اكتشف كيف استخدمت Lisa Anugwom Narh منصة HeyGen لتحويل خبرتها إلى عمل ناجح في مجال التواصل، وإنشاء الفيديوهات بسهولة، وتوسيع نطاق تأثيرها بسلاسة.
اكتشف كيف توسعت Happy Cats عالميًا باستخدام HeyGen، من خلال إنشاء محتوى فيديو متعدد اللغات أسرع بـ5 مرات مع خفض التكاليف والوصول إلى جماهير جديدة.
اكتشف كيف تستفيد Lattice من مقاطع الفيديو المُنشأة بالذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة انضمام سلسة وتعزيز التفاعل. أنشئ مقاطع فيديو عالية الجودة بالذكاء الاصطناعي بسهولة مع HeyGen.
اكتشف كيف تستخدم Reply.io أدوات HeyGen بالذكاء الاصطناعي لتبسيط حملات الفيديو، وتعزيز التفاعل، وتخصيص التواصل مع العملاء لتحقيق نتائج مبيعات أفضل.
تعرّف كيف استخدمت AI Smart Ventures أدوات HeyGen بالذكاء الاصطناعي للارتقاء بأعمالها، من خلال ابتكار حلول مؤثرة تعتمد على أحدث تقنيات الفيديو.
تُظهر دراسات حالات استخدام HeyGen بالذكاء الاصطناعي كيف تقلّل الشركات من وقت الإنتاج، وتوسّع نطاق المحتوى عالميًا، وتعزّز الإبداع. تُنهي الفرق إنتاج الفيديوهات خلال ساعات، وتقدّم الوكالات أعمالها بعدة لغات، وتُحيي العلامات التجارية حملاتها باستخدام الأفاتارات، مما يخفّض التكاليف مع تمكين سرد قصصي قابل للتوسّع وعالي الجودة عبر مختلف الأسواق.
تُظهر دراسات HeyGen للحالات العملية في مجال الذكاء الاصطناعي كيف يحقق الفيديو المخصص والقابل للتوسّع تفاعلاً أقوى وعائداً أعلى على الاستثمار. فقد ضاعفت العلامات التجارية معدلات التحويل والاحتفاظ من خلال فيديوهات الإعداد والترحيب، وحققت تفاعلاً أعلى بثلاثة أضعاف عبر الحملات المخصصة، ووسّعت حضورها العالمي بمحتوى متعدد اللغات، مما يثبت أن HeyGen تمكّن فرق التسويق من توسيع نطاق التخصيص، وخفض التكاليف، وتعظيم الأثر.
تستعرض دراسات حالة HeyGen في مجال التعليم بالذكاء الاصطناعي كيف تعزّز المؤسسات والشركات نتائج التعلّم. تتيح الأفاتارات تمثيل الأدوار لممارسة المهارات، وتعمل المؤسسات على تحديث برامج التدريب على الامتثال، وتسرّع فرق الرعاية الصحية إنشاء المحتوى الطبي، ويقدّم المعلّمون دروساً متعددة اللغات، مما يجعل التدريب أكثر تفاعلاً وقابلية للتوسّع وفعالية عبر المدارس والشركات وبرامج التطوير المهني.
تُظهر دراسات HeyGen حول حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية كيف يطوّر مقدمو الخدمات التواصل، ويخفضون التكاليف، ويوسّعون نطاق الوصول. يشارك الأطباء المعرفة الطبية عبر فيديوهات توضيحية، وتُقلِّص الفرق زمن إنتاج مواد التدريب بنسبة 50%، ويُوسّع مقدمو الخدمات نطاق محتوى الشهادات متعدّد اللغات، مما يقدّم تعليماً دقيقاً وفعّال التكلفة للمرضى والمتخصصين والجمهور العالمي.
تحولت Würth من التواصل الكتابي إلى التواصل المعتمد على الفيديو أولاً من خلال استخدام HeyGen لإنشاء مقاطع فيديو متعددة اللغات تعتمد على الأفاتار. خفّضت تكاليف الترجمة بنسبة 80%، وقلّصت وقت الإنتاج إلى النصف، ومكّنت الموظفين من إتقان المنصة في غضون 45 دقيقة فقط، مما جعل التدريب والرسائل العالمية أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
تُظهر دراسة حالة Komatsu حول الذكاء الاصطناعي كيف يمكن للشركات استخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي لتحويل التدريب والاتصال. من خلال إنشاء مقاطع فيديو متعددة اللغات، متسقة وجذابة، حسّنت Komatsu معدلات إكمال الدورات لتقترب من 90%، وعزّزت الاحتفاظ بالمعلومات، وخفّضت تكاليف الإنتاج. وتبرز تجربتهم الناجحة كيف توضح قصص عملاء الذكاء الاصطناعي حلول تعلّم قابلة للتوسّع ومتسقة مع الهوية العلامية، يمكن أن تمتد إلى ما بعد التدريب لتشمل التسويق والاتصال العالمي.
تجربة trivago مع HeyGen تُظهر أن دراسات الحالة في التسويق بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تُبسّط بشكل كبير عملية تعريب الفيديو. من خلال الاستفادة من مترجمي HeyGen بالذكاء الاصطناعي والأفاتارات، تمكّنت trivago من خفض وقت ما بعد الإنتاج إلى النصف (موفّرة 3-4 أشهر)، وتعريب الإعلانات التلفزيونية بسرعة عبر 30 سوقًا، والحفاظ على هوية علامة تجارية متسقة لتقديم نتائج تسويقية قابلة للتوسّع وفعّالة وعالية الجودة.
تعاونت Ogilvy مع HeyGen لإنشاء مقاطع فيديو تسويقية قائمة على الأفاتار وتتمتع بقدرة عالية على التأثير العاطفي، مثل حملة موجهة لجيل Z تجسّد شخصية مغنٍ شهير. باستخدام أفاتارات HeyGen، أنتجوا محتوى شديد التخصيص وملائمًا محليًا على نطاق واسع، مما عزز ارتباط الجمهور، وحافظ على النبرة العاطفية، ورفع مستويات التفاعل عبر مختلف الأسواق.
