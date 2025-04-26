حوّل عروض PPT إلى فيديو عبر الإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي

حوّل شرائح PowerPoint إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي بصوت طبيعي. استورد عرضك التقديمي بسهولة لتحويل كل شريحة تلقائياً إلى مشهد، وتحويل العروض الثابتة إلى مقاطع فيديو جذابة لأي جمهور.
يدعم: PPT، PPTX، PDF · حتى 50MB
حوّل العروض التقديمية الثابتة إلى مقاطع فيديو تفاعلية فوراً
تقوم أداة تحويل العروض التقديمية إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen بأتمتة عملية إنشاء الفيديو، حيث تحوّل عروض الشرائح الثابتة إلى مقاطع فيديو عالية الجودة مع أفاتارات واقعية وتعليقات صوتية طبيعية بالذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى كاميرا أو استوديو أو تسجيل شاشة مباشر.
العروض التقديمية والجولات التوضيحية غير المتزامنة
توقّف عن إرسال ملفات PDF أو عروض تقديمية ثابتة لا يجد عملاؤك وقتًا لقراءتها. يمكنك إضافة أفاتار احترافي بالذكاء الاصطناعي ليرشد جمهورك عبر عروض المبيعات أو شرائح اجتماعات مجلس الإدارة، مما يوفّر تجربة تفاعلية شبيهة بـ Loom تحافظ على التواصل الإنساني حتى عندما تكون مسافرًا أو غير متاح لاجتماع مباشر.
أفاتار احترافي بالذكاء الاصطناعي مضاف في زاوية شريحة باوربوينت لشركة، تعرض مؤشرات نمو ربع سنوية.
تحويل الشرائح إلى مشاهد تلقائياً
تجاوز عناء تحرير الفيديو يدويًا وبرامج تسجيل الشاشة المعقّدة. ما عليك سوى استيراد ملف PowerPoint (.ppt) أو PDF مباشرة إلى المنصة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بتقسيم العرض التقديمي وتحويل كل شريحة منفردة إلى مشهد فيديو منسّق بشكل مثالي. تستغرق عملية التحويل من ملف pptx إلى فيديو ثوانٍ فقط.
شبكة من شرائح PowerPoint المستوردة يتم تنظيمها تلقائياً في مشاهد فيديو منفصلة داخل واجهة محرر HeyGen.
حوّل ملاحظات المتحدث إلى نصوص مكتوبة متقنة
تخلّص من الإحباط الناتج عن التلعثم في الكلام وتكرار محاولات التسجيل المباشر عدة مرات. يمكنك استخدام ملاحظات المتحدث التي كتبتها مسبقًا لعرضك التقديمي ولصقها مباشرة في مربع النص لكل شريحة مطابقة، لتوجيه أداء أفاتار الذكاء الاصطناعي بدقة وسلاسة. يمكنك أيضًا استخدام تحويل النص إلى كلام أو تسجيل صوتك الخاص لإضفاء لمسة شخصية.
واجهة محرر HeyGen تعرض شريحة PowerPoint في الخلفية، مع ملاحظات المتحدث الأصلية للشريحة ملصقة في مربع نص السكربت أسفلها.
تصدير ومشاركة متعددة المنصات
صدّر فيديوهات عروضك التقديمية بصيغة MP4 بدقة مذهلة تصل إلى 4K. حمّل وشارك عروضك المتحركة وشروحاتك بسهولة عبر الشبكات الداخلية للشركات، أو أنظمة إدارة التعلّم (LMS)، أو أرسلها مباشرة إلى العملاء المحتملين لإتمام الصفقات بشكل أسرع. نزّل الملف النهائي بصيغة mp4 وبجودة عالية لأي مشغّل أو منصة.
كيفية تحويل عرض PowerPoint إلى فيديو باستخدام HeyGen
استخدم الشرائح الموجودة لديك لإضفاء الحيوية على عروضك التقديمية، ودَع مُحوِّل PowerPoint إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي يحوّل عروضك الثابتة إلى نتائج فيديو احترافية لافتة.
حمّل شرائح العرض التقديمي الخاصة بك (PPT أو PPTX أو PDF). يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل العرض وتقسيمه وتنظيم كل شريحة في مشهد فيديو مستقل. يدعم النظام الأساسي تنسيقات ملفات Microsoft Office القياسية دون أي قيود على حجم الملف أو كلمات المرور.
الصق ملاحظات المتحدث الحالية في مربع النص لكل شريحة. أدخل الطوابع الزمنية للتحكم في التوقيت والإيقاع، أو دع الذكاء الاصطناعي ينشئ نصًا تلقائيًا من محتوى الشرائح.
اختر من بين مجموعة متنوعة من الأفاتارات الاحترافية أو استخدم الـ Digital Twin الخاص بك. اختر صوت ذكاء اصطناعي يتوافق مع هوية علامتك التجارية ولغتك، أو حمّل تسجيلك الصوتي الخاص لتقديم أكثر أصالة. خصّص نبرة التعليق الصوتي لتناسب أسلوبك.
صدّر بصيغة MP4 وشارك فوراً. نزّل الملف النهائي أو ارفعه مباشرة إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) أو الإنترانت أو البريد الإلكتروني. يتم إنشاء كل فيديو خلال ثوانٍ.
أداة تحويل PPT إلى فيديو من HeyGen تحوّل شرائح PPT أو PPTX إلى مقاطع فيديو جذابة بالذكاء الاصطناعي مع تعليق صوتي ورسوم متحركة وأفاتارات، وكل ذلك عبر الإنترنت. إنها أداة لإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي تتيح لك تحويل أي ملف عرض تقديمي PowerPoint إلى ملف mp4 مع سرد احترافي ومرئيات عالية الجودة.
نعم. بمجرد تحميل ملف PowerPoint الخاص بك، يمكنك اختيار أفاتار بالذكاء الاصطناعي وصوت لتقديم المحتوى، مما يجعل الفيديو يبدو احترافياً وحيوياً. اختر من خيارات التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي، أو استخدم تحويل النص إلى كلام، أو سجّل صوتك الخاص للحصول على سرد أصيل.
هذه الوظيفة جزء من منصة HeyGen لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي التي تحوّل الشرائح الثابتة إلى تجارب فيديو كاملة السرد.
لا. HeyGen يدعم الرفع المباشر لصيغ PowerPoint القياسية (.ppt و .pptx). يقوم النظام تلقائياً بمعالجة الشرائح لتحويلها إلى فيديو. يمكنك تحويل ملفك من Microsoft PowerPoint 2007 أو أي إصدار أحدث دون الحاجة إلى تحويله إلى صيغة ملف أخرى أولاً.
قد تكون الانتقالات الأساسية مدعومة، لكن HeyGen يتيح لك تحسين الفيديو من خلال انتقالات سلسة مخصصة، وتحرير قائم على المشاهد، ومرئيات ديناميكية باستخدام أدواته المدمجة. يمكنك أيضًا ضبط التوقيت في كل ثانية ليتوافق مع إيقاع الشرائح في العرض الأصلي.
نعم. يمكنك تحسين فيديو PowerPoint المحوّل بإضافة موسيقى خلفية، وطبقات ترجمة نصية، وحتى عناصر العلامة التجارية المخصصة.
يمكنك إنشاء فيديو لشرح المنتجات والخدمات، ومحتوى التدريب، والعروض التجارية، والدروس التعليمية، وعروض الفيديو التسويقية باستخدام أداة PowerPoint to Video لدينا. تمنحك هذه الأداة إمكانات فيديو متكاملة لإنشاء محتوى جذاب من أي عرض تقديمي. يمكنك أيضًا البدء باستخدام HeyGen text to video أو image to video إذا لم تكن تستخدم الشرائح على الإطلاق.
يمنحك التصدير الأصلي في PowerPoint تسجيلاً مسطحًا لشاشة الشرائح فقط. أما HeyGen فيذهب إلى أبعد من ذلك بإضافة أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وتعليق صوتي احترافي، وتحرير ديناميكي للمشاهد. ستحصل على فيديو احترافي مع مقدّم بشري، وليس مجرد عرض شرائح متحرك. هذا هو الفارق بين مجرد تسجيل وإنتاج متكامل.
فيما يخص الملفات المدخلة، يدعم HeyGen صيغ ملفات Microsoft PowerPoint بما في ذلك .ppt و.pptx، بالإضافة إلى PDF. أما بالنسبة للمخرجات، فيمكنك التصدير بصيغة mp4 (تدفق فيديو mpeg-4). يتولى محوّل الملفات عبر الإنترنت هذا عملية التحويل بالكامل من عرض تقديمي إلى فيديو تلقائياً، مع تقديم نتائج عالية الجودة باستخدام هذه المنصة عبر الإنترنت.
يدعم HeyGen ملفات العروض التقديمية الكبيرة التي تحتوي على شرائح متعددة وصور وصوت مضمّن. إذا كان ملفك محمياً بكلمة مرور، فقم بإزالة كلمة المرور قبل الرفع لضمان تحويل سلس. لا توجد حدود صارمة لحجم الملف للعروض التقديمية القياسية.
نعم. إذا كان ملف PowerPoint لديك يحتوي بالفعل على تعليق صوتي أو تسجيل، يمكن للمنصة معالجته أثناء التحويل. يمكنك أيضًا اختيار استبدال الصوت الأصلي بتعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي أو إضافة طبقة تعليق صوتي إضافية فوقه. هذا يجعل من السهل تحويل ملفات ppt أو تحويل pptx أو تحويل عرض PowerPoint يحتوي مسبقًا على صوت المقدم إلى فيديو احترافي يقوده أفاتار.
تتحول معظم العروض التقديمية خلال ثوانٍ إلى بضع دقائق، وذلك حسب عدد الشرائح ومستوى التعقيد. يتم إنشاء كل ثانية من الفيديو بكفاءة، لذلك حتى العروض الطويلة التي تضم أكثر من 50 شريحة تُنتج النتائج بسرعة. اختر تنسيق التصدير، وانقر على إنشاء، ثم حمّل ملف mp4 النهائي.
