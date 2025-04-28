مولّد مقاطع قصيرة بالذكاء الاصطناعي لمحتوى رائج

حوّل الأفكار أو النصوص أو الروابط أو المقاطع الصوتية إلى مقاطع اجتماعية احترافية باستخدام مولّد الريلز بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. أنشئ تلقائياً تعديلات متفاعلة مع الصوت، وعناوين فرعية، وقوالب جاهزة للمنصات المختلفة، ونسخاً محلية بلغات متعددة، من دون كاميرات أو محرّرين، فقط فيديوهات قصيرة جاهزة للنشر.

١٢٩٬١٥١٬١١٤فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٧٣٧أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٤٤٤فيديوهات تمت ترجمتها
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.
مقاطع اجتماعية مدفوعة بالاتجاهات الرائجة

Capture trends fast. Paste a prompt or upload a clip and generate vertical reels that match trending formats, maximizing reach and engagement with minimal turnaround.

ريلز للمنتجات والتجارة

Turn product pages or catalog links into shoppable short videos. HeyGen pulls product imagery, creates highlight scenes, and outputs multiple ad variants for testing.

ترويج الموسيقى وإطلاق كلمات الأغاني

Create audio-reactive lyric reels by uploading tracks and lines with our AI tool. The engine times captions and visuals to phrasing and beat so lyric drops feel cinematic and shareable.

محتوى تعليمي قصير

Convert lesson scripts, tips, and how-tos into short, captioned reels for faster learner engagement. Localize content via the video translator for global courses and L&D programs.

إعادة توظيف المحتوى من قبل المبدعين وإخراج الدفعات

Transform long-form videos, live streams, or podcasts into dozens of short reels automatically using our free AI reel generator. Batch generation and API workflows let creators publish consistent content quickly with the help of our free AI reels maker.

أبرز فعاليات الحدث ودورات الأداء

Generate concert visuals, DJ loops, or festival promos that match live energy. Export performance-ready loops in high quality for LED screens and VJ setups.

لماذا يُعد HeyGen أفضل مولّد ريلز بالذكاء الاصطناعي

تجمع HeyGen بين إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتقدّم، وتحليل الصوت، وسير العمل المعتمد على القوالب لإنتاج مقاطع قصيرة لافتة للانتباه في دقائق. يحصل المبدعون والفرق على جودة متسقة، وسرعة في التجربة والتعديل، وتوطين مدمج بحيث يحقق كل حملة أداءً قويًا على مستوى العالم.

إنشاء مقاطع سريعة

أنشئ مقاطع Reels احترافية خلال دقائق من خلال موجّه واحد أو نص مكتوب أو رابط، باستخدام مولّد مقاطع Reels المجاني بالذكاء الاصطناعي. تقوم HeyGen بأتمتة اختيار المشاهد، وضبط الإيقاع، وإضافة الترجمات، بحيث ينتقل المبدعون من الفكرة إلى محتوى جاهز للنشر بسرعة أكبر بكثير.

مصمم لمنحك تحكماً إبداعياً كاملاً

اختر الأنماط البصرية، واضبط الحركة والألوان، واستبدل اللقطات، أو قم بضبط الترجمة والتوقيت بدقة. HeyGen يمنحك مستوى عالياً من التحكم دون الحاجة إلى برامج مونتاج معقدة أو جداول زمنية للتحرير.

التوسّع عبر المنصات واللغات

صدّر نسخاً محسّنة لكل منصة من TikTok وInstagram Reels وYouTube Shorts أو الإعلانات المدفوعة على الشبكات الاجتماعية باستخدام أداة صناعة الريلز لدينا. ترجم النصوص باستخدام أداة ترجمة الفيديو مع الحفاظ على دقة مزامنة الشفاه وتوقيت الترجمات للوصول إلى جمهور عالمي باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي لدينا.

من نص بالذكاء الاصطناعي إلى إنتاج ريل احترافي

HeyGen تحلل النص أو الموجّه أو الصفحة المرتبطة، وتُنشئ لوحة سردية قابلة للتحرير لمشاهد تتوافق مع النبرة والهدف، مما يتيح لك تخصيص المحتوى الخاص بك. يقوم مُنشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي باختيار اللقطات وحركة الكاميرا والتوقيت لبناء مقطع متماسك يتبع سردك مع الحفاظ على كلماتك الأصلية.

script to video

مرئيات تتفاعل مع الصوت وتحرير يعتمد على الإيقاع

حمّل مقطعاً صوتياً، وسيقوم HeyGen بتحليل الإيقاع والنبض والطاقة لقيادة عمليات المونتاج والانتقالات والمؤثرات البصرية. أنشئ مقاطع قصيرة تنبض مع موسيقاك، وتبرز اللحظات القوية، وتطابق الجُمل الموسيقية للحصول على محتوى قصير أكثر جاذبية.

Audio reactive visuals

ترجمة ذكية للنصوص على الشاشة والتعليقات الصوتية وتوطين المحتوى

أنشئ تلقائياً الترجمات النصية والتعليق الصوتي لفيديو الريل الخاص بك. يدعم النظام استنساخ الصوت والسرد بعدة لغات، كما أن مترجم الفيديو يعيد إنتاج الإلقاء بلغات أخرى بحيث تبدو الريلات المترجمة طبيعية وملائمة في وقتها.

Voice cloning

أدوات سريعة للتخصيص وإعادة المزج

استبدل لقطات b-roll التي يختارها الذكاء الاصطناعي بلقطاتك الخاصة، وغيّر الأنماط، أو طبّق تعديلات دقيقة باستخدام موجّهات بسيطة. دمج تحويل الصور إلى فيديو أو استبدال الوجوه لإنشاء مقاطع تعتمد على الشخصيات، واستخدم مزامنة الشفاه لتحقيق مواءمة أدق في الأداء.

motion graphics photos to video

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصّة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالإمكانات المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام مولّد الريلز بالذكاء الاصطناعي

أنشئ مقاطع Reels من الفكرة إلى ملف جاهز للنشر في أربع خطوات واضحة.

الخطوة 1

ألصق موجّهًا أو رابطًا أو حمّل ملفًا صوتيًا

أدخل فكرتك، أو أضف رابط منتج، أو الصق نصاً، أو حمّل مقطعاً صوتياً لإنشاء الريلز بسهولة. تقوم HeyGen بتحليل المحتوى والبيانات الوصفية والصوت لإعداد لوحة قصة للريل الخاص بك، لتعمل كأداة تحرير فيديو قوية.

الخطوة 2

اختر أسلوباً وتنسيقاً مناسباً للمنصة

اختر إعدادات بصرية جاهزة أو مظهراً مخصصاً، ثم حدّد نسبة العرض إلى الارتفاع العمودية أو المربعة أو الأفقية والمهيأة لـ TikTok أو Instagram أو Shorts. HeyGen يجهّز تلقائياً نسخاً مخصّصة لكل منصة.

الخطوة 3

حسّن العناصر البصرية والتوقيت

حرّر المشاهد، واستبدل اللقطات، واضبط الإيقاع، وحدد أنماط الترجمة النصية. استخدم موجّهات بسيطة أو أدوات الضبط المتقدّمة لتغيير الحركة أو الألوان أو التركيز من دون الحاجة إلى جداول زمنية معقّدة.

الخطوة 4

أنشئ وانشر

قم بإخراج المقطع النهائي بصيغة MP4 وصدّر نسخاً محسّنة لكل منصة. استخدم وضع المعالجة الدفعية أو واجهة API لإنشاء عدة نسخ مختلفة ونسخ محلية بلغات متعددة باستخدام أداة ترجمة الفيديو.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مولّد الريلز بالذكاء الاصطناعي وكيف يساعد صُنّاع المحتوى؟

مولّد الريلز بالذكاء الاصطناعي يستخدم إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي لتحويل الأفكار أو النصوص أو الروابط أو الملفات الصوتية إلى مقاطع فيديو قصيرة. تقوم HeyGen بأتمتة عملية المونتاج، وإضافة الترجمات، وضبط إعدادات المنصات المختلفة بحيث يتمكن صانعو المحتوى من إنتاج عدد أكبر من الريلز بسرعة أكبر، واختبار نسخ متعددة، والحفاظ على هوية بصرية متسقة دون الحاجة إلى توظيف محرري فيديو.

كيف أجعل الريلز الخاصة بي تتفاعل مع الصوت باستخدام HeyGen؟

حمّل المقطع الصوتي الخاص بك أو اربط ملفك الصوتي، وسيقوم HeyGen بتحليل الإيقاع والنبض والمقاطع لاستخدامها في تحديد القصّات والانتقالات وشدة العناصر البصرية. يمكنك إبراز لحظات الذروة، وضبط الترجمة لتتوافق مع الجمل الموسيقية، أو ربط المسارات الصوتية بالمؤثرات لإنشاء عناصر بصرية متفاعلة مع الصوت في الريلز الخاصة بك باستخدام الذكاء الاصطناعي.

هل يمكنني تحويل رابط منتج أو مقالة مدونة إلى مقطع ريل؟

نعم. الصق رابط URL وسيقوم HeyGen، صانع الريلز المجاني بالذكاء الاصطناعي، باستخراج الصور والنصوص والأقسام الرئيسية لإنشاء مخطط قصير للفيديو. يقوم مولّد الريلز بالذكاء الاصطناعي بترتيب المشاهد، وإضافة التسميات التوضيحية، وإنتاج فيديو جاهز للنشر على وسائل التواصل يمكنك تحسينه وتصديره.

هل يدعم HeyGen الترجمات النصية وميزات تسهيل الوصول؟

بالتأكيد، محرر الفيديو لدينا مصمَّم لتبسيط عملية الإبداع لديك. HeyGen ينشئ تلقائياً ترجمات دقيقة وأنماطاً للعناوين الفرعية مهيأة للمشاهدة على الأجهزة المحمولة. يمكنك تعديل التوقيت، والأسلوب، واللغة، وسيقوم النظام بتصدير ملفات الترجمة أو تضمين العناوين داخل الفيديو حسب الحاجة.

هل يمكنني تكييف الريلز لتناسب بلدانًا أخرى؟

نعم. استخدم أداة ترجمة الفيديو المدمجة لترجمة النصوص والتعليقات، وإنشاء تعليقات صوتية محلية، مع الحفاظ على التوقيت ومزامنة الشفاه. يتيح لك ذلك نشر مقاطع قصيرة مكيّفة ثقافيًا بسرعة مع الحفاظ على نفس الموجّه الإبداعي.

ما خيارات التخصيص المتاحة للأسلوب البصري؟

اختر من قوالب سينمائية، أو محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC)، أو عرض المنتجات، أو الرسوم المتحركة، أو القوالب المخصصة للعلامة التجارية. عدّل الألوان والحركة والعناصر التراكبية والطباعة والانتقالات. استبدل الأصول بالذكاء الاصطناعي بلقطاتك الخاصة عبر أدوات تحويل الصور إلى فيديو أو من خلال الرفع المباشر.

هل يناسب مولّد الريلات بالذكاء الاصطناعي الإعلانات المدفوعة على وسائل التواصل الاجتماعي؟

نعم. HeyGen يقدّم تنسيقات خاصة بالمنصات وملفات MP4 عالية الجودة مُحسّنة للحملات الإعلانية المدفوعة. يسهّل وضع الدفعات إنشاء عدة نسخ من الإعلانات لاختبار A/B وتحسين الأداء.

ما مدى سرعة عملية الإنشاء والمعالجة؟

تُنشأ معظم المقاطع القصيرة خلال دقائق، وذلك بحسب الطول ودرجة التعقيد. يتيح المعالجة الدفعية وأتمتة العمل عبر الـAPI التعامل مع أحجام عمل أكبر وتحقيق سرعة في الإنجاز للفرق التي تنشئ العديد من النُسخ المختلفة.

هل يمكنني استخدام صوتي الخاص أو أفاتار منشئي المحتوى في الريلز؟

نعم. يمكنك رفع صوت أو استنساخه للتعليق الصوتي، واستخدام أفاتارات مخصصة أو منشئين مخصصين لعرض مقاطع الريلز الخاصة بك. يمكنك دمج تبديل الوجوه أو عناصر الأفاتار للحصول على موهبة متكررة عبر الحملة باستخدام قوالبنا القابلة للتخصيص.

من يملك مقاطع الفيديو التي أقوم بإنشائها؟

أنت تحتفظ بالملكية الكاملة لمقاطع الفيديو التي تقوم بتصديرها. لا تدّعي HeyGen أي حقوق على محتواك، مما يضمن احتفاظك بملكية أعمالك التي تُنشئها باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا. تأكد من امتلاكك الحقوق اللازمة لأي وسائط تابعة لطرف ثالث يتم تضمينها في الفيديو.

هل توجد أدوات للمطورين من أجل الأتمتة؟

نعم. توفر HeyGen واجهات REST API، وإشعارات webhook، وميزات المعالجة الدفعية لأتمتة سير عمل تحويل الروابط إلى مقاطع، وإنشاء الكتالوجات، والنشر المجدول.

كيف يحمي HeyGen المحتوى والبيانات الخاصة بي؟

تلتزم HeyGen بممارسات أمان على مستوى المؤسسات، بما في ذلك التشفير، وضوابط الوصول، وخيارات الامتثال للفرق. تظل أصولك الإبداعية ومقاطع الفيديو التي تنشئها خاصة وآمنة.

استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

