أنشئ دورات تعليمية ووسّع نطاق الوصول إلى جماهير عالمية

سواء كنت تنشئ دورات تعليمية عبر الإنترنت أو محاضرات أو شروحات أو رسائل تحفيزية، فإن صانع الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يبسّط عملية إنتاج فيديوهات احترافية وجذابة. هذه الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي تشد انتباه الجماهير حول العالم وتساعدك على تحقيق تأثير مستدام.

الفوائد والقيمة

عزّز التفاعل ووسّع النطاق وبسّط إنشاء الدورات باستخدام إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي

Save time creating online learning courses without sacrificing quality

Skip lengthy production cycles and create high-quality AI videos in minutes. Whether you’re delivering a lecture, inspiring learners with motivational talks, or guiding them through tutorials, our AI video generator enables faster production without cutting corners on content quality. Embrace AI allows for tailored learning experiences and enjoy Enhancing personalization, efficiency, and engagement through advanced AI technologies.

Captivate learners in online learning courses with lifelike AI avatars

Choose from a library of diverse AI avatars or create your digital twin that reflects your unique style and voice. With precise facial expressions, natural gestures, and advanced lip-syncing, learners stay focused on the material you're presenting in your online learning courses.

Scale content for global audiences using AI video generators

Translate and localize your AI videos into over 170 languages and dialects using AI-powered tools with just a couple of clicks. Provide meaningful content to learners worldwide with accurate translations that synchronize lip movements in your online learning courses.

اكتشف كيف يحوّل المتخصصون في التعلم والتطوير المحتوى التعليمي باستخدام أدوات إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي

TechMix

See how TechMix empowers international partners with AI video creation.

Equity Trust

Learn how Equity Trust creates 12 AI videos an hour with HeyGen.

AI Smart Ventures

Discover how AI Smart Ventures trains over 10,000 learners AI videod.

«كنا نعلم أن الاكتفاء بتقديم محتوى مكتوب لن يكون فعّالًا في الحفاظ على تفاعل شركائنا. باستخدام أفاتارات HeyGen تمكّنا من إنشاء محتوى معلوماتي وممتع وتفاعلي. هذا يجعل تجربة التعلّم أكثر حيوية وديناميكية.»

جون سونكانسكي

منسق التسويق في TechMix

كيفية إنشاء دورات تعليمية عبر الإنترنت باستخدام HeyGen

  1. اعثر على قالب التعلّم المثالي

تصفّح مجموعة متنوعة من القوالب القابلة للتخصيص والمصممة خصيصاً للدورات التعليمية عبر الإنترنت. سواء كنت تنشئ محاضرة أو درساً تعليمياً أو حديثاً تحفيزياً، اختر تنسيقاً يناسب أسلوبك في التدريس. طبّق مجموعة هوية علامتك التجارية فوراً للحصول على تجربة علامة تجارية متناسقة.

  1. أضف نص حديثك والأفاتار والخلفية
  1. خصّص فيديو الذكاء الاصطناعي الخاص بك
  1. أطلق إبداعك مع عناصر تصميم إضافية
  1. قدّم الفيديو النهائي الخاص بك

الأسئلة الشائعة

ما أنواع محتوى التعلم الذي يمكنني إنشاؤه باستخدام أداة إنشاء الدورات بالذكاء الاصطناعي من HeyGen؟

يمكنك إنتاج مواد تعليمية متنوعة مثل المحاضرات المصوّرة، والدروس التعليمية، ومقاطع الفيديو التحفيزية، وغيرها، بفضل مزايا الذكاء الاصطناعي في المنصة.

هل يمكنني استخدام منشئ دورات بالذكاء الاصطناعي مثل HeyGen للدورات عبر الإنترنت؟

بالتأكيد. سواء كان ذلك لمنصات التعليم الإلكتروني، أو تدريب الموظفين، أو بيئة الصف الدراسي، تساعدك HeyGen على تقديم مقاطع فيديو جذابة تحافظ على انتباه المتعلمين.

كيف تعمل الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي في مقاطع الفيديو التعليمية؟

تعمل أفاتارات الذكاء الاصطناعي لدينا كمقدّمين افتراضيين، مع تعابير وجه واقعية ومزامنة شفاه دقيقة. يمكنك الاختيار من بين أفاتارات جاهزة أو إنشاء أفاتارك الخاص.

هل يمكن لـ HeyGen ترجمة مقاطع الفيديو التعليمية الخاصة بي لجمهور عالمي؟

نعم، ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى أكثر من 170 لغة عملية سريعة وبسيطة، بفضل قدرات التوطين المتقدّمة في HeyGen.

هل HeyGen مناسب للمبتدئين الذين ليست لديهم أي خبرة في تحرير الفيديو؟

بالتأكيد. HeyGen سهل الاستخدام، حيث يقدّم قوالب وأدوات تحرير بديهية لمساعدة المبتدئين على إنشاء مقاطع فيديو مصقولة واحترافية.

كيف يساعد HeyGen في توفير الوقت مقارنةً بإنتاج الفيديو التقليدي؟

عادةً ما تتطلّب عملية الإنتاج توظيف فريق وتصويرًا وعدة جولات من المونتاج. مع HeyGen يمكنك إنشاء فيديوهات مصقولة خلال دقائق، وهو ما يناسب المعلّمين الذين يحتاجون إلى إنتاج المحتوى بسرعة.

هل يمكنني تخصيص مظهر الفيديوهات وطابعها؟

بالتأكيد. يمكنك اختيار الخلفيات والعناصر الرسومية والخطوط والألوان التي تتماشى مع هوية علامتك التجارية أو أسلوب دورتك التدريبية.

ما فوائد استخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالفيديو المباشر؟

الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي تلغي الحاجة للظهور أمام الكاميرا أو إعادة التصوير أو عمليات المونتاج المطوّلة. إنها مثالية لتوسيع نطاق محتواك بشكل متسق.

كيف أبدأ باستخدام HeyGen لدوراتي التعليمية؟

ما عليك سوى التسجيل، واختيار قالب أو البدء من الصفر، ثم اختيار الأفاتار الخاص بك وتحميل النص الذي تريد استخدامه. واجهتنا السهلة الاستخدام ترشدك خلال كل خطوة.

ما هي صيغ تصدير الفيديو التي يدعمها HeyGen؟

يدعم HeyGen عدة صيغ لتصدير الفيديو، مما يجعل مشاركة المحتوى على منصات مثل YouTube أو داخل الأنظمة الداخلية أمرًا بسيطًا.

هل HeyGen مناسب من حيث التكلفة للشركات الصغيرة أو المعلّمين الأفراد؟

نعم، خطط التسعير المرنة تناسب الجميع من المعلّمين الأفراد إلى المؤسسات الكبرى.

هل يمكنني استخدام HeyGen لإنشاء تجارب تعلّم تفاعلية؟

نعم، تدعم الميزات المتقدمة في HeyGen العناصر التفاعلية مثل الاختبارات القصيرة أو السيناريوهات المتفرعة، مما يتيح تجربة أكثر تخصيصًا للمتعلمين لديك.

