90٪

معدل إكمال الفيديو

25٪

زيادة في معدلات الإكمال

10 مرات

زيادة في سرعة إنتاج الفيديو

10-15

اللغات لكل فيديو

80%

خفض في تكاليف الترجمة

1,000€

تم توفيره لكل دقيقة من الفيديو

كيف تبتكر أبرز العلامات التجارية في العالم باستخدام HeyGen

اكتشف لماذا يستخدم أكثر من 100,000 من أبرز العلامات التجارية حول العالم HeyGen لإنشاء مقاطع فيديو في دقائق، مما يقلل وقت الإنتاج، ويخفض التكاليف، ويزيد حجم المخرجات دون المساس بالجودة.

أكبر الشركات في العالم تثق بـ HeyGen
شعار Wondershare
شعار Atlassian
شعار HubSpot
شعار Miro
شعار Salesforce
شعار HBO
شعار Lemonade
شعار HP
شعار Duolingo
ليزا أنوغووم نار
Avatar Video

ليزا أنوغووم نار

اكتشف كيف استخدمت Lisa Anugwom Narh منصة HeyGen لتحويل خبرتها إلى عمل ناجح في مجال التواصل، وإنشاء الفيديوهات بسهولة، وتوسيع نطاق تأثيرها بسلاسة.

أنا أحب القطط السعيدة
Video TranslationAvatar Video

أنا أحب القطط السعيدة

اكتشف كيف توسعت Happy Cats عالميًا باستخدام HeyGen، من خلال إنشاء محتوى فيديو متعدد اللغات أسرع بـ5 مرات مع خفض التكاليف والوصول إلى جماهير جديدة.

Lattice
Personalized Video

Lattice

اكتشف كيف تستفيد Lattice من مقاطع الفيديو المُنشأة بالذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة انضمام سلسة وتعزيز التفاعل. أنشئ مقاطع فيديو عالية الجودة بالذكاء الاصطناعي بسهولة مع HeyGen.

Reply.io
Avatar Video

Reply.io

اكتشف كيف تستخدم Reply.io أدوات HeyGen بالذكاء الاصطناعي لتبسيط حملات الفيديو، وتعزيز التفاعل، وتخصيص التواصل مع العملاء لتحقيق نتائج مبيعات أفضل.

مشاريع الذكاء الاصطناعي الذكية
Avatar Video

مشاريع الذكاء الاصطناعي الذكية

تعرّف كيف استخدمت AI Smart Ventures أدوات HeyGen بالذكاء الاصطناعي للارتقاء بأعمالها، من خلال ابتكار حلول مؤثرة تعتمد على أحدث تقنيات الفيديو.

مُفضَّل
UGC Ads

مُفضَّل

اكتشف لماذا لجأت Favoured إلى قدرات HeyGen في إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي لتوسيع إنتاج المحتوى، مما أدى إلى اختبارات إبداعية أكثر دقة وحملات تسويقية أكثر فعالية.

أطلق العنان لقصتك

انضم إلى العلامات التجارية التي تنشئ محتوى فيديو أكثر بمقدار 10 أضعاف مع تقليل وقت الإنتاج وتكلفته باستخدام HeyGen.

معتمد لاستيفاء معايير الأمان والامتثال العالمية

لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات.

ما الذي يمكن أن تتعلمه الشركات من دراسات الحالة حول الذكاء الاصطناعي التي تستخدم تقنية HeyGen؟

تُظهر دراسات حالات استخدام HeyGen بالذكاء الاصطناعي كيف تقلّل الشركات من وقت الإنتاج، وتوسّع نطاق المحتوى عالميًا، وتعزّز الإبداع. تُنهي الفرق إنتاج الفيديوهات خلال ساعات، وتقدّم الوكالات أعمالها بعدة لغات، وتُحيي العلامات التجارية حملاتها باستخدام الأفاتارات، مما يخفّض التكاليف مع تمكين سرد قصصي قابل للتوسّع وعالي الجودة عبر مختلف الأسواق.

كيف أظهرت دراسات الحالة في التسويق بالذكاء الاصطناعي تحسّن التفاعل والعائد على الاستثمار باستخدام HeyGen؟

تُظهر دراسات HeyGen للحالات العملية في مجال الذكاء الاصطناعي كيف يحقق الفيديو المخصص والقابل للتوسّع تفاعلاً أقوى وعائداً أعلى على الاستثمار. فقد ضاعفت العلامات التجارية معدلات التحويل والاحتفاظ من خلال فيديوهات الإعداد والترحيب، وحققت تفاعلاً أعلى بثلاثة أضعاف عبر الحملات المخصصة، ووسّعت حضورها العالمي بمحتوى متعدد اللغات، مما يثبت أن HeyGen تمكّن فرق التسويق من توسيع نطاق التخصيص، وخفض التكاليف، وتعظيم الأثر.

ما النتائج التي تظهرها دراسات حالة الذكاء الاصطناعي في التعليم عند استخدام HeyGen للتدريب والتعلّم؟

تستعرض دراسات حالة HeyGen في مجال التعليم بالذكاء الاصطناعي كيف تعزّز المؤسسات والشركات نتائج التعلّم. تتيح الأفاتارات تمثيل الأدوار لممارسة المهارات، وتعمل المؤسسات على تحديث برامج التدريب على الامتثال، وتسرّع فرق الرعاية الصحية إنشاء المحتوى الطبي، ويقدّم المعلّمون دروساً متعددة اللغات، مما يجعل التدريب أكثر تفاعلاً وقابلية للتوسّع وفعالية عبر المدارس والشركات وبرامج التطوير المهني.

كيف تستخدم دراسات حالات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية HeyGen لتحسين التواصل وتقليل التكاليف؟

تُظهر دراسات HeyGen حول حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية كيف يطوّر مقدمو الخدمات التواصل، ويخفضون التكاليف، ويوسّعون نطاق الوصول. يشارك الأطباء المعرفة الطبية عبر فيديوهات توضيحية، وتُقلِّص الفرق زمن إنتاج مواد التدريب بنسبة 50%، ويُوسّع مقدمو الخدمات نطاق محتوى الشهادات متعدّد اللغات، مما يقدّم تعليماً دقيقاً وفعّال التكلفة للمرضى والمتخصصين والجمهور العالمي.

كيف استخدمت مجموعة Würth تقنية إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لتحقيق النجاح؟

تحولت Würth من التواصل الكتابي إلى التواصل المعتمد على الفيديو أولاً من خلال استخدام HeyGen لإنشاء مقاطع فيديو متعددة اللغات تعتمد على الأفاتار. خفّضت تكاليف الترجمة بنسبة 80%، وقلّصت وقت الإنتاج إلى النصف، ومكّنت الموظفين من إتقان المنصة في غضون 45 دقيقة فقط، مما جعل التدريب والرسائل العالمية أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

ما الذي يمكن أن تتعلمه الشركات من Komatsu في قصص العملاء بالذكاء الاصطناعي باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي؟

تُظهر دراسة حالة Komatsu حول الذكاء الاصطناعي كيف يمكن للشركات استخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي لتحويل التدريب والاتصال. من خلال إنشاء مقاطع فيديو متعددة اللغات، متسقة وجذابة، حسّنت Komatsu معدلات إكمال الدورات لتقترب من 90%، وعزّزت الاحتفاظ بالمعلومات، وخفّضت تكاليف الإنتاج. وتبرز تجربتهم الناجحة كيف توضح قصص عملاء الذكاء الاصطناعي حلول تعلّم قابلة للتوسّع ومتسقة مع الهوية العلامية، يمكن أن تمتد إلى ما بعد التدريب لتشمل التسويق والاتصال العالمي.

كيف حسّنت trivago نتائجها التسويقية باستخدام دراسات الحالة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen؟

تجربة trivago مع HeyGen تُظهر أن دراسات الحالة في التسويق بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تُبسّط بشكل كبير عملية تعريب الفيديو. من خلال الاستفادة من مترجمي HeyGen بالذكاء الاصطناعي والأفاتارات، تمكّنت trivago من خفض وقت ما بعد الإنتاج إلى النصف (موفّرة 3-4 أشهر)، وتعريب الإعلانات التلفزيونية بسرعة عبر 30 سوقًا، والحفاظ على هوية علامة تجارية متسقة لتقديم نتائج تسويقية قابلة للتوسّع وفعّالة وعالية الجودة.

كيف استفادت Ogilvy من أفاتارات الذكاء الاصطناعي في دراسات حالة التسويق بالذكاء الاصطناعي؟

تعاونت Ogilvy مع HeyGen لإنشاء مقاطع فيديو تسويقية قائمة على الأفاتار وتتمتع بقدرة عالية على التأثير العاطفي، مثل حملة موجهة لجيل Z تجسّد شخصية مغنٍ شهير. باستخدام أفاتارات HeyGen، أنتجوا محتوى شديد التخصيص وملائمًا محليًا على نطاق واسع، مما عزز ارتباط الجمهور، وحافظ على النبرة العاطفية، ورفع مستويات التفاعل عبر مختلف الأسواق.

