سواء كنت تنشئ دورات تعليمية عبر الإنترنت أو محاضرات أو شروحات أو رسائل تحفيزية، فإن صانع الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يبسّط عملية إنتاج فيديوهات احترافية وجذابة. هذه الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي تشد انتباه الجماهير حول العالم وتساعدك على تحقيق تأثير مستدام.
Skip lengthy production cycles and create high-quality AI videos in minutes. Whether you’re delivering a lecture, inspiring learners with motivational talks, or guiding them through tutorials, our AI video generator enables faster production without cutting corners on content quality. Embrace AI allows for tailored learning experiences and enjoy Enhancing personalization, efficiency, and engagement through advanced AI technologies.
Choose from a library of diverse AI avatars or create your digital twin that reflects your unique style and voice. With precise facial expressions, natural gestures, and advanced lip-syncing, learners stay focused on the material you're presenting in your online learning courses.
Translate and localize your AI videos into over 170 languages and dialects using AI-powered tools with just a couple of clicks. Provide meaningful content to learners worldwide with accurate translations that synchronize lip movements in your online learning courses.
«كنا نعلم أن الاكتفاء بتقديم محتوى مكتوب لن يكون فعّالًا في الحفاظ على تفاعل شركائنا. باستخدام أفاتارات HeyGen تمكّنا من إنشاء محتوى معلوماتي وممتع وتفاعلي. هذا يجعل تجربة التعلّم أكثر حيوية وديناميكية.»
جون سونكانسكي
منسق التسويق في TechMix
كيفية إنشاء دورات تعليمية عبر الإنترنت باستخدام HeyGen
تصفّح مجموعة متنوعة من القوالب القابلة للتخصيص والمصممة خصيصاً للدورات التعليمية عبر الإنترنت. سواء كنت تنشئ محاضرة أو درساً تعليمياً أو حديثاً تحفيزياً، اختر تنسيقاً يناسب أسلوبك في التدريس. طبّق مجموعة هوية علامتك التجارية فوراً للحصول على تجربة علامة تجارية متناسقة.
يمكنك إنتاج مواد تعليمية متنوعة مثل المحاضرات المصوّرة، والدروس التعليمية، ومقاطع الفيديو التحفيزية، وغيرها، بفضل مزايا الذكاء الاصطناعي في المنصة.
بالتأكيد. سواء كان ذلك لمنصات التعليم الإلكتروني، أو تدريب الموظفين، أو بيئة الصف الدراسي، تساعدك HeyGen على تقديم مقاطع فيديو جذابة تحافظ على انتباه المتعلمين.
تعمل أفاتارات الذكاء الاصطناعي لدينا كمقدّمين افتراضيين، مع تعابير وجه واقعية ومزامنة شفاه دقيقة. يمكنك الاختيار من بين أفاتارات جاهزة أو إنشاء أفاتارك الخاص.
نعم، ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى أكثر من 170 لغة عملية سريعة وبسيطة، بفضل قدرات التوطين المتقدّمة في HeyGen.
بالتأكيد. HeyGen سهل الاستخدام، حيث يقدّم قوالب وأدوات تحرير بديهية لمساعدة المبتدئين على إنشاء مقاطع فيديو مصقولة واحترافية.
عادةً ما تتطلّب عملية الإنتاج توظيف فريق وتصويرًا وعدة جولات من المونتاج. مع HeyGen يمكنك إنشاء فيديوهات مصقولة خلال دقائق، وهو ما يناسب المعلّمين الذين يحتاجون إلى إنتاج المحتوى بسرعة.
بالتأكيد. يمكنك اختيار الخلفيات والعناصر الرسومية والخطوط والألوان التي تتماشى مع هوية علامتك التجارية أو أسلوب دورتك التدريبية.
الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي تلغي الحاجة للظهور أمام الكاميرا أو إعادة التصوير أو عمليات المونتاج المطوّلة. إنها مثالية لتوسيع نطاق محتواك بشكل متسق.
ما عليك سوى التسجيل، واختيار قالب أو البدء من الصفر، ثم اختيار الأفاتار الخاص بك وتحميل النص الذي تريد استخدامه. واجهتنا السهلة الاستخدام ترشدك خلال كل خطوة.
يدعم HeyGen عدة صيغ لتصدير الفيديو، مما يجعل مشاركة المحتوى على منصات مثل YouTube أو داخل الأنظمة الداخلية أمرًا بسيطًا.
نعم، خطط التسعير المرنة تناسب الجميع من المعلّمين الأفراد إلى المؤسسات الكبرى.
نعم، تدعم الميزات المتقدمة في HeyGen العناصر التفاعلية مثل الاختبارات القصيرة أو السيناريوهات المتفرعة، مما يتيح تجربة أكثر تخصيصًا للمتعلمين لديك.
