أنشئ مقاطع فيديو يقدمها مقدّم أمام الكاميرا، وإعلانات بأسلوب UGC، ومقاطع تدريبية باستخدام ممثلين واقعيين بالذكاء الاصطناعي، من دون كاميرا أو استوديو أو اختيار ممثلين. اختر ممثلاً جاهزاً من المكتبة، أو استنسخ صوتك الخاص، أو أنشئ ممثلاً لعلامتك التجارية، ثم انشر مقاطع فيديو جاهزة للمنصات خلال دقائق.
Create UGC-style testimonials, product demos, and trend-led shorts with believable spokespeople that drive engagement and conversions.
Generate consistent training presenters and explainer videos for global teams with synchronized captions and SCORM exports for LMSs.
Build repeatable product demos and feature explainers that sales reps can customize with region-specific messaging.
Produce influencer-style clips and multi-language variants for international rollouts without travel, casting, or scheduling.
Turn knowledge-base articles into narrated, on-screen explanations that reduce support tickets and improve resolution times.
لماذا تُعد HeyGen أفضل مولّد ممثلين بالذكاء الاصطناعي
يقدّم HeyGen ممثلين بالذكاء الاصطناعي يجمعون بين تعابير طبيعية، ومزامنة شفاه دقيقة، وضوابط بمستوى المؤسسات، بحيث تتمكّن فرق التسويق والتعلّم والمنتج من استبدال جلسات التصوير البطيئة بإنتاج سريع وقابل للتكرار باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي.
اختر ممثلين معبّرين أو أنشئ ممثلاً مخصصاً من تسجيل قصير عبر كاميرا الويب. تقدّم HeyGen تعابير وجه دقيقة وتوقيتاً طبيعياً بحيث يتفاعل المشاهدون كما لو كانوا يشاهدون مؤدياً حقيقياً.
أنشئ دفعات من عشرات أو آلاف النسخ المتنوعة لكتيبات المنتجات، والأسواق المحلية، واختبارات A/B بالاستفادة من الأصول المُنشأة بالذكاء الاصطناعي. طبّق حزم الهوية البصرية والقوالب بحيث يظل كل فيديو متسقًا على نطاق واسع، بما في ذلك المقاطع التي تتضمن محتوى مُنشأ بالذكاء الاصطناعي.
أنشئ تعليقات صوتية وترجمات نصية بأكثر من 100 لغة. تقوم HeyGen بإعادة مزامنة التوقيت لنصوص أداة ترجمة الفيديو بحيث تبدو الفيديوهات المترجمة محلية وطبيعية من دون الحاجة إلى إعادة التصوير.
أكثر من 250 ممثلاً جاهزاً للاستخدام واستنساخات مخصصة
استفد من مكتبة متنوعة من الممثلين بمختلف الأعمار والأعراق والأنماط. أو أنشئ نسخة خاصة عن طريق تسجيل عينة قصيرة بموافقة صاحبها لإنتاج ممثل مخصص للعلامة التجارية يمكنه إلقاء أي نص.
مزامنة شفاه بجودة الاستوديو مع تحكم دقيق في التعابير
تقوم HeyGen بمحاذاة الصوت مع الفونيمات بدقة أعلى من مستوى الإطار، وتعيين حركات الوجه بحيث تأتي الكلمات، والتوقفات، والتعبيرات الدقيقة بشكل طبيعي، تمامًا كما تفعل ممثلة بالذكاء الاصطناعي. تحكّم في النبرة، والطاقة، والحركات الدقيقة للوجه لتتوافق مع الرسالة.
حوّل النص إلى فيديو خلال دقائق
ألصق نصًا لـ تحويل النص إلى فيديو أو رابط منتج، وسيقوم HeyGen تلقائيًا بإنشاء تخطيطات المشاهد، والتعليق الصوتي، والترجمة، واقتراحات لقطات b-roll. حرّر النص، واستبدل الممثلين، وأعد إنشاء لقطات بديلة فورًا باستخدام خيارات مُنشأة بالذكاء الاصطناعي لتسريع وقت التنفيذ.
تصدير بعدة صيغ وقوالب جاهزة للمنصات
صدّر ملفات MP4، وترجمات SRT/VTT، والصور المصغّرة، وإعدادات الهاتف المحمول المسبقة لـ Reels وStories والخلاصات ومشغلات الويب. يتم تسمية الحِزم وضبط أحجامها لتكون جاهزة للرفع المباشر إلى مديري الإعلانات وأنظمة إدارة التعلّم (LMS).
كيفية استخدام مُنشئ الممثلين بالذكاء الاصطناعي
حوّل ممثلك المثالي إلى واقع مع مولّد الممثلين بالذكاء الاصطناعي من HeyGen في أربع خطوات بسيطة.
اختر من بين ممثلين جاهزين من المكتبة أو سجّل مقطع سيلفي قصير لإنشاء ممثل خاص بعلامتك التجارية باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
أدخل النص أو عنوان URL الخاص بك. HeyGen تستخرج النقاط الرئيسية، وتقترح العبارات الجاذبة، وتعد سرداً مشهداً تلو الآخر.
اختر نموذج الصوت، واضبط مستوى الحماس وتعبيرات الوجه، وأضف الترجمات أو العناصر التوضيحية على الشاشة.
عاين النماذج المتعددة، وشغّل مهام دفعية لعدة رموز SKU أو لغات، وصدّر حزمًا جاهزة للمنصات مثل TikTok وغيرها من المنصات.
الممثلون بالذكاء الاصطناعي هم مؤدّون اصطناعيون يظهرون على الشاشة، سواء كانوا ممثلين جاهزين، أو أفاتارات، أو نسخًا مستنسخة من أشخاص حقيقيين، وقادرون على إلقاء أي نص بحركة طبيعية وتعبير عاطفي لاستخدامه في محتوى الفيديو.
نعم. سجّل مقطع فيديو قصيراً يتضمّن موافقة واضحة، وستقوم HeyGen بإنشاء نسخة خاصة من الممثل. تحمي إجراءات الموافقة وإعدادات الأمان طريقة الاستخدام وحقوق الملكية.
تستخدم HeyGen مزامنة شفاه على مستوى الإطار الفرعي، وإعادة استهداف الشبكة الوجهية، وتقنية تحويل النص إلى كلام بجودة بشرية أو استنساخ الصوت. يتم ضبط النتائج للحصول على حركة فم واقعية، ووميض العينين، والتعبيرات الدقيقة للوجه.
نعم. توفر HeyGen شروطاً للاستخدام التجاري وخيارات لممثلين بعلامتك التجارية. تأكد دائماً من امتلاكك لحقوق أي محتوى تابع لطرف ثالث تقوم بإدراجه، والتزم بسياسات المنصات.
تدعم HeyGen أكثر من 100 لغة ولهجة إقليمية للتعليق الصوتي والترجمة النصية، مما يجعلها مثالية لصنّاع محتوى TikTok. تتم إعادة مزامنة الترجمات للحفاظ على الإيقاع والأداء الطبيعي.
النسخ المخصصة تكون خاصة بشكل افتراضي ويمكن ربطها بحسابك لضمان وصول حصري إلى ممثلك بالذكاء الاصطناعي. تقوم HeyGen بتشفير الأصول وتوفير عناصر تحكم على مستوى المؤسسات لإدارة الحوكمة والوصول.
تُعالَج المقاطع البسيطة خلال دقائق. تعمل مهام الدفعات للفهرسات الكبيرة بالتوازي بحيث تتمكّن الفرق من إنتاج مئات الأصول بكفاءة.
لا. يعمل HeyGen عبر السحابة، مما يتيح لك الوصول إلى المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي من أي مكان. كل ما تحتاج إليه هو متصفح لكتابة النص، ومعاينة الفيديو، وتحريره، وتصديره.
أنت تحتفظ بملكية مقاطع الفيديو والأصول التي تنشئها. توفر HeyGen ترخيصًا لاستخدام المخرجات المُنشأة لأغراض تجارية وفقًا للخطة التي تشترك بها.
