حوّل الأفكار أو النصوص أو الروابط أو المقاطع الصوتية إلى مقاطع اجتماعية احترافية باستخدام مولّد الريلز بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. أنشئ تلقائياً تعديلات متفاعلة مع الصوت، وعناوين فرعية، وقوالب جاهزة للمنصات المختلفة، ونسخاً محلية بلغات متعددة، من دون كاميرات أو محرّرين، فقط فيديوهات قصيرة جاهزة للنشر.
Capture trends fast. Paste a prompt or upload a clip and generate vertical reels that match trending formats, maximizing reach and engagement with minimal turnaround.
Turn product pages or catalog links into shoppable short videos. HeyGen pulls product imagery, creates highlight scenes, and outputs multiple ad variants for testing.
Create audio-reactive lyric reels by uploading tracks and lines with our AI tool. The engine times captions and visuals to phrasing and beat so lyric drops feel cinematic and shareable.
Convert lesson scripts, tips, and how-tos into short, captioned reels for faster learner engagement. Localize content via the video translator for global courses and L&D programs.
Transform long-form videos, live streams, or podcasts into dozens of short reels automatically using our free AI reel generator. Batch generation and API workflows let creators publish consistent content quickly with the help of our free AI reels maker.
Generate concert visuals, DJ loops, or festival promos that match live energy. Export performance-ready loops in high quality for LED screens and VJ setups.
لماذا يُعد HeyGen أفضل مولّد ريلز بالذكاء الاصطناعي
تجمع HeyGen بين إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتقدّم، وتحليل الصوت، وسير العمل المعتمد على القوالب لإنتاج مقاطع قصيرة لافتة للانتباه في دقائق. يحصل المبدعون والفرق على جودة متسقة، وسرعة في التجربة والتعديل، وتوطين مدمج بحيث يحقق كل حملة أداءً قويًا على مستوى العالم.
أنشئ مقاطع Reels احترافية خلال دقائق من خلال موجّه واحد أو نص مكتوب أو رابط، باستخدام مولّد مقاطع Reels المجاني بالذكاء الاصطناعي. تقوم HeyGen بأتمتة اختيار المشاهد، وضبط الإيقاع، وإضافة الترجمات، بحيث ينتقل المبدعون من الفكرة إلى محتوى جاهز للنشر بسرعة أكبر بكثير.
اختر الأنماط البصرية، واضبط الحركة والألوان، واستبدل اللقطات، أو قم بضبط الترجمة والتوقيت بدقة. HeyGen يمنحك مستوى عالياً من التحكم دون الحاجة إلى برامج مونتاج معقدة أو جداول زمنية للتحرير.
صدّر نسخاً محسّنة لكل منصة من TikTok وInstagram Reels وYouTube Shorts أو الإعلانات المدفوعة على الشبكات الاجتماعية باستخدام أداة صناعة الريلز لدينا. ترجم النصوص باستخدام أداة ترجمة الفيديو مع الحفاظ على دقة مزامنة الشفاه وتوقيت الترجمات للوصول إلى جمهور عالمي باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي لدينا.
من نص بالذكاء الاصطناعي إلى إنتاج ريل احترافي
HeyGen تحلل النص أو الموجّه أو الصفحة المرتبطة، وتُنشئ لوحة سردية قابلة للتحرير لمشاهد تتوافق مع النبرة والهدف، مما يتيح لك تخصيص المحتوى الخاص بك. يقوم مُنشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي باختيار اللقطات وحركة الكاميرا والتوقيت لبناء مقطع متماسك يتبع سردك مع الحفاظ على كلماتك الأصلية.
مرئيات تتفاعل مع الصوت وتحرير يعتمد على الإيقاع
حمّل مقطعاً صوتياً، وسيقوم HeyGen بتحليل الإيقاع والنبض والطاقة لقيادة عمليات المونتاج والانتقالات والمؤثرات البصرية. أنشئ مقاطع قصيرة تنبض مع موسيقاك، وتبرز اللحظات القوية، وتطابق الجُمل الموسيقية للحصول على محتوى قصير أكثر جاذبية.
ترجمة ذكية للنصوص على الشاشة والتعليقات الصوتية وتوطين المحتوى
أنشئ تلقائياً الترجمات النصية والتعليق الصوتي لفيديو الريل الخاص بك. يدعم النظام استنساخ الصوت والسرد بعدة لغات، كما أن مترجم الفيديو يعيد إنتاج الإلقاء بلغات أخرى بحيث تبدو الريلات المترجمة طبيعية وملائمة في وقتها.
أدوات سريعة للتخصيص وإعادة المزج
استبدل لقطات b-roll التي يختارها الذكاء الاصطناعي بلقطاتك الخاصة، وغيّر الأنماط، أو طبّق تعديلات دقيقة باستخدام موجّهات بسيطة. دمج تحويل الصور إلى فيديو أو استبدال الوجوه لإنشاء مقاطع تعتمد على الشخصيات، واستخدم مزامنة الشفاه لتحقيق مواءمة أدق في الأداء.
كيفية استخدام مولّد الريلز بالذكاء الاصطناعي
أنشئ مقاطع Reels من الفكرة إلى ملف جاهز للنشر في أربع خطوات واضحة.
أدخل فكرتك، أو أضف رابط منتج، أو الصق نصاً، أو حمّل مقطعاً صوتياً لإنشاء الريلز بسهولة. تقوم HeyGen بتحليل المحتوى والبيانات الوصفية والصوت لإعداد لوحة قصة للريل الخاص بك، لتعمل كأداة تحرير فيديو قوية.
اختر إعدادات بصرية جاهزة أو مظهراً مخصصاً، ثم حدّد نسبة العرض إلى الارتفاع العمودية أو المربعة أو الأفقية والمهيأة لـ TikTok أو Instagram أو Shorts. HeyGen يجهّز تلقائياً نسخاً مخصّصة لكل منصة.
حرّر المشاهد، واستبدل اللقطات، واضبط الإيقاع، وحدد أنماط الترجمة النصية. استخدم موجّهات بسيطة أو أدوات الضبط المتقدّمة لتغيير الحركة أو الألوان أو التركيز من دون الحاجة إلى جداول زمنية معقّدة.
قم بإخراج المقطع النهائي بصيغة MP4 وصدّر نسخاً محسّنة لكل منصة. استخدم وضع المعالجة الدفعية أو واجهة API لإنشاء عدة نسخ مختلفة ونسخ محلية بلغات متعددة باستخدام أداة ترجمة الفيديو.
مولّد الريلز بالذكاء الاصطناعي يستخدم إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي لتحويل الأفكار أو النصوص أو الروابط أو الملفات الصوتية إلى مقاطع فيديو قصيرة. تقوم HeyGen بأتمتة عملية المونتاج، وإضافة الترجمات، وضبط إعدادات المنصات المختلفة بحيث يتمكن صانعو المحتوى من إنتاج عدد أكبر من الريلز بسرعة أكبر، واختبار نسخ متعددة، والحفاظ على هوية بصرية متسقة دون الحاجة إلى توظيف محرري فيديو.
حمّل المقطع الصوتي الخاص بك أو اربط ملفك الصوتي، وسيقوم HeyGen بتحليل الإيقاع والنبض والمقاطع لاستخدامها في تحديد القصّات والانتقالات وشدة العناصر البصرية. يمكنك إبراز لحظات الذروة، وضبط الترجمة لتتوافق مع الجمل الموسيقية، أو ربط المسارات الصوتية بالمؤثرات لإنشاء عناصر بصرية متفاعلة مع الصوت في الريلز الخاصة بك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
نعم. الصق رابط URL وسيقوم HeyGen، صانع الريلز المجاني بالذكاء الاصطناعي، باستخراج الصور والنصوص والأقسام الرئيسية لإنشاء مخطط قصير للفيديو. يقوم مولّد الريلز بالذكاء الاصطناعي بترتيب المشاهد، وإضافة التسميات التوضيحية، وإنتاج فيديو جاهز للنشر على وسائل التواصل يمكنك تحسينه وتصديره.
بالتأكيد، محرر الفيديو لدينا مصمَّم لتبسيط عملية الإبداع لديك. HeyGen ينشئ تلقائياً ترجمات دقيقة وأنماطاً للعناوين الفرعية مهيأة للمشاهدة على الأجهزة المحمولة. يمكنك تعديل التوقيت، والأسلوب، واللغة، وسيقوم النظام بتصدير ملفات الترجمة أو تضمين العناوين داخل الفيديو حسب الحاجة.
نعم. استخدم أداة ترجمة الفيديو المدمجة لترجمة النصوص والتعليقات، وإنشاء تعليقات صوتية محلية، مع الحفاظ على التوقيت ومزامنة الشفاه. يتيح لك ذلك نشر مقاطع قصيرة مكيّفة ثقافيًا بسرعة مع الحفاظ على نفس الموجّه الإبداعي.
اختر من قوالب سينمائية، أو محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC)، أو عرض المنتجات، أو الرسوم المتحركة، أو القوالب المخصصة للعلامة التجارية. عدّل الألوان والحركة والعناصر التراكبية والطباعة والانتقالات. استبدل الأصول بالذكاء الاصطناعي بلقطاتك الخاصة عبر أدوات تحويل الصور إلى فيديو أو من خلال الرفع المباشر.
نعم. HeyGen يقدّم تنسيقات خاصة بالمنصات وملفات MP4 عالية الجودة مُحسّنة للحملات الإعلانية المدفوعة. يسهّل وضع الدفعات إنشاء عدة نسخ من الإعلانات لاختبار A/B وتحسين الأداء.
تُنشأ معظم المقاطع القصيرة خلال دقائق، وذلك بحسب الطول ودرجة التعقيد. يتيح المعالجة الدفعية وأتمتة العمل عبر الـAPI التعامل مع أحجام عمل أكبر وتحقيق سرعة في الإنجاز للفرق التي تنشئ العديد من النُسخ المختلفة.
نعم. يمكنك رفع صوت أو استنساخه للتعليق الصوتي، واستخدام أفاتارات مخصصة أو منشئين مخصصين لعرض مقاطع الريلز الخاصة بك. يمكنك دمج تبديل الوجوه أو عناصر الأفاتار للحصول على موهبة متكررة عبر الحملة باستخدام قوالبنا القابلة للتخصيص.
أنت تحتفظ بالملكية الكاملة لمقاطع الفيديو التي تقوم بتصديرها. لا تدّعي HeyGen أي حقوق على محتواك، مما يضمن احتفاظك بملكية أعمالك التي تُنشئها باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا. تأكد من امتلاكك الحقوق اللازمة لأي وسائط تابعة لطرف ثالث يتم تضمينها في الفيديو.
نعم. توفر HeyGen واجهات REST API، وإشعارات webhook، وميزات المعالجة الدفعية لأتمتة سير عمل تحويل الروابط إلى مقاطع، وإنشاء الكتالوجات، والنشر المجدول.
تلتزم HeyGen بممارسات أمان على مستوى المؤسسات، بما في ذلك التشفير، وضوابط الوصول، وخيارات الامتثال للفرق. تظل أصولك الإبداعية ومقاطع الفيديو التي تنشئها خاصة وآمنة.
