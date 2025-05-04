محوّل PDF إلى فيديو لإنشاء مقاطع فيديو بصوت راوي

حوّل عروض الشرائح والأوراق البيضاء والكتيبات والتقارير إلى مقاطع فيديو احترافية خلال دقائق باستخدام محوّل pdf إلى فيديو من HeyGen. حمّل ملف PDF، واختر الصوت والأسلوب، واحصل على ملف MP4 جاهز يتضمن التعليق الصوتي، والعناصر البصرية، والترجمة النصية، وتصديراً جاهزاً للمنصات، دون الحاجة إلى أي مهارات في المونتاج.

١٢٩٬١٥٣٬٢٥٦فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٩١١أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٦١٩فيديوهات تمت ترجمتها
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.
التدريب والتعلّم الإلكتروني

التدريب والتعلّم الإلكتروني

Turn manuals, SOPs, and course PDFs into narrated lessons with chapter markers and downloadable transcripts.


عروض المنتجات وتمكين المبيعات

عروض المنتجات وتمكين المبيعات

Convert spec sheets, product guides, and pitch decks into concise videos reps can share with prospects.


المحتوى التسويقي ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي

المحتوى التسويقي ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي

Repurpose whitepapers and case studies into short, engaging videos and explainer videos.


الاتصالات الداخلية وإعداد الموظفين الجدد

الاتصالات الداخلية وإعداد الموظفين الجدد

Produce consistent, repeatable onboarding videos and company updates from policy documents and handbooks.

الريادة الفكرية وإعادة توظيف المحتوى

الريادة الفكرية وإعادة توظيف المحتوى

Turn long-form reports and research into digestible video summaries that increase reach and time on content by converting PDF documents.

لماذا HeyGen لتحويل ملفات PDF إلى فيديو

تعمل HeyGen على أتمتة الأجزاء المملة من تحويل النص إلى فيديو حتى تتمكن الفرق من توسيع نطاق التعلم والتسويق وتمكين فرق المبيعات. يقرأ هذا المنتج المحتوى الخاص بك، وينشئ لوحة سردية مشهدًا تلو الآخر، ويضيف تعليقًا صوتيًا طبيعيًا، ويثري الصفحات بعناصر بصرية ديناميكية وحركة — وكل ذلك مُحسَّن لزيادة التذكّر وسهولة المشاركة.

ابدأ مجاناً
وفّر وقت الإنتاج

استبدل ساعات من التسجيل والمونتاج ببضع نقرات. أنشئ فيديو كاملاً من ملف PDF وانتقل مباشرة إلى التوزيع.

حسّن الفهم والتفاعل

السرد والنص على الشاشة والحركة تجعل المحتوى المعقّد أسهل في المتابعة والتذكّر مقارنة بالمستندات الثابتة.

انشر في أي مكان فورًا

صدّر ملفات MP4 وملفات الترجمة والنُسخ الرأسية المُحسّنة لمنصات LMS وYouTube وLinkedIn وInstagram والاتصالات الداخلية.

إنشاء تلقائي للنص والمشاهد

HeyGen يقرأ مستند PDF الخاص بك، ويستخرج العناوين والفقرات، ويقسّم المحتوى إلى مشاهد محددة بالوقت بفضل قدراته المتقدّمة على تحويل ملفات PDF إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي. تتحوّل كل صفحة من مستند PDF إلى شريحة فيديو مقروءة بإيقاع مناسب بحيث ينتقل عرض رسالتك بسلاسة وطبيعية.

ابدأ مجاناً →
Script to scene generation.

سرد صوتي بالذكاء الاصطناعي بصوت طبيعي

حمّل صورة، أضف النص الذي تريده، ثم انقر على إنشاء الفيديو. HeyGen تتولى الباقي. حوّل الصور إلى مقاطع فيديو مبهرة خلال ثوانٍ مع جودة فيديو عالية. تُعد هذه الأداة المثالية لتحويل الصور إلى فيديو لمن يحتاجون إلى إنشاء فيديوهات بسرعة وعلى نطاق واسع.

ابدأ مجاناً →
AI narration

مرئيات بالذكاء الاصطناعي ولقطات b-roll سياقية

أضف مستوى أعلى من الملاءمة والجاذبية البصرية تلقائياً. تقترح HeyGen صوراً وأيقونات ومقاطع قصيرة لتوضيح الأفكار وإبراز نقاط البيانات من مستندك.

ابدأ مجاناً →
AI visuals

الترجمة والتوطين على نطاق واسع

باستخدام مترجم الفيديو، يمكنك ترجمة النصوص وإنشاء دبلجة وتعليقات توضيحية محلية لمحتوى التدريب أو الحملات التسويقية العالمية دون إعادة التسجيل.

ابدأ مجاناً →
motion graphics photos to video

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل الصور إلى فيديو ابتكارًا في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
play buttonWatch video
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا، وأصبح بإمكاننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
كيف يعمل

كيفية استخدام أداة تحويل PDF إلى فيديو

امنح ملفات PDF حياة جديدة وحوّلها إلى مقاطع فيديو جذابة باتباع هذه الخطوات الأربع البسيطة.

ابدأ مجاناً
الخطوة 1

حمّل ملف PDF الخاص بك

اسحب ملفاً أو ألصق رابطاً أو استورد الشرائح. يدعم HeyGen ملفات PDF متعددة الصفحات حتى الحد الأقصى المسموح به في خطتك.

الخطوة 2

اختر الصوت والأسلوب والطول

اختر صوت ذكاء اصطناعي، ونمطًا بصريًا، ونسبة أبعاد (16:9، 9:16، 1:1)، والإيقاع المناسب. يمكنك اختياريًا استنساخ صوتك للحفاظ على اتساق الهوية الصوتية للعلامة التجارية.

الخطوة 3

مراجعة لوحة القصة المقترحة

عاين تقسيم المشاهد الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي، واستبدل العناصر البصرية، وعدّل النص الظاهر على الشاشة، أو حسّن التعليق الصوتي باستخدام موجّهات بلغة طبيعية.

الخطوة 4

أنشئ وصدّر

أنشئ ملف MP4 جاهز للبث، وترجمات SRT، وإصدارات مهيأة لوسائل التواصل الاجتماعي لفيديو التعليق الصوتي الخاص بك. شارك رابطًا، أو ضمّن الفيديو، أو قم بتنزيله ونشره.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما أنواع ملفات PDF التي تعمل بشكل أفضل مع تحويل PDF إلى فيديو؟

تُحقّق المستندات ذات العناوين الواضحة، والقوائم النقطية، والأقسام المنطقية أفضل نتائج التحويل، لأن HeyGen يمكنه إنشاء مشاهد مميزة من تلك البُنى، وتحويل ملف PDF إلى فيديو. العروض التقديمية، والأدلة الإرشادية، والكتيبات، والتقارير، والأوراق البيضاء جميعها تعطي نتائج ممتازة عند تحويل PDF إلى فيديو.


هل أحتاج إلى تسجيل صوتي بنفسي؟

لا. اختر من مكتبة من الأصوات الطبيعية بالذكاء الاصطناعي أو قم باستنساخ صوت باستخدام عينة قصيرة للحصول على سرد متّسق في فيديو السرد الخاص بك. يمكنك أيضًا رفع تعليقك الصوتي الخاص إذا كنت تفضّل تحكّمًا كاملًا في السرد داخل فيديوك الجذّاب.


ما مدة الفيديو الذي سيتم إنشاؤه؟

يتناسب طول الفيديو مع طول ملف الـPDF والإيقاع الذي تختاره. يوفّر HeyGen عناصر تحكم في سرعة السرد وتوقيت المشاهد، بحيث يمكنك ضغط مستند طويل في ملخص قصير أو إنشاء عرض تفصيلي كامل.

هل يمكنني تعديل العناصر المرئية والنص بعد التحويل؟

نعم. يمكنك استبدال الصور المقترحة، وضبط النص المعروض على الشاشة، وتغيير تنسيق الترجمة أو التسمية، أو تعديل التوقيت. أعد إنشاء أي مشهد بعد إجراء التعديلات من دون إعادة بناء المشروع بالكامل، لضمان بقاء الفيديو الجذّاب محدّثاً ومتجدداً.

هل تتضمن الخدمة التسميات التوضيحية والترجمات؟

نعم. يقوم HeyGen بإنشاء الترجمات النصية تلقائياً ويدعم الترجمة إلى العديد من اللغات مع مزامنة التعليق الصوتي وتوقيت الترجمة النصية لإنشاء فيديوهات محلية مخصّصة للجمهور المستهدف.

ما هي صيغ التصدير المتاحة؟

صدّر ملفات MP4 عالية الجودة، وترجمات SRT، وصور مصغّرة، ونسخًا عمودية أو مربعة محسّنة للمنصات الاجتماعية وعمليات الرفع إلى أنظمة إدارة التعلّم (LMS).

هل يوجد علامة مائية على عمليات التصدير المجانية؟

تعتمد سياسة العلامة المائية على خطة HeyGen التي تستخدمها. قد تتضمن التجربة المجانية علامات مائية، بينما تتيح لك الخطط المدفوعة تصدير الفيديوهات بدون علامة مائية، وبدقة أعلى، مع ميزات متقدمة.

من يملك مقاطع الفيديو التي أنشئها؟

تحتفظ بالملكية الكاملة لجميع مقاطع الفيديو والأصول التي تنشئها. HeyGen لا تدّعي أي حقوق في محتواك. تأكد من أن أي وسائط تابعة لجهات خارجية تضيفها مرخّصة بشكل مناسب.

ما مدى أمان محتوى ملف PDF الخاص بي؟

يتم تشفير ملفاتك المرفوعة أثناء النقل وعند التخزين. توفّر خطط المؤسسات عناصر تحكم إضافية، وتخزيناً خاصاً، وخيارات امتثال للمحتوى الحساس.

استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعيمترجم الفيديوذكاء اصطناعي لتحويل النص إلى فيديوتحويل الصوت إلى فيديو بالذكاء الاصطناعيمزامنة شفة بالذكاء الاصطناعيتبديل الوجوه بالذكاء الاصطناعيمولّد الصوت بالذكاء الاصطناعيإعلانات محتوى من إنشاء المستخدمين بالذكاء الاصطناعيالرابط إلى الفيديومن نص إلى فيديومولّد مقاطع الريلز بالذكاء الاصطناعيمولّد الصور الرمزية بالذكاء الاصطناعيتحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعياستنساخ الصوتمترجم فيديو يوتيوبأفاتار فيديوصانع فيديوهات يوتيوب بالذكاء الاصطناعيمولّد فيديوهات تيك توك بالذكاء الاصطناعيمولّد تسميات توضيحية بالذكاء الاصطناعيإضافة نص إلى الفيديومولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعيمولّد نصوص الفيديوأفاتار تحويل النص إلى كلامإضافة صورة إلى الفيديوضاغط فيديو بالذكاء الاصطناعي

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجاناً →
CTA background