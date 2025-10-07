ابدأ بعنوان URL لمنتجك، أو نص قصير، أو بضع صور، واحصل على إعلانات اجتماعية مصقولة جاهزة للنشر في Feed وReels وStories وShorts. تقوم HeyGen بأتمتة النصوص، والمرئيات، والتعليق الصوتي، ونِسَب الأبعاد، والتصدير على دفعات، بحيث تتمكن الفرق من إنتاج المزيد من المواد الإبداعية الفعّالة دون جلسات تصوير أو تحرير يدوي.
جرّب مجاناً أداة إنشاء الفيديو من الصور
Got a flash sale or product drop? Turn a URL and brief into multiple ad variants in minutes so paid campaigns go live while demand is hot.
Generate consistent, high-quality ads for large SKUs with batch workflows that map product data to templates and exports for each platform.
Translate scripts, regenerate voiceovers, and produce synced captions for new markets so global ad campaigns launch without reshoots.
Create vertical, punchy edits with strong hooks and readable captions designed for Reels, TikTok, and Shorts to maximize early engagement in your ad campaigns.
Produce tailored messaging for audience segments, highlighting discounts, social proof, or product specifics to lift conversion rates for warm traffic.
Deliver on-brand ad libraries quickly with reusable templates, locked brand elements, and export-ready bundles your clients can upload and test immediately.
لماذا يُعد HeyGen أفضل مولّد إعلانات شبكات التواصل الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي
يجمع HeyGen بين سرعة إنشاء المحتوى، والقوالب المتوافقة مع المنصات، وسير العمل المصمم للأداء أولاً، بحيث يتمكن المسوّقون وصنّاع المحتوى من توسيع حملاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بثبات وسرعة، وإنشاء إعلانات ناجحة. أنشئ العديد من النماذج المتنوعة، وخصّصها للأسواق المحلية بسرعة، واختبرها بشكل منهجي لاكتشاف الإعلانات الرابحة التي تخفّض التكاليف وتزيد التحويلات.
ألصق رابط URL أو أدخل موجزاً قصيراً، وسيقوم HeyGen بصياغة العبارات الجاذبة والمشاهد والإعلانات الكاملة حتى تتجنب جلسات التصوير البطيئة ودورات المونتاج الطويلة. أطلق حملات الإعلانات المدفوعة على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة أكبر وواصل تحسين الإعلانات الرابحة.
غيّر حجم المواد الإبداعية تلقائياً، وأضف التسميات التوضيحية واضبط الإيقاع لتناسب التنسيقات العمودية والمربعة والأفقية. تضمن إعدادات HeyGen المسبقة تسميات توضيحية سهلة القراءة وإيقاعاً مناسباً للمنصات لـ Reels وShorts وStories ومواضع النشر في الخلاصة.
أنشئ دفعات من عشرات النسخ المتنوعة مع خطافات مختلفة، وعبارات دعوة لاتخاذ إجراء، ومرئيات مميزة. نظّم ملفات التصدير لاختبارات A/B حتى تتمكن فرق الأداء من عزل المواد الإبداعية الأعلى عائداً على الاستثمار وتوسيع ما يحقق أفضل النتائج.
رابط لإنشاء الإعلان من أي صفحة منتج
ألصق رابط صفحة منتج أو صفحة هبوط، وسيقوم HeyGen باستخراج الصور الأساسية والمواصفات والرسائل الرئيسية لبناء لوحات قصة لإعلانك على Facebook. يربط مسار تحويل الصفحات إلى فيديو وصور محتوى الصفحة بمشاهد جاهزة للإعلان، مما يوفر وقت إعداد المشاهد يدويًا ويحافظ على تفاصيل المنتج.
مطابقة النصوص الإعلانية والإبداع بالذكاء الاصطناعي
HeyGen تكتب العناوين والنصوص الأساسية وعبارات الحث على الإجراء بما يتوافق مع نية المستخدم على منصات التواصل الاجتماعي، وتقرنها بعناصر بصرية مُنشأة واقتراحات لافتات جذابة. يتم إقران عدة نسخ نصية بخيارات بصرية لإنشاء مجموعات مفاهيم قابلة للاختبار ومهيأة لزيادة النقرات والتحويلات باستخدام أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
أفاتارات واقعية، واستنساخات صوت، وأنماط محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC)
اختر أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، أو حمّل صوتك، أو استخدم نماذج صوتية لإنشاء متحدثين بأسلوب محتوى من إنشاء المستخدم (UGC) أو مقدّمين سينمائيين لإعلاناتك الإبداعية. تضمن مزامنة الشفاه الطبيعية وعناصر التحكّم في التعبير في إعلانات الفيديو أن يبدو الأداء على الشاشة حقيقيًا من دون الحاجة إلى جلسات تصوير.
إعدادات المنصة المسبقة وحِزم التصدير
طبّق مجموعات الهوية البصرية واختر الإعدادات المسبقة للمنصات التي تتولى مواضع الترجمة النصية، ومناطق الأمان، وإعدادات الضغط. صدّر حزمًا منظّمة — ملفات MP4، وصورًا مصغّرة، وملفات SRT — جاهزة لمديري الإعلانات ورفعها على منصات التواصل الاجتماعي.
اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل الصور إلى فيديو ابتكارًا في السوق.
كيفية استخدام مولّد إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي
اتبع أربع خطوات واضحة للانتقال من الفكرة إلى أصول إعلانية منشورة.
الصق رابط منتج، أو حمّل صوراً، أو أدخل نصاً قصيراً. تقوم HeyGen باستخلاص الرسائل البصرية والنصية والمواصفات الأساسية لصياغة إعلانات أولية لحملاتك.
اختر نسب الأبعاد، والأساليب البصرية، وخيارات الصوت أو الأفاتار لإعلاناتك بالذكاء الاصطناعي. طبّق مجموعة هوية علامتك التجارية للحفاظ على اتساق الشعارات والخطوط والألوان.
أنشئ عدة مسودات بمداخل مختلفة، وعبارات دعوة لاتخاذ إجراء متنوعة، ومواد بصرية متعددة. اعرضها جنبًا إلى جنب، وعدّل النص أو الصور، وأعد إنشاء نسخ بديلة للاختبار.
حمّل ملفات MP4 والصور المصغّرة وملفات SRT بتنسيقات مخصّصة لكل موضع عرض، أو صدّر حزمًا منظّمة لمديري الإعلانات. ارفعها إلى منصة الإعلانات الخاصة بك وابدأ اختبارات منظّمة لحملاتك الإعلانية.
مولّد إعلانات شبكات التواصل الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي ينشئ تلقائياً نصوص الإعلانات، والعناصر البصرية، وملفات الفيديو أو الصور الجاهزة بالتنسيقات المناسبة انطلاقاً من مدخلات موجزة مثل الروابط، أو النصوص، أو الصور. HeyGen يجمع بين تحويل النص إلى فيديو، تحويل الصورة إلى فيديو، والأفاتارات، ومجموعات الهوية البصرية للعلامة التجارية لإنتاج مواد إعلانية جاهزة للإطلاق من دون تصوير.
نعم. اختر إعدادات المخرجات الجاهزة لـ Reels وTikTok وInstagram Feed وStories وYouTube Shorts وغيرها. يقوم HeyGen تلقائياً بتغيير حجم الفيديو، وإضافة التسميات التوضيحية من جديد، وتحسين الإيقاع لكل موضع نشر.
لا. يقوم HeyGen بصياغة عناوين جذابة، ونصوص أساسية، وعبارات تحفيزية (CTAs)، ويقرنها بقوالب مرئية. يمكنك تحسين المخرجات، لكن المسودات الافتراضية مصممة لتتوافق مع أفضل الممارسات الخاصة بالمنصات.
اربط خلاصات المنتجات أو بيانات CSV بالقوالب، وسيقوم HeyGen بإنشاء إعلانات لكل رقم SKU مع تطبيق هوية بصرية وأسماء ملفات متسقة، بحيث يمكنك نشر مئات المواد الإبداعية بكفاءة.
نعم. استخدم مترجم الفيديو لترجمة النصوص، وإعادة إنشاء التعليقات الصوتية، وإنتاج ترجمات متزامنة بحيث تبدو النسخ المحلية من إعلانات الفيديو طبيعية دون إعادة التسجيل.
تنظّم HeyGen مجموعات المتغيّرات للاختبارات المنهجية، وتقترح أزواج الجمهور المناسبة، وتُنتج حزم تصدير منظّمة بحيث يمكنك إجراء التجارب بسرعة وتحديد أفضل العناوين الجاذبة والعناصر البصرية أداءً.
حمّل مجموعة الهوية البصرية الخاصة بالعلامة التجارية، بما في ذلك الشعارات والخطوط والألوان. ثبّت العناصر لمنع التعديلات غير المقصودة وضمان اتساق الهوية البصرية عبر الفرق وحسابات العملاء.
HeyGen تصدّر مقاطع فيديو بصيغة MP4، وملفات PNG عالية الدقة، وملفات الترجمة SRT/VTT، وحزم zip منظّمة جاهزة لمديري الإعلانات ورفع الحملات.
تلتزم HeyGen بأفضل ممارسات تنسيق المنصات مثل نسبة العرض إلى الارتفاع، وسهولة قراءة التسميات التوضيحية، وحدود النص الشائعة. تقع المسؤولية النهائية عن الالتزام بالسياسات والموافقة على الإعلانات على عاتق المعلن.
أنت تحتفظ بملكية مقاطع الفيديو والمواد التي تنشئها. تستخدم HeyGen موارد مرخَّصة، ويتم توفير المخرجات التي يتم إنشاؤها للاستخدام التجاري. تأكد من أن أي محتوى تابع لطرف ثالث تقوم برفعه يمتلك الحقوق اللازمة لاستخدامه في إعلاناتك بالذكاء الاصطناعي.
استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي
حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.
حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.