مولّد فيديوهات رأس متحدث بالذكاء الاصطناعي

أسهل طريقة لإنشاء مقاطع فيديو واقعية وجذابة لرؤوس متحدثة، دون الحاجة إلى كاميرات أو ميكروفونات أو برامج مونتاج معقدة. سواء كنت تنشئ عروضاً تقديمية أو إعلانات أو محتوى تدريبياً، يتيح لك منصتنا إنشاء مقاطع فيديو احترافية للصور الشخصية خلال دقائق معدودة، مجاناً بالكامل.

  • أكثر من 1100 وجه متحدث بالذكاء الاصطناعي
  • يدعم أكثر من 175 لغة ولهجة
  • أنشئ فيديو لرأس متحدث في دقائق
١٢٩٬١٥١٬١١٤فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٧٣٧أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٤٤٤فيديوهات تمت ترجمتها
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.
كيفية إنشاء فيديوهات رأس متحدث بالذكاء الاصطناعي؟

حوّل الصور الثابتة إلى لقطات حية بحركة وجه واقعية، وتعبيرات طبيعية، وصوت مدمج باستخدام مولّد فيديوهات الوجوه المتحدثة بالذكاء الاصطناعي لدينا.

الخطوة 1

حمّل صورتك الشخصية أو اختر أفاتاراً

حمّل صورة واضحة لنفسك أو اختر من أكثر من 1,100 أفاتار بالذكاء الاصطناعي. تقنيتنا ترسم ملامح الوجه لإنشاء حركات طبيعية وتعبيرية تبدو حقيقية وإنسانية.

الخطوة 2

أضف نصك أو اكتبه

اكتب نصك أو الصقه أو حمّله مباشرة في المحرر. يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائياً بمزامنة كلماتك مع حركة شفاه مثالية، وانفعال، ونبرة صوت مناسبة لنتيجة واقعية.

الخطوة 3

خصّص وخصص التجربة

اختر الصوت واللغة والنبرة المفضلة لديك بما يتناسب مع رسالتك. يمكنك أيضًا ضبط إيماءات الأفاتار، وإضافة ترجمات، وموسيقى خلفية، أو عناصر الهوية البصرية لعلامتك التجارية للحصول على فيديو متقن يناسب أسلوبك.

الخطوة 4

أنشئ وشارك

انقر على "إنشاء" وشاهد صورتك الثابتة تتحول إلى فيديو ديناميكي خلال دقائق. حمّل فيديو المتحدث ثم شاركه فورًا عبر أي منصة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو العروض التقديمية.

مزايا مُنشئ فيديو الكلام بالذكاء الاصطناعي


مع HeyGen، ستحصل على كل ما تحتاج إليه لإنشاء مقاطع فيديو احترافية وجذابة بسرعة وسهولة. إليك أسباب كوننا خيارك الأفضل لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي:

تعرّف أكثر على كيفية استخدام مولّد الأفاتار بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لمساعدتك على إنشاء أفاتارات مخصصة بسهولة

فيديو حديث بالذكاء الاصطناعي

رؤوس متحدثة قابلة للتخصيص

اختر من بين أكثر من 1,100 أفاتار فائق الواقعية، أو أنشئ أفاتارًا يعكس شخصيتك أو هوية علامتك التجارية. يقدّم كل أفاتار حركات طبيعية وتعبيرات واقعية، لتبدو فيديوهاتك أصيلة وجذابة.

فيديو متحدث بالذكاء الاصطناعي

قدرات متعددة اللغات

ترجم النص الخاص بك إلى أكثر من 175 لغة بأسلوب طبيعي يشبه الصوت البشري. مع الذكاء الاصطناعي لدينا، يمكنك الوصول إلى جماهير حول العالم وتخصيص مقاطع الفيديو الخاصة بك لثقافات ومناطق مختلفة.

فيديو حديث بالذكاء الاصطناعي

لا حاجة إلى كاميرات أو استوديوهات

تجاوز تكلفة المعدات الباهظة وجلسات التصوير الطويلة. ما عليك سوى تحميل صورة وإنشاء فيديو خلال دقائق، مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للتعامل مع الجوانب التقنية.

فيديو حديث بالذكاء الاصطناعي

إنتاج فيديو سريع

أنشئ فيديو بورتريه عالي الجودة في دقائق، مما يجعله مثاليًا للشركات وصنّاع المحتوى الذين يحتاجون إلى توسيع إنتاج المحتوى بكفاءة.

الأسئلة الشائعة حول مولّد فيديوهات الوجوه المتحدثة بالذكاء الاصطناعي

ما هو فيديو الرأس المتحدث؟

فيديو الرأس المتحدث هو فيديو يظهر فيه أفاتار رقمي يتحدث بنصك مع تعابير وجه واقعية، ومزامنة دقيقة لحركة الشفاه، وإيماءات طبيعية. يعيد إنتاج مظهر وأسلوب مقدم حقيقي، من دون الحاجة إلى تصوير أو استوديو.

كيف يعمل منشئ فيديو الرأس المتحدث بالذكاء الاصطناعي؟

ما عليك سوى تحميل صورة أو اختيار أفاتار، وكتابة النص، ودَع الذكاء الاصطناعي يزامن كلماتك مع حركة واقعية. سيتم إنشاء فيديو الرأس المتحدث خلال دقائق. تحتاج مساعدة في كتابة النص؟ جرّب مولّد نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

هل يمكنني استخدام صوتي أو صورتي في الفيديو؟

نعم. يمكنك رفع صورتك الشخصية لإنشاء أفاتار مخصص لك أو استخدام أحد الأفاتارات الجاهزة من المكتبة. يمكنك أيضًا رفع صوتك الخاص أو الاختيار من بين مجموعة واسعة من الأصوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

كم عدد اللغات التي يدعمها منشئ الرأس المتحدث؟

يدعم المنصّة أكثر من 170 لغة ولهجة، مما يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو محلية ومتعددة اللغات بصوت طبيعي ومزامنة دقيقة لحركة الشفاه لجمهور عالمي.

هل هذه الأداة مناسبة للعروض التقديمية والتدريب للأعمال؟

بالتأكيد. يُستخدم على نطاق واسع في التدريب المؤسسي، وإعداد الموظفين الجدد، وفيديوهات المبيعات، والإعلانات، والاتصال الداخلي. لمقاطع الفيديو بأسلوب المتحدث الرسمي، يمكنك أيضًا استكشاف أداة المتحدث الرسمي بالذكاء الاصطناعي.

ما الميزات التي ينبغي أن أُعطيها الأولوية عند اختيار منصة لإنشاء فيديوهات متحدثة بالذكاء الاصطناعي؟

ركّز على خيارات التخصيص، وإمكانية التكامل مع الأدوات الأخرى، وسهولة الاستخدام، والسرعة، والأمان، وجودة دعم العملاء والتوثيق.

كم يستغرق إنشاء فيديو رأس متحدث؟

يتم إنشاء معظم مقاطع الفيديو خلال بضع دقائق فقط. يتولى الذكاء الاصطناعي مزامنة الصوت، والتعبيرات، والحركة تلقائياً، لذلك لست بحاجة إلى مهارات في المونتاج أو خبرة في الإنتاج.

هل أحتاج إلى خبرة في تحرير الفيديو للبدء؟

لا تحتاج إلى أي مهارات في المونتاج. الواجهة بسيطة، والذكاء الاصطناعي يتولى كل العمل الشاق. يمكنك البدء في إنشاء أول فيديو لك فورًا من خلال HeyGen Signup.

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

