميات أو الإطار عند الحاجة. عدّل الطول أو التركيز من دون إعادة قص اللقطات.
حمّل المقاطع بالتنسيقات التي تحتاجها وانشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل TikTok، أو على المواقع الإلكترونية، أو ضمن أدواتك الداخلية.
مولّد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي يحوّل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع قصيرة تلقائياً. يكتشف اللحظات البارزة ويجهّزها على شكل فيديوهات جاهزة للمشاركة.
تعمل مقاطع الفيديو ذات الكلام الواضح أو البنية المنظمة بشكل ممتاز، بما في ذلك البودكاست، والمقابلات، والندوات عبر الإنترنت، والدروس، وعروض المنتجات.
تتراوح مدة المقاطع عادةً بين 15 ثانية ودقيقة واحدة، لكن يمكن تعديل الطول وفقًا لأهداف النشر لديك.
لا. تم تصميم سير العمل لغير المحررين. يمكنك مراجعة المقاطع وتحسينها دون استخدام الجداول الزمنية أو الأدوات المتقدمة، مما يجعل الأمر أسهل من أي وقت مضى بفضل أداة الذكاء الاصطناعي لدينا.
نعم. يتم إنشاء المقاطع بتنسيقات مناسبة للعناوين ويمكن أن تتضمن عناوين تلقائية لزيادة الوضوح.
نعم. يمكن لفيديو طويل واحد أن ينتج عدة مقاطع في عملية إنشاء واحدة، مع الحفاظ على اتساق المحتوى الناتج.
يمكنك تصدير مقاطع عمودية ومربعة وأفقية مناسبة لمنصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمشاركة الداخلية باستخدام مولّد المقاطع بالذكاء الاصطناعي.
يُساعد مُنشئ مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي الفرق على تحقيق قيمة أكبر من كل تسجيل، من خلال تحويل فيديو واحد إلى العديد من الأصول الجاهزة للتوزيع.
