المبيعات تدور حول بناء علاقات حقيقية. HeyGen تجعل من السهل إنشاء مقاطع فيديو مبيعات مخصصة تجذب الانتباه، وتزيد تفاعل العملاء المحتملين، وتدفع الصفقات إلى الأمام دون الحاجة إلى تسجيل أي فيديو بنفسك. من العروض الترويجية الصادرة إلى مقدمات ما قبل الاتصال وملخصات ما بعد الاجتماعات، تميّز في كل مرحلة من مراحل عملية المبيعات باستخدام مقاطع فيديو فردية مخصصة. تعرّف على المزيد حول كيفية استخدام HeyGen في تواصل المبيعات المخصص.
Traditional sales emails and calls often go unnoticed. HeyGen’s video tools help you deliver a personal touch at scale without the extra time or effort, ensuring every lead feels valued and engaged. Simply type in a script, and with a single click, create multiple versions of your sales videos tailored to different prospects, pain points, or industries. Discover how to A/B test AI videos to optimize your outreach strategies.
Creating high-quality, personalized videos doesn’t have to be a time-sink. HeyGen’s intuitive platform lets you produce professional videos in minutes, so you can focus on closing deals instead of recording videos. With pre-built templates, lifelike AI avatars, and seamless editing, you can keep a personal touch while saving time to focus on building relationships and closing deals. Learn how to use HeyGen for sales presentations to create compelling video demos effortlessly.
Following up is critical but can feel repetitive. With HeyGen, you can easily create personalized follow-up sales videos that highlight key points, answer questions, and build trust, helping you keep deals on track. Haven’t heard back? With just a few clicks, gently nudge your prospects with reminders or fresh insights to reignite the conversation using video. Explore how to use HeyGen for AI SDR to streamline and automate your sales interactions.
Learn how Pyne uses HeyGen to create dynamic, human-like demo agents that deliver 4x faster time to value and 3x better user retention.
كيفية إنشاء مقاطع فيديو مخصّصة للمبيعات باستخدام HeyGen
شاهد كيفية استخدام HeyGen في تواصل المبيعات المخصّص للتفاعل مع العملاء المحتملين بفعالية.
يستخدم التواصل البيعي عبر فيديوهات مخصّصة رسائل فيديو مصممة لكل عميل للتواصل مع العملاء المحتملين والحاليين. إنها طريقة فعّالة للتميّز، وبناء الثقة، وزيادة التفاعل طوال عملية البيع.
تتيح لك HeyGen إنشاء مقاطع فيديو مبيعات عالية الجودة وشخصية بسرعة. سواء كانت لعروض مبيعات خارجية، أو متابعات، أو مقدمات قبل المكالمات، أو ملخصات بعد الاجتماعات، يساعدك نظام HeyGen المعتمد على الذكاء الاصطناعي على جذب العملاء المحتملين برسائل مخصّصة على نطاق واسع.
نعم، HeyGen يسهّل توسيع نطاق التخصيص. يمكنك إنشاء نص واحد وتوليد عدة نسخ من فيديوهات المبيعات مع حقول ديناميكية للأسماء أو الشركات أو نقاط الألم المحددة، وكل ذلك في بضع نقرات فقط.
تضيف مقاطع الفيديو لمسة شخصية إلى المتابعات، مما يجعل رسائلك أكثر جاذبية وسهولة في التذكّر. تساعدك HeyGen على تعزيز النقاط الأساسية، والإجابة عن الأسئلة، وحتى تذكير العملاء المحتملين إذا لم يردّوا بعد، مما يساعدك على إبقاء صفقاتك على المسار الصحيح.
بالتأكيد. تم تصميم HeyGen ليكون سهل الاستخدام، مع واجهة بديهية وقوالب جاهزة. حتى إذا لم تكن لديك أي خبرة في تحرير الفيديو، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو مبيعات احترافية خلال دقائق.
إنتاج الفيديو التقليدي قد يستغرق ساعات أو أيامًا، ويتضمن كتابة النص وتصويره وتحريره. مع HeyGen، يمكنك إنشاء فيديوهات مبيعات في دقائق باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح لك التركيز على البيع بدلًا من الإنتاج.
نعم، HeyGen تجعل من السهل تحديث نصوص الفيديو متى احتجت إلى ذلك. سواء كنت تضيف معلومات جديدة أو تحسّن رسالتك، يمكنك تعديل النص بسهولة وإنشاء فيديوهات محدَّثة عند الطلب.
تدعم HeyGen مجموعة من مقاطع الفيديو للمبيعات، بما في ذلك فيديوهات التعريف في المراسلات الخارجية، ورسائل ما قبل الاتصال، وفيديوهات المتابعة، وملخصات ما بعد الاجتماعات. يمكن تخصيص هذه المقاطع لكل مرحلة من مراحل عملية المبيعات.
نعم، HeyGen مثالي لتوسيع نطاق التواصل مع عملائك المحتملين. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو مخصّصة للمبيعات لعشرات أو حتى مئات العملاء المحتملين بسرعة، مع ضمان حصول كل عميل محتمل على رسالة فريدة وذات صلة.
بالتأكيد. يمكن مشاركة مقاطع المبيعات التي تنشئها باستخدام HeyGen عبر البريد الإلكتروني، ورسائل LinkedIn، وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو تضمينها في منصات أخرى. تضمن لك هذه المرونة الوصول إلى العملاء المحتملين أينما كانوا الأكثر نشاطًا.
