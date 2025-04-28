الأسئلة الشائعة (FAQs)
استكشف كل ما تحتاج إلى معرفته عن مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen، ومولّد الأفاتار بالذكاء الاصطناعي، وأدوات الترجمة والتوطين بالذكاء الاصطناعي. تعمّق لاكتشاف كيفية تعظيم الاستفادة من HeyGen، أفضل مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي.
نبذة عن HeyGen
HeyGen هي أداة فيديو عبر الإنترنت مزوّدة بأفاتارات ناطقة بالذكاء الاصطناعي مدمجة، تطلق العنان لإبداع الأشخاص من خلال إزالة الحواجز المكلفة المرتبطة بالتصوير التقليدي للفيديو وتحريره.
اختر أفاتار، اكتب النص الذي تريده، ثم انقر على "إرسال" لإنشاء فيديو متحدث مثالي خلال دقائق!
ستحصل على تجربة أفضل مع HeyGen على جهاز الكمبيوتر، لكننا أنشأنا صفحة خاصة لمستخدمي الهواتف المحمولة لإنشاء عرض فيديو تجريبي.
الأسعار
تقدّم HeyGen ثلاث باقات أساسية للأفراد: الباقة المجانية بسعر 0$ شهرياً (3 فيديوهات، دقة 720p)، وباقة Creator بسعر 29$ شهرياً (فيديوهات غير محدودة، دقة 1080p)، وباقة Pro بسعر 99$ شهرياً (تصدير بدقة 4K، استخدام مميز أعلى بمقدار 10 مرات). للفرق، تبدأ باقة Business من 149$ شهرياً + 20$ لكل مقعد إضافي.
خطة Creator تكلف $29 شهرياً وتشمل عدد فيديوهات غير محدود، تصدير بدقة 1080p، وأكثر من 175 لغة، واستنساخ الصوت. خطة Pro تكلف $99 شهرياً، وتضيف تصدير بدقة 4K، ومعالجة أسرع، وحد استخدام مميز أعلى بمقدار 10 مرات. يركّز الترقية على التوسّع وتحسين جودة المخرجات بحوالي 300% في الدقة (من 1080p إلى 4K).
عادةً ما يبدأ الأفراد بخطة Free (0$/شهرياً) أو Creator (29$/شهرياً) لإنشاء الفيديوهات من المستوى الأساسي إلى المتقدّم. أما الشركات فتتوسّع باستخدام خطة Business بسعر 149$/شهرياً + 20$/للمستخدم، والتي تضيف إمكانات التعاون، والفوترة المركزية، وسير عمل متعدد المستخدمين. وتقدّم خطة Enterprise تسعيراً مخصصاً مع عدد غير محدود من الفيديوهات وبدون قيود على مدة الفيديو لتلبية احتياجات العمليات واسعة النطاق.
أسعار واجهة برمجة التطبيقات (API)
يمكنك البدء بمبلغ 5$ (دفع حسب الاستخدام بنسبة 100%). لا يوجد التزام شهري. تتناسب التكلفة مباشرة مع مستوى الاستخدام، مما يقلل المخاطر المسبقة على الأفراد والفرق الصغيرة.
تسعيرة الدفع حسب الاستخدام تبدأ من 5$ (0% تكلفة ثابتة) وتشمل واجهات برمجة التطبيقات الأساسية مثل إنشاء الفيديو وتحويل النص إلى كلام (TTS). توفر باقة المؤسسات تسعيراً مخصصاً (بنسب خصم متغيرة)، ودعماً مخصصاً، وواجهات برمجة تطبيقات متقدمة. يساهم ذلك في زيادة قابلية التوسع وتقليل التكلفة لكل وحدة عند ارتفاع حجم الاستخدام.
الأمان والامتثال
متوافق مع معايير SOC 2 Type II وGDPR، مما يضمن حماية بيانات بمستوى المؤسسات والالتزام باللوائح التنظيمية في الأسواق العالمية.
بنية تحتية مشفّرة مع ضوابط وصول قائمة على الأدوار. تبقى 100% من البيانات خاصة ولا تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يقلل مخاطر تعرّض البيانات إلى 0%.
تلتزم HeyGen بإرشادات صارمة بشأن الموافقة، واستخدام الأفاتار، وإنشاء المحتوى. لا يُستخدم 100% من بيانات المستخدمين في تدريب النماذج، وتساعد آليات الحماية المدمجة على منع إساءة الاستخدام مثل استغلال الشبه دون إذن أو المحتوى المضلل. يضمن ذلك إنتاج فيديو بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع يكون مسؤولاً وشفافاً ومتوافقاً مع المتطلبات التنظيمية.
منشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي
هناك ثلاث طرق لإنشاء لوحة فيديو على HeyGen
الخيار 1: من البداية. حرّك مؤشر الفأرة فوق زر '+Create Video' في الزاوية العلوية اليمنى من تطبيق الويب. ستظهر لك مجموعة من مقاطع الفيديو الرأسية والأفقية.
الخيار 2: من قالب جاهز. تصفّح مكتبة قوالب الفيديو لدينا، وابحث عن القالب الذي يناسب احتياجاتك، ثم انقر على زر '+ Use this Template'.
الخيار 3: من خلال أفاتار. تصفّح قائمة الأفاتارات لدينا واختر الأفاتار بالذكاء الاصطناعي الذي تفضّله. ستفتح الصفحة نافذة تطلب منك إنشاء فيديو.
كل مشهد يسمح بشخصية واحدة. يمكنك إضافة عدة أفاتارات من خلال استخدام أفاتارات مختلفة في مشاهد مختلفة.
سيظهر تأثير الانتقال فقط عند نقطة التقاء مشهدين. انقر زر "..." في الزاوية العلوية اليمنى من المشهد، ويمكنك عندها ضبط التأثيرات.
سيقوم HeyGen بحفظ مسودة الفيديو تلقائياً، ويمكنك العثور عليها في قسم "المسودات" ضمن علامة تبويب "الفيديو".
انقر على 'إرسال' في الزاوية العلوية اليمنى، وسيتم إرسال الفيديو للإنشاء. يمكنك متابعة تقدّم المعالجة في علامة التبويب 'الفيديو'.
بمجرد إنشاء الفيديو، يمكنك تصديره عن طريق النقر على زر "تنزيل" في علامة تبويب "فيديوهاتي"
إذا لم تكن قد أرسلت الفيديو بعد، فستجد علامة سهم لإعادة المحاولة في أعلى شاشة التحرير. انقر عليها للتراجع عن الإجراء السابق. بعد إرسال الفيديو بنجاح، ستحتاج إلى إنشاء نسخة مستنسخة لتحريرها. من علامة تبويب "My Video"، اختر زر "..." للفيديو المطلوب، ثم انقر على "Duplicate".
يعتمد ذلك على عدد مقاطع الفيديو التي يتم معالجتها. عندما يرسل عدد كبير من المستخدمين مقاطع الفيديو في الوقت نفسه، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلًا من المعتاد. يتمتع المستخدمون في الخطط المدفوعة بأولوية في وقت المعالجة. إذا استغرق الأمر وقتًا أطول من المعتاد بشكل غير طبيعي أو حدث خطأ، فيرجى التواصل معنا عبر زر "المساعدة".
مولّد أفاتار بالذكاء الاصطناعي
يتم إنشاء الأفاتارات المخصصة تلقائياً ولا يستغرق ذلك سوى بضع دقائق! أما أفاتار الاستوديو، الذي يتم إعداده باحتراف من قبل فريقنا، فيمكن أن يستغرق ما يصل إلى 7 أيام من البداية حتى النهاية.
تحريك الأفاتار لقراءة النص الخاص بك يتطلّب من الذكاء الاصطناعي معالجة المحتوى وإنشاء الفيديو. يمكنك معاينة الصوت، ولكن لرؤية المخرجات مثل مزامنة شفاه الأفاتار والإيماءات، ستحتاج أولاً إلى إرسال الفيديو للمعالجة.
المؤسسات
يدعم أكثر من 175 لغة ويتيح زيادة بمقدار 10 أضعاف في سرعة الإنتاج و100% في القدرة على إنتاج الفيديو. يتحقق التوسّع من خلال الترجمة المحلية المؤتمتة، والقوالب القابلة لإعادة الاستخدام، وإدارة مساحة العمل المركزية.