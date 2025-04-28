فيديوهات متحدّث بالذكاء الاصطناعي

تتيح لك أداة المتحدث بالذكاء الاصطناعي إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بسرعة ومن دون الحاجة إلى التصوير أو المونتاج. سواء كنت تنشئ محتوى للتسويق بالفيديو أو للتدريب أو لوسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك الحصول على متحدث واقعي بالذكاء الاصطناعي جاهز خلال دقائق فقط. بلا تصوير، بلا مونتاج، فقط نتائج فعّالة.

  • حمّل صورة أو اختر أفاتاراً
  • أضف نصاً أو ملفاً صوتياً
  • أنشئ فيديو متحدث رسمي احترافي في دقائق
١٢٩٬١٥١٬١١٤فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٧٣٧أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٤٤٤فيديوهات تمت ترجمتها
كيف تنشئ مقاطع فيديو لمتحدث باسمك بالذكاء الاصطناعي؟

المتحدث بالذكاء الاصطناعي هو أفاتار رقمي يلقي النص الذي تكتبه بصوت متزامن تمامًا مع حركات الشفاه. يمكنك استخدام هذه التقنية لإنشاء فيديوهات احترافية دون الحاجة إلى ممثلين أو معدات تصوير باهظة الثمن.

الخطوة 1

حمّل النص الخاص بك

ما عليك سوى كتابة النص أو لصقه في المنصة. سواء كان رسالة ترويجية، أو وحدة تعليمية، أو منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن النظام جاهز للتعامل مع أي نوع من المحتوى.

الخطوة 2

اختر الأفاتار الخاص بك

اختر أفاتاراً من الخيارات المتاحة أو أنشئ أفاتاراً مخصصاً يعكس هوية علامتك التجارية. خصّص مظهر الأفاتار ليتناسب مع أسلوب الفيديو الذي تنشئه.

الخطوة 3

زامن الصوت وحركة الشفاه

يقوم الذكاء الاصطناعي بمزامنة كلامك مع حركات فم الأفاتار، مما يضمن أن يبدو كل شيء طبيعيًا.

الخطوة 4

أنشئ وشارك

بمجرد أن يصبح الفيديو جاهزًا، قم بتنزيله أو احصل على رابط قابل للمشاركة. استخدمه على موقعك الإلكتروني أو في وسائل التواصل الاجتماعي أو في رسائل البريد الإلكتروني.

مزايا المتحدث بالذكاء الاصطناعي

مزايا متقدّمة للارتقاء بمحتوى الفيديو الخاص بك

لقد صممنا أداة المتحدث بالذكاء الاصطناعي لتكون سهلة الاستخدام وغنية بالميزات في الوقت نفسه، لتلبي جميع احتياجاتك في إنشاء الفيديو. إليك لماذا تُعد أداتنا الخيار الأمثل لإنشاء فيديوهات احترافية:

أفاتار بالذكاء الاصطناعي

مزامنة شفاه واقعية

يعمل الذكاء الاصطناعي لدينا على مزامنة الصوت بدقة مع حركات شفاه الأفاتار. يتوافق كل حرف وكلمة بسلاسة، ليجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك تبدو طبيعية واحترافية.
تضمن هذه التقنية أن يقدّم المتحدث باسمك الرسائل بمشاعر حقيقية ودقة واقعية تجذب انتباه المشاهدين

أفاتار بالذكاء الاصطناعي

دعم متعدد اللغات

وسّع نطاق جمهورك عالميًا من خلال إنشاء مقاطع فيديو بأكثر من 70 لغة. يضمن لك هذا الحل أن تُسمَع رسالتك وتُفهَم عبر مختلف المناطق والثقافات. يمكنك بسهولة تكييف رسالة علامتك التجارية لتتوافق مع الجماهير الدولية وتوسيع حضورك في الأسواق.

أفاتار بالذكاء الاصطناعي

أفاتارات قابلة للتخصيص

يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأفاتارات الجاهزة أو إنشاء أفاتار خاص يناسب علامتك التجارية. تتيح لك خيارات التخصيص ضبط مظهر الأفاتار وشخصيته ليتوافق مع نبرة الفيديو.
يمكن لكل أفاتار أن يعكس هوية علامتك التجارية، مما يساعدك على الحفاظ على الاتساق والاحترافية في جميع محتواك.

أفاتار بالذكاء الاصطناعي

لا حاجة إلى كاميرات أو استوديوهات

انسَ معدات التصوير الباهظة أو الأيام الطويلة في الاستوديو. حمّل النص، واختر الأفاتار، ودَع النظام يتولى الباقي. العملية سريعة وسهلة وفعّالة. يتيح لك ذلك إنتاج فيديوهات متحدث رسمي عالية الجودة في أي وقت ومن أي مكان، مثالية للتسويق والتدريب والاتصال المؤسسي.

الأسئلة الشائعة حول مقدّمي العروض بالذكاء الاصطناعي

ما هو فيديو المتحدث بالذكاء الاصطناعي؟

يستخدم فيديو المتحدث بالذكاء الاصطناعي أفاتاراً رقمياً يتحدث بنصك مع مزامنة واقعية لحركة الشفاه وتعابير طبيعية. يتيح لك إنشاء فيديوهات احترافية دون الحاجة إلى توظيف ممثلين أو إعداد معدات تصوير.

كيف يعمل أداة المتحدث بالذكاء الاصطناعي؟

ما عليك سوى رفع النص أو كتابته، ثم اختيار أفاتار، وسيقوم الذكاء الاصطناعي تلقائياً بمزامنة الصوت مع حركات فم واقعية. يتم إنشاء فيديو المتحدث باسمك خلال دقائق، ليكون جاهزاً للتنزيل أو المشاركة.

هل يمكنني إنشاء أفاتار مخصص لمتحدثي الرسمي؟

نعم. يمكنك الاختيار من بين أفاتارات جاهزة أو تصميم أفاتار مخصص يعكس هوية علامتك التجارية من حيث المظهر والأسلوب. للحصول على أفاتارات مخصصة بالكامل، اطّلع على مولّد الرأس المتحدث بالذكاء الاصطناعي.

هل أحتاج إلى نص مكتوب قبل إنشاء فيديو المتحدث باسم الشركة؟

يمكنك كتابة النص الخاص بك أو إنشاؤه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في صياغة الحوار، جرّب مولّد نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي للحصول على نصوص سريعة ومتقنة.

كم يستغرق إنشاء فيديو متحدث بالذكاء الاصطناعي؟

العملية سريعة. بمجرد أن تقدّم النص وتختار الأفاتار، يقوم النظام بإنشاء فيديو مصقول في غضون بضع دقائق فقط، حتى للمحتوى الأطول أو لعدة نسخ مختلفة.

هل يمكنني استخدام مقاطع فيديو المتحدث بالذكاء الاصطناعي لأغراض التدريب أو الدعم أو التسويق؟

نعم. إنها مثالية للدروس التعليمية، وإعداد الموظفين الجدد، وعروض المنتجات، والتحديثات المؤسسية، وغير ذلك. تساعد الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي على توصيل المعلومات بوضوح مع تقليل وقت وتكلفة الإنتاج.

كيف يمكنني استخدام المتحدث بالذكاء الاصطناعي من HeyGen في التسويق؟

ما عليك سوى إنشاء الفيديو الخاص بك في HeyGen وربطه بأدوات مثل Zapier لأتمتة إنشاء الفيديو لمتابعة العملاء المحتملين، أو الإعداد الأولي، أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. بمجرد أن تصبح مقاطع الفيديو جاهزة، يمكنك مشاركتها عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو موقعك الإلكتروني وتتبع أدائها.

لماذا تُعد المتحدثون بالذكاء الاصطناعي خيارًا منخفض التكلفة وفعّالًا للشركات؟

المتحدثون بالذكاء الاصطناعي يخفضون التكاليف عبر الاستغناء عن الممثلين والاستوديوهات والسفر وإعادة التصوير. يمكن لأفاتار واحد إنشاء عدد غير محدود من مقاطع الفيديو، مما يجعل الإنتاج عالي الجودة في متناول أي فريق.

هل أداة المتحدث بالذكاء الاصطناعي متاحة للتجربة مجاناً؟

نعم. يمكنك تجربة الأداة مجاناً واستكشاف مزاياها قبل الترقية. لبدء الاستخدام فوراً، تفضل بزيارة HeyGen Signup.

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

