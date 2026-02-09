أنشئ صورة تتحدث بالذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت

تتيح لك تقنية الصور المتحركة بالذكاء الاصطناعي إنشاء صور واقعية تتحدث بأكثر من 175 لغة ولهجة. أنشئ فوراً عددًا غير محدود من أفاتارات الصور بالذكاء الاصطناعي لنفسك لاستخدامها في صور LinkedIn الشخصية، ومحتوى العطلات، ومشاهد السفر، أو حتى العوالم الخيالية، وكل ذلك بنقرة واحدة.

  • استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي
  • أكثر من 175 لغة ولهجة
١٢٩٬١٥٠٬١٠١الفيديوهات التي تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٦٤٥أفاتارات تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٣٥٢الفيديوهات المترجمة
Workday
Coursera
Miro
هارفارد
بوش
Intel
كوماتسو
يحظى بثقة أكثر من 1,000,000 مطوّر وشركة رائدة.

نقدّم فيديو صورة يتحدث بالذكاء الاصطناعي

أنشئ أفاتار صورة يتحدث بالذكاء الاصطناعي يعمل بجد مثلك. التقط صورتك وأعد تخيّل نفسك في أي سيناريو. أفاتارات الصور بالذكاء الاصطناعي من HeyGen تتوافق مع رؤيتك، سواء في مكتب احترافي، أو إجازة فاخرة، أو عالم خيالي إبداعي. مع حركة طبيعية، وإيماءات واقعية، وأنماط مخصصة، يصبح أفاتارك القائد في مجاله.

أنشئ صور أفاتار بالذكاء الاصطناعي باستخدام الموجّهات

استخدم تعليمات نصية لتحديد مظهر أفاتار صورتك بالذكاء الاصطناعي. يتيح لك هذا المنشئ الواقعي للأفاتار إنشاء صور مخصّصة وفق احتياجاتك، سواء كانت صورة رسمية للعمل، أو بورتريهاً غير رسمي، أو تركيباً سينمائياً. ومن خلال مناقشة الجوانب الأخلاقية للتخصيص وكيف نوازن بين الخصوصية والإبداع في أعمالنا، تبقى حلولنا متقدّمة ولا تضاهى.

واجهة HeyGen تعرض إعدادات مسبقة لأفاتار رجل إيطالي بأنماط رسمية وكاجوال ويومية، مع زر إنشاء
أنشئ إطلالات جديدة لأفاتار الذكاء الاصطناعي الخاص بك

طوّر شخصية الأفاتار بالذكاء الاصطناعي أكثر من خلال إنشاء إطلالات جديدة. غيّر الملابس، عدّل التعابير، أو بدّل الخلفيات لتناسب أي موضوع أو مناسبة باستخدام تطبيق إنشاء الأفاتار لدينا.

أسلوب يناسب كل قصة مع حزم الإطلالات الجاهزة

سرّع عملية التخصيص باستخدام حزم المظهر. طبّق فوراً أنماطاً احترافية أو عفوية أو خاصة بالمناسبات أو خيالية على أفاتار صورتك بالذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة. استكشف خيارات مُنشئ الأفاتار المحسّن من الصور التي تجعل إنشاء أفاتار صورتك أمراً سهلاً.

مجموعة من صور رؤوس أفاتارات متنوعة تمثل مقدمي فيديو بالذكاء الاصطناعي قابلين للتخصيص في HeyGen

المزايا والفوائد في فيديو الصور المتحركة بالذكاء الاصطناعي

تمنحك تقنية الصور المتحركة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen تحكماً كاملاً لإنشاء أفاتارات واقعية من أي صورة. سواء كنت تريد تجربة إطلالات مختلفة، أو إنشاء أفاتارات باستخدام الموجّهات، أو تخصيص الأنماط بنقرة واحدة، فإن منصتنا تسهّل عليك إنتاج أفاتارات ذكاء اصطناعي معبّرة ومتحركة تتكيّف مع أي مشهد أو موضوع أو جمهور.

Avatar IV

حوّل صورة واحدة إلى فيديو كامل مع مزامنة طبيعية للصوت، وتعابير وجه معبّرة، وحركات يد واقعية.

تخصيص سلس بنقرة واحدة

لا داعي للانشغال بالتفاصيل. بنقرة واحدة، يتحول أفاتار صورتك إلى المظهر المثالي لأي مشهد أو غرض أو مزاج. يمكنك التبديل فورًا بين الأنماط أو الإعدادات للحفاظ على محتواك متجدّدًا ومتوافقًا مع أهدافك الإبداعية.

أنشئ أفاتارات بالذكاء الاصطناعي باستخدام الموجّهات

صف المشهد أو الزي أو الوضعية التي تريدها باستخدام موجّهات نصية بسيطة. يقوم الذكاء الاصطناعي من HeyGen بتحويل صورتك إلى صور واقعية بالذكاء الاصطناعي لك بسهولة تامة. يمكنك اختيار أي إعداد تريده، سواء كان رسميًا، أو غير رسمي، أو بموضوع معيّن، أو غير ذلك. اكتشف إمكانات رؤية الحاسوب في تحويل الأفاتار.

حركات وتعابير واقعية

أضف الحيوية إلى صورة الذكاء الاصطناعي المتحدثة لديك مع رمش طبيعي، وحركة عيون، وتعبيرات دقيقة غنية بالتفاصيل. يلتقط HeyGen التوقفات والتشديد في الكلام ليجعل الإلقاء أقرب إلى الإنسان لا إلى الآلة. أضف إعدادات جاهزة للعواطف أو اضبط مستوى الشدة بدقة ليتوافق مع نبرة النص عبر اللغات والمشاهد والأنماط المختلفة.

حوّل الصور إلى أفاتارات متحركة نابضة بالحياة بالذكاء الاصطناعي

حوّل صورة ثابتة إلى أفاتار ديناميكي بالذكاء الاصطناعي مع حركة وصوت. تفاعل مع جمهورك من خلال فيديو بالذكاء الاصطناعي يبدو طبيعيًا ومعبرًا، ليقدّم تجربة مؤثرة لأفاتار الصور.

ابدأ مع الأفاتار الخاص بك

حمّل صورة للحصول على أعلى دقة، أو تخطَّ هذه الخطوة ودع خيالك يقودك عبر إنشاء أفاتار انطلاقًا من أفكار للصور.

أنشئ باستخدام موجّهات نصية

عندما تتجاوز مخيلتك القوالب الجاهزة، استخدم موجّهات نصية لإنشاء شيء فريد يعبّر عنك. صف الزي أو البيئة أو الأجواء التي تتصورها، وستتولى HeyGen الباقي كمنشئ أفاتار بالذكاء الاصطناعي، مع مزج الواقعية بالتخصيص.

تصفّح حزم الإطلالات

استفد من مكتبة منسّقة من الأنماط الجاهزة، بدءًا من الأزياء الرسمية الجريئة وصولًا إلى المغامرين الأسطوريين. تمنحك حزم الإطلالات وصولًا فوريًا إلى مظهر احترافي مصمم وفقًا لسمات ومناسبات محددة، مما يعزّز أفاتارك الناتج عن تحويل الصور.

أنشئ صورة متحركة بالذكاء الاصطناعي لك في 4 خطوات سهلة

كن وجه عالمك الرقمي. أفاتارك المُنشأ بالذكاء الاصطناعي يعكس شخصيتك وتعبيراتك وحركاتك، مع تعزيز تفاعل المستخدمين.

الخطوة 1: حمّل صورتك

لديك صورة واضحة؟ ممتاز! ما عليك سوى رفعها، وللحصول على أفضل النتائج، أضف بعض الصور الإضافية لنفسك. هذا يساعد نموذج الذكاء الاصطناعي لدينا على التعلّم والتقاط كل تفصيلة في نسختك الرقمية.

امرأة أنيقة ذات شعر قصير داكن وأحمر شفاه، ترتدي أقراطاً ذهبية أمام خلفية دافئة في الاستوديو

الخطوة 2: أنشئ صورًا بالذكاء الاصطناعي باستخدام الموجّهات

اكتب بضع كلمات تصف رؤيتك، وشاهد النتيجة تتحقق أمامك. من صور البورتريه الاحترافية إلى السيناريوهات الإبداعية، سيكون الأفاتار الخاص بك جاهزًا ليعكس أسلوبك من خلال أداة إنشاء الأفاتار بالذكاء الاصطناعي لدينا.

حقول واجهة HeyGen لتحديد عمر الأفاتار وجنسه وعرقه ووصف نصي لشخصيات الفيديو المُنشأة بالذكاء الاصطناعي

الخطوة 3: أضف الحركة والصوت

أضف الحيوية إلى أفاتارك بحركات طبيعية ومزامنة شفاه متقنة. سواء كانت إيماءة خفيفة أو تعبيراً جريئاً، سيبدو ويَصْدُر صوته تماماً مثلك، مما يطلق العنان للإمكانات الكاملة لمنشئ أفاتار الذكاء الاصطناعي الخاص بك.

صورة مقرّبة لوجه امرأة تنظر مباشرة إلى الكاميرا، تُستخدم كمثال على أفاتار فيديو مُنشأ بالذكاء الاصطناعي

الخطوة 4: أنشئ وشارك

يتعلّم الذكاء الاصطناعي في HeyGen تعابير وجهك، وإيماءاتك، وملامحك الفريدة لإنشاء نسخة رقمية فائقة الواقعية عنك. يمكنك تنزيلها أو مشاركتها في كل مكان على منصات مثل Instagram وTikTok وYouTube وLinkedIn أو في أي مكان تريد أن تبرز فيه بأفاتارك الجديد.

لقطة مقرّبة لوجه امرأة مع أيقونة زر تشغيل في المنتصف، تمثل أفاتار فيديو مُنشأ بالذكاء الاصطناعي
شركة Trivago توفّر 50% من وقت ما بعد الإنتاج
استخدمت Trivago منصة HeyGen لتعريب إعلاناتها التلفزيونية في 30 سوقًا، مما خفّض وقت ما بعد الإنتاج إلى النصف ووفّر من 3 إلى 4 أشهر في كل حملة.

امرأة واثقة ترتدي قميصاً زهرياً زاهياً وتنظر مباشرة إلى الكاميرا، تمثل أفاتار فيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen
رجل يتحدث إلى الكاميرا في غرفة مضاءة جيدًا، يمثّل مقدّم فيديو مولّد بالذكاء الاصطناعي من HeyGen
أفاتار مُنشأ بالذكاء الاصطناعي بشعر طويل أخضر يرتدي سويتر أخضر أمام خلفية مكتبة ضبابية
صورة

لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات

ما هو الذكاء الاصطناعي للصور المتحدثة؟

صورة التحدث بالذكاء الاصطناعي هي تمثيل رقمي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صورة أو فيديو واقعي لشخص ما. فهي تحوّل صورتك إلى شخصية حية تجعلها تتحدث وتتحرك وتُظهر المشاعر، مما يجعلها مثالية لإنشاء المحتوى، والتواصل الافتراضي، أو لمجرد الترفيه.

كيف يمكنني إنشاء أفاتار صورة يتحدث بالذكاء الاصطناعي باستخدام HeyGen؟

حمّل صورتك، واستخدم موجّهات نصية لوصف ما تريد، وسيقوم HeyGen بإنشاء أفاتار واقعي بالذكاء الاصطناعي لك.

ما أنواع الأفاتار التي يمكنني إنشاؤها باستخدام HeyGen؟

تتيح HeyGen للمستخدمين إنشاء أفاتارات للصور، وأفاتارات للفيديو، وأفاتارات تفاعلية لمختلف السيناريوهات والمنصات. يمكنك استكشاف الميزات الفريدة من خلال البدء مجاناً هنا.

هل يمكن تحريك الأفاتار الذي أنشأته بالذكاء الاصطناعي؟

نعم، يتيح لك HeyGen إضافة الحركة والصوت إلى الأفاتار الخاص بك، مما يجعله ديناميكياً وأقرب إلى الواقع. اكتشف المزيد حول هذه الميزات هنا.

هل يمكنني تخصيص مظهر أفاتار الذكاء الاصطناعي الخاص بي؟

مع HeyGen، يمكنك تغيير الملابس والتعابير والخلفيات باستخدام موجّهات نصية وLook Packs، مما يوفّر لك تجربة مخصّصةهنا.

ما هي حزم المظهر في HeyGen، وكيف تعمل؟

توفر حزم الإطلالات تخصيصًا فوريًا من خلال أنماط محددة مسبقًا مثل الإطلالة المهنية، وإطلالة أسلوب الحياة، والإطلالات الخيالية. اكتشف كيف يمكنها تحسين أفاتاراتك هنا.

لِماذا تُستخدم أفاتارات الذكاء الاصطناعي؟

تُستخدم الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الفيديوهات، وصور ملفات التعريف على وسائل التواصل الاجتماعي، ولأغراض العلامة التجارية. اكتشف كيف يمكنك البدء هنا.

