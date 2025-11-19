حوّل أفكارك إلى فيديوهات في دقائق
انتقل من نص مكتوب أو صورة أو عرض تقديمي أو ملف PDF إلى فيديو جاهز. لا حاجة إلى كاميرات أو فريق تصوير أو مهارات مونتاج. أنشئ فيديوهات كاملة وساعات من المحتوى، وليس مجرد مقاطع قصيرة.
وكيل فيديو
اكتب فكرتك، ثم انقر على إنشاء. احصل على فيديو جاهز للمشاركة أسرع مما تتوقع. لا حاجة إلى كاميرا أو برنامج مونتاج أو مهارات إنتاج. نزّله أو عدّل عليه أو شاركه فوراً.
أفاتارات فائقة الواقعية
أضف الحياة إلى الصور الشخصية فوراً مع مزامنة شفاه واقعية وتعابير وجه طبيعية. حوّل أي شخصية أو شخصية تاريخية أو صورتك الشخصية إلى متحدّث جذاب، مثالي لوسائل التواصل الاجتماعي والدورات التعليمية وسرد القصص.
دبلجة الفيديو والصوت
ترجم مقاطع الفيديو الخاصة بك بدقة. حمّل أي فيديو وقم تلقائياً بدبلجته إلى أكثر من 175 لغة ولهجة باستخدام استنساخ صوت متقدّم، ومزامنة شفاه دقيقة، وترجمة نصية تُنشأ تلقائياً.
استوديو الذكاء الاصطناعي
يتيح لك محرر النصوص استخدام مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي بسهولة تشبه كتابة مستند. يمكنك التحكم في النبرة، وطريقة الإلقاء، والإيماءات، والعاطفة، كل ذلك ضمن منصة واحدة سلسة. كل ما في الأمر هو حلول فيديو بالذكاء الاصطناعي مصممة لتجربة سرد قصصي تضع الإنسان أولًا. لم تعد مضطرًا للاختيار بين السرعة والجودة.
زيادة بمقدار 10 أضعاف في سرعة إنتاج الفيديو
إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي أصبح للتو قوّتك الخارقة
أنشئ محتوى التدريب والتسويق والمبيعات والمحتوى الداخلي من مساحة عمل واحدة مع مستوى أمان على مستوى المؤسسات وضوابط إدارية متقدّمة.
حوّل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي
أنشئ فيديوهات كاملة بالذكاء الاصطناعي انطلاقًا من نص مكتوب باستخدام تقنية تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي. مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي لدينا يتولى عملية إنشاء الفيديو بالكامل من البداية إلى النهاية، وينتج فيديوهات سينمائية عالية الجودة بدقة 1080p أو 4K مع التعليق الصوتي، والعناصر البصرية، وأفاتارات الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكنك إنشاء فيديوهات شروحات أو مبيعات أو إرشاد موظفين جدد أو محتوى لقناة YouTube بسرعة أكبر وبأصوات ولغات وأنماط متعددة. ما عليك سوى وصف الفيديو الذي تريده، ثم إنشاء فيديوهات عالية الجودة بأقل جهد ممكن.
حوّل الصور إلى مقاطع فيديو
حوّل أي صورة إلى فيديو خلال ثوانٍ. حمّل صورة وأضف نصًا لتحويلها إلى فيديو ديناميكي مُنشأ بالذكاء الاصطناعي مع مزامنة شفاه واقعية، وتوقيت كلام طبيعي، وأصوات معبّرة. حسّن الفيديو بإضافة نصوص على الشاشة، وموسيقى خلفية، وانتقالات سلسة، دون الحاجة إلى أي تعديل يدوي. أنشئ فيديوهات بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 175 لغة ولهجة مع عدة أصوات ولهجات بالذكاء الاصطناعي.
وضع المنتج
ما عليك سوى تحميل صورة منتجك والنص، وسيقوم مولّد الإعلانات لدينا بالباقي، من خلال وضع منتجك في يد الأفاتار الخاص بك، ويمكنك التعديل بإضافة الموسيقى، والعناوين، والتعليقات الصوتية. مثالي لتوسيع محتوى TikTok وInstagram وAmazon دون شحن عينات أو توظيف فريق تصوير.
أنشئ مقاطع ردود فعل رائجة ومحتوى UGC أصيلاً على الفور
أنشئ محتوى جذاباً لوسائل التواصل الاجتماعي من دون كاميرا أو استوديو. من مراجعات المنتجات وتحديثات الأخبار إلى مقاطع بأسلوب القصص حيث يتفاعل الأفاتار الخاص بك مع المقاطع الرائجة، تساعدك HeyGen على إنشاء وتوسيع قنوات وعلامات تجارية شخصية "من دون ظهور الوجه" على TikTok وInstagram وYouTube Shorts.
أنشئ باستخدام أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي في العالم
استفد من أحدث تقنيات التوليد مباشرة داخل HeyGen. استخدم نماذج إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي مثل Sora وVeo وKling لإنشاء لقطات فيديو سينمائية (B-roll)، وFlux للصور عالية الدقة، وElevenLabs للصوت فائق الواقعية. أنشئ أصول فيديو احترافية على الفور؛ من المشاهد السينمائية إلى التعليق الصوتي الشبيه بالبشر، دون أن تغادر المنصة.
أنشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي باستخدام أفاتارات واقعية
مولّد أفاتار بالذكاء الاصطناعي من HeyGen ينشئ أفاتارات رقمية واقعية انطلاقاً من الصور أو الفيديوهات أو الموجّهات المخصّصة. استخدم الأفاتارات الجاهزة أو أنشئ أفاتارك الخاص، ثم خصّص التعابير والإيماءات والملابس والخلفيات والحركة لتناسب أي أسلوب بصري، بما في ذلك إمكانات استبدال الوجوه الواقعية بالذكاء الاصطناعي.
أفاتار صوري
حوّل صورة ثابتة واحدة فوراً إلى فيديو ديناميكي كامل الحركة. أضف الحياة إلى أي صورة شخصية من خلال مزامنة صوت طبيعية، وتعابير وجه معبّرة، وحركات يد واقعية باستخدام تقنية الصور المتحدثة بالذكاء الاصطناعي.
أفاتار عام
اختر من مكتبتنا المتنوعة من أفاتارات الذكاء الاصطناعي الجاهزة عالية الجودة. أنشئ فورًا فيديوهات احترافية وجذابة لأعمالك أو دوراتك التدريبية أو وسائل التواصل الاجتماعي، دون الحاجة إلى إعداد كاميرا أو إضاءة أو استوديو بنفسك.
التوأم الرقمي
صوّر مقطع فيديو قصير لنفسك لإنشاء نسخة رقمية عالية الواقعية تشبهك في الشكل والحركة والصوت تمامًا. وسّع حضور علامتك الشخصية وإنتاج المحتوى بسلاسة، حتى لا تضطر إلى التسجيل أمام الكاميرا مرة أخرى.
مترجم فيديو بالذكاء الاصطناعي لأي لغة
تحدّث بأكثر من 175 لغة ولهجة بنقرة واحدة. حمّل فيديو وسيقوم مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGenمترجم الفيديوبترجمته إلى لغة أخرى مع مزامنة طبيعية لحركة الشفاه وترجمة نصية تحافظ على صوت المتحدث الأصلي ونبرته وإيقاعه. لا حاجة لإعادة التسجيل أو توظيف ممثلين صوتيين أو مزامنة الصوت يدويًا. فقط سرعة ودقة واتساق في المحتوى عبر أي سوق وبأي لغة.
أكثر من 175 لغة ولهجة
ترجمات دقيقة ثقافيًا تحافظ على النبرة وأسلوب الإلقاء والشخصية.
الترجمة التلقائية للفيديوهات
حمّل مقاطع الفيديو أو استخدم واجهة برمجة التطبيقات API لدينا لتوطين مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي فوراً لجمهور عالمي وعلى نطاق واسع.
استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه
حافظ على اتساق صوتك عبر اللغات باستخدام استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعي.
أنشئ وحرّر مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي بسهولة مع الاستوديو بالذكاء الاصطناعي
يجب أن يكون إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي بسيطًا مثل كتابة مستند؛ يوفّر AI Studio، محرر الفيديو المعتمد على النصوص لدينا، تجربة سلسة من المسودة الأولى حتى الفيديو النهائي. صُمّم ليقدّم تجربة سرد قصصي تضع الإنسان أولًا، حتى لا تضطر أبدًا للمساومة بين السرعة والجودة والأصالة.
واجهة سهلة الاستخدام تتيح لك توجيه مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي وتحسينها وتخصيصها بسهولة، سواء كنت مبتدئًا أو منشئ محتوى محترفًا أو مؤسسة
قصة عميل مميزة
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."
ستيف سووري
مصمم وسائط تعليمية في Miro
10 مرات
زيادة في سرعة إنتاج الفيديو
5x
زيادة في إنشاء الفيديو
مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والبساطة والسرعة
اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر صانعات الفيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكارًا.
التعلّم والتطوير
أنشئ تجارب تدريب مخصّصة تغطي كل شيء من الامتثال إلى تطوير الموظفين وتنمية المهارات المستمرة. منصّة الفيديو بالذكاء الاصطناعي لدينا تتيح لك توسيع نطاق التعلّم المؤثّر بسهولة دون التضحية بالجودة أو السرعة.
التسويق
أنشئ مقاطع فيديو احترافية عند الطلب. باستخدام نص مكتوب وبضع نقرات فقط، يمكنك تحويل أي أصل، من ملفات PDF إلى المدوّنات والعروض التقديمية، إلى محتوى فيديو جذاب ومتوافق مع هوية علامتك التجارية في أي وقت، دون تجاوز ميزانيتك.
المبيعات
قدّم تواصلاً شخصياً على نطاق واسع، من استكشاف العملاء المحتملين إلى المتابعات وعروض المنتجات. تساعد HeyGen مندوبي المبيعات على التميّز في صناديق الوارد المزدحمة، وتسريع دورات إبرام الصفقات، وبناء علاقات أقوى مع العملاء.
استخدم HeyGen API لدمج إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي بسلاسة في سير عملك
واجهة برمجة تطبيقات بنظام الدفع حسب الاستخدام لإنشاء مقاطع فيديو باستخدام Video Agent، وترجمة الفيديوهات عبر Video Translation، وإنشاء الكلام باستخدام نماذج تحويل النص إلى كلام، وتسريع سير عملك من خلال إنشاء الأفاتارات، وإنشاء الفيديوهات عبر Studio API، وبناء القوالب
معتمد لاستيفاء معايير الأمان والامتثال العالمية
الأسئلة الشائعة
ما هي مولدات الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟
مولدات الفيديو بالذكاء الاصطناعي هي أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بإنشاء مقاطع فيديو انطلاقًا من موجّه نصي، أو نصوص وصور، أو من نصوص مكتوبة. تعمل هذه الأدوات بالذكاء الاصطناعي مثل محرر فيديو ذكي، حيث تحوّل الموجّهات إلى فيديوهات بالذكاء الاصطناعي أو مقاطع فيديو مميزة وفعّالة وواقعية، دون الحاجة إلى مهارات متقدمة في تحرير الفيديو.
ما هو أفضل مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي؟
HeyGen هي منصة رائدة على الإنترنت لإنشاء الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، مصممة للمتخصصين والمسوقين الذين يبحثون عن طريقة بسيطة وفعّالة لإنشاء المحتوى. تتيح لك إنتاج فيديوهات تسويقية جذابة باستخدام قوالب جاهزة أو موجّهات نصية، مما يجعل من السهل إنشاء فيديوهات بأي صيغة تناسب وسائل التواصل الاجتماعي أو احتياجات الأعمال.
كيف تنشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي لنفسك؟
حمّل مقطعًا قصيرًا أو صورة مرجعية، ثم اكتب النص الذي تريده في HeyGen. سيقوم النظام بإنشاء فيديو بحركة وصوت واقعيين بالذكاء الاصطناعي. يمكنك تحريك الأفاتار، وضبط التنسيق، وإنشاء فيديوهات توضيحية أو مقاطع مخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي باستخدام أدوات تحرير مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
هل HeyGen أداة مجانية لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟
نعم. توفر HeyGen خطة مجانية تدعم تحويل النص إلى فيديو وإنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. تتضمن الخطط المدفوعة إمكانات متقدمة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وخيارات محرر الفيديو، ودعمًا لعدة صيغ، وذلك بحسب منتج الذكاء الاصطناعي والنموذج الذي تختاره.
ما أنواع المدخلات التي يمكنني استخدامها لإنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي في HeyGen؟
يمكنك إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي باستخدام النصوص والصور، أو الصور الجاهزة، أو الملفات الصوتية. يمكن لـ HeyGen تحويل النص إلى فيديوهات تعريفية أو شروحية باستخدام قوالب تسهّل عليك إنشاء محتوى مؤثر ونشره بصيغ وأنماط متعددة.
هل يمكنني تحويل الصوت إلى فيديو باستخدام HeyGen؟
نعم، يمكنك تحويل الصوت إلى فيديو باستخدام HeyGen.
قم برفع ملف الصوت الخاص بك، وسيقوم نظام HeyGen المدعوم بالذكاء الاصطناعي بإنشاء الفيديوهات تلقائياً. يعمل على مزامنة الصوت مع العناصر البصرية لإنشاء أفاتارات واقعية بالذكاء الاصطناعي ومقاطع فيديو، مما يجعله مثالياً للبودكاست، وفيديوهات الشرح، والمحتوى التعليمي الذي يحتاج إلى سياق بصري.
هل يمكنني استخدام ميزة تحويل النص إلى فيديو لعروض الأعمال على HeyGen؟
نعم. باستخدام ميزة تحويل النص إلى فيديو من HeyGen، يمكنك إنشاء فيديوهات وشروحات جذابة وشرائح عرض من أي موجّه نصي. يساعدك مولّد الصور بالذكاء الاصطناعي وقوالب الفيديو على إنشاء الفيديوهات ونشرها فورًا بالشكل الذي تفضّله لأغراض التسويق أو التدريب أو عروض المنتجات.
هل يمكن أن تحل مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي محل إنتاج الفيديو التقليدي؟
نعم. يمكن للفيديوهات بالذكاء الاصطناعي التي تُنشأ باستخدام HeyGen أن تحل محل أساليب الإنتاج التقليدية تمامًا في معظم احتياجات الأعمال والتسويق والتدريب.
يمكنك تحريك المشاهد، وإضافة الحركة، وإنشاء فيديو بمظهر احترافي. يساعد ذلك المبدعين على نشر الفيديوهات بسرعة أكبر، مع إبقاء جميع التعديلات ضمن سير عمل فيديو واحد بسيط، قابل للتوسّع، وفعّال من حيث التكلفة.
كيف يمكنني إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي دون خبرة في المونتاج؟
يمكنك إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي دون أي مهارات في تحرير الفيديو باستخدام واجهة HeyGen البسيطة. حمّل النصوص والصور، واختر قالب الفيديو، ودَع الذكاء الاصطناعي ينشئ فيديوك المعتمد على الذكاء الاصطناعي تلقائياً. سهولة استخدامه تساعد أي شخص على إنتاج فيديوهات مؤثرة بسرعة.
كيف يمكن إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي باستخدام HeyGen؟
لإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي في HeyGen، اختر أفاتارًا، ثم الصق النص الذي تريد أن يقوله (أو حمّل عرضًا تقديميًا)، واختر الصوت واللغة. بعد ذلك عدّل العناصر البصرية والعلامة التجارية لتناسب أسلوبك، ثم اضغط على إنشاء وصدّر الفيديو النهائي.
هل يمكنني إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي باستخدام صورة مرجعية مع HeyGen؟
نعم. حمّل صورة مرجعية إلى HeyGen وأنشئ فيديوهات بالذكاء الاصطناعي تبدو طبيعية. يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لتحريك الأفاتارات أو ضبط التعابير، لإنشاء فيديوهات شرح مخصصة أو مقاطع تحمل هوية علامتك التجارية مع حركة واقعية ومزامنة دقيقة للصوت.
ما أنواع مقاطع الفيديو التي يمكنني إنشاؤها باستخدام مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟
منصة HeyGen لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء فيديوهات الشرح، وعروض التسويق والمبيعات الترويجية، وعروض المنتجات، ومحتوى التدريب والإعداد للموظفين الجدد، وفيديوهات التواصل المخصصة، ومقاطع وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام أفاتارات واقعية بالذكاء الاصطناعي، وأصوات طبيعية بالذكاء الاصطناعي، وترجمة متعددة اللغات لإنتاج الفيديوهات بسرعة وعلى نطاق واسع.
كم يستغرق إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي؟
HeyGen سريعة جدًا، ويتم إنشاء العديد من مقاطع الفيديو في غضون دقيقة واحدة. إذا كان الفيديو أطول، أو يستخدم عددًا أكبر من المشاهد، أو يتضمن مؤثرات أكثر تعقيدًا، فقد يستغرق وقتًا أطول قليلًا، لكنه عادةً ما يكتمل خلال بضع دقائق فقط.
هل يمكنني إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي لمنصة TikTok أو لوسائل التواصل الاجتماعي باستخدام HeyGen؟
بالتأكيد. أداة HeyGen لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت تتيح لك إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي دون أي خبرة في المونتاج. اختر قالب فيديو، أضف تعليقًا صوتيًا بالذكاء الاصطناعي، وخصص الفيديو للحصول على محتوى تسويقي جذاب على TikTok أو غيره من المنصات. من السهل إنشاء المحتوى ونشره فورًا.
هل مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen آمن وملتزم بالمعايير الأخلاقية؟
نعم. HeyGen تحافظ على أمان بياناتك وتُنشئ الأفاتارات بطريقة مسؤولة. أنت تملك مقاطع الفيديو والمواد البصرية المُنشأة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح لك نشر محتوى للتسويق أو التدريب بثقة، مع علمك بأن موادك يتم إنتاجها بشكل أخلاقي وآمن.
