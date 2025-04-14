محرر فيديو بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع جاهزة للنشر

حوّل المقاطع الخام إلى فيديوهات مصقولة باستخدام محرر يبدو بسيطًا وذكيًا. يتيح لك محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen قص الفيديوهات وتصحيحها وتحسينها باستخدام عناصر تحكم على مستوى النص، لتقضي وقتًا أقل في التعامل مع المخططات الزمنية ووقتًا أكثر في صناعة قصص تحصد النقرات باستخدام أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي.

١٢٩٬١٥٣٬٢٥٦فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٩١١أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٦١٩فيديوهات تمت ترجمتها
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

جرّب أداة إنشاء الفيديو من الصور مجاناً

ابدأ مجاناً
اختر أفاتارًا
تطبيق مزامنة الشفاه بعد إنشاء الفيديو
اكتب النص الذي تريد قراءته في الفيديو
اكتب بأي لغة
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
مقاطع اجتماعية قصيرة وإبرازات للمحتوى

مقاطع اجتماعية قصيرة وإبرازات للمحتوى

Turn long recordings into short, focused clips for feeds and stories using video editing tools. Use the editor to find key moments, add captions, and adjust framing so everything is scroll ready. This helps you publish frequently without rebuilding from scratch.

عروض توضيحية للمنتج وجولات لشرح المزايا والخصائص

عروض توضيحية للمنتج وجولات لشرح المزايا والخصائص

Refine product recordings into clear, helpful demos. Cut out pauses and mistakes, add callouts, and overlay text that explains key benefits. Customers can see how your product works in seconds.

التدريب والإعداد للموظفين والتحديثات الداخلية

التدريب والإعداد للموظفين والتحديثات الداخلية

Clean up screen recordings, meeting recaps, and training content into structured lessons. The AI video editor helps standardize style and audio so every video feels professional. New hires and teams can revisit online video content whenever they need.

الندوات عبر الويب والبودكاست والمحتوى القيادي الفكري

الندوات عبر الويب والبودكاست والمحتوى القيادي الفكري

Clip long form content into highlight reels, shorts, and topic based segments. Add titles and captions so each segment can live on its own. This extends the life of every webinar and interview, making them suitable for online video sharing.

الحملات التسويقية والإعلانات المدفوعة

الحملات التسويقية والإعلانات المدفوعة

Edit promo videos quickly as offers or messaging change. Swap scenes, adjust text, and test multiple hooks without re-recording. Teams can keep campaigns fresh while staying within budget.

شروحات تعليمية ومقاطع توضيحية ومحتوى دعم

شروحات تعليمية ومقاطع توضيحية ومحتوى دعم

Turn recordings into clear step by step videos. Tighten each step, add on screen instructions, and generate subtitles for global audiences. This reduces support requests and empowers user self service.

لماذا تختار HeyGen كمحرر فيديو بالذكاء الاصطناعي؟

تجمع HeyGen أدوات تحرير الفيديو المتقدّمة في مساحة عمل بسيطة عبر المتصفح. يمكنك قص الفيديو، وتغيير أسلوبه، وتوطينه خلال بضع خطوات إرشادية، من دون الحاجة لتعلّم برامج المونتاج التقليدية. تعمل بالكفاءة نفسها مع المقاطع القصيرة كما تعمل مع العروض التقديمية والحملات الكاملة.

ابدأ مجاناً
حرّر باستخدام لغة بسيطة، وليس جداول زمنية معقّدة

أجرِ التعديلات عبر إخبار المحرر بما تريد، مثل إزالة قسم أو تحديث سطر من التعليق الصوتي. HeyGen يحوّل هذه التعليمات فورًا إلى قصّات وضبطات دقيقة، مما يحافظ على سرعة سير عملك حتى إذا كنت جديدًا في المونتاج.

إصلاح الصوت والصورة في مساحة عمل واحدة

تخلّص من ضوضاء الخلفية، وحسّن الإيقاع، ونسّق العناصر البصرية بحيث يبدو كل شيء متناسقاً. يسهّل محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي الحفاظ على جودة عالية مع أقل قدر من التعديل اليدوي، مما يتيح لك تعديل الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي بكفاءة. ستبدو فيديوهاتك بالذكاء الاصطناعي مصقولة في الصورة والصوت عبر جميع المنصات.

وسّع نطاق المحتوى لكل قناة بسرعة

غيّر حجم الفيديوهات وأعد تأطيرها وأضف التسميات التوضيحية لمختلف الصيغ في خطوة واحدة باستخدام برنامج تحرير الفيديو. يمكنك تحويل فيديو واحد إلى عدة نسخ مخصّصة للبريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الداخلية. يساعدك ذلك على تعظيم نطاق الوصول لكل محتوى تقوم بإنشائه.

عناصر تحكم في التحرير معتمدة على النص

صف التعديلات التي تحتاجها، مثل قص جزء من الفيديو أو تغيير سطر من التعليق الصوتي. يطبّق المحرر قصات وضبطات دقيقة استنادًا إلى طلبك، مع احتفاظك بالتحكم الكامل لإجراء أي تحسينات إضافية على النتائج.

ابدأ مجاناً →
A woman sits on a sofa next to a chat bubble titled "Chat with Diane" describing a sofa.

صوت ذكي، وترجمات، ودبلجة صوتية

حسّن وضوح الكلام، وقلّل الضوضاء الخلفية، وأنشئ ترجمات نصية خلال بضع نقرات. يمكنك أيضًا إضافة تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي بعدة لغات من أجل تسريع عملية التوطين. يساعد ذلك في إبقاء الفيديوهات متاحة للجميع وجاهزة للمشاهدة بدون صوت.

ابدأ مجاناً →
A screen showing a presentation slide, text styling options, a woman speaking, and the word 'unforgettable'.

التصميمات البصرية، وإعادة الصياغة، والمواد الإبداعية

أعد ضبط إطار الفيديوهات إلى تنسيقات عمودية أو مربعة أو أفقية من دون فقدان العناصر الأساسية باستخدام مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي. أضف الطبقات التوضيحية والعناوين وعناصر الهوية البصرية للعلامة التجارية بحيث يتوافق كل مقطع مع هويتك البصرية. تبقى العملية بسيطة حتى عند التعامل مع عدد كبير من المخرجات.

ابدأ مجاناً →
Smiling man in a floral shirt, framed, with a "Brand Colors" palette showing blues and grays.

تصدير سريع وقوالب جاهزة متسقة مع هوية علامتك التجارية

احفظ الإعدادات المسبقة لأسلوب العلامة التجارية، والصيغ، وأنماط الترجمة النصية. طبّقها على المشاريع الجديدة للحصول على نتائج متسقة. وعندما تكون مستعدًا، صدّر فيديوهات عالية الجودة مناسبة للمنصات التي تفضّلها.

ابدأ مجاناً →
A smiling man in a blue shirt next to a UI panel showing SCORM export options with "SCORM 1.2" selected.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
play buttonWatch video
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا، وأصبح بإمكاننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
كيف يعمل

كيفية استخدام محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي

HeyGen تجعل تحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي في متناول الجميع، حتى إذا لم تتعامل من قبل مع مخطط زمني. سير العمل يوجّهك من اللقطات الخام إلى المحتوى النهائي عبر بضع خطوات واضحة.

ابدأ مجاناً
الخطوة 1

استورد الفيديو أو التسجيل الخاص بك

حمّل لقطاتك أو أضف تسجيلاً من المصدر الذي تفضّله. يقوم المحرر بإعداد نص تفريغي ونظرة عامة حتى تتمكن من مشاهدة محتواك كنص وفيديو معًا.

الخطوة 2

اختر التنسيق والإعدادات المسبقة للنمط

اختر تنسيقات الإخراج لقنواتك وطبّق إعدادات العلامة التجارية المسبقة. يحدد هذا الخطوة الخطوط والألوان وخيارات التخطيط الأساسية من البداية وفقًا لأفضل ممارسات التصميم بالذكاء الاصطناعي.

الخطوة 3

حرّر باستخدام النص وعناصر تحكم بسيطة

استخدم النص التفريغي وأوامر تعديل النص لقص المشاهد وتحريكها وضبطها. أضف العناوين، والترجمات، والانتقالات البسيطة ببضع نقرات.

الخطوة 4

عاين وصدّر وأعد توظيف المحتوى

راجع الفيديو النهائي وأجرِ التعديلات البسيطة عند الحاجة. بعد ذلك، صدّر نسختك الرئيسية بالإضافة إلى أحجام أو اتجاهات أخرى لمنصات مثل TikTok.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟

محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي هو أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على قص الفيديوهات وتحسينها وتعزيز جودتها. يقوم بأتمتة المهام مثل القص، وإعادة تأطير المشاهد، وإضافة الترجمات، وتنقية الصوت، بحيث يمكنك إنهاء المشاريع بشكل أسرع.

هل أحتاج إلى خبرة سابقة في المونتاج لاستخدام HeyGen؟

لا. تم تصميم HeyGen للمسوقين والمعلمين والفرق التي لا تمتلك خبرة تقليدية في المونتاج. تستبدل عناصر التحكم المعتمدة على النص والواجهات البسيطة الجداول الزمنية المعقدة، بحيث يمكنك التعلّم بالممارسة.

هل يمكنني استخدام محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى اجتماعي قصير؟

نعم. يمكنك إنشاء فيديوهات عمودية ومربعة مُحسّنة للخلاصات والقصص. يسهّل عليك المحرر استخراج أبرز المقاطع، وإضافة التسميات التوضيحية، وتكييف المحتوى لكل منصة.

هل يدعم HeyGen لغات متعددة للتعليقات النصية والصوت؟

نعم. يمكنك إنشاء ترجمات نصية وتعليقات صوتية بالذكاء الاصطناعي بعدة لغات من خلال video translator. يساعدك ذلك على إعادة استخدام هيكل الفيديو نفسه لمناطق وجماهير مختلفة دون إعادة التصوير.

هل يمكنني تعديل نسب الأبعاد بعد إنشاء الفيديو؟

نعم. يمكنك إعادة تنسيق المحتوى إلى وضع عمودي أو أفقي أو مربع من نفس المشروع. يظل الأشخاص والعناصر الرئيسية في المنتصف وواضحة، لذلك لن تحتاج إلى إعادة بناء عملية المونتاج من جديد.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الصوت؟

يمكن لمحرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي تقليل الضوضاء، وتنعيم مستويات الصوت، وإبراز الكلام تلقائياً. يعني ذلك أصواتاً أوضح وتجارب استماع أكثر اتساقاً دون الحاجة إلى المزج اليدوي.

هل يمكنني إضافة علامتي التجارية ومواردي الخاصة إلى مقاطع الفيديو المعدَّلة؟

نعم. يمكنك تحميل الشعارات والألوان والخطوط والوسائط التي تعكس هوية علامتك التجارية. احفظها كإعدادات مسبقة في مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي بحيث يبقى كل مشروع جديد متوافقًا بصريًا مع إرشاداتك.

هل HeyGen مناسب للتعاون بين أعضاء الفريق؟

نعم. يمكن للفرق مشاركة المشاريع، ومراجعة التعديلات، والحفاظ على اتساق قواعد الهوية البصرية للعلامة. يتيح ذلك لأشخاص مختلفين المساهمة مع بقاء المخرجات النهائية متماسكة.

ما أنواع مقاطع الفيديو الأنسب لمحرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟

مقاطع المتحدّث أمام الكاميرا، وتسجيلات الشاشة، والويبينار، وفيديوهات الشرح، وعروض المنتجات، ومقاطع الفيديو المخصّصة لوسائل التواصل الاجتماعي كلها تعمل بشكل فعّال جدًا. أي فيديو يستفيد من إيقاع أسرع، وعناوين توضيحية واضحة، وإطار بصري أفضل يُعد مناسبًا جدًا.

هل يمكنني إعادة استخدام فيديو طويل واحد وتحويله إلى عدة مقاطع أقصر؟

نعم. يمكنك إنشاء عدة مقاطع فيديو قصيرة من مصدر واحد عن طريق اختيار لقطات مميزة ونقاط جذب مختلفة باستخدام برنامج تحرير الفيديو. يتيح لك ذلك الحصول على محتوى أكثر لمشاركته مع الآخرين مع الاكتفاء بالتسجيل مرة واحدة فقط.

استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعيمترجم الفيديوذكاء اصطناعي لتحويل النص إلى فيديوتحويل الصوت إلى فيديو بالذكاء الاصطناعيمزامنة شفة بالذكاء الاصطناعيتبديل الوجوه بالذكاء الاصطناعيمولّد الصوت بالذكاء الاصطناعيإعلانات محتوى من إنشاء المستخدمين بالذكاء الاصطناعيالرابط إلى الفيديومن نص إلى فيديومولّد مقاطع الريلز بالذكاء الاصطناعيمولّد الصور الرمزية بالذكاء الاصطناعيتحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعياستنساخ الصوتمترجم فيديو يوتيوبأفاتار فيديوصانع فيديوهات يوتيوب بالذكاء الاصطناعيمولّد فيديوهات تيك توك بالذكاء الاصطناعيمولّد تسميات توضيحية بالذكاء الاصطناعيإضافة نص إلى الفيديومولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعيمولّد نصوص الفيديوأفاتار تحويل النص إلى كلامإضافة صورة إلى الفيديوضاغط فيديو بالذكاء الاصطناعي

ابدأ الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجاناً →
CTA background