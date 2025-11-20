مولّد فيديوهات عرض المنتج لعلامات SaaS التجارية

حوّل صفحات المنتجات أو الصور أو نصاً قصيراً إلى فيديوهات منتجات احترافية من دون كاميرات أو مونتاج. HeyGen تنشئ المشاهد، والتعليق الصوتي، والترجمة النصية، وملفات التصدير الجاهزة للمنصات تلقائياً، بحيث تتمكّن الفرق من إنتاج عروض إطلاق، وإعلانات، ومقاطع مخصّصة لوسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

١٢٩٬١٥١٬١١٤فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٧٣٧أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٤٤٤فيديوهات تمت ترجمتها
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

عروض توضيحية لإطلاق المنتجات

Launching a product usually needs expensive shoots and editing. HeyGen turns your product page into a crisp demo video with clear benefit-led scenes and CTAs so you can launch faster.


قوائم منتجات التجارة الإلكترونية

Creating engaging listing videos at scale is time consuming. HeyGen automates product b-roll, closeups, and feature callouts for every SKU, ensuring catalogs stay fresh and conversion-ready with efficient video content.

إعلانات اجتماعية قصيرة

Short social creatives must hook fast. HeyGen crafts vertical edits with punchy hooks, readable captions, and platform-friendly pacing to maximize early engagement on Reels and Shorts.

مقاطع توضيحية وتعليمية

Manual explainer videos require scripting and recording. HeyGen converts your how-to script into clear step-by-step videos with synced voiceovers and illustrative visuals.

إعادة الاستهداف والمتغيرات المخصصة

Retargeting needs tailored messages. HeyGen produces audience-specific variants highlighting discounts, benefits, or social proof to improve warm-funnel performance.

التدريب والتثقيف على المنتجات

Product education demands repeatable quality. HeyGen generates consistent, captioned product walkthroughs and onboarding clips that scale across teams and languages.

لماذا تختار HeyGen لإنشاء فيديوهات المنتجات بالذكاء الاصطناعي؟

تجمع HeyGen بين إنشاء المشاهد تلقائياً، والسرد الواقعي، والإنشاء الدفعي لاستبدال جلسات التصوير البطيئة بسير عمل فعّال لتحويل النص إلى فيديو. احصل على فيديوهات منتجات متسقة ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية تحقق نتائج أفضل عبر مختلف القنوات.

انتقل بسرعة من الموجز إلى الفيديو الجاهز

ألصق رابط URL، أو حمّل صوراً، أو أدخل نصاً قصيراً، وستقوم HeyGen بإنشاء فيديو منتج متكامل خلال دقائق، موفّرةً أياماً من عمل الإنتاج وتكاليف الوكالات بفضل قدرات محرر الفيديو الخاص بها.

جودة إنتاج احترافية دون الحاجة إلى استوديو

HeyGen تضبط الإضاءة وحركة الكاميرا ولقطات الـ b-roll ومزج الصوت تلقائياً، بحيث تبدو الفيديوهات مصقولة وجاهزة للبث من دون الحاجة إلى تصوير فعلي.

وسّع النماذج والمتغيرات والنسخ المترجمة

أنشئ عشرات النسخ من الإعلانات والعروض التوضيحية، وترجم النصوص باستخدام أداة ترجمة الفيديو، وأنشئ تعليقات صوتية محلية لاختبار الرسائل عبر الأسواق بسرعة.

رابط لإنشاء الفيديو من صفحات المنتج

الصق رابط صفحة منتج أو صفحة هبوط، وسيقوم HeyGen باستخراج الصور الرئيسية والمواصفات ونقاط البيع لمحتوى الفيديو الخاص بك. يقوم النظام بتحويل هذه العناصر إلى مشاهد منظمة، وينشئ عروضًا قصيرة ومواد شرح مطوّلة دون الحاجة إلى تحرير يدوي.

حوّل النص إلى فيديو مع تعليق صوتي بصوت بشري طبيعي

أدخل نص الفيديو أو دع HeyGen تكتب واحداً لك. يقدّم لك النظام الأساسي تعليقاً صوتياً طبيعياً، ومزامنة للشفاه للمقدّمين على الشاشة عند استخدامها، وخيارات متعددة لنبرة الصوت بحيث يتوافق السرد مع هوية علامتك التجارية في محتوى الفيديو الخاص بك.

أدوات الإنشاء الدفعي والتوطين

أنشئ دفعات كبيرة من فيديوهات المنتجات مع مقدمات فريدة، وعبارات دعوة لاتخاذ إجراء، وصور مخصصة. استخدم أداة ترجمة الفيديو لإعادة إنشاء التعليقات الصوتية والترجمات المحلية بحيث تنطلق الحملات عالميًا خلال دقائق.

أنماط مرنة وتحكم في الحركة

خصّص طول الفيديو ونسبة الأبعاد والإيقاع. وجّه الانتقالات بأوامر نصية مثل "حركة بطيئة" أو "تكبير على الهدف". يوفّر لك هذا مولّد الفيديو تحكماً كاملاً دون أي منحنى تعلّم.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل الصور إلى فيديو ابتكارًا في السوق.

"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أتمتع به أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالإمكانات المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام مولّد فيديو المنتجات بالذكاء الاصطناعي

ابدأ في إنتاج فيديوهات للمنتجات في أربع خطوات بسيطة.

الخطوة 1

أضف مصدر منتجك

الصق رابط منتج، أو حمّل صوراً، أو اكتب موجزاً قصيراً. تقوم HeyGen بتحليل المحتوى واستخلاص المزايا والمواصفات والعناصر البصرية لتوظيفها في مشاهد عملية إنشاء الفيديو الخاصة بك.

الخطوة 2

اختر الأسلوب والطول

اختر أسلوب العرض البصري، ونسبة الأبعاد، والمدة المستهدفة. اختر صوتاً، وحالة موسيقية، وخيارات العلامة التجارية للحفاظ على اتساق كل فيديو.

الخطوة 3

عاين وحسّن النُسخ المتعددة من محتوى الفيديو الخاص بك لتحقيق أفضل النتائج.

راجع المسودات التي تم إنشاؤها، وعدّل العناوين، واستبدل الصور، أو أعد إنشاء صيغ بديلة للجذب. أنشئ عدة نسخ لاختبار A/B دون الحاجة إلى تعديلات يدوية.

الخطوة 4

صدّر ونفّذ محتوى الفيديو الذي أنشأته باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

حمّل ملفات MP4 أو PNG محسّنة لمنصاتك، أو صدّر دفعات منظّمة جاهزة لمديري الإعلانات وتحميلها إلى واجهات المتاجر.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مُنشئ فيديو منتج بالذكاء الاصطناعي وكيف تستخدمه HeyGen؟

مولّد فيديوهات المنتجات بالذكاء الاصطناعي يحوّل النصوص أو الصور أو روابط صفحات المنتجات إلى فيديوهات جاهزة للنشر باستخدام تركيب المشاهد الآلي، وتوليد الصوت، والتحرير. HeyGen يحوّل الملخصات إلى فيديوهات عرض توضيحي وإعلانات وفيديوهات شرح دون الحاجة إلى تصوير أو تحرير على خط زمني.

هل يمكن لـ HeyGen إنشاء مقاطع إعلانية قصيرة بالإضافة إلى فيديوهات عرض توضيحي أطول؟

نعم، يمكن لاستخدام أداة بالذكاء الاصطناعي تحسين التجربة. HeyGen، مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي، يدعم الإعلانات القصيرة العمودية والعروض التوضيحية الأفقية الأطول. اختر المدة والتنسيق، وسيقوم HeyGen بضبط الإيقاع، والعناوين، وبنية المشاهد بما يناسب موضع العرض المستهدف.

هل أحتاج إلى تقديم نص مكتوب أم يمكن لـ HeyGen كتابته؟

يمكنك لصق النص الخاص بك أو ترك HeyGen، صانع الفيديو، ينشئ نصوصاً إقناعية تركز على تحقيق التحويلات انطلاقاً من تفاصيل المنتج. يقوم النظام بصياغة بدايات جذابة، وعبارات دعوة لاتخاذ إجراء (CTA)، ووصفاً للمشاهد مُحسّناً لسرد قصة المنتج.

كيف تعمل عملية التوطين والترجمة؟

استخدم أداة ترجمة الفيديو لترجمة النصوص إلى اللغات المستهدفة. تقوم HeyGen بإعادة إنشاء التعليقات الصوتية، وضبط مزامنة الشفاه عند الاقتضاء، وتحديث النصوص الظاهرة على الشاشة بحيث تبدو مقاطع الفيديو المترجمة محلية وطبيعية.


هل يمكن لـ HeyGen استخدام أصول علامتي التجارية وإرشاداتها؟

نعم. يمكنك رفع الشعارات والخطوط ولوحات الألوان إلى مجموعة العلامة التجارية الخاصة بك. تضمن HeyGen تطبيق أسلوب العلامة التجارية على المسودات والقوالب التي يتم إنشاؤها للحفاظ على الاتساق البصري على نطاق واسع.

ما هي صيغ التصدير وقوالب المنصات المتاحة؟

تصدّر HeyGen مقاطع فيديو بصيغة MP4 وصورًا عالية الدقة مهيأة لاستخدامها في المنشورات، والقصص، والريلز، وصفحات المنتجات. يسهّل التصدير الدفعي تنظيم الملفات بأسماء واضحة لمديري الإعلانات وعمليات الرفع إلى أنظمة إدارة المحتوى (CMS).

هل يمكنني إنشاء العديد من مقاطع الفيديو للمنتجات دفعة واحدة؟

نعم. تتيح لك ميزة الإنشاء الدفعي في HeyGen إنشاء مئات مقاطع الفيديو الخاصة بكل رقم SKU من خلال ربط صفوف البيانات بالقوالب، مما يمكّنك من تنفيذ حملات على مستوى الكتالوج مع تقليل الجهد اليدوي إلى الحد الأدنى.

ما مدى إمكانية تخصيص مقاطع الفيديو المُنشأة؟

المسودات التي يتم إنشاؤها من مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي قابلة للتحرير بالكامل لتناسب احتياجاتك. يمكنك تبديل المشاهد، واستبدال الصور، وضبط نبرة الصوت، وتحسين النص. يوفّر HeyGen خيارات إعادة إنشاء سريعة بحيث تنعكس التعديلات على جميع النُسخ المتنوعة.

هل تعد مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها باستخدام HeyGen مناسبة للإعلانات المدفوعة؟

نعم. HeyGen ينتج مقاطع فيديو بجودة جاهزة للإنتاج ومُحسّنة لمنصات الإعلانات، مع نسب أبعاد صحيحة، وترجمات نصية واضحة، وإيقاع مصمم للحفاظ على انتباه المشاهد وزيادة التحويلات.

من يملك حقوق مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها في HeyGen؟

أنت تحتفظ بملكية جميع مقاطع الفيديو التي تنشئها. تستخدم HeyGen مواد مرخَّصة، ويتم توفير المحتوى المُنشأ للاستخدام التجاري. تأكد دائمًا من أن أي مواد تابعة لجهات خارجية تقوم برفعها تتمتع بالحقوق المناسبة.

استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

