حوّل المقاطع الخام إلى فيديوهات مصقولة باستخدام محرر يبدو بسيطًا وذكيًا. يتيح لك محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen قص الفيديوهات وتصحيحها وتحسينها باستخدام عناصر تحكم على مستوى النص، لتقضي وقتًا أقل في التعامل مع المخططات الزمنية ووقتًا أكثر في صناعة قصص تحصد النقرات باستخدام أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي.
Turn long recordings into short, focused clips for feeds and stories using video editing tools. Use the editor to find key moments, add captions, and adjust framing so everything is scroll ready. This helps you publish frequently without rebuilding from scratch.
Refine product recordings into clear, helpful demos. Cut out pauses and mistakes, add callouts, and overlay text that explains key benefits. Customers can see how your product works in seconds.
Clean up screen recordings, meeting recaps, and training content into structured lessons. The AI video editor helps standardize style and audio so every video feels professional. New hires and teams can revisit online video content whenever they need.
Clip long form content into highlight reels, shorts, and topic based segments. Add titles and captions so each segment can live on its own. This extends the life of every webinar and interview, making them suitable for online video sharing.
Edit promo videos quickly as offers or messaging change. Swap scenes, adjust text, and test multiple hooks without re-recording. Teams can keep campaigns fresh while staying within budget.
Turn recordings into clear step by step videos. Tighten each step, add on screen instructions, and generate subtitles for global audiences. This reduces support requests and empowers user self service.
لماذا تختار HeyGen كمحرر فيديو بالذكاء الاصطناعي؟
تجمع HeyGen أدوات تحرير الفيديو المتقدّمة في مساحة عمل بسيطة عبر المتصفح. يمكنك قص الفيديو، وتغيير أسلوبه، وتوطينه خلال بضع خطوات إرشادية، من دون الحاجة لتعلّم برامج المونتاج التقليدية. تعمل بالكفاءة نفسها مع المقاطع القصيرة كما تعمل مع العروض التقديمية والحملات الكاملة.
أجرِ التعديلات عبر إخبار المحرر بما تريد، مثل إزالة قسم أو تحديث سطر من التعليق الصوتي. HeyGen يحوّل هذه التعليمات فورًا إلى قصّات وضبطات دقيقة، مما يحافظ على سرعة سير عملك حتى إذا كنت جديدًا في المونتاج.
تخلّص من ضوضاء الخلفية، وحسّن الإيقاع، ونسّق العناصر البصرية بحيث يبدو كل شيء متناسقاً. يسهّل محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي الحفاظ على جودة عالية مع أقل قدر من التعديل اليدوي، مما يتيح لك تعديل الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي بكفاءة. ستبدو فيديوهاتك بالذكاء الاصطناعي مصقولة في الصورة والصوت عبر جميع المنصات.
غيّر حجم الفيديوهات وأعد تأطيرها وأضف التسميات التوضيحية لمختلف الصيغ في خطوة واحدة باستخدام برنامج تحرير الفيديو. يمكنك تحويل فيديو واحد إلى عدة نسخ مخصّصة للبريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الداخلية. يساعدك ذلك على تعظيم نطاق الوصول لكل محتوى تقوم بإنشائه.
عناصر تحكم في التحرير معتمدة على النص
صف التعديلات التي تحتاجها، مثل قص جزء من الفيديو أو تغيير سطر من التعليق الصوتي. يطبّق المحرر قصات وضبطات دقيقة استنادًا إلى طلبك، مع احتفاظك بالتحكم الكامل لإجراء أي تحسينات إضافية على النتائج.
صوت ذكي، وترجمات، ودبلجة صوتية
حسّن وضوح الكلام، وقلّل الضوضاء الخلفية، وأنشئ ترجمات نصية خلال بضع نقرات. يمكنك أيضًا إضافة تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي بعدة لغات من أجل تسريع عملية التوطين. يساعد ذلك في إبقاء الفيديوهات متاحة للجميع وجاهزة للمشاهدة بدون صوت.
التصميمات البصرية، وإعادة الصياغة، والمواد الإبداعية
أعد ضبط إطار الفيديوهات إلى تنسيقات عمودية أو مربعة أو أفقية من دون فقدان العناصر الأساسية باستخدام مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي. أضف الطبقات التوضيحية والعناوين وعناصر الهوية البصرية للعلامة التجارية بحيث يتوافق كل مقطع مع هويتك البصرية. تبقى العملية بسيطة حتى عند التعامل مع عدد كبير من المخرجات.
تصدير سريع وقوالب جاهزة متسقة مع هوية علامتك التجارية
احفظ الإعدادات المسبقة لأسلوب العلامة التجارية، والصيغ، وأنماط الترجمة النصية. طبّقها على المشاريع الجديدة للحصول على نتائج متسقة. وعندما تكون مستعدًا، صدّر فيديوهات عالية الجودة مناسبة للمنصات التي تفضّلها.
كيفية استخدام محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي
HeyGen تجعل تحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي في متناول الجميع، حتى إذا لم تتعامل من قبل مع مخطط زمني. سير العمل يوجّهك من اللقطات الخام إلى المحتوى النهائي عبر بضع خطوات واضحة.
حمّل لقطاتك أو أضف تسجيلاً من المصدر الذي تفضّله. يقوم المحرر بإعداد نص تفريغي ونظرة عامة حتى تتمكن من مشاهدة محتواك كنص وفيديو معًا.
اختر تنسيقات الإخراج لقنواتك وطبّق إعدادات العلامة التجارية المسبقة. يحدد هذا الخطوة الخطوط والألوان وخيارات التخطيط الأساسية من البداية وفقًا لأفضل ممارسات التصميم بالذكاء الاصطناعي.
استخدم النص التفريغي وأوامر تعديل النص لقص المشاهد وتحريكها وضبطها. أضف العناوين، والترجمات، والانتقالات البسيطة ببضع نقرات.
راجع الفيديو النهائي وأجرِ التعديلات البسيطة عند الحاجة. بعد ذلك، صدّر نسختك الرئيسية بالإضافة إلى أحجام أو اتجاهات أخرى لمنصات مثل TikTok.
محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي هو أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على قص الفيديوهات وتحسينها وتعزيز جودتها. يقوم بأتمتة المهام مثل القص، وإعادة تأطير المشاهد، وإضافة الترجمات، وتنقية الصوت، بحيث يمكنك إنهاء المشاريع بشكل أسرع.
لا. تم تصميم HeyGen للمسوقين والمعلمين والفرق التي لا تمتلك خبرة تقليدية في المونتاج. تستبدل عناصر التحكم المعتمدة على النص والواجهات البسيطة الجداول الزمنية المعقدة، بحيث يمكنك التعلّم بالممارسة.
نعم. يمكنك إنشاء فيديوهات عمودية ومربعة مُحسّنة للخلاصات والقصص. يسهّل عليك المحرر استخراج أبرز المقاطع، وإضافة التسميات التوضيحية، وتكييف المحتوى لكل منصة.
نعم. يمكنك إنشاء ترجمات نصية وتعليقات صوتية بالذكاء الاصطناعي بعدة لغات من خلال video translator. يساعدك ذلك على إعادة استخدام هيكل الفيديو نفسه لمناطق وجماهير مختلفة دون إعادة التصوير.
نعم. يمكنك إعادة تنسيق المحتوى إلى وضع عمودي أو أفقي أو مربع من نفس المشروع. يظل الأشخاص والعناصر الرئيسية في المنتصف وواضحة، لذلك لن تحتاج إلى إعادة بناء عملية المونتاج من جديد.
يمكن لمحرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي تقليل الضوضاء، وتنعيم مستويات الصوت، وإبراز الكلام تلقائياً. يعني ذلك أصواتاً أوضح وتجارب استماع أكثر اتساقاً دون الحاجة إلى المزج اليدوي.
نعم. يمكنك تحميل الشعارات والألوان والخطوط والوسائط التي تعكس هوية علامتك التجارية. احفظها كإعدادات مسبقة في مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي بحيث يبقى كل مشروع جديد متوافقًا بصريًا مع إرشاداتك.
نعم. يمكن للفرق مشاركة المشاريع، ومراجعة التعديلات، والحفاظ على اتساق قواعد الهوية البصرية للعلامة. يتيح ذلك لأشخاص مختلفين المساهمة مع بقاء المخرجات النهائية متماسكة.
مقاطع المتحدّث أمام الكاميرا، وتسجيلات الشاشة، والويبينار، وفيديوهات الشرح، وعروض المنتجات، ومقاطع الفيديو المخصّصة لوسائل التواصل الاجتماعي كلها تعمل بشكل فعّال جدًا. أي فيديو يستفيد من إيقاع أسرع، وعناوين توضيحية واضحة، وإطار بصري أفضل يُعد مناسبًا جدًا.
نعم. يمكنك إنشاء عدة مقاطع فيديو قصيرة من مصدر واحد عن طريق اختيار لقطات مميزة ونقاط جذب مختلفة باستخدام برنامج تحرير الفيديو. يتيح لك ذلك الحصول على محتوى أكثر لمشاركته مع الآخرين مع الاكتفاء بالتسجيل مرة واحدة فقط.
