مولّد أفاتار بالذكاء الاصطناعي

أنشئ أفاتارك الخاص بالذكاء الاصطناعي في دقائق باستخدام منصة HeyGen سهلة الاستخدام. سواء كنت تحتاج إلى مقدّم أعمال، أو أفاتار بأسلوب المؤثرين، أو شخصية مخصّصة، فإن مُنشئ الأفاتار المجاني بالذكاء الاصطناعي يمنحك القدرة على تصميم الأفاتار وتحريره وتحريكه بجودة الاستوديو. لا تحتاج إلى أي مهارات تصميم. فقط اكتب، وارفع ملفاتك، وأنشئ. الأمر بهذه السهولة.

١٢٩٬١٥٠٬١٠١فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٦٤٥أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٣٥٢فيديوهات تمت ترجمتها
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

لماذا تُعد HeyGen الرائدة في مجال إنشاء الأفاتار بالذكاء الاصطناعي

مدعومًا بتقنيات متقدّمة لتحريك ملامح الوجه ومزامنة الصوت، يقدّم HeyGen أفضل مولّد أفاتار بالذكاء الاصطناعي متاح اليوم. أفاتاراتنا الواقعية تطابق تعابير الوجه والإيماءات والكلام في الوقت الفعلي، مما يجعلها مثالية لجذب الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتدريب، والتسويق، ودعم العملاء.

أفاتار جاهز
نموذج Avatar IV
التوأم الرقمي

أنشئ أفاتارات مخصّصة بكبالذكاء الاصطناعي

أنشئ أفاتارات مخصّصة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصاً لعلامتك التجارية، بدءاً من نماذج Avatar IV الواقعية وصولاً إلى الأفاتارات الصورية المُنشأة من صورة واحدة أو فيديوهات الأفاتار المبنية على تسجيلاتك الخاصة. يمكن تخصيص كل أفاتار مخصص بإطلالات مختلفة، وملابس متنوعة، وخلفيات متعددة، مما يوفّر لك طريقة متسقة وقابلة للتوسّع لتمثيل احتياجاتك الإبداعية.

Avatar IV

حوّل صورة واحدة إلى فيديو كامل مع مزامنة طبيعية للصوت، وحركة تعابير وجه معبّرة، وإيماءات يد واقعية.

أفاتار فيديو

صوّر نفسك لإنشاء أفاتار واقعي يشبهك في الشكل والصوت، حتى لا تضطر للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى.

أفاتار صوري

أنشئ فوراً عددًا غير محدود من صور الأفاتار الخاصة بك بالذكاء الاصطناعي انطلاقًا من صورة واحدة وتعليمات نصية.

أفاتارات UGC

أنشئ مقاطع فيديو بأسلوب صناع المحتوى (UGC) تجذب الانتباه على TikTok وReels وYouTube دون الحاجة إلى توظيف مقدمي محتوى.

اختر من بين 1,000+ نماذج أفاتار جاهزة بالذكاء الاصطناعي

من مقدّمي العروض المحترفين إلى الأفاتارات بأسلوب المؤثرين والنماذج متعددة الثقافات، توفر HeyGen مجموعة كاملة من الأفاتارات الجاهزة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك تكييفها بسهولة لاجتماعات العمل، أو شروحات المنتجات، أو الإعلانات، أو فيديوهات خدمة العملاء. تساعدك أفاتاراتنا على التواصل مع الجمهور في أي مكان وبأي لغة.

كيفية إنشاء أفاتار بالذكاء الاصطناعي - التوأم الرقمي

حوّل نفسك إلى أفاتار كامل الحركة بالذكاء الاصطناعي باستخدام تقنية التوأم الرقمي من HeyGen. التقط ملامحك مرة واحدة واستخدمها لإنشاء مقاطع فيديو عند الطلب حتى لا تضطر للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى.

حمّل صورة واضحة لنفسك إلى منصة HeyGen

درّب نموذج أفاتارك الشخصي بالذكاء الاصطناعي لالتقاط مظهرك الفريد

خصّص أسلوب الأفاتار والملابس والخلفية

اختر صوتاً أو استخدم استنساخ الصوت لالتقاط صوتك الخاص

أنشئ مقاطع فيديو باستخدام أفاتار التوأم الرقمي بالذكاء الاصطناعي لأي غرض

Ogilvy يحوّل المشاعر إلى أغانٍ بسحر الذكاء الاصطناعي
أطلقت Ogilvy وMilka حملة «Let Snelle Sing It for You» المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن لجيل Z تحويل مشاعرهم إلى أغاني راب وفيديوهات مخصصة عبر مسح لوح شوكولاتة Milka.

لماذا يُعد HeyGen أفضل منشئ أفاتار بالذكاء الاصطناعي

تجمع HeyGen بين السرعة والجودة والمرونة في منصة شاملة واحدة. أنشئ أفاتارات من موجّهات نصية، وحوّل الصور إلى أفاتارات، أو اختر من مكتبتنا الجاهزة. بفضل أدوات التحرير المتقدّمة، توفّر HeyGen أفضل مولّد فيديو أفاتار بالذكاء الاصطناعي للمبدعين والعلامات التجارية والجهات التعليمية.

أسرع عملية إنشاء

أنشئ فيديو في دقائق قليلة فقط، مع تقديم نتائج عالية الجودة أسرع من إنتاج الفيديو التقليدي.

سهل الاستخدام

إنشاء فيديو بسهولة عبر واجهة بديهية يمكن لأي شخص استخدامها دون الحاجة إلى أي مهارات في المونتاج أو مهارات تقنية

محرر متكامل

اجعل إنشاء الفيديو سهلاً مثل كتابة مستند باستخدام محرر قائم على النص، من المسودة الأولى حتى الفيديو النهائي.

أضف الحيوية إلى أفاتار الذكاء الاصطناعي الخاص بك باستخدام الصوت والمؤثرات الصوتية

اختر من بين أكثر من 100 صوت واقعي بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 175 لغة ولهجة. استنسخ صوتك الخاص، وصمّم نبرات فريدة، أو دمج أفاتارات HeyGen مع مزوّدي تحويل النص إلى كلام من جهات خارجية. سواء كان ذلك للتعليق الصوتي الاحترافي أو لمحتوى المؤثرين غير الرسمي، تضمن HeyGen أن يبدو صوت الأفاتار حقيقياً بقدر ما يبدو مظهره واقعياً.

اختر من بين أكثر من 100 صوت جاهز

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات الفيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكارًا في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا، وأصبح بإمكاننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات.

ما هو أفاتار الذكاء الاصطناعي؟

أفاتار الذكاء الاصطناعي هو تمثيل رقمي فائق الواقعية لإنسان يتم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي. يمكن لهذه الأفاتارات تقديم كلام يشبه كلام البشر، وتعابير وجه، وإيماءات جسدية، مما يجعلها مثالية لإنشاء الفيديوهات على نطاق واسع، والتواصل الافتراضي، والمحتوى الرقمي. في HeyGen، يتم إنشاء أفاتارات الذكاء الاصطناعي لدينا باستخدام بيانات حقيقية من ممثلين وموهوبين بموافقتهم. نضمن ممارسات أخلاقية في الذكاء الاصطناعي من خلال تعويض الممثلين عن كل فيديو يتم إنشاؤه باستخدام صورتهم، مع الجمع بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وإنشاء المحتوى المسؤول.

ما هو مولّد الأفاتار بالذكاء الاصطناعي؟

مولّد الأفاتار بالذكاء الاصطناعي هو أداة متقدّمة تحوّل النص إلى محتوى فيديو واقعي باستخدام أفاتارات رقمية. مع HeyGen، يمكنك إنشاء فيديوهات بجودة الاستوديو فورًا دون الحاجة إلى كاميرات أو ممثلين أو برامج مونتاج.

هل يوجد مولّد أفاتار مجاني بالذكاء الاصطناعي؟

نعم، HeyGen توفر إصداراً مجانياً لإنشاء أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وإضافة الصوت، وإنشاء مقاطع فيديو قصيرة. تتيح الخطط المدفوعة ميزات متقدمة مثل تصيير بدقة HD و4K، وخيارات التخصيص، والاستخدام التجاري.


هل يمكنني إنشاء أفاتار مخصص لي أو لأحد أعضاء فريقي؟

بالتأكيد. تجعل HeyGen من السهل إنشاء أفاتار ذكاء اصطناعي شخصي خاص بك. ما عليك سوى تسجيل مقطع فيديو قصير للمعايرة باستخدام العملية الإرشادية لدينا، وسيقوم الذكاء الاصطناعي لدينا بإنشاء نسخة رقمية واقعية منك (أو من أحد أعضاء فريقك) تتحدث تمامًا مثلك. أنشئ توأمك الرقمي الآن على HeyGen.


ما هو أفضل مولّد أفاتار بالذكاء الاصطناعي في عام 2025؟

HeyGen هو أفضل مولّد أفاتار بالذكاء الاصطناعي لأنه سهل الاستخدام للغاية ويُنشئ أفاتارات تتحدث بواقعية وبسرعة. يمكنك تحويل النصوص أو الصور أو الملفات الصوتية إلى فيديوهات خلال دقائق. يدعم أكثر من 40 لغة، مما يجعله مناسبًا للتسويق والتدريب أو لإنشاء محتوى مميز يلفت الانتباه.

كيف يمكنني إنشاء فيديو أفاتار بالذكاء الاصطناعي باستخدام HeyGen؟

البدء مع HeyGen سريع وبسيط: سجّل للحصول على حساب HeyGen مجاني، واختر أفاتار جاهزًا أو أنشئ أفاتارًا مخصصًا لك، واكتب النص الذي تريده، حيث ستقوم أفاتاراتنا بالذكاء الاصطناعي بإلقائه مع مزامنة شفاه دقيقة، ثم خصّص الفيديو بالمرئيات، وقم بتصدير الفيديو أو نشره.


هل تدعم أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي لغات متعددة؟

نعم، تتحدث أفاتارات HeyGen بأكثر من 175 لغة ولهجة، مما يجعلها مثالية للتواصل العالمي والتدريب وتعزيز تفاعل العملاء.


ما مدى واقعية أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي؟

أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي مصممة لتكون عالية الواقعية، حيث تتضمن تعابير وجه وحركات شبيهة بالبشر مع دمج الصوت لإنشاء مقاطع فيديو جذابة وقريبة من الواقع. اختبر مستوى جديدًا من الواقعية مع HeyGen.

هل يمكن لأفاتارات HeyGen إظهار المشاعر والإيماءات؟

نعم. أفاتارات HeyGen لا تقتصر على التحدّث فقط، بل تستخدم أيضًا تعابير وجه وحركات طبيعية تتوافق مع نبرة النص الذي تكتبه. هذا يجعل التواصل أكثر جاذبية ويساعد مقاطع الفيديو الخاصة بك على الظهور بشكل أكثر واقعية وقربًا من الأسلوب البشري.

ما خيارات التخصيص المتاحة لأفاتارات HeyGen؟

تقدّم HeyGen خيارات تخصيص واسعة. بفضل ميزات مثل Look Packs، يمكنك التبديل بسرعة بين الأسلوب الأنيق أو المرح أو غير التقليدي بما يناسب علامتك التجارية. يمكنك أيضًا ضبط الملابس والنبرات والأصوات بحيث يعكس الأفاتار الشخصية التي تريد إظهارها بدقة.

هل يقدّم HeyGen أفاتارات جاهزة أو مخصّصة لقطاعات معيّنة؟

نعم. يمكنك الاختيار من بين أكثر من 100 أفاتار جاهز للاستخدام مصمَّم للأعمال والتعليم والتسويق وغيرها. كما تتوفر أفاتارات متخصصة حسب القطاع، مخصَّصة للرعاية الصحية والمبيعات والتدريب المؤسسي، لتمنحك خيارًا احترافيًا فورًا.

كيف يساعد HeyGen في توفير الوقت مقارنةً بإنتاج الفيديو التقليدي؟

مع HeyGen يمكنك الاستغناء عن الكاميرات والاستوديوهات وعمليات المونتاج. ما عليك سوى كتابة النص، واختيار أفاتار، وإنشاء الفيديو خلال دقائق. يتيح ذلك للفرق توسيع إنتاج الفيديو بسرعة وبتكلفة فعّالة للإعلانات والتدريب وتسويق المحتوى.

