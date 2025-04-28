هناك ثلاث طرق لإنشاء لوحة فيديو على HeyGen

الخيار 1: من البداية. حرّك مؤشر الفأرة فوق زر '+Create Video' في الزاوية العلوية اليمنى من تطبيق الويب. ستظهر لك مجموعة من مقاطع الفيديو الرأسية والأفقية.

الخيار 2: من قالب جاهز. تصفّح مكتبة قوالب الفيديو لدينا، وابحث عن القالب الذي يناسب احتياجاتك، ثم انقر على زر '+ Use this Template'.

الخيار 3: من خلال أفاتار. تصفّح قائمة الأفاتارات لدينا واختر الأفاتار بالذكاء الاصطناعي الذي تفضّله. ستفتح الصفحة نافذة تطلب منك إنشاء فيديو.