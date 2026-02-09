يقدّم HeyGen محرّكَي دبلجة: Speed و Precision. إذا أردت ترجمة مدركة للسياق مع مزامنة شفاه طبيعية للغاية وكشف أفضل للجنس، استخدم نموذج Precision. إذا أردت ترجمات سريعة على نطاق واسع، استخدم محرّك Speed.

يمكنك أيضًا استخدام دبلجة الصوت لترجمة الصوت فقط من فيديو — بسرعة ودون تطبيق مزامنة الشفاه — على سبيل المثال، إذا لم يكن هناك وجه في الفيديو.