أفاتار الذكاء الاصطناعي هو تمثيل رقمي فائق الواقعية لإنسان يتم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي. يمكن لهذه الأفاتارات تقديم كلام يشبه كلام البشر، وتعابير وجه، وإيماءات جسدية، مما يجعلها مثالية لإنشاء الفيديوهات على نطاق واسع، والتواصل الافتراضي، والمحتوى الرقمي. في HeyGen، يتم إنشاء أفاتارات الذكاء الاصطناعي لدينا باستخدام بيانات حقيقية من ممثلين وموهوبين بموافقتهم. نضمن ممارسات أخلاقية في الذكاء الاصطناعي من خلال تعويض الممثلين عن كل فيديو يتم إنشاؤه باستخدام صورتهم، مع الجمع بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وإنشاء المحتوى المسؤول.