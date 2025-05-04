محوّل PDF إلى فيديو لإنشاء مقاطع فيديو بصوت راوي

حوّل عروض الشرائح والأوراق البيضاء والكتيبات والتقارير إلى مقاطع فيديو احترافية خلال دقائق باستخدام محوّل pdf إلى فيديو من HeyGen. حمّل ملف PDF، واختر الصوت والأسلوب، واحصل على ملف MP4 جاهز يتضمن التعليق الصوتي، والعناصر البصرية، والترجمة النصية، وتصديراً جاهزاً للمنصات، دون الحاجة إلى أي مهارات في المونتاج.
Turn manuals, SOPs, and course PDFs into narrated lessons with chapter markers and downloadable transcripts.
Convert spec sheets, product guides, and pitch decks into concise videos reps can share with prospects.
Repurpose whitepapers and case studies into short, engaging videos and explainer videos.
Produce consistent, repeatable onboarding videos and company updates from policy documents and handbooks.
Turn long-form reports and research into digestible video summaries that increase reach and time on content by converting PDF documents.
لماذا HeyGen لتحويل ملفات PDF إلى فيديو
تعمل HeyGen على أتمتة الأجزاء المملة من تحويل النص إلى فيديو حتى تتمكن الفرق من توسيع نطاق التعلم والتسويق وتمكين فرق المبيعات. يقرأ هذا المنتج المحتوى الخاص بك، وينشئ لوحة سردية مشهدًا تلو الآخر، ويضيف تعليقًا صوتيًا طبيعيًا، ويثري الصفحات بعناصر بصرية ديناميكية وحركة — وكل ذلك مُحسَّن لزيادة التذكّر وسهولة المشاركة.
استبدل ساعات من التسجيل والمونتاج ببضع نقرات. أنشئ فيديو كاملاً من ملف PDF وانتقل مباشرة إلى التوزيع.
السرد والنص على الشاشة والحركة تجعل المحتوى المعقّد أسهل في المتابعة والتذكّر مقارنة بالمستندات الثابتة.
صدّر ملفات MP4 وملفات الترجمة والنُسخ الرأسية المُحسّنة لمنصات LMS وYouTube وLinkedIn وInstagram والاتصالات الداخلية.
إنشاء تلقائي للنص والمشاهد
HeyGen يقرأ مستند PDF الخاص بك، ويستخرج العناوين والفقرات، ويقسّم المحتوى إلى مشاهد محددة بالوقت بفضل قدراته المتقدّمة على تحويل ملفات PDF إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي. تتحوّل كل صفحة من مستند PDF إلى شريحة فيديو مقروءة بإيقاع مناسب بحيث ينتقل عرض رسالتك بسلاسة وطبيعية.
سرد صوتي بالذكاء الاصطناعي بصوت طبيعي
حمّل صورة، أضف النص الذي تريده، ثم انقر على إنشاء الفيديو. HeyGen تتولى الباقي. حوّل الصور إلى مقاطع فيديو مبهرة خلال ثوانٍ مع جودة فيديو عالية. تُعد هذه الأداة المثالية لتحويل الصور إلى فيديو لمن يحتاجون إلى إنشاء فيديوهات بسرعة وعلى نطاق واسع.
مرئيات بالذكاء الاصطناعي ولقطات b-roll سياقية
أضف مستوى أعلى من الملاءمة والجاذبية البصرية تلقائياً. تقترح HeyGen صوراً وأيقونات ومقاطع قصيرة لتوضيح الأفكار وإبراز نقاط البيانات من مستندك.
الترجمة والتوطين على نطاق واسع
باستخدام مترجم الفيديو، يمكنك ترجمة النصوص وإنشاء دبلجة وتعليقات توضيحية محلية لمحتوى التدريب أو الحملات التسويقية العالمية دون إعادة التسجيل.
اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل الصور إلى فيديو ابتكارًا في السوق.
كيفية استخدام أداة تحويل PDF إلى فيديو
امنح ملفات PDF حياة جديدة وحوّلها إلى مقاطع فيديو جذابة باتباع هذه الخطوات الأربع البسيطة.
اسحب ملفاً أو ألصق رابطاً أو استورد الشرائح. يدعم HeyGen ملفات PDF متعددة الصفحات حتى الحد الأقصى المسموح به في خطتك.
اختر صوت ذكاء اصطناعي، ونمطًا بصريًا، ونسبة أبعاد (16:9، 9:16، 1:1)، والإيقاع المناسب. يمكنك اختياريًا استنساخ صوتك للحفاظ على اتساق الهوية الصوتية للعلامة التجارية.
عاين تقسيم المشاهد الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي، واستبدل العناصر البصرية، وعدّل النص الظاهر على الشاشة، أو حسّن التعليق الصوتي باستخدام موجّهات بلغة طبيعية.
أنشئ ملف MP4 جاهز للبث، وترجمات SRT، وإصدارات مهيأة لوسائل التواصل الاجتماعي لفيديو التعليق الصوتي الخاص بك. شارك رابطًا، أو ضمّن الفيديو، أو قم بتنزيله ونشره.
تُحقّق المستندات ذات العناوين الواضحة، والقوائم النقطية، والأقسام المنطقية أفضل نتائج التحويل، لأن HeyGen يمكنه إنشاء مشاهد مميزة من تلك البُنى، وتحويل ملف PDF إلى فيديو. العروض التقديمية، والأدلة الإرشادية، والكتيبات، والتقارير، والأوراق البيضاء جميعها تعطي نتائج ممتازة عند تحويل PDF إلى فيديو.
لا. اختر من مكتبة من الأصوات الطبيعية بالذكاء الاصطناعي أو قم باستنساخ صوت باستخدام عينة قصيرة للحصول على سرد متّسق في فيديو السرد الخاص بك. يمكنك أيضًا رفع تعليقك الصوتي الخاص إذا كنت تفضّل تحكّمًا كاملًا في السرد داخل فيديوك الجذّاب.
يتناسب طول الفيديو مع طول ملف الـPDF والإيقاع الذي تختاره. يوفّر HeyGen عناصر تحكم في سرعة السرد وتوقيت المشاهد، بحيث يمكنك ضغط مستند طويل في ملخص قصير أو إنشاء عرض تفصيلي كامل.
نعم. يمكنك استبدال الصور المقترحة، وضبط النص المعروض على الشاشة، وتغيير تنسيق الترجمة أو التسمية، أو تعديل التوقيت. أعد إنشاء أي مشهد بعد إجراء التعديلات من دون إعادة بناء المشروع بالكامل، لضمان بقاء الفيديو الجذّاب محدّثاً ومتجدداً.
نعم. يقوم HeyGen بإنشاء الترجمات النصية تلقائياً ويدعم الترجمة إلى العديد من اللغات مع مزامنة التعليق الصوتي وتوقيت الترجمة النصية لإنشاء فيديوهات محلية مخصّصة للجمهور المستهدف.
صدّر ملفات MP4 عالية الجودة، وترجمات SRT، وصور مصغّرة، ونسخًا عمودية أو مربعة محسّنة للمنصات الاجتماعية وعمليات الرفع إلى أنظمة إدارة التعلّم (LMS).
تعتمد سياسة العلامة المائية على خطة HeyGen التي تستخدمها. قد تتضمن التجربة المجانية علامات مائية، بينما تتيح لك الخطط المدفوعة تصدير الفيديوهات بدون علامة مائية، وبدقة أعلى، مع ميزات متقدمة.
تحتفظ بالملكية الكاملة لجميع مقاطع الفيديو والأصول التي تنشئها. HeyGen لا تدّعي أي حقوق في محتواك. تأكد من أن أي وسائط تابعة لجهات خارجية تضيفها مرخّصة بشكل مناسب.
يتم تشفير ملفاتك المرفوعة أثناء النقل وعند التخزين. توفّر خطط المؤسسات عناصر تحكم إضافية، وتخزيناً خاصاً، وخيارات امتثال للمحتوى الحساس.
استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي
حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.
حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.