تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي

اكتب فكرتك، ثم انقر على إنشاء. احصل على فيديو جاهز للمشاركة من النص أسرع مما تتوقع. لا تحتاج إلى كاميرا أو برنامج مونتاج فيديو أو مهارات إنتاج. نزّله أو عدّل عليه أو شاركه فوراً.

١٢٩٬١٥٣٬٢٥٦فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٩١١أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٦١٩فيديوهات تمت ترجمتها
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

طوّر إنتاج الفيديو الاحترافي باستخدام تحويل النص إلى فيديو، دون الحاجة إلى كاميرا

حوّل النص إلى محتوى فيديو جذاب بسرعة. ما عليك سوى إدخال النص، واختيار أفاتار واقعي (أو التوأم الرقمي الخاص بك)، وإنشاء تعليقات صوتية بالذكاء الاصطناعي بجودة الاستوديو وبالعديد من اللغات.

تخلّص من عناء التصوير والممثلين وإعادة التصوير المكلفة. يمكنك استخدامه كأداة متكاملة لتحويل النص إلى فيديو أو لإنشاء لقطات A-roll لمحررك المفضل.

ابدأ مجاناً
إطارات فيديو لأشخاص متنوعين، تتوسطها نافذة نصية تحتوي على عبارة: "فيديو تعريفي لبرنامجنا الجديد لإدارة المشاريع."
إمكانية الوصول

أنشئ مقاطع فيديو كاملة من برومبت واحد. لا تحتاج إلى أي خبرة في تحرير الفيديو. ما عليك سوى لصق فكرتك أو موضوعك، وكتابة برومبت، وسيعمل Video Agent كمخرجك الشخصي، فيكتب النص، ويضع لوحة القصة، ويحوّلها إلى فيديو متكامل خلال دقائق.

الكفاءة

أتمتة إنشاء المشاهد ولقطات الـ B-Roll. حوّل مقالات المدونة أو ملفات PDF أو عناوين URLs إلى سرد فيديو نصي جذاب فوراً. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحويل النص إلى مشاهد، واختيار لقطات B-Roll والتصميمات المناسبة، ومزامنة الأفاتار، ليأخذك إلى 80% من طريق الوصول إلى منتج نهائي بنقرة واحدة.

تنوع

مرئيات منسّقة بالذكاء الاصطناعي وسرد قصصي ديناميكي. انتقل إلى ما هو أبعد من قوالب الفيديو الثابتة. يقوم Video Agent باختيار لقطات الأرشيف بذكاء، وإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي، وتصميم مخططات معلوماتية مخصّصة لنصك المحدد، مما يضمن أن يبدو كل مقطع قصير فريدًا وملائمًا بصريًا لرسالتك.

فعالية التكلفة

مساعد الإنتاج الدائم لديك. أنشئ كميات كبيرة من مقاطع الفيديو القصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، وأصول التسويق، ومقاطع التدريب بجزء بسيط من التكلفة. وسّع إنتاجك من فيديو واحد في الأسبوع إلى نشر يومي من دون توظيف فريق إنتاج أو إضاعة ساعات في برامج المونتاج.

كيفية الحصول على أفضل النتائج مع تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي

لتحقيق أقصى استفادة من HeyGen، اجمع بين سرعة Video Agent ودقة AI Studio. استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء «المسودة الأولى» (المشاهد، ولقطات الـB-roll، والنص)، ثم قم بتنقيح النتيجة للحصول على لمسة احترافية نهائية.

ابدأ مجاناً

استفد من وكيل الفيديو

تجاوز صفحة البداية الفارغة. استخدم Video Agent لتحويل موجّه بسيط أو رابط URL فوراً إلى مسودة مكتملة مع نص مكتوب يتم إنشاؤه تلقائياً ولقطات B-roll، لتنجز نحو 80% من العمل في لحظات.

اختر أفاتارك وصوتك

اختر أفاتاراً جاهزاً من المكتبة أو استخدم التوأم الرقمي الخاص بك لإبراز خبرتك وبناء المصداقية. أضف إليه صوتاً واقعياً من المكتبة، أو حمّل ملفك الصوتي الخاص للحصول على تجربة تقديم أكثر أصالة.

حسّن في استوديو الذكاء الاصطناعي

افتح المسودة في AI Studio لتحكم دقيق في كل التفاصيل. استبدل لقطات B-roll العامة بأصول علامتك التجارية الخاصة، واضبط إيقاع النص، وصقل التنسيق حتى يتطابق تمامًا مع رؤيتك.

محلّص لتأثير عالمي

وسّع نطاق وصولك فوراً مع ترجمة الفيديو. قم تلقائياً بدبلجة الفيديو النهائي إلى أكثر من 175 لغة مع الحفاظ التام على نبرة صوت الأفاتار الأصلية ومزامنة الشفاه بدقة.

الفوائد

حوّل النصوص إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام تحويل النص إلى فيديو

منصة HeyGen لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي من النص تعمل على أتمتة عملية الإنتاج، وتحويل النص الذي تكتبه إلى مقاطع فيديو عالية الجودة بأفاتارات ثابتة، وتعليقات صوتية، ومرئيات متناسقة. لا حاجة إلى كاميرا أو فريق تصوير.

صوت بالذكاء الاصطناعي فائق الواقعية وترجمة متقدّمة

أنشئ تعليقات صوتية تنقل أدق التفاصيل العاطفية، أو استنسخ صوتك الخاص للحصول على سرد أصيل. ترجم محتواك تلقائياً ودبْلجه إلى أكثر من 175 لغة للوصول إلى الأسواق العالمية دون الحاجة إلى إعادة التسجيل.

محتوى متسق على نطاق واسع

حافظ على اتساق الهوية العلامية عبر مئات مقاطع الفيديو. احفظ الأفاتارات المخصصة والقوالب الجاهزة لإنشاء محتوى يومي لوسائل التواصل الاجتماعي، أو وحدات تدريبية، أو رسائل تواصل مخصصة في دقائق بدلًا من أيام.

أنشئ لقطات B-Roll ومواد بصرية

توقّف عن البحث عن لقطات جاهزة. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل النص تلقائياً لإنشاء أو اختيار لقطات B-roll وصور ورسوم متحركة ذات صلة تتوافق مع السرد الذي تقدمه، مما يسرّع سير عملك.

تصدير متعدد المنصات (4K)

صدّر مقاطع الفيديو بصيغة MP4 بدقة تصل إلى 4K. أعد تنسيق المحتوى بسهولة لعرضه عموديًا (TikTok/Reels) أو أفقيًا (YouTube/LMS) لزيادة الوصول عبر جميع القنوات.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والبساطة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكارًا.

التسويق والإعلانات

Create viral short clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn product descriptions into video ads and generate dozens of personalized variations from a single script. The free text to video ai tool built for modern marketers.

التدريب والانضمام للموظفين الجدد

Paste your script or internal guide, choose a professional avatar, and create training videos with consistent tone across every module. Localize content into multiple languages for global teams and edit updates without reshooting.

منشئو محتوى YouTube ووسائل التواصل الاجتماعي

Convert text to video for tutorials, explainers, and social media content. Export in the right format for every platform, use voice cloning to keep your signature sound, and animate scenes with AI-generated visuals.

التجارة الإلكترونية

Transform static product descriptions into dynamic video shorts. Generate video from text listings, showcase features with AI avatars, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No video editing experience needed.

المعلّمون ومنشئو الدورات

Build engaging tutorial and lecture videos from existing lesson plans. Select an avatar, create polished explainer content for any LMS platform, and scale creating videos without ever stepping in front of a camera. This text-to-video ai tool is built for educators.

المبيعات والتواصل المخصص

Clone your voice and avatar, input your script with prospect details, and generate high-quality outreach clips at scale. A single prompt can produce dozens of customizable videos, helping sales teams streamline prospecting and close deals faster.

كيف يعمل؟

كيفية تحويل النص إلى فيديو

استخدم كلماتك لإضفاء الحيوية على نصك ودَع مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي يحوّل محتواك إلى نتيجة احترافية لافتة.

الخطوة 1

أدخل النص الخاص بك

ابدأ بإدخال النص الخاص بك أو برفع مستند. يقوم الذكاء الاصطناعي بتنظيم أفكارك في مشاهد.

الخطوة 2

اختر أفاتار وصوت بالذكاء الاصطناعي

اختر من بين مجموعة متنوعة من الأفاتارات الواقعية أو أنشئ التوأم الرقمي الخاص بك. اختر صوت ذكاء اصطناعي يناسب نبرة صوتك وهويتك التجارية، أو استنسخ صوتك باستخدام استنساخ الصوت لتقديم محتوى أصيل.

الخطوة 3

خصّص العناصر البصرية والأسلوب

أضف الصور والقوالب والترجمات أو موسيقى الخلفية. حرّك العناصر التراكبية، وحرّر كل مشهد، واستخدم الواجهة القابلة للتخصيص لضبط المظهر والإحساس دون الحاجة إلى أي مهارات تقنية.

الخطوة 4

أنشئ وشارك فيديوك

صدّر ملف mp4 وشاركه فوراً عبر موقعك الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أو أنظمة التعلم لديك. اختر العرض العمودي لمقاطع TikTok أو Instagram Reels، أو العرض الأفقي لمقاطع YouTube.

الأسئلة الشائعة حول تحويل النص إلى فيديو

ما هو أداة HeyGen لتحويل النص إلى فيديو؟

HeyGen هي أداة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي وتحويل النص إلى فيديو، تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو من النص باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج ذكاء اصطناعي متقدمة تقدّم نتائج احترافية.

هل أحتاج إلى مهارات في المونتاج؟

لا. تم تصميم المنصة بحيث يمكن لأي شخص إنشاء مقاطع فيديو. يتولى الذكاء الاصطناعي إدارة التوقيت والإيقاع والعناصر البصرية وعمليات الإخراج. إذا كنت تفضّل تحكماً أكبر، يمكنك تعديل المشاهد يدوياً في الاستوديو المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

هل يمكنني استخدام صوتي أو الأفاتار الخاص بي؟

نعم. يمكنك رفع صوتك لاستنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي أو إنشاء أفاتار مخصص لحضور يحمل هوية علامتك التجارية أو حضور شخصي.

كم يستغرق إنشاء الفيديو؟

تكون معظم مقاطع الفيديو جاهزة خلال بضع دقائق، وذلك حسب طول الفيديو ومستوى التخصيص.

ما هو أفضل مولّد مجاني لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي؟

HeyGen هو أفضل مولّد مجاني لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي لأنه يحوّل أي نص مكتوب إلى فيديو مصقول خلال دقائق، كما أن المنصة تتولى الصوت والصورة والمونتاج تلقائياً. ستحصل على نتائج عالية الجودة من دون الحاجة إلى كاميرات أو مهارات تحرير فيديو.

هل يمكنني إنشاء مقاطع فيديو بعدة لغات؟

نعم. يمكنك إنشاء محتوى بأكثر من 175 لغة وترجمة مقاطع الفيديو الحالية فوراً.

هل مقاطع الفيديو مناسبة للاستخدام التجاري؟

نعم. يمكنك استخدام مقاطع الفيديو الخاصة بك لأغراض التسويق والتدريب ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات ومشاريع العملاء.

هل يمكن استخدام HeyGen لإنشاء مقاطع فيديو احترافية بالذكاء الاصطناعي؟

نعم. تتيح لك HeyGen إنشاء مقاطع فيديو احترافية بالذكاء الاصطناعي مباشرة من النص. سواء كنت تُعد مواد تدريبية أو محتوى تسويقيًا أو فيديوهات توضيحية، يضمن لك الذكاء الاصطناعي في HeyGen سير إنتاج سلسًا ونتائج مصقولة في كل مرة.

هل يمكنني استخدام ميزة تحويل النص إلى فيديو لأغراض التدريب والدروس التعليمية؟

بالتأكيد. HeyGen يجعل إنشاء فيديوهات التدريب ومحتوى الفيديو أمرًا سهلًا للغاية. كل ما عليك هو وصف فكرتك بموجّه، اختيار الأفاتار، وترك الباقي للذكاء الاصطناعي.

هل يمكن إنشاء مقاطع فيديو بدقة عالية؟

نعم. تتضمن خيارات التصدير دقة HD (1080p) و4K، مما يضمن أن تكون مقاطع الفيديو الخاصة بك مناسبة للاستخدام المهني والعام عبر مختلف المنصات.

هل يمكنني تحويل الصوت إلى فيديو باستخدام HeyGen؟

نعم! تتيح HeyGen للمستخدمين تحويل الصوت إلى فيديو من خلال إقران التسجيلات الصوتية مع أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وعناوين فرعية، ومرئيات ديناميكية. ما عليك سوى تحميل ملف الصوت، واختيار نمط الفيديو، وترك الذكاء الاصطناعي ينشئ فيديو احترافياً خلال دقائق.

ما هي الصيغ التي يمكنني التصدير بها؟

يمكنك تصدير ملفات MP4 بدقة HD أو 4K واختيار تنسيقات عمودية أو مربعة أو أفقية.

هل يُعد إنشاء النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي آمنًا وأخلاقيًا؟

HeyGen توليأولوية للأمان، وتضمن أن الأفاتارات والمحتوى المُنشأ يلتزمان بالإرشادات الأخلاقية. الشفافية، وموافقة المستخدم، والتطوير المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي هي عوامل أساسية للحفاظ على إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي وفق معايير أخلاقية.

مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعيمترجم الفيديوذكاء اصطناعي لتحويل النص إلى فيديوتحويل الصوت إلى فيديو بالذكاء الاصطناعيمزامنة شفة بالذكاء الاصطناعيتبديل الوجوه بالذكاء الاصطناعيمولّد الصوت بالذكاء الاصطناعيإعلانات محتوى من إنشاء المستخدمين بالذكاء الاصطناعيالرابط إلى الفيديومن نص إلى فيديومولّد مقاطع الريلز بالذكاء الاصطناعيمولّد الصور الرمزية بالذكاء الاصطناعيتحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعياستنساخ الصوتمترجم فيديو يوتيوبأفاتار فيديوصانع فيديوهات يوتيوب بالذكاء الاصطناعيمولّد فيديوهات تيك توك بالذكاء الاصطناعيمولّد تسميات توضيحية بالذكاء الاصطناعيإضافة نص إلى الفيديومولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعيمولّد نصوص الفيديوأفاتار تحويل النص إلى كلامإضافة صورة إلى الفيديوضاغط فيديو بالذكاء الاصطناعي

