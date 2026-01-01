أطلق العنان لإبداع فريق التسويق لديك وموارده ووقته

فريقك متميز، لكن إنشاء مقاطع الفيديو التسويقية يستنزف الوقت والمال ويسبب الكثير من الضغط. مع HeyGen يمكنك تحويل أفكار فريقك إلى مقاطع فيديو احترافية في الحال.

4.8
خاص وآمن
|ضوابط حوكمة الذكاء الاصطناعي
|SOC 2
|اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)
|CCPA
|إطار خصوصية البيانات
|معايير قانون الذكاء الاصطناعي
أكبر الشركات العالمية تثق في HeyGen
شعار Amazon
شعار Wondershare
شعار Salesforce
company logo 4
شعار Miro
شعار HubSpot
شعار HeyGen
شعار Loom
شعار HP
شعار Duolingo
شعار Zoom
لماذا HeyGen

إنشاء مقاطع الفيديو التسويقية أصبح أسهل مع HeyGen

سرعة بلا تنازل

وفّر أيامًا (إن لم يكن أسابيع) من وقت الإنتاج وما بعد الإنتاج. تتيح لك أفاتارات HeyGen فائقة الواقعية، ومحرر الفيديو السهل الاستخدام، وأدوات التعاون السلسة إنشاء فيديوهات تسويقية بالذكاء الاصطناعي في دقائق دون التضحية بالجودة.

توطين سلس بلا عناء

تجاوز حواجز اللغة بترجمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومزامنة الشفاه عبر أكثر من 175 لغة ولهجة، مما يجعل التوسع إلى أي سوق أمرًا بسيطًا.

التخصيص على نطاق واسع

حوّل نصًا واحدًا إلى عدد لا نهائي من مقاطع الفيديو. أنشئ بسهولة رسائل فيديو مخصصة تتحدث مباشرة إلى احتياجات مشاهديك، لتعزيز الروابط وتحقيق معدلات تحويل أعلى.

اتساق العلامة التجارية في كل مرة

احمِ هوية علامتك التجارية باستخدام مجموعة العلامة التجارية، والقوالب، واستنساخ الصوت المتقدّم. تضمن HeyGen الحفاظ على الاتساق في جميع محتوى الفيديو الخاص بك.

تعاون مع تحكّم كامل

عزّز العمل الجماعي السلس من خلال التعاون المباشر، والتعليقات البديهية، وضوابط الوصول الدقيقة. HeyGen يحافظ على تنظيم مشاريعك وأمانها في كل مرة.

قصص العملاء

المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه

90%

معدل إكمال الفيديو

25٪

زيادة في معدلات الإكمال

10 مرات

زيادة في سرعة إنتاج الفيديو

10-15

اللغات لكل فيديو

80%

خفض في تكاليف الترجمة

1,000€

تم توفيره لكل دقيقة من الفيديو

حالات استخدام مميزة

حوّل القصص إلى واقع مع حلول تسويق الفيديو بالذكاء الاصطناعي

من التواصل المخصص إلى الحملات العالمية، تمكّن HeyGen فرق التسويق من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج

إعلانات فيديو

إعلانات فيديو

أنشئ حملات إعلانية احترافية ولافتة للانتباه لمختلف المنصات تجذب المشاهدين وتحول العملاء المحتملين في جزء بسيط من الوقت.

مقاطع فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي

مقاطع فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي

سواء كنت تطلق حملة، تروّج لمنتج، أو تتواصل مع متابعيك، تميّز بفيديوهات اجتماعية لافتة للانتباه أثناء التمرير، سريعة الإنتاج، قابلة للتوسّع، وذات تكلفة مناسبة.

فيديوهات مخصصة

فيديوهات مخصّصة

تواصل على مستوى أعمق من خلال مقاطع فيديو مخصّصة مصممة لكل عميل محتمل أو لكل شريحة، لتحقيق تفاعل أعلى.

مندوبو تطوير المبيعات بالذكاء الاصطناعي

مسؤولو تطوير المبيعات بالذكاء الاصطناعي

دع أفاتارات الذكاء الاصطناعي الواقعية تجيب عن الأسئلة، وتوجّه العملاء المحتملين عبر مسار الشراء، وتؤهّل العملاء، وتقدّم عروضاً مخصصة على نطاق واسع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

تعريب الفيديو

تعريب الفيديو

وسّع نطاق وصولك عالميًا من خلال ترجمات سلسة، ومزامنة شفاه دقيقة، ومحتوى مُكيَّف ثقافيًا بأكثر من 175 لغة ولهجة.

الندوات عبر الويب والبودكاست

الندوات عبر الويب والبودكاست

حوّل إنشاء المحتوى إلى مهمة سهلة مع أصول فيديو ديناميكية ودائمة الصلاحية تحافظ على تفاعل الجمهور لفترة طويلة بعد انتهاء التسجيل.

من مطاردة الموارد إلى امتلاك عملية إنتاج الفيديو

قبل HeyGen

بطيء وردّ فعله متأخرة

تستغرق مشاريع الفيديو أسابيع أو أشهر، مما يترك فريقك يواجه صعوبة في البقاء مواكبًا وفي صلب الحدث.

اعتماديات مرتفعة التكلفة

أنت دائمًا في انتظار مختصين باهظي التكلفة أو وكالات خارجية، مما يزيد الميزانيات ويبطئ وتيرة تقدمك.

قلق العلامة التجارية

ساعات تُهدر في الاجتماعات والمراجعات التي لا تنتهي فقط للحفاظ على توافق المحتوى مع معايير علامتك التجارية.

كابوس توسيع النطاق

عملية إنتاج الفيديو لديك غير مهيأة للنمو، مما يجعل زيادة حجم المحتوى مع تطور احتياجاتك أمرًا صعبًا أو مستحيلًا.

فرص ضائعة

التعقيد وارتفاع التكاليف يمنعانك من إنتاج أي فيديوهات على الإطلاق، مما يترك فرصًا تسويقية قوية غير مستغلة.

بعد HeyGen

إنشاء عند الطلب

أنشئ مقاطع فيديو عالية الاحترافية بسرعة، لتمكين فريقك من الاستجابة السريعة لأي فرصة تسويقية.

حرية إبداعية كاملة

وسّع نطاق عملك بسهولة من دون الاعتماد على وكالات خارجية باهظة التكلفة أو توظيف خبرات متخصصة، لتوفّر الوقت والميزانية.

تميّز مؤتمت

تخلّص من مهام التصوير والمونتاج المتكررة في سير عملك، لتتفرغ للتركيز على الإبداع والاستراتيجية.

ثقة العلامة التجارية على نطاق واسع

حافظ بسهولة على اتساق هوية علامتك التجارية في كل فيديو، مع ضمان الثقة والجودة في كل نقطة تواصل.

إمكانات لا حصر لها

وسّع إنتاج الفيديو لديك بسلاسة دون المساس بجودة علامتك التجارية، مما يمكّنك من الوصول إلى آفاق جديدة.

أعلى معايير الثقة
والسلامة

في HeyGen، نؤمن بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي الثورية يجب أن تُطوَّر منذ البداية وفق أعلى معايير الأمان والأخلاقيات. يضمن فريق الثقة والأمان المتخصص لدينا حماية بياناتك واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدينا بشكل أخلاقي.

أمان متين

أمان متين

منذ لحظة رفع المحتوى الأولية وحتى التسليم النهائي، تتم حماية بياناتك عبر بروتوكولات رائدة على مستوى القطاع.

امتثال معتمد

امتثال معتمد

متوافق تمامًا مع معايير SOC 2 TYPE II وGDPR وCCPA وData Privacy Framework وAI Act.

تحسين مستمر

تحسين مستمر

تتطور ممارساتنا الأمنية بشكل استباقي للتنبؤ بالتهديدات الناشئة والتخفيف من حدتها.

G24.8أكثر من 1000 مراجعة
الكتب الإلكترونية

الموارد

حقق أقصى استفادة من ميزانية التسويق لديك

حقق أقصى استفادة من ميزانية التسويق لديك

اكتشف كيف تتغلب على تقلص الميزانيات وتزايد متطلبات المحتوى من خلال استخدام الفيديو بالذكاء الاصطناعي لإنشاء حملات عالية الجودة وقابلة للتوسّع وفعّالة من حيث التكلفة.

استراتيجية تسويق ناجحة باستخدام الفيديو بالذكاء الاصطناعي

استراتيجية تسويق ناجحة باستخدام الفيديو بالذكاء الاصطناعي

استكشف كيف تُحدث أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي تحولًا في التسويق الحديث من خلال إتاحة محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لجميع الفرق.

اكتب نصوص فيديو ناجحة باستخدام الذكاء الاصطناعي

اكتب نصوص فيديو ناجحة باستخدام الذكاء الاصطناعي

تعرّف على كيفية كتابة نصوص فيديو عالية التحويل باستخدام الذكاء الاصطناعي. يقدّم لك هذا الدليل خطوة بخطوة بنية النص، ونصائح في سرد القصص، وأدوات لإنشاء مقاطع فيديو خلال دقائق.

اربط أدواتك المفضلة أو أنشئ أدواتك الخاصة

ادمج بسلاسة مع سير العمل الحالي لديك لتبسيط عملية إنشاء الفيديو. أو أنشئ سير العمل المثالي لفريقك باستخدام HeyGen API.

احجز عرض HeyGen توضيحياً لمدة 30 دقيقة

احصل على عرض مخصص عن HeyGen
استمع إلى قصص نجاح العملاء
تعرّف على خيارات التسعير
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات

ما هي أبرز الفوائد والتحديات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق الفيديو؟

تتيح HeyGen لفرق التسويق إنشاء مقاطع فيديو تسويقية في دقائق، مما يقلل وقت الإنتاج، ويمكّن من الترجمة والتوطين، ويُسهّل توسيع نطاق التخصيص. يعزّز الفيديو بالذكاء الاصطناعي الإبداع والاتساق، بينما يضمن Brand Kit والقوالب أن يظل إنشاء الفيديو التسويقي أصيلًا ومتوافقًا مع هوية العلامة التجارية.

ما هو التسويق بالفيديو بالذكاء الاصطناعي ولماذا هو مهم للأعمال؟

يستخدم تسويق الفيديو بالذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع الفيديو وتخصيصها وتوسيع نطاق إنتاجها بسرعة. تساعد HeyGen الشركات على توفير الوقت وتقليل التكاليف والحفاظ على اتساق الهوية التجارية، من خلال تحويل الأفكار إلى مقاطع فيديو تسويقية احترافية بالذكاء الاصطناعي تجذب الجماهير حول العالم وتدعم نمو الأعمال.

كيف تنشئ فيديو تسويقيًا بسرعة وبتكلفة منخفضة باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

لإنشاء فيديو تسويقي بسرعة، تستخدم فيديوهات HeyGen التسويقية بالذكاء الاصطناعي الأفاتارات والقوالب ومحررًا سهل الاستخدام. حمّل النص، واختر أفاتارًا وصوتًا، وخصص الهوية البصرية للعلامة التجارية، ثم أنشئ محتوى احترافيًا من دون الحاجة إلى تصوير أو فرق عمل أو مرحلة ما بعد الإنتاج.

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تخصيص مقاطع الفيديو للمبيعات والإعداد للانضمام والتفاعل مع العملاء؟

يخصّص الذكاء الاصطناعي مقاطع الفيديو التسويقية من خلال إضافة الأسماء والشركات ونقاط الألم للمبيعات، وتخصيص مواد الإعداد (Onboarding) بحسب الأدوار، ومواءمة محتوى التفاعل مع كل سوق محلي. هذا يجعل فيديوهات التسويق بالذكاء الاصطناعي أكثر ملاءمة، ويساعد على بناء روابط أقوى وتحقيق معدلات تحويل أعلى على نطاق واسع.

بأي طرق يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء الفيديو وزيادة التحويلات؟

HeyGen تعمل على تحسين مقاطع الفيديو التسويقية بالذكاء الاصطناعي من خلال اختبارات A/B، والمحتوى المخصص، وتوطين المحتوى إلى أكثر من 175 لغة ولهجة. يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين النصوص، والصيغ، وأسلوب الإلقاء لزيادة التفاعل والملاءمة ومعدلات التحويل عبر مختلف القنوات.

كيف يُحسِّن الذكاء الاصطناعي استهداف إعلانات الفيديو وتوزيعها عبر المنصات المختلفة؟

تسهم حملات التسويق بالفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen في إنشاء إعلانات مخصّصة لكل فئة من الجمهور، مع تحسين تنسيقات المحتوى لكل منصة على حدة. يضمن ذلك اتساق الهوية العلامية، وزيادة التفاعل، وتحسين العائد على الاستثمار عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وشبكات الإعلانات.

استكشف المزيد من حالات الاستخدام

اطّلع على كيفية استخدام الفرق في مختلف القطاعات لمنصة HeyGen لإنشاء مقاطع فيديو احترافية على نطاق واسع.

إعلانات فيديووسائل التواصل الاجتماعيمراجعات المنتجإطلاق المنتجاتالقصص الإخباريةفيديوهات إرشاديةتسويق الفعالياتأسلوب الأفلام الوثائقيةفيديوهات العلامة التجاريةشروحات الذكاء الاصطناعيتدريب المهاراتالتدريب على السلامةتحيات شخصيةتدريب الإعداد والبدءمشاركة المعرفة الطبيةالتعلّم والتطويرتحديثات القيادةالكلمات الرئيسيةمشاركة المعرفة الماليةالتدريب المؤسسيالتدريب على الامتثالتعلّم اللغاتعروض المبيعاتالتواصل البيعيشروحات المنتج

ابدأ في إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي

اطّلع على كيفية تمكّن الشركات المشابهة لشركتك من توسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أحدث فيديو بالذكاء الاصطناعي.

