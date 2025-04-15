مولّد ممثلين بالذكاء الاصطناعي: أنشئ ممثلين واقعيين بالذكاء الاصطناعي

أنشئ مقاطع فيديو يقدمها مقدّم أمام الكاميرا، وإعلانات بأسلوب UGC، ومقاطع تدريبية باستخدام ممثلين واقعيين بالذكاء الاصطناعي، من دون كاميرا أو استوديو أو اختيار ممثلين. اختر ممثلاً جاهزاً من المكتبة، أو استنسخ صوتك الخاص، أو أنشئ ممثلاً لعلامتك التجارية، ثم انشر مقاطع فيديو جاهزة للمنصات خلال دقائق.

١٢٩٬١٥١٬١١٤فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٧٣٧أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٤٤٤فيديوهات تمت ترجمتها
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

جرّب مجاناً أداة إنشاء الفيديو من الصور

ابدأ مجاناً
اختر أفاتارًا
تُطبَّق مزامنة الشفاه بعد إنشاء الفيديو
اكتب النص الذي تريد قراءته في الفيديو
اكتب بأي لغة
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
مربع أسود نائب عن صورة مصغّرة لفيديو مُنشأ بالذكاء الاصطناعي من HeyGen

الإعلانات التسويقية القصيرة

Create UGC-style testimonials, product demos, and trend-led shorts with believable spokespeople that drive engagement and conversions.

شعار HeyGen

التدريب والإعداد للانضمام

Generate consistent training presenters and explainer videos for global teams with synchronized captions and SCORM exports for LMSs.

خلفية سوداء

تمكين المبيعات والجولات التعريفية بالمنتج

Build repeatable product demos and feature explainers that sales reps can customize with region-specific messaging.

خلفية سوداء بدون أي محتوى ظاهر

المحتوى الاجتماعي وشراكات صُنّاع المحتوى

Produce influencer-style clips and multi-language variants for international rollouts without travel, casting, or scheduling.

دعم العملاء وقاعدة المعرفة

دعم العملاء وقاعدة المعرفة

Turn knowledge-base articles into narrated, on-screen explanations that reduce support tickets and improve resolution times.

لماذا تُعد HeyGen أفضل مولّد ممثلين بالذكاء الاصطناعي

يقدّم HeyGen ممثلين بالذكاء الاصطناعي يجمعون بين تعابير طبيعية، ومزامنة شفاه دقيقة، وضوابط بمستوى المؤسسات، بحيث تتمكّن فرق التسويق والتعلّم والمنتج من استبدال جلسات التصوير البطيئة بإنتاج سريع وقابل للتكرار باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجاناً
أداء واقعي دون الحاجة إلى إنتاج فيديو تقليدي

اختر ممثلين معبّرين أو أنشئ ممثلاً مخصصاً من تسجيل قصير عبر كاميرا الويب. تقدّم HeyGen تعابير وجه دقيقة وتوقيتاً طبيعياً بحيث يتفاعل المشاهدون كما لو كانوا يشاهدون مؤدياً حقيقياً.

وسّع نطاق الإنتاج الإبداعي

أنشئ دفعات من عشرات أو آلاف النسخ المتنوعة لكتيبات المنتجات، والأسواق المحلية، واختبارات A/B بالاستفادة من الأصول المُنشأة بالذكاء الاصطناعي. طبّق حزم الهوية البصرية والقوالب بحيث يظل كل فيديو متسقًا على نطاق واسع، بما في ذلك المقاطع التي تتضمن محتوى مُنشأ بالذكاء الاصطناعي.

مصمم لدعم التوطين وإمكانية الوصول

أنشئ تعليقات صوتية وترجمات نصية بأكثر من 100 لغة. تقوم HeyGen بإعادة مزامنة التوقيت لنصوص أداة ترجمة الفيديو بحيث تبدو الفيديوهات المترجمة محلية وطبيعية من دون الحاجة إلى إعادة التصوير.

أكثر من 250 ممثلاً جاهزاً للاستخدام واستنساخات مخصصة

استفد من مكتبة متنوعة من الممثلين بمختلف الأعمار والأعراق والأنماط. أو أنشئ نسخة خاصة عن طريق تسجيل عينة قصيرة بموافقة صاحبها لإنتاج ممثل مخصص للعلامة التجارية يمكنه إلقاء أي نص.

ابدأ مجاناً →
Five individual portraits of diverse men and women.

مزامنة شفاه بجودة الاستوديو مع تحكم دقيق في التعابير

تقوم HeyGen بمحاذاة الصوت مع الفونيمات بدقة أعلى من مستوى الإطار، وتعيين حركات الوجه بحيث تأتي الكلمات، والتوقفات، والتعبيرات الدقيقة بشكل طبيعي، تمامًا كما تفعل ممثلة بالذكاء الاصطناعي. تحكّم في النبرة، والطاقة، والحركات الدقيقة للوجه لتتوافق مع الرسالة.

ابدأ مجاناً →
A smiling person with dark skin and short hair looks up, wearing a blue shirt, layered necklaces, and a sparkling earring, against a pink and purple background.

حوّل النص إلى فيديو خلال دقائق

ألصق نصًا لـ تحويل النص إلى فيديو أو رابط منتج، وسيقوم HeyGen تلقائيًا بإنشاء تخطيطات المشاهد، والتعليق الصوتي، والترجمة، واقتراحات لقطات b-roll. حرّر النص، واستبدل الممثلين، وأعد إنشاء لقطات بديلة فورًا باستخدام خيارات مُنشأة بالذكاء الاصطناعي لتسريع وقت التنفيذ.

ابدأ مجاناً →
A content creation interface with a text editor and a Q3 results summary pop-up on the left, and a presentation slide with "Q3 Result Overview" and a smiling man on the right.

تصدير بعدة صيغ وقوالب جاهزة للمنصات

صدّر ملفات MP4، وترجمات SRT/VTT، والصور المصغّرة، وإعدادات الهاتف المحمول المسبقة لـ Reels وStories والخلاصات ومشغلات الويب. يتم تسمية الحِزم وضبط أحجامها لتكون جاهزة للرفع المباشر إلى مديري الإعلانات وأنظمة إدارة التعلّم (LMS).

ابدأ مجاناً →
A man smiling behind a pop-up menu showing SCORM export options with SCORM 1.2 selected.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
play buttonWatch video
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا، وأصبح بإمكاننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
كيف يعمل

كيفية استخدام مُنشئ الممثلين بالذكاء الاصطناعي

حوّل ممثلك المثالي إلى واقع مع مولّد الممثلين بالذكاء الاصطناعي من HeyGen في أربع خطوات بسيطة.

ابدأ مجاناً
الخطوة 1

اختر ممثلاً أو أنشئ نسخة مستنسخة

اختر من بين ممثلين جاهزين من المكتبة أو سجّل مقطع سيلفي قصير لإنشاء ممثل خاص بعلامتك التجارية باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

الخطوة 2

ألصق النص أو رابط المنتج الخاص بك

أدخل النص أو عنوان URL الخاص بك. HeyGen تستخرج النقاط الرئيسية، وتقترح العبارات الجاذبة، وتعد سرداً مشهداً تلو الآخر.

الخطوة 3

خصّص الصوت والعاطفة والأسلوب

اختر نموذج الصوت، واضبط مستوى الحماس وتعبيرات الوجه، وأضف الترجمات أو العناصر التوضيحية على الشاشة.

الخطوة 4

عاين ودفّع وصدّر

عاين النماذج المتعددة، وشغّل مهام دفعية لعدة رموز SKU أو لغات، وصدّر حزمًا جاهزة للمنصات مثل TikTok وغيرها من المنصات.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هم الممثلون بالذكاء الاصطناعي؟

الممثلون بالذكاء الاصطناعي هم مؤدّون اصطناعيون يظهرون على الشاشة، سواء كانوا ممثلين جاهزين، أو أفاتارات، أو نسخًا مستنسخة من أشخاص حقيقيين، وقادرون على إلقاء أي نص بحركة طبيعية وتعبير عاطفي لاستخدامه في محتوى الفيديو.

هل يمكنني إنشاء ممثل بالذكاء الاصطناعي يشبهني؟

نعم. سجّل مقطع فيديو قصيراً يتضمّن موافقة واضحة، وستقوم HeyGen بإنشاء نسخة خاصة من الممثل. تحمي إجراءات الموافقة وإعدادات الأمان طريقة الاستخدام وحقوق الملكية.

ما مدى طبيعية مظهر وأداء الممثلين بالذكاء الاصطناعي من حيث الشكل والصوت؟

تستخدم HeyGen مزامنة شفاه على مستوى الإطار الفرعي، وإعادة استهداف الشبكة الوجهية، وتقنية تحويل النص إلى كلام بجودة بشرية أو استنساخ الصوت. يتم ضبط النتائج للحصول على حركة فم واقعية، ووميض العينين، والتعبيرات الدقيقة للوجه.

هل يمكنني استخدام ممثلي الذكاء الاصطناعي للإعلانات المدفوعة والمشاريع التجارية؟

نعم. توفر HeyGen شروطاً للاستخدام التجاري وخيارات لممثلين بعلامتك التجارية. تأكد دائماً من امتلاكك لحقوق أي محتوى تابع لطرف ثالث تقوم بإدراجه، والتزم بسياسات المنصات.

ما اللغات واللهجات التي يتم دعمها؟

تدعم HeyGen أكثر من 100 لغة ولهجة إقليمية للتعليق الصوتي والترجمة النصية، مما يجعلها مثالية لصنّاع محتوى TikTok. تتم إعادة مزامنة الترجمات للحفاظ على الإيقاع والأداء الطبيعي.

هل الممثلون المخصصون خاصّون وآمنون؟

النسخ المخصصة تكون خاصة بشكل افتراضي ويمكن ربطها بحسابك لضمان وصول حصري إلى ممثلك بالذكاء الاصطناعي. تقوم HeyGen بتشفير الأصول وتوفير عناصر تحكم على مستوى المؤسسات لإدارة الحوكمة والوصول.

ما مدى سرعة إنشاء مقاطع فيديو باستخدام ممثلين بالذكاء الاصطناعي؟

تُعالَج المقاطع البسيطة خلال دقائق. تعمل مهام الدفعات للفهرسات الكبيرة بالتوازي بحيث تتمكّن الفرق من إنتاج مئات الأصول بكفاءة.

هل أحتاج إلى أجهزة أو برامج خاصة؟

لا. يعمل HeyGen عبر السحابة، مما يتيح لك الوصول إلى المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي من أي مكان. كل ما تحتاج إليه هو متصفح لكتابة النص، ومعاينة الفيديو، وتحريره، وتصديره.

من يملك المحتوى الذي يتم إنشاؤه؟

أنت تحتفظ بملكية مقاطع الفيديو والأصول التي تنشئها. توفر HeyGen ترخيصًا لاستخدام المخرجات المُنشأة لأغراض تجارية وفقًا للخطة التي تشترك بها.

استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعيمترجم الفيديوذكاء اصطناعي لتحويل النص إلى فيديوتحويل الصوت إلى فيديو بالذكاء الاصطناعيمزامنة شفة بالذكاء الاصطناعيتبديل الوجوه بالذكاء الاصطناعيمولّد الصوت بالذكاء الاصطناعيإعلانات محتوى من إنشاء المستخدمين بالذكاء الاصطناعيالرابط إلى الفيديومن نص إلى فيديومولّد مقاطع الريلز بالذكاء الاصطناعيمولّد الصور الرمزية بالذكاء الاصطناعيتحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعياستنساخ الصوتمترجم فيديو يوتيوبأفاتار فيديوصانع فيديوهات يوتيوب بالذكاء الاصطناعيمولّد فيديوهات تيك توك بالذكاء الاصطناعيمولّد تسميات توضيحية بالذكاء الاصطناعيإضافة نص إلى الفيديومولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعيمولّد نصوص الفيديوأفاتار تحويل النص إلى كلامإضافة صورة إلى الفيديوضاغط فيديو بالذكاء الاصطناعي

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجاناً →
CTA background